2026-07-01 12:30 女子漾／編輯金柔葳
《花甲少年趣旅行》沖繩篇笑瘋！范少勳誤喊鍾欣凌全名秒下跪，峮峮開越野車反差變「女殺手」
台灣大哥大MyVideo跟播實境綜藝《花甲少年趣旅行》本週前進日本沖繩，由李李仁、鍾欣凌攜手少年組范少勳、峮峮（吳函峮）展開陽光滿滿的海島旅行。四人從一開始的慢熟尷尬，到最後笑到像認識多年老友，不只挑戰潛水、越野車，也在旅途中留下滿滿爆笑名場面。
范少勳誤喊鍾欣凌全名，嚇到秒下跪道歉
鍾欣凌與范少勳接受台灣大哥大MyVideo獨家專訪時，聊起旅途中最爆笑的一幕，范少勳透露，有天大家回到飯店討論接下來要去按摩還是行政酒廊，不知道怎麼聊著聊著，他竟跟著李李仁一起叫了鍾欣凌的全名。
范少勳笑說，鍾欣凌當下整個嚇了一跳，他一發現自己口誤，立刻直接下跪道歉，讓現場四人瞬間笑翻，也成為這趟旅程中難忘的爆笑片段。
居酒屋玩桌遊笑到「豬叫」，四人從陌生變好友
鍾欣凌也分享，最後一晚大家在居酒屋玩桌遊，原本比較慢熟的峮峮徹底解放，四人玩到笑聲停不下來，甚至笑到發出「豬叫聲」。
她直呼，短短幾天就從陌生變成像認識很久的朋友，覺得那一刻既好笑又感動，也讓這趟沖繩旅行多了真實又溫暖的情感。
沖繩藍洞太震撼，鍾欣凌克服怕水恐懼
旅途中最令人難忘的行程，鍾欣凌與范少勳不約而同都提到沖繩潛水。范少勳表示，最感動的不是單純看見海底美景，而是大家都願意跨出自己的舒適圈。
尤其看到鍾欣凌成功克服恐懼完成挑戰，讓他忍不住給了鍾欣凌一個大大的擁抱。鍾欣凌也坦言，自己其實很怕水，在藍洞裡等待拍照時，四周一片漆黑讓她相當緊張，直到轉身看見陽光從海面灑落整座海底，眼前景色讓她瞬間被震撼，直呼真的很美、很感動。
峮峮一握方向盤變「女殺手」，鍾欣凌看傻
除了潛水行程，鍾欣凌也對沖繩越野車體驗印象深刻，尤其峮峮的反差模樣讓她至今忘不了。
鍾欣凌笑說，平常的峮峮是很可愛、很有禮貌的女孩，沒想到一坐上越野車、握住方向盤後，整個人氣場全開，瞬間變成「女殺手」。看著峮峮帥氣奔馳的背影，和平時甜美形象完全不同，讓她一路看傻，直呼反差真的超大。
鍾欣凌出發前怕拖累大家，范少勳擔心初見面尷尬
其實出發前，鍾欣凌最擔心的是自己的體力。她表示，沖繩雖然去過很多次，但過去多半只待在飯店或周邊設施，這次要上山、下海，讓她很怕自己跟不上行程，甚至拖累大家。
范少勳則坦言，出發前最怕第一次見面的尷尬，不知道該聊什麼。不過旅伴揭曉後讓他安心不少，因為鍾欣凌是曾合作過、也一直很想再合作的前輩，峮峮也剛好進劇組，大家私下常聊拍戲經驗與趣事，感情也越來越好，最後真的像變成超級好的朋友。
MyVideo獨家陸綜同步開追，吳彥祖、伊能靜都有新節目
除了《花甲少年趣旅行》，台灣大哥大MyVideo也獨家跟播多檔陸綜。其中《風華合夥人》由吳彥祖擔任「風華投資人」，攜手井朧、代旭、沙一汀、周柯宇、常華森、董思成、謝依霖等藝人，在杭州西湖畔共同經營潮流飲品店，挑戰15天創業任務，過程笑料與青春火花滿滿。
親子療癒實境《我們的爸爸2》則由伊能靜擔任團長，攜手董璇、喬杉等觀察團，透過三組不同家庭的育兒日常，呈現爸爸們的成長與親子互動，內容笑中帶淚。此外，《小姐不熙娣》、《綜藝大集合》、《天才衝衝衝》等經典台灣綜藝也持續熱播中。
台灣大哥大MyVideo影音內容超過51,000小時
台灣大哥大MyVideo為台灣知名OTT平台，擁有最新強檔電影、人氣跟播戲劇、兒童影音與熱門新番動畫等超過51,000小時以上影音內容，也長期支持台灣原創內容發展，投資並共同出品多部戲劇、電影與綜藝作品。
平台內容包含《何百芮的地獄毒白》、《不夠善良的我們》、《影后》、《人浮於愛》、《火神的眼淚》、《做工的人》等作品，也與BBC等國際內容合作，推出多部精彩內容獨家線上看。觀眾可透過手機、電腦、大電視等裝置觀看，並支援4K高畫質影音、家人共享、杜比視界與杜比全景聲等服務。
精華 FAQ
-
他在飯店討論行程時，不小心跟著李李仁一起叫出鍾欣凌全名，發現口誤後立刻下跪道歉，讓四人當場笑成一團，成為旅程中最難忘的爆笑片段。
-
她最難忘的是潛水與藍洞體驗。鍾欣凌坦言自己很怕水，但在黑暗海底等待拍照時，看到陽光灑入藍洞的景色後，整個人被震撼，也因此克服恐懼。
-
因為平常甜美又有禮貌的峮峮，一坐上越野車、握住方向盤後氣場全開，開車時帥氣又俐落，和原本形象形成強烈反差，讓鍾欣凌看得相當驚訝。
｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower