2026-07-01 20:28 精準溝通教練張宜真
職場霸凌法上路，給主管的5個建議避免踩雷 —— 時代變了，領導者要學的，不只是管理，而是精準溝通
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：職場霸凌已入法，主管仍可管理但不得以羞辱方式帶人。
- 重點二：主管應改用開放式提問與正向回饋，先理解問題再求改善。
- 重點三：公開責罵、群組羞辱與情緒式語言都可能留下霸凌證據。
職場霸凌法上路，給主管的5個建議避免踩雷
—— 時代變了，領導者要學的，不只是管理，而是精準溝通
今天，《職業安全衛生法》新增「職場霸凌防治專章」正式上路。
職場霸凌，首次明確入法。
這也讓許多主管開始焦慮：
「員工犯錯，不能罵？」
「講話大聲一點，也算霸凌？」
「我只是在教他，他不開心也算霸凌？」
先說結論：
不是不能管。
不是不能糾正。
更不是不能要求績效。
重點在於
你怎麼精準溝通，讓對方聽得懂，也做得到。
▋什麼是職場霸凌？
根據法律定義，職場霸凌指的是：
勞工在工作場所執行職務時，
因事業單位人員利用職務或權勢關係，
持續以冒犯、威脅、冷落、孤立、侮辱等不當言行，
導致勞工身心健康受到危害。
簡單來說，要構成職場霸凌，通常要符合5個條件：
1．發生在工作場所或執行職務期間
2．行為人具有職務或權勢關係
3．已超出合理管理範圍
4．持續有不當言語或行為
5．對員工身心造成傷害
所以，
合理管理，不等於霸凌。
但情緒性羞辱，很可能就是。
霸凌法上路，給主管的5個領導建議
▋1. 改變管理思維：理解AI世代工作者特質
過去要白衣天使，「燃燒自己，照亮別人。」
現在沒人講，
白衣天使必須「照亮自己，才能照亮別人。」
過去是。「不要問公司能夠為你做甚麼，而是要問，你能為公司做甚麼？」
現在是，「不要問你能夠為公司做甚麼，而是要問，公司能給你甚麼？」
過去很多主管習慣用威權管理。
認為：
我兇，是為你好。
我罵，是要你進步。
吃苦當吃補。
但時代已經變了。
AI世代工作者更重視的，不只是薪水。
還有：
尊重、成長、價值感，福利，以及心理安全感。
以前帶兵，靠的是權威。
現在帶人，靠的是信任。
你要魚爬樹，不可能。
你要老虎會飛，也不可能。
每個人特質不同。
身為主管，
如果還用舊思維帶人，
很容易踩到職場霸凌紅線。
▋2. 先問開放式問題，不要急著否定
部屬犯錯時，
很多主管第一反應就是責怪。
「就是你的問題？」
「你到底在搞什麼？」
「怎麼又出錯？」
這種溝通方式，
只會讓對方更緊張、更防衛。
真正好的主管，
會先問3件事：
What？
發生什麼事？
Why？
為什麼會這樣？
How？
接下來怎麼改善？
先了解問題，
再解決問題。
不要一開始就把焦點放在責怪。
真正好的主管，
不是找戰犯。
而是找方法，
一起解決問題。
▋3. 用鼓勵代替責罵，用正面語言
媒體報導，不少資深醫師帶人方式非常嚴厲，
因為關乎人命，
手術容不得一點馬虎。
不嚴不兇，
年輕醫師就不會怕，
學不會，
醫師有時候甚至爆粗口。
但未來，
羞辱式管理必須越來越小心。
像這些話：
「你有沒有腦？」
「你是白癡嗎？」
必須直接從職場用語中刪除。
因為這不是指導。
這是羞辱。
領導者要做的，
不是打擊自信。
而是建立能力。
責罵帶來恐懼。
鼓勵帶來成長。
▋4. 不要公開羞辱員工
不要在公開場合責罵。
會議上。
辦公室裡。
群組裡。
都要特別小心。
因為公開羞辱，
傷害最大。
使用LINE也要小心。
因為文字沒有表情。
沒有語氣。
沒有溫度。
你以為只是提醒，
對方感受到的可能是羞辱。
而且，
所有紀錄都可能留下證據。
重要的事情，
盡量面對面談。
有些話，
當面說，比較有溫度。
▋5. 用同理心領導，而不是情緒領導
很多主管會忘記：
自己曾經也是部屬。
你聽到什麼話會受傷，
就不要用同樣的話對待別人。
例如：
「你是豬嗎？」
「你是白癡嗎？」
「滾出去。」
「垃圾。」
「神經病。」
這些話，
殺傷力都很大。
同理，不是討好。
而是理解對方，再有效帶領對方。
▋精準溝通，才能把人帶起來
時代真的變了。
以前帶兵，要兇。
現在帶人，要穩。
以前靠權威讓人害怕。
現在靠信任讓人願意跟你走。
一句話，可以毀掉一個人。
一句話，也可以成就一個人。
霸凌法上路，
不是要主管不能管人。
而是提醒所有領導者：
管理可以嚴格，
但不能羞辱。
要求可以高標，
但不能霸凌。
未來最有影響力的領導者，
不是最會罵人的人。
而是最懂得用精準溝通，
把人帶起來的人。
領導的本質，從來不是證明你多厲害。
而是讓別人因為跟著你，變得更厲害。
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如果你想學習如何精準溝通，創造影響力，化危機為轉機，
課程資訊我放在留言區。
精華 FAQ
-
可以，法律並未禁止主管糾正錯誤或要求績效；重點是管理方式要合理、必要且不帶羞辱，避免以權勢持續施壓或造成員工身心傷害。
-
因為先問清楚發生什麼事、原因是什麼、怎麼改善，能降低員工防衛感，讓主管先掌握事實，再一起找方法解決問題，而不是先責怪。
-
公開罵人、群組羞辱、使用侮辱性字眼、情緒化否定，以及長期以威權壓迫部屬，都可能被視為超出合理管理範圍，甚至留下可被舉證的紀錄。
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