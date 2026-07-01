2026-07-01 11:20 女子漾／編輯劉芫榛
Netflix7月10部必看片單推薦！南柱赫奇幻韓劇、小栗旬懸疑日劇、朴恩斌驚悚愛情劇全上線！
Netflix 2026年7月新上架片單超豐富！從小栗旬、蒼井優主演的懸疑日劇《氣體人第一號》，到南柱赫、盧允瑞、曹承佑合作的奇幻韓劇《鬼謎東宮》，再到《天才少女福爾摩斯3》、《黃金神威：網走監獄襲擊篇》、《毛骨悚然的戀愛》等人氣強檔，這次幫大家精選10部最值得追的Netflix新片、新劇與實境節目，暑假追劇清單可以先存起來！
文章目錄
- Netflix 2026年7月必看片單1：《氣體人第一號》
- Netflix 2026年7月必看片單2：《鬼謎東宮》
- Netflix 2026年7月必看片單3：《天才少女福爾摩斯3》
- Netflix 2026年7月必看片單4：《恐怖鄰居全記錄》
- Netflix 2026年7月必看片單5：《末路討債人》
- Netflix 2026年7月必看片單6：《母胎單身戀愛大作戰：第2季》
- Netflix 2026年7月必看片單7：《公寓黑風暴》
- Netflix 2026年7月必看片單8：《黃金神威：網走監獄襲擊篇》
- Netflix 2026年7月必看片單9：《戀愛修課：直到永遠》
- Netflix 2026年7月必看片單10：《毛骨悚然的戀愛》
Netflix 2026年7月必看片單1：《氣體人第一號》
小栗旬、蒼井優主演的《氣體人第一號》是7月最具話題性的日劇之一。故事從一名大學教授在電視直播中離奇爆炸身亡展開，幕後黑手竟是一名能將身體化為氣體、自由穿梭無形之中的神秘男子「氣體人」。停職刑警岡本賢治與記者京子聯手追查真相，卻發現每一次行動都被對方搶先一步，讓整個日本社會陷入無形恐懼。
Netflix 2026年7月必看片單2：《鬼謎東宮》
南柱赫、盧允瑞、曹承佑主演的《鬼謎東宮》結合古裝、奇幻、懸疑與鬼神元素，話題感十足。劇情描述能穿梭鬼神之界的男子九天，與能聽見死者聲音的宮女生薑，奉王命進入東宮調查黑暗祕密。南柱赫飾演斬除惡鬼的神秘男子，盧允瑞挑戰感知鬼神的宮女，曹承佑則飾演皇上李蓮，強大卡司加上奇幻宮廷設定，絕對是7月韓劇焦點。
Netflix 2026年7月必看片單3：《天才少女福爾摩斯3》
人氣系列電影《天才少女福爾摩斯3》強勢回歸！這次艾諾拉福爾摩斯前往馬爾他，原本準備踏上紅毯，沒想到夏洛克竟離奇失蹤，讓她再次捲入危險案件。從倫敦到馬爾他，艾諾拉不只要解開謎團，也要面對個人夢想與偵探事業交錯的全新挑戰。
Netflix 2026年7月必看片單4：《恐怖鄰居全記錄》
喜歡真實犯罪紀錄片的觀眾，7月不能錯過《恐怖鄰居全記錄》。新一季收錄更多令人毛骨悚然的真實案件，透過當事人訪談、執法人員隨身攝影機畫面與動畫重現，揭露住在隔壁的人可能不只是惱人鄰居，甚至可能成為致命威脅。從騷擾、恐嚇到暴力報復，劇情比虛構影集更驚悚。
Netflix 2026年7月必看片單5：《末路討債人》
《末路討債人》於7月23日在Netflix上線，劇情講述一名前討債人出獄後，始終活在愧疚之中。當他得知自己罹患絕症，內心也飽受過往錯誤折磨，於是決定重返地下犯罪世界，努力保護遭受暴力組織荼毒的受害者，替高利貸受害者討回公道，同時也為自己的過去尋求救贖。
Netflix 2026年7月必看片單6：《母胎單身戀愛大作戰：第2季》
戀愛實境節目《母胎單身戀愛大作戰》第2季回歸，這次找來全新單身男女入住度假村，展開人生第一次戀愛挑戰。節目最大看點，就是成員們雖然戀愛經驗值幾乎為零，卻比上一季更主動、更勇敢，讓觀眾忍不住一邊看一邊隔空下指導棋。喜歡純愛、暈船、戀愛新手反應的觀眾，可以列入7月追劇清單。
Netflix 2026年7月必看片單7：《公寓黑風暴》
池晟、河潤景、朴炳垠、文素利主演的《公寓黑風暴》主打現實感喜劇。劇情講述前黑道成員為了侵吞公寓裡的不義之財，決定參選公寓所有人代表大會會長，沒想到卻在與居民對抗公寓腐敗歪風的過程中，展開一場痛快又荒謬的社區大戰。韓劇近年很擅長把社會議題拍得黑色幽默，很適合喜歡現實喜劇的觀眾！
Netflix 2026年7月必看片單8：《黃金神威：網走監獄襲擊篇》
《黃金神威：網走監獄襲擊篇》將動作場面全面升級，故事聚焦阿席莉帕與杉元前往戒備森嚴的網走監獄，在700名兇惡囚犯與守衛包圍下，捲入爭奪阿伊努黃金的三方激戰。這次不只要面對更高強度的戰鬥，也將揭開與阿席莉帕父親有關的重要真相，粉絲必看！
Netflix 2026年7月必看片單9：《戀愛修課：直到永遠》
《戀愛修課：直到永遠》作為電影版最終章，將帶觀眾回到尼克與查理的青春愛情故事。新學年展開，尼克即將離家上大學，查理則在校園裡有了自己的新生活，遠距離戀愛與未來選擇成為兩人關係最大的考驗。從初戀、成長到畢業後的人生方向，這部會是系列粉絲最不想錯過的告別篇。
Netflix 2026年7月必看片單10：《毛骨悚然的戀愛》
朴恩斌、梁世宗主演的《毛骨悚然的戀愛》把驚悚驅魔與浪漫愛情結合，設定相當吸睛。朴恩斌飾演能看見鬼魂、因此每天失眠的財閥繼承女，梁世宗則飾演熱血檢察官，明明日夜奔波追查懸案，卻偏偏極度怕鬼。兩人意外攜手揭發社會角落的惡行，從權力濫用到家暴殺人案件都成為他們追查的目標，是7月韓劇中最有反差萌的一部。
精華 FAQ
-
最受矚目的日劇是小栗旬、蒼井優主演的《氣體人第一號》。故事從大學教授直播爆炸案展開，結合神秘能力、刑警追查與社會恐懼，懸疑感十足，是7月焦點之一。
-
《鬼謎東宮》由南柱赫、盧允瑞、曹承佑主演，融合古裝、奇幻、懸疑與鬼神元素。劇情描述能穿梭鬼神之界的男子與聽見死者聲音的宮女，奉王命調查東宮黑暗祕密。
-
片單還包括《天才少女福爾摩斯3》、《黃金神威：網走監獄襲擊篇》、《毛骨悚然的戀愛》與《母胎單身戀愛大作戰》第2季等，涵蓋推理、動作、驚悚與戀愛實境節目。
｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower