2026-07-01 11:28 推坑人妻
【2026年7月】韓劇清單： 南宮民、朴恩斌、曹承佑頂級王牌全回歸！「暗黑驚悚 vs 瘋批浪漫」10部必追片單神仙開打
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：7月韓劇陣容豪華，多位王牌演員帶新作回歸。
- 重點二：題材涵蓋驚悚犯罪、暗黑奇幻、浪漫喜劇與綜藝。
- 重點三：南宮珉、朴恩斌、曹承佑等主演作品最受矚目。
轉眼間已經來到了 2026 年的下半年，7 月份的韓劇與綜藝陣容又是昇級版的「神仙打架、血流成河」來形容！這次各大平台與電視台不再溫吞，直接端出最頂級的王牌陣容。不管是收視保證南宮民、收視女王朴恩斌，還是影帝級別的曹承佑，全都帶著最具突破性的新作品回歸！
從讓人毛骨悚然的「犯罪斯勒」、大場面動作奇幻片，到多巴胺爆棚的戀愛真人秀，7 月份的追劇清單絕對不會讓妳感到無聊。今天拒絕流水帳，直接幫大家打包這 10 部即將開播的強檔新作，快拿好妳的行事曆，跟著人妻一起看看到底該鎖定哪一部吧！
2026年7月必看韓劇1：《Love in Sync 공감세포》
主演：金明洙、姜敏兒、權素賢、申宇謙
開播時間：7/4，Lifetime、U+tv Mobile、Disney+
這部劇由鄭妍和金成來編劇，金七峰執導， 劇情設定非常新穎，講述完全否定「共感能力」的頂流大明星維持安（金明洙 飾），遇上了同理心氾濫、天天替別人背負過度情緒的心理諮商師車恩煥（姜敏兒 飾），兩人因為一場超現實的「感情轉移」事件，被迫開始共享彼此的感官與情緒。 打破了「先戀愛、後理解」的傳統浪漫喜劇套路，而是讓男女主角「先被迫共用靈魂細胞，再回頭談戀愛」。
2026年7月必看韓劇2：《婚姻之後 결혼의 완성》
主演：南宮珉、李雪、金大明、李尚熙
開播時間：7/4，KBS（Wavve, Disney+ 同步）
只要有南宮民，這部劇就已經贏了一半！這部由《瘋狂愛上你》、《狂醫魔徒》的導演金正鉉執導，鄭財嘏編劇執筆的驚悚犯罪懸疑劇，講述了一對在冷戰、甚至考慮離婚的夫婦。某天南宮民飾演的醫院院長「強泰柱」在酒醉時脫口而出：「希望老婆消失」，沒想到隔天阿娜答高世潤（李雪 飾）真的被綁架了，甚至還傳來他買兇的關鍵影片！
這不是普通的營救爽劇，而是透過這場人面獸心的綁架案，一層層剝開夫妻之間長期外面看似完美、內裡早已腐爛的真面目。南宮民在極限狀態下的眼神博弈，搭上金大明飾演的神秘人，絕對能讓妳一邊看一邊背脊發涼。
2026年7月必看韓劇3：《家族關係證明書 가족관계증명서》
主演：朴世榮、韓高恩、林志恩
開播時間：7/6，MBC
由金美淑導演、朴智賢編劇的復仇家庭長篇劇，核心圍繞在「出生即背負家族毀滅罪名」的女孩，如何在冷酷的社會偏見下，一步步奪回屬於自己人生的故事。劇中韓고은飾演野心勃勃的頂級大提琴手，為了跨越階級與豪門利益，展開了一場狗血卻無比爽快的權力博弈。日日劇最吸引人的就是那種讓人欲罷不能的「反擊爽感」。這部劇深入探討了父母一輩的錯誤選擇，如何在紙張「家族關係證明書」上烙印成子孫洗不掉的傷痕，劇情節奏很快，非常適合下班後拿來當舒壓的「慘教育」神劇。
2026年7月必看韓劇4：《公寓黑風暴 아파트》
主演：池晟、河潤景、朴丙垠、文素利
開播時間：7/11，JTBC
由知名驚悚編導團隊金允英編劇、趙容元導演聯手打造的犯罪喜劇《公寓黑風暴》，劇情講述為了侵吞公寓裡的「不義之財」而參選公寓所有人代表大會會長的前黑道成員，在與居民共同打擊公寓腐敗歪風的過程中，展開一場貼近現實感十足且痛快的喜劇故事。
2026年7月必看韓劇5：《給你夢想그대에게 드림》
主演：黃寅燁、李惠利、白成哲
開播時間：7/13，ENA
由《揭密最前線》《驅魔麵館》的劉先東導演執導，鄭恩妃編劇執筆的浪漫喜劇《給你夢想》！故事講述在海外橫掃大獎的天才新銳導演禹蘇彬（黃寅燁 飾），為了尋找高中時約定一起拍電影的初戀，毅然回到韓國；而此時的初戀朱伊在（李惠利 飾）卻早已被現實打敗，成為一個卑微的生計型外景記者。
這部青春療癒羅曼史最棒的地方在於它不只有粉紅泡泡，更寫實地描繪了現代人在夢想與麵包之間的掙扎。黃寅燁的深情與惠利天然的搞笑元氣撞在一起，絕對是 7 月份最讓人期待的洗眼睛火花！
2026年7月必看韓劇6：《東宮 동궁》
主演：南柱赫、盧允瑞、曹承佑
開播時間：7/17，Netflix
Netflix 這部暗黑奇幻大作《東宮》，由《惡魔法官》 的崔政奎導演執導，《客：The Guest》《不可殺：永生之靈》的權昭羅、徐載源編劇執筆劇本。講述在一個充斥著神祕惡鬼與政治陰謀的深宮之中，擁有砍殺惡鬼能力的宮廷侍衛具天（南柱赫 飾），與精通醫術與宮廷秘密的宮女生姜（盧允瑞 飾），聯手對抗掌握國家黑暗權力頂端、看似溫和實則瘋批的國王（曹承佑 飾）。
