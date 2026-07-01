2026-07-01 19:00 女子漾／編輯王廷羽
寶可夢30週年台灣超多驚喜！PokéXciting!台北免費入場，限定路跑、GO Fest活動一次看
寶可夢迷快點準備集合！The Pokémon Company 於今（7/1）在台北市政府1樓舉辦媒體發表會暨活動預覽，正式宣布寶可夢30週年大型慶典即將登陸台灣。這次不只有台北限定粉紅「PokéXciting! 皮卡丘」首次亮相，還有 Pokémon RUN 30 三城接力開跑、《Pokémon GO》特別活動同步登場，10月開始台灣將直接變成訓練家的大型冒險地圖。這篇女子漾也帶大家搶先看寶可夢30週年官方公佈的活動，一起看下去吧～
文章目錄
驚喜1. 寶可夢30週年大型慶典，台北10月免費登場！
驚喜1. 寶可夢30週年大型慶典，台北10月免費登場！
寶可夢自1996年推出Game Boy遊戲《寶可夢 紅／綠》以來，陪伴全球粉絲走過30年，為了慶祝這個重要里程碑，The Pokémon Company 將推出大型派對風格慶典活動「PokéXciting!」，並巡迴亞洲五大城市，包括吉隆坡、台北、新加坡、馬尼拉與曼谷。「PokéXciting! in 台北」將於2026年10月10日至10月11日在台北市信義區香堤大道廣場及鄰近地區登場，活動免費入場，開放所有民眾參與。現場將結合娛樂、懷舊元素與跨世代互動體驗，打造屬於寶可夢迷的城市派對。
驚喜2. 粉紅皮卡丘首次亮相，台北限定色太可愛
驚喜2. 粉紅皮卡丘首次亮相，台北限定色太可愛
這次台北場最大看點，就是「PokéXciting! 皮卡丘」將換上代表台北場的粉紅色裝扮登場！每一座主辦城市都會有不同代表色的「PokéXciting! 皮卡丘」，而台北場專屬的粉紅皮卡丘，將在活動現場參與舞台演出及相關活動，帶來城市限定驚喜。
除了舞台活動，現場也會設置「POKÉGENIC」打卡拍照景點，寶可夢們將藏身在大街小巷與意想不到的角落，讓粉絲一邊逛活動、一邊尋找寶可夢，拍出滿滿紀念感照片。
活動日期：2026年10月10日（六）至10月11日（日）
⭑PokéXciting! in 台北活動資訊一次看
活動地點：台北市信義區香堤大道廣場及其鄰近地區
入場方式：免費入場，開放所有民眾參與
活動亮點：台北場限定粉紅「PokéXciting! 皮卡丘」、舞台演出、互動體驗、POKÉGENIC打卡景點
驚喜3. Pokémon RUN 30三地開跑，台中、高雄、新北接力登場
驚喜3. Pokémon RUN 30三地開跑，台中、高雄、新北接力登場
除了台北大型慶典，寶可夢30週年也將推出「Pokémon RUN 30 台灣場」，主題為「與寶可夢一起奔向未來！」。活動將陸續於台中、高雄與新北舉辦，讓粉絲化身寶可夢訓練家，走進沉浸式主題賽道。
參加者將在起點選擇最初的夥伴寶可夢，沿途挑戰「寶可夢道館」、進入「寶可夢中心」補給站，並透過互動任務遇見、收集不同寶可夢，完成自己的寶可夢圖鑑。抵達終點時，參加者也將見證夥伴寶可夢與自己一同完成進化，讓這場路跑不只是運動，更像是一場真的寶可夢冒險旅程！
驚喜4. Pokémon RUN 30限定裝備公開，皮卡丘肩上小玩偶太欠收
驚喜4. Pokémon RUN 30限定裝備公開，皮卡丘肩上小玩偶太欠收
每位報名參加 Pokémon RUN 30 的訓練家，都可獲得活動專屬設計的「Pokémon RUN 30 限定跑者裝備包」，內容包含限定紀念T恤、束口抽繩包、屬性主題號碼布、精靈球主題運動臂帶、寶可夢圖鑑搜尋卡、最初的夥伴寶可夢3D變幻卡，以及寶可夢集換式卡牌遊戲擴充包等。
這次報名組別分為「寶可夢冒險啟程組」與「寶可夢特訓挑戰組」，前者費用為NT$1,380，包含 Pokémon RUN 30 跑者裝備包；後者費用為NT$2,380，除了跑者裝備包，還會加贈 Pokémon RUN 30 皮卡丘肩上小玩偶與精靈球隨行包，收藏感滿滿。
驚喜5. 寶可夢嘉年華特區免費逛，快閃店、遊戲體驗都有
驚喜5. 寶可夢嘉年華特區免費逛，快閃店、遊戲體驗都有
Pokémon RUN 30 活動現場也將設置免費入場的「寶可夢嘉年華特區」，即使沒有報名路跑，也能一起感受30週年慶典氣氛！
嘉年華特區規劃內容包括販售30週年紀念商品的「Pokémon Center TAIPEI 快閃店」、回顧寶可夢系列遊戲、集換式卡牌遊戲、動畫與在地授權合作歷史的「寶可夢時光隧道」，以及可體驗 Nintendo Switch 2 遊戲、寶可夢集換式卡牌遊戲、手機App遊戲等內容的「寶可夢體驗區」。現場也將安排皮卡丘遊行與見面會、拍照打卡點及贊助商攤位，讓訓練家們從路跑、購物、拍照到遊戲體驗都能一次滿足。
台中場
⭑Pokémon RUN 30 台灣場活動資訊一次看
日期：2026年10月17日（六）至10月18日（日）
地點：台中中央球場
高雄場
日期：2026年10月31日（六）至11月1日（日）
地點：高雄時代大道
新北場
日期：2026年11月14日（六）至11月15日（日）
地點：新北大都會公園
精華 FAQ
-
PokéXciting! in 台北將於2026年10月10日至11日在信義區香堤大道廣場及鄰近地區舉行，採免費入場，開放所有民眾參與，現場主打城市派對氛圍與跨世代互動體驗。
-
最大亮點是台北限定粉紅版PokéXciting!皮卡丘首次亮相，還有舞台演出、互動體驗與POKÉGENIC打卡景點，讓粉絲能在城市中尋找寶可夢並拍照留念。
-
Pokémon RUN 30將在台中、高雄與新北接力舉辦，路跑結合道館、補給站與寶可夢收集任務，現場還有免費嘉年華特區、快閃店、體驗區與皮卡丘見面活動。
｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower