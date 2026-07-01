2026-07-01 10:25 女子漾／編輯劉芫榛
電影還能這樣拍？《超越無限電影院》7大看點！電影竟然反過來看著你！？
日本鬼才編劇上田誠首部導演作品《超越無限電影院》來了！繼《超越無限兩分鐘》、《無限泡湯兩分鐘》後，這次他把舞台搬進東京下北澤獨立電影院 Tollywood，讓劇團作家與樂團成員隔著銀幕互相劇透、拯救彼此命運。全片沒有使用任何特效，卻靠超狂敘事玩出多重宇宙感，也讓這部片成為今年最值得電影迷挑戰腦洞的日本獨立作品之一。
文章目錄
《超越無限電影院》看點1：電影裡的人，竟然也在看你的故事
《超越無限電影院》最有趣的設定，就是把「看電影」這件事徹底玩出新花樣。故事中，下北澤劇團作家圓香來到獨立電影院 Tollywood，準備觀看一部關於樂團成員捲入黑幫風波的電影《三軒茶屋大逃脫》；同一時間，三軒茶屋樂團成員和真也來到同一間電影院，看的卻是一部關於劇團女孩捲入星際風波的電影《下北澤大逃亡》。
更神奇的是，對圓香來說，和真是電影中的角色；對和真來說，圓香才是自己正在看的電影角色。兩人隔著銀幕互相觀看、互相劇透，甚至開始利用「暴雷」拯救彼此即將解散的劇團與樂團，讓整部片從一開始就充滿腦洞大開的趣味。
《超越無限電影院》看點2：沒有特效，卻拍出超狂多重宇宙
繼《超越無限兩分鐘》、《無限泡湯兩分鐘》之後，鬼才編劇上田誠這次首度擔任電影導演，再度展現他最擅長的時間、空間與敘事遊戲。
特別的是，《超越無限電影院》全片沒有使用任何特效，卻透過巧妙的劇本結構，把「看與被看」、「創作者與觀眾」、「現實與電影」層層交疊，拍出一場最不像多重宇宙、卻又最有創意的多重宇宙大亂鬥。
這種幾乎只靠劇本、演員調度與場景設計完成的拍法，也讓電影多了一種手作感與劇場感，越看越能感受到創作者在有限資源中拚出無限想像力的浪漫。
《超越無限電影院》看點3：下北澤精神滿滿，獨立創作者必懂的青春焦慮
電影以東京下北澤的獨立電影院 Tollywood 為核心，也把下北澤獨有的劇場、音樂、古著與地下文化通通揉進故事裡。
片中出現的「芝加哥古著店」、「美好天堂」、「新月搖滾居酒屋」等周邊人氣店家，不只是場景，更像是下北澤創作能量的一部分。這裡聚集著懷抱夢想的劇團人、樂團人與藝術創作者，他們熱血、荒謬、貧窮、焦慮，卻又不願輕易放棄。
導演上田誠也形容，這是一部描寫下北澤年輕創作者身上「閃耀與無奈」的青春電影。看似瘋狂搞笑，其實藏著很多創作者才懂的現實壓力。
《超越無限電影院》看點4：上田誠首部導演作品，鬼才編劇終於親自下場拍
上田誠是京都知名劇團 Europe Kikaku 的代表人物，過去曾獲第61屆岸田國士戲曲賞，也參與許多動畫與電影編劇工作，包括《春宵苦短，少女前進吧！》、《四疊半時光機藍調》、《企鵝公路》、《前田建設奇幻營業部》、《超越無限兩分鐘》、《無限泡湯兩分鐘》等作品。
《超越無限電影院》則是他首部執導長片。上田誠坦言，這次拍電影玩了非常多花招，甚至笑說「想必連電影本身也是第一次被這樣對待吧！」他也透露，自己一直抱著「總有一天可能會拍電影」的念頭，最後因為實在太想拍，才終於心一橫獻出導演處女作。
也因為這是由劇作家出身的上田誠親自執導，整部片的敘事節奏、角色對話與空間調度，都帶有濃厚劇場感，成為本片最鮮明的特色之一。
《超越無限電影院》看點5：伊藤萬理華挑戰下北澤劇作家，腦袋全程高速運轉
曾為乃木坂46成員的伊藤萬理華，近年積極轉戰戲劇圈，曾演出《狂賭之淵》、《如果合您的耳朵的話》、《這就是我》、《惡夏》、《虛構的狗和說謊的貓》等作品，演技逐漸受到關注。
這次她在《超越無限電影院》中飾演下北澤小劇場劇作家圓香，一位正陷入創作地獄、同時面臨劇團危機的年輕創作者。伊藤萬理華表示，這次演出可說是前所未有的挑戰，拍攝過程中腦袋不斷高速運轉，能參與這部作品讓她感到非常幸福。
角色本身既有創作者的敏感，也有被現實追著跑的狼狽，讓伊藤萬理華有了很大的發揮空間。
《超越無限電影院》看點6：井之脇海飾演樂團成員，電影科班背景更懂這場挑戰
井之脇海從童星時期就活躍於影視圈，曾演出《東京奏鳴曲》並獲得旬報電影獎最佳新人獎肯定，後續也參與《說謊的女人》、《多謝款待》、《女城主直虎》、《破碎的瞬間》、《殺手寓言》、《那些得不到保護的人》等作品。
這次他在片中飾演三軒茶屋樂團成員和真，一位同樣在夢想與現實中拉扯的年輕音樂人。井之脇海本身大學主修電影，也涉獵攝影、導演等相關知識，因此面對《超越無限電影院》這種複雜又少見的拍攝結構，更能感受到電影形式上的挑戰。
他也形容，這是一部結構非常獨特的電影，甚至可能是電影史上都少見的拍攝手法。劇組一邊摸索、一邊共同迎戰的過程，也讓他再次感受到自己有多麼熱愛電影。
《超越無限電影院》看點7：荒謬又浪漫的電影情書
《超越無限電影院》把「劇透」變成改變命運的關鍵，讓圓香與和真透過銀幕互相影響，一邊拯救即將解散的劇團與樂團，一邊捲入橫跨下北澤與三軒茶屋的影像大亂鬥。看似荒謬胡鬧，卻拍出創作者面對夢想與現實拉扯時的熱血與無奈。正如導演上田誠所說：「我們是電影，而你也是電影。請來看看電影，並被電影所注視吧！」這不只是腦洞大開的獨立電影，更是一封獻給電影迷與追夢人的青春情書。
精華 FAQ
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最吸引人的設計，是電影中的角色也在看另一部電影，甚至與觀眾互相觀看、互相劇透，讓現實與銀幕界線徹底翻轉，形成充滿腦洞的敘事趣味。
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因為全片幾乎不靠特效，而是透過劇本結構、角色調度與場景安排，把看與被看、創作者與觀眾、現實與電影層層交疊，營造出極具創意的多重宇宙感。
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適合喜歡腦洞系作品、獨立電影與劇場文化的觀眾，也很適合曾創作、追夢或在現實壓力下掙扎的人，因為它不只搞笑，也能引發對創作與電影本質的共鳴。
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