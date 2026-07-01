2026-07-01 16:09 女子漾／編輯劉芫榛
AI辦公到電競娛樂都升級！Lenovo ThinkPad新機亮相，Logitech G攜手《決勝時刻》
AI PC與電競周邊同步升級！Lenovo推出全新 ThinkPad X13 Gen 7、ThinkPad L14 Gen 7與 L16 Gen 3，主打 AI 輔助、行動辦公、安全管理與企業部署彈性；Logitech G也宣布成為《決勝時刻：現代戰爭 4》官方指定 PC周邊合作夥伴，旗下 ASTRO系列同步成為官方指定耳機，從商務辦公到遊戲娛樂，全面展現 2026科技裝置新趨勢。
Lenovo ThinkPad X13 Gen 7：出差族、遠距工作者的輕量神隊友
全新 ThinkPad X13 Gen 7專為重視行動力、又不想犧牲效能的專業工作者打造，機身重量僅 930克起，堪稱歷來最輕巧的 ThinkPad之一。無論是遠距辦公、跨城市出差，或是需要隨時移動開會的商務族，都能減輕攜帶負擔。
效能方面，ThinkPad X13 Gen 7搭載 Intel Core Ultra系列 3處理器或 AMD Ryzen AI PRO 400系列處理器，能應付日常文書、簡報、視訊會議與多工工作，也透過內建 AI功能，提升新世代生產力體驗。
雖然機身輕薄，ThinkPad X13 Gen 7仍保留 ThinkPad經典商務連接配置，具備 USB-C、USB-A、HDMI等常用連接埠，並支援 Wi-Fi 7與選配 5G連線能力。搭配 500 萬畫素 IR 鏡頭與強化音訊處理技術，也讓混合辦公、線上會議與遠端協作更加穩定清晰。
Lenovo ThinkPad L14 Gen 7、L16 Gen 3：企業大量部署更彈性
除了輕量旗艦機型，Lenovo也同步升級 ThinkPad L14 Gen 7與 ThinkPad L16 Gen 3，主打企業部署所需的效能、穩定性與成本效益。
ThinkPad L14 Gen 7以 14 吋機身結合行動力與高實用性，適合多數商務使用情境，也是企業大規模採購與標準化部署的理想選擇。ThinkPad L16 Gen 3則在相同核心平台與功能配置下，提供更大的螢幕空間，適合需要長時間看報表、處理多視窗工作或進行視覺內容檢視的使用者。
兩款機種同樣搭載 Intel Core Ultra系列 3處理器或 AMD Ryzen AI PRO 400系列處理器，最高支援 64GB DDR5記憶體與 2TB SSD固態硬碟。顯示面板、500萬畫素 RGB與 IR鏡頭選項，加上支援進階語音處理技術的杜比全景聲音訊，也讓遠端會議、線上協作與日常辦公更流暢。
在連接埠配置上，L14與 L16也保留企業常用需求，包含 USB-C、USB-A、HDMI與 RJ45網路埠，能更容易整合進既有辦公環境，減少轉接器與額外設備需求。
Lenovo AI PC不只拚效能，更強調安全、維修與生命週期價值
對企業來說，商務筆電不只是效能工具，更關係到資料安全、維護成本與部署效率。Lenovo透過 ThinkShield提供硬體、韌體與軟體層級的多重防護，協助企業在裝置生命週期中維持安全性。
在維修與永續設計方面，最新 ThinkPad系統持續與 iFixit合作，維修難易度評分最高達 9分，滿分 10分，展現更容易維修與長期使用的設計理念。全系列也導入 100% 回收鈷電池，並支援客戶自行更換元件設計。
其中 ThinkPad X13 Gen 7支援電池、SSD與底蓋拆換；L14與 L16則進一步支援鍵盤、喇叭與記憶體等零組件升級，有助降低 IT 維護時間，也能減少裝置停機帶來的營運影響。
此外，Lenovo也透過裝置映像服務，讓企業可在裝置出廠前完成系統與安全設定預先配置，將原本繁瑣的人工設定流程自動化，提升部署一致性，也加快新裝置上線速度。
同步推薦：電競周邊也迎來跨界合作，Logitech G攜手《決勝時刻》
除了商務 AI PC持續升級，電競周邊市場近期也有新合作登場。Logitech G宣布成為《決勝時刻：現代戰爭 4》官方指定 PC周邊設備合作夥伴，旗下 ASTRO系列也同步成為官方指定耳機，合作內容將涵蓋遊戲周邊、虛擬寶物、社群賽事與創作者工具等面向。
這次 Logitech G與動視 Activision推出「Play for Prestige」企劃，玩家可解鎖 Logitech G主題專屬武器、飾品與名牌等虛擬內容，也能透過 Logitech G HUB下載專為《現代戰爭 4》調校的音訊 EQ設定，搭配 LIGHTSYNC RGB燈效連動，強化遊戲時的沉浸感。
針對內容創作者，雙方也與 Streamlabs推出 AI直播相關工具，包含 AI直播畫面、自動精采片段剪輯、自訂直播自動化指令與互動式直播夥伴。後續也預計推出社群錦標賽、實況主活動與硬體抽獎。
《決勝時刻：現代戰爭 4》預計 10月 23日全球正式發售，目前 Xbox Series X|S、PlayStation 5、Battle.net與 Steam平台已開放預購，並確認將登陸 Nintendo Switch 2平台，預購資訊將於後續公布。
從辦公到遊戲，AI與高效能裝置成為 2026科技關鍵字
無論是 Lenovo ThinkPad將 AI PC導入企業商務場景，還是 Logitech G攜手《決勝時刻：現代戰爭 4》強化玩家體驗，都可以看見 2026年科技產品的共同趨勢：效能不再只是跑分，而是更貼近使用情境。
對企業來說，AI PC代表更高效率、更安全的管理方式與更長期的裝置價值；對玩家與創作者來說，高階周邊則讓遊戲操作、沉浸感與直播內容全面升級。從上班到下班，科技裝置正在用更聰明的方式，重新定義每一種工作與娛樂日常。
精華 FAQ
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這次 Lenovo 主要推出 ThinkPad X13 Gen 7、L14 Gen 7 與 L16 Gen 3，鎖定 AI 輔助、行動辦公、企業部署與安全管理需求，讓商務與 IT 部門都能更彈性採購與導入。
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X13 Gen 7 機身僅 930 克起，屬於歷來最輕巧的 ThinkPad 之一，並保留 USB-C、USB-A、HDMI 等常用埠，還支援 Wi-Fi 7 與選配 5G，適合頻繁移動與遠距協作。
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Logitech G 成為《決勝時刻：現代戰爭 4》官方指定 PC 周邊合作夥伴，ASTRO 也成為指定耳機，並推出主題虛擬道具、G HUB 音訊設定、RGB 連動與 AI 直播工具等內容。
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