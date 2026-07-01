2026-07-01 11:00 女子漾／編輯周意軒
Nespresso星饗晨宴首度進駐台中！聯手星級主廚林泉，5道咖啡料理把早餐變成環遊世界
咖啡控的早餐儀式感再升級！nespresso「星饗晨宴計劃」繼台北、高雄、台南後，這次首度進駐中台灣，選在臺中首間國際奢華酒店「臺中勤美洲際酒店」登場，並再次聯手連續九年入選亞洲50大餐廳 MUME、MMHG 湘樂餐飲集團主廚林泉（Richie Lin），以「環遊世界」為主題打造五道期間限定早餐料理。這次菜單由林泉主廚發想，再由臺中勤美洲際酒店西餐行政主廚 David Chauveau 帶領廚藝團隊完成料理調整與餐檯呈現，將 Nespresso 商用咖啡膠囊融入料理之中，把咖啡從杯中延伸到餐桌，讓早餐不只是填飽肚子，而是一場從台灣、印尼、法式料理到歐式甜點的味覺旅行。
Nespresso星饗晨宴台中登場，入住含早餐方案就能吃
Nespresso「星饗晨宴計劃」這次首度進駐臺中勤美洲際酒店，自 7 月 1 日至 8 月 31 日期間限定推出。入住並搭配含早餐方案的房客，即可於一樓「IL LIMONE 沐檸」義式餐廳享用五道限定餐點。這次最大的亮點，就是把飯店早餐變成一場「咖啡風味地圖」。每一道料理都搭配不同風味的 Nespresso 商用咖啡膠囊，透過咖啡的堅果香、穀物香、低酸度、濃烈口感或無咖啡因風味，替鹹食與甜點增加層次。
法燉新社菇：咖啡香遇上法式森林燉菇
第一道「法燉新社菇」以法式森林燉什錦菇為靈感，選用帶有濃郁麥芽與穀物香氣的「單一產區臻選咖啡系列 Guatemala 瓜地馬拉」咖啡膠囊，重新詮釋經典法式燉菇的細膩風味。新社菇類本身帶有自然鮮味，搭配咖啡的穀物香與深焙氣息，讓整體味道更有厚度，也讓一道看似溫柔的早餐料理，多了成熟優雅的尾韻。
啡香印尼牛肉拌麵：主廚童年記憶變身早餐亮點
「啡香印尼牛肉拌麵」同樣選用「單一產區臻選咖啡系列 Guatemala 瓜地馬拉」膠囊，讓咖啡香氣融入牛肉拌麵的醬汁之中，增添更豐富的香氣層次。這道料理也帶有林泉主廚的童年記憶，將家鄉情感與印尼經典拌麵融合，透過咖啡的微苦與厚實香氣，平衡肉香、醬香與辛香感，讓早餐多了一點異國街頭的熱鬧感。
晨焙四杯雞：台味三杯雞多了咖啡這一杯
台灣人熟悉的三杯雞，這次被玩出新版本。「晨焙四杯雞」以麻油、九層塔與醬香作為基底，再加入咖啡風味，變成帶有創意感的「第四杯」。為了承接三杯雞醬汁中濃郁的麻油與九層塔香氣，料理選用厚實飽滿、低酸度的「義式經典系列 Intenso 濃烈咖啡」膠囊，讓熟悉的台味多了咖啡的深度與微苦尾韻，吃起來更有記憶點。
咖啡楓糖豬肩肉：北美舒心料理混搭亞洲香料
喜歡鹹甜系料理的人，這道「咖啡楓糖豬肩肉」會很有吸引力。料理混搭「義式經典系列 Decaffeinato 咖啡因減量版」與「義式經典系列 Intenso 濃烈咖啡」兩款膠囊，讓咖啡香、楓糖甜味與豬肩肉的油脂感交織。這道菜把北美 Comfort food 的療癒感與亞洲香料結合，吃起來既有早餐的溫暖感，也有飯店料理的精緻度。
提拉米蘇丹麥：把歐式咖啡館搬進早餐餐桌
甜點控不能錯過的，是「提拉米蘇丹麥」。這道料理選用「義式經典系列 Decaffeinato 咖啡因減量版」膠囊，以輕盈酥脆的丹麥麵包取代傳統手指餅乾，讓提拉米蘇多了酥香口感。咖啡香、奶香與丹麥麵包的層次堆疊，讓它不只是飯後甜點，也很適合作為晨間第一口幸福感。對不想一早攝取太多咖啡因的人來說，也是一款更輕盈的選擇。
Nespresso星饗晨宴計劃資訊
活動期間：7 月 1 日至 8 月 31 日
活動地點：臺中勤美洲際酒店 1 樓「IL LIMONE 沐檸」義式餐廳
享用方式：入住並搭配含早餐方案之房客可享用
限定餐點：法燉新社菇、啡香印尼牛肉拌麵、晨焙四杯雞、咖啡楓糖豬肩肉、提拉米蘇丹麥
居家咖啡也升級！飛利浦Baristina一滑極萃義式咖啡機登場
除了飯店早餐讓咖啡變成高級儀式感，居家咖啡機也越來越追求「簡單但有參與感」。飛利浦全新推出「Baristina 一滑極萃義式咖啡機」，主打比半自動咖啡機更簡單、比膠囊咖啡更新鮮、比全自動咖啡機更有參與感，透過「一按、一滑、一分鐘」就能完成義式咖啡。
使用方式相當直覺，只要倒入新鮮咖啡豆，按下按鈕、滑動手柄，機器便會自動完成研磨校準、均勻佈粉、智慧壓粉與萃取。對想在家喝現磨咖啡、但又不想研究太多複雜步驟的人來說，入門門檻更低。Baristina 搭載 SAS 智慧研磨系統、100% 陶瓷平刀研磨器與 16 bar 專業泵壓系統，有助於釋放咖啡豆香氣與風味層次，也支援智慧記憶個人化濃度功能。機身寬度僅 18 公分，對小宅、租屋族或辦公室茶水間都相對友善。清潔部分也主打輕鬆維護，採用「粉餅彈出設計」，只要按下一鍵即可將咖啡粉渣彈出，搭配沖煮器與粉杯一體成型設計，減少拆洗負擔。飛利浦 Baristina 一滑極萃義式咖啡機售價為 14,900 元。