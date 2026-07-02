2026-07-02 09:59 女子漾／編輯金柔葳
7-ELEVEN Day福袋7/8開搶！史努比×星宇航空19款限定登場，抽百萬名車、機票、精品包
今年 7-ELEVEN Day 太強啦！7-ELEVEN 首次攜手星宇航空推出「史努比 X 星宇航空環遊四季福袋」，以史努比機長為主角，結合春夏秋冬四季風景圖素，推出共 19 款限定福袋。福袋將於2026 年 7 月 8 日凌晨 00:00 起在全台 7-ELEVEN 門市開賣，最低 499 元就能入手，還有機會抽中價值約 167 萬元的史努比 X 星宇航空限定 MINI COOPER。
史努比機長出任務！7-ELEVEN首度攜手星宇航空
這次福袋主打暑假出遊商機，7-ELEVEN 與星宇航空首度合作開發全新福袋商品，視覺主角則是超人氣角色史努比。系列商品圍繞居家與外出旅遊兩大主題，品項包含包袋、行李箱、小家電、涼感被等，兼具收藏感與實用性。
19款限定福袋7/8開搶，最低499元就能入手
這次福袋共推出 5 大價格、5 種商品、總計 19 款選擇，價格從 499 元到 1,999 元不等。每款福袋皆為限定設計，並附有合作品牌優惠券與抽獎券，購買價格越高，獲得的抽獎序號越多，中獎機會也越高。
抽獎獎項超狂！百萬名車、精品包、星宇機票通通有
這波福袋最大亮點就是抽獎獎項超豪華。頭獎為「史努比 X 星宇航空限定 MINI COOPER」，價值約 167 萬元；二獎為「機票造型金磚」，價值約 122 萬元；三獎則是「MINI KELLY 精品包」，價值約 99 萬元。活動期間還加碼天天抽 100 萬 OPENPOINT 點數，並抽出星宇航空布拉格、峇里島來回機票。
499元福袋：布偶掛飾托特包
想用小資價格入手史努比聯名福袋，可以先看 499 元價格。這次推出 3 款「布偶掛飾托特包」，主打限定布偶專屬口袋設計，呼應近期流行的「曬娃」風潮，帆布提袋也能放入 A4 尺寸，日常上班、上課或出門採買都實用。
799元福袋：2WAY側背包
799 元價格帶則推出 3 款「2WAY 側背包」，有藍、綠、卡其三色選擇，設計低調不浮誇，可手提也可側背，加上多口袋收納設計，不管通勤、上課或短程旅行都很適合。
999元福袋：扭蛋機、涼感被、伸縮拖輪車最有話題
999 元價格帶這次話題度很高，包含首次登場的「扭蛋機組」，有質感黑色與卡其色兩款，可自行貼紙客製化，還附扭蛋與專屬徽章；另外也有「伸縮拖輪車附掛飾」，適合旅行採買戰利品使用；夏天必備的「雙材質涼被＋造型靠枕」也同步登場，主打涼感材質、雙面大圖印刷與大臉造型靠枕。
1699元、1999元福袋：行李箱與無葉風扇登場
高價福袋則更偏向旅遊與居家實用派。1,699 元推出 3 款 Traveler’s Choice「21 吋上掀行李箱」，有藍、白、黑三色，搭配史努比出遊圖素，上掀設計在飯店使用更省空間；1,999 元則推出 3 款日本家電品牌 Bmxmao「空氣清淨無葉風扇」，結合空氣清淨與風扇功能，適合夏季放在臥室或客廳。
KANGOL夏日福袋也來了！APP限定限量900組
除了門市現貨福袋，7 月 8 日上午 11:00 起，OPENPOINT APP 也開放預購 uniopen 會員限定「KANGOL 夏日旅行福袋」，共 2 款，售價 999 元，限量共 900 組，也同享抽大獎資格。福袋內容包含輕量防潑水後背包、旅行袋與自動收折傘，適合春夏出遊使用。
小七迷必收！招牌夜燈、模型屋、GT-R模型車開賣
7-ELEVEN 也同步推出獨家紀念周邊商品，7 月 8 日上午 11:00 開放預購，包括「7-ELEVEN 立式招牌發光夜燈」、「7-ELEVEN 模型屋造型多功能發光置物盒」，以及 2 款「限量 NISSAN GT-R NISMO GT3」模型車。其中 GT-R 模型車導入原創 7-ELEVEN 塗裝，並附專屬編號證卡。
7-ELEVEN Day優惠加碼，買福袋也能拿好康
7 月 8 日至 7 月 14 日期間，7-ELEVEN 推出「7ELEVEN DAY uniopen 會員開心花」優惠。使用 7-ELEVEN Day 隨取卡購買售價 1,111 元可加贈 100 點 OPENPOINT 點數；指定支付與信用卡消費滿 1,111 元可立折 100 元，指定商品還有 2 件 79 折、4 件 75 折，以及滿 222 元隨機抽購物金，最高可抽 711 元。
精華 FAQ
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最大亮點是7-ELEVEN首度與星宇航空合作，推出以史努比機長為主角的限定福袋系列，結合四季旅遊元素與多種實用商品，話題性與收藏價值都很高。
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福袋共分5大價格帶、19款選擇，從499元到1999元不等，包含托特包、側背包、扭蛋機、涼被、行李箱與無葉風扇等，兼具外出旅行與居家使用需求。
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購買福袋可獲抽獎券，價格越高序號越多，中獎機會也越高；獎項包含167萬MINI COOPER、機票造型金磚、精品包、星宇機票，還有天天抽100萬OPENPOINT。
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