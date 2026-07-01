2026-07-01 17:06 女子漾／編輯劉芫榛
Disney+ 7月必追5部！從韓劇追到時尚大片，李棟旭叔姪檔回歸，南宮珉升格人父後新作登場
Disney+ 7月片單一次看！從李棟旭、金慧埈回歸的《殺人者的購物中心》第二季，到南宮珉升格人父後首部新作《婚姻之後》，再到何與、孟子義二搭的古裝愛情劇《百花殺》，本月韓劇、陸劇、驚悚電影與時尚大片全都有，追劇清單直接爆滿。
文章目錄
1.《殺人者的購物中心》第二季：李棟旭、金慧埈叔姪檔再掀生存戰
曾被《紐約時報》選為年度最佳影集的《殺人者的購物中心》強勢回歸，第二季將於7月22日正式上線。原班人馬李棟旭、金慧埈再度回歸，分別飾演前傭兵進灣，以及被捲入殺手追殺危機的大學生智安。
這一季除了延續叔姪檔的緊張生存戰，也迎來全新卡司加入，包括日本演員岡田將生與玄理。隨著更多殺手與勢力登場，智安將面對更危險的追殺局面，進灣過去的秘密也可能再次被揭開，讓這場生存遊戲全面升級。
2.《婚姻之後》：南宮珉升格人父後首部新作，浪漫驚悚感拉滿
南宮珉新作《婚姻之後》將於7月4日正式上線，這也是他升格人父後的首部作品。劇情講述一名男子為了救回遭綁架的妻子，必須與冷血殘暴的罪犯組織正面交鋒。
南宮珉在劇中飾演姜泰周，角色原本是腦外科醫師，現為醫院院長；李雪則飾演他的妻子高世允。兩人繼《我們的電影》後再度合作，這次從夫妻情感走向驚悚危機，製作團隊也形容故事張力遠超海報，喜歡懸疑、綁架、夫妻情感線的觀眾可以直接列入必追。
3.《百花殺》：何與、孟子義二搭先婚後愛，腹黑太子遇上清冷郡主
古裝愛情劇《百花殺》將於7月9日上線，由何與、孟子義主演。兩人二搭再演先婚後愛，這次加入權謀、復仇與調香元素，劇情設定相當有看點。
何與飾演表面病弱吐血、實則掌控天下的腹黑太子蕭華雍，幼時遭人下毒後一路裝病蟄伏，只為調查朝中奸人。孟子義則飾演清冷郡主沈汐和，從小在西北長大，因調查滅門之仇回到京城，並憑藉異常靈敏的嗅覺與調香術，在深宮中殺出自己的路。兩人奉旨聯姻，從互相利用到成為生死盟友，先婚後愛＋雙強聯手的設定很適合古裝劇迷追起來。
4.《弒婚遊戲：2度開局》：逃出豪宅不是結束，獵殺遊戲全面升級
驚悚續作《弒婚遊戲：2度開局》將於7月2日上線。故事延續前作，新娘葛蕾絲曾從變態富豪拉多馬斯家族的殺人躲貓貓遊戲中倖存，本以為噩夢已經結束，沒想到自己竟被捲入下一階段的獵殺遊戲。
這一次，她疏遠已久的妹妹費絲也被牽扯其中。葛蕾絲不只要想辦法活下來，還得保護妹妹，並面對四個為爭奪「至高之座」而追殺她的敵對家族。相較第一集，續作獵殺規模更大、危機更全面，喜歡黑色幽默、血腥驚悚與逃殺類型的觀眾不要錯過。
5.《穿著Prada的惡魔 2》：時尚傳奇睽違20年回歸，原班人馬重返紐約
時尚迷等了快20年的《穿著Prada的惡魔 2》將於7月29日正式上線。續集再度由原班主創團隊打造，導演大衛法蘭克與編劇艾琳布洛許麥肯納回歸，梅莉史翠普、安海瑟薇、艾蜜莉布朗特與史丹利圖奇也將重返時尚之都紐約。
從《Runway》雜誌冷冽俐落的辦公室，到伸展台前後的高端時尚戰場，這部續集勢必再度掀起話題。對許多影迷來說，這不只是時尚電影回歸，更是青春回憶殺登場，想看米蘭達、安迪與艾蜜莉再度同框，這部絕對要加入片單。
精華 FAQ
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最受矚目的是《殺人者的購物中心》第二季，將於7月22日上線。李棟旭與金慧埈回歸主演，劇情延續叔姪檔生存戰，並加入新卡司與更大規模的追殺危機。
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《婚姻之後》7月4日上線，講述南宮珉飾演的腦外科醫師、現任院長姜泰周，為救回遭綁架的妻子高世允，必須與殘暴罪犯組織正面交鋒，兼具驚悚與夫妻情感線。
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除了韓劇外，片單還有何與、孟子義主演的古裝愛情劇《百花殺》、驚悚續作《弒婚遊戲：2度開局》，以及梅莉史翠普等原班人馬回歸的《穿著Prada的惡魔2》，類型相當多元。
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