南柱赫退伍後的首部高燃動作片，加上影帝曹承佑飾演的反派國王，這卡司簡直是瘋了！結合了「多克奇幻、驚悚、宮廷格鬥」等重口味元素，光是看預告裡那種冷冽的血色東方美學，人妻就知道這部絕對會爆！
2026年7月必看韓劇7：《毛骨悚然的戀愛오싹한 연애》
主演：朴恩斌、楊世宗、邕聖祐
開播時間：7/18，tvN
改編自經典同名電影，由《為你心動》、《機智住院醫生生活》導演李旻樹執導，編劇崔貞美執筆。故事講述天生就能看到鬼魂、導致性格有些崩壞的飯店財閥繼承女千如麗（朴恩斌 飾），因緣際會下與一看到鬼就會當場嚇暈、卻擁有極致正義感的熱血感性檢察官馬康旭（楊世宗 飾）綁定在一起，展開了一場搞笑又毛骨悚然的「人鬼共阻」破案之旅。
朴恩斌這次終於挑戰了有點傲慢、神經質的財閥惡女角色！看她一邊冷酷地使喚鬼魂，一邊調戲嚇得瑟瑟發抖的楊世宗，這種把驚悚與戀愛融為一體的黑色幽默，絕對是深夜最棒的爆米花神劇。
2026年7月必看韓劇8：《殺人者的購物中心2살인자의 쇼핑몰2》
主演：李棟旭、金慧峻
開播時間：7/22，Disney+
第一季以驚人的近身格鬥與「進擊的購物中心」設定在全球引爆話題後，第二季終於在 7 月要重磅回歸了！改編自韓國作家姜智英創作的同名小說，由電影《鎖命危機》的導演李權與電影《出國》的導演盧圭燁聯合執導，李權與《時間停止的瞬間》的編劇池鎬鎮合作創作劇本；這一季將正式揭開由李棟旭飾演的叔叔鄭進萬「假死」背後的真正龐大陰謀，以及繼承了殺手購物中心「murthehelp」的姪女鄭智安（金慧峻 飾）如何真正面對來自各路頂級殺手的圍剿。第一季那場超燃的武器防衛戰還讓人記憶猶新，第二季的殺手世界觀直接擴大！只要李棟旭的叔叔一出場，全網女粉基本上就是直接繳械投降，動作戲的尺度與運鏡完全是電影規格，強烈建議先把第一季複習起來！
2026年7月必看韓劇9：《愛情來了사랑이 온다》
主演：河錫辰、安喜延
開播時間：7/25，KBS
由曾執導《Oh！三光公寓！》的洪碩九導演，與寫出《對不起，我愛你》、《世上哪裡都找不到的善良男人》的經典傳奇編劇李慶熙攜手。講述兩個同樣經歷過家庭破碎、滿身傷痕的男女，透過料理與日常的陪伴，重新拼湊彼此人生的「家庭食譜」故事。雖然編劇風格過往偏向文藝老派，但這次融入了美食與現代重組家庭的治癒視角，很適合全家人在週末晚上一起暖心收看。
2026年7月必看韓綜：《母胎單身戀愛大作戰2 모태솔로지만 연애는 하고 싶어 시즌2》
主持：徐仁國、姜漢娜、李恩智與Car, the garden
開播時間：7/7，Netflix
第一季讓全網觀眾一邊抓狂一邊姨母笑的戀綜神作回來了！由金盧恩PD 轉戰新團隊後全新打造的第二季，依舊維持原班人馬的超強吐槽主持群。節目召集了 20~30 代、在現實生活中幹啥啥都行、唯獨戀愛零經驗的「母胎單身」男女，展開一場極限的時尚形象大改造與模擬戀愛約會。正如主持人李恩智所說：「戀愛綜藝的第二季才是真正的 Legend！」這一季的參賽者性格更加多樣化，看徐仁國在觀察室裡被母胎單身們的中二行為逼到抓狂暴走，那種既真實又荒謬的反差感，絕對是 7 月份最無腦、最解壓的綜藝佛跳牆！
2026年7月的這波新劇潮，完全沒有要放過大家睡眠的意思。如果妳想看高智商權謀反轉，請死守南宮民的《婚姻之後》；如果妳想看頂級暗黑大場面，7/17 點開 Netflix 的《東宮》絕對能讓妳爽到頭皮發麻！ 想笑翻天，可以期待第2季的《母胎單身戀愛大作戰》！
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精華 FAQ
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文章點名南宮珉、朴恩斌、曹承佑等頂級演員回歸，還有金明洙、南柱赫、李棟旭等主演新作，整體卡司堪稱2026年7月最豪華的韓劇檔期之一。
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片單橫跨驚悚犯罪、暗黑奇幻、浪漫喜劇、家庭復仇與戀愛綜藝等類型，既有高智商權謀與血腥對決，也有療癒愛情與解壓笑點，滿足不同觀眾口味。
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文末明確建議想看高智商權謀可追《婚姻之後》，想看頂級暗黑大場面可看《東宮》，若想輕鬆大笑則可鎖定《母胎單身戀愛大作戰2》，方向非常清楚。
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