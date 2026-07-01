2026-07-01 11:59 女子漾／編輯劉芫榛
《電影版教場：驪歌》台灣上映！木村拓哉金句掀話題，限量入場海報特典公開！
由「日劇男神」木村拓哉主演的警校神作《教場》正式迎來系列最終章！《電影版教場：集結》與《電影版教場：驪歌》以前後兩部曲登場，不只揭開風間公親傳奇篇章，也將帶觀眾直擊更殘酷的人性試煉。
目前《電影版教場：集結》已在各大平台熱播中；《電影版教場：驪歌》則將於本週五 6 月 26 日在台灣大銀幕上映。歷屆《教場》學生陣容星光熠熠，長年被粉絲譽為日本演藝圈的「明星搖籃」，不過木村拓哉受訪時卻直言，自己最討厭「培育新人」這種說法，更笑稱：「片場又不是養殖場。」
《教場》最終章登場，風間公親迎來最殘酷試煉
《電影版教場：驪歌》作為系列集大成之作，劇情規模與情感張力全面升級。故事描述在培育未來警察的封閉學校「教場」中，一旦被判定失格，學生就只能面臨殘酷淘汰的命運。
第205期警校學生們懷抱夢想、野心與不可告人的祕密，迎來最嚴苛考驗；站在他們面前的，正是擁有敏銳洞察力、能看穿謊言的冷酷教官風間公親。隨著學生內心黑暗面逐漸曝光，有人被迫退學，也有人一步步被逼向崩潰邊緣，警校內部暗潮洶湧，真正的危機也悄悄逼近。
木村拓哉揭《教場》魅力：像辣到停不下來的料理
談到《教場》能持續掀起熱潮的原因，木村拓哉給出一個意外答案：「異質性。」他形容，這個故事其實和現代價值觀有些背道而馳，就像一道超辣料理，會讓觀眾忍不住想問：「這麼辣的東西，你居然能一路吃到最後？」
木村也表示，《教場》的「辣度」不是單靠一個人完成，而是在拍攝現場由所有演員共同創造出來。有了共演者之後，究竟要加多少辣，才會真正被決定下來。也因為每位演員都全力投入，彼此碰撞出真實火花，才造就出《教場》獨有的壓迫感與臨場感。
歷屆學生星光熠熠，被封日本演藝圈明星搖籃
《教場》系列除了木村拓哉飾演的風間教官令人印象深刻，歷代學生陣容也一直是劇迷關注焦點。從川口春奈、目黑蓮、福原遙、赤楚衛二到森七菜等人氣演員，都曾經歷風間教場的嚴格考驗。
不少演員在參演《教場》後，陸續躍升為晨間劇、大河劇與熱門影劇的主演，也讓「風間教場」被粉絲譽為新生代演員的夢幻試煉場。
木村拓哉不認培育新人：這是一對一的對決
不過，當被問到是否抱持「培育年輕演員」的心態接演《教場》時，木村拓哉毫不猶豫否認。他表示，如果自己能對共演者帶來正面影響當然很高興，但從來不覺得自己一定要站在中心。
他更直率表示，自己很排斥外界把《教場》視為培養後輩的場所：「我最討厭那種想法。」並笑稱：「片場又不是養殖場。」木村進一步解釋，養殖是為了提高生產效率，但演戲不是這樣，真正能通過鏡頭考驗的表演，往往不是被精心培養出來，而是像天然野生般真實存在。
在他看來，《教場》從來不是前輩帶後輩的教學現場，而是一場場毫不保留的實力碰撞：「這並非培育，而是一對一的對決。」
年輕演員全力以赴，反而成就風間公親
談到與年輕演員合作的收穫，木村拓哉也坦言，正因為學生們都拿出真正的實力與認真態度，當他站在他們面前時，自然而然能感受到所有人的專注都匯聚到同一個地方，而那股力量，也幫助他建構出「風間」這個角色。
木村甚至謙虛表示，與其說是自己塑造風間公親，不如說是大家全力以赴投向他的力量，共同創造出這個人物。也正因如此，《教場》才能一次次誕生令人難忘的角色與演員，成為日本影劇圈極具代表性的作品系列。
《電影版教場：驪歌》台灣上映資訊
《電影版教場：集結》目前正在 Hami Video影劇館+、friDay影音、MyVideo 三大台灣平台熱播中；最新篇章《電影版教場：驪歌》將於 6 月 26 日在台灣上映。
片商也公布戲院入場特典，只要於各影城開放販售日起購買《電影版教場：驪歌》電影票乙張，即有機會獲得「A3主視覺海報」乙張，數量有限，送完為止。
精華 FAQ
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《電影版教場：驪歌》將於6月26日在台灣大銀幕上映；片商也公布入場特典，購買電影票可獲得A3主視覺海報，數量有限送完為止。
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木村拓哉明確否認這種說法，表示自己最討厭把《教場》當成培育後輩的場所，強調演戲不是養殖場，而是一對一的實力對決。
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因為川口春奈、目黑蓮、福原遙、赤楚衛二、森七菜等演員都曾參與演出，之後陸續成為晨間劇、大河劇與熱門作品的主演。
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