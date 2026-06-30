2026-06-30 19:14 女子漾／編輯王廷羽
Netflix《末行手記》分集劇情整理！崔岷植沉迷學生小說，命案疑雲越滾越大
Netflix韓劇《末行手記》由崔岷植、崔顯旭主演，改編自西班牙編劇胡安・梅約加創作的同名舞台劇，劇情講述失意作家兼大學教授許文悟，偶然發現學生李強擁有驚人寫作天賦，於是展開私人寫作指導，沒想到這堂文學課卻逐漸變成一場危險心理戰。
《末行手記》於2026年6月26日在Netflix上線，故事融合師生關係、創作執念、家庭祕密與命案疑雲，崔岷植飾演的許文悟，從一開始想培養學生，到逐漸被學生筆下的故事吸引；崔顯旭飾演的李強，則以神祕又難以捉摸的文字，將現實與小說界線越推越模糊。這篇整理《末行手記》1至6集分集劇情與結局重點，帶你快速看懂這場越寫越失控的文學迷局。
注意！前方有《末行手記》劇情劇透，還沒追完的請小心閱讀！
《末行手記》第1集分集劇情
大學教授許文悟批改《寫作基礎》作業時，對學生作品大失所望，甚至在課堂上當眾批評，引發全班不滿，學生李強卻因一篇獨特作品引起他的注意。李強在文章中寫下自己刻意接近同學金世允，逐漸融入金家生活，甚至幻想取代對方成為金家的一員。
許文悟被他的文字吸引，決定親自指導他寫作，輔導期間，李強透露自己想繼續留在金世允身邊，必須幫對方取得程式競賽試題，許文悟雖然一度憤怒拒絕，最後卻仍偷偷複製同事電腦中的試題，正式踏出失控第一步。
《末行手記》第2集分集劇情
程式競賽結束後，李強與金世允獲得第二名，李強表示自己沒有完全使用偷來的試題，因為不想奪走真正優秀學生的榮耀。之後，李強透過寫作描述自己如何進一步獲得金家信任，甚至搬進金家同住。許文悟提醒他不要沉迷於表面幸福，而要觀察這個家庭背後的矛盾。
李強開始窺探金家生活，並設計讓女傭宣敏輝被懷疑偷竊而遭辭退，更驚人的是，他在作品中寫出金秀勳與宣敏輝疑似有婚外情。深夜，李強約出許文悟，兩人卻意外目睹宣敏輝發生交通事故，而與她同行的人正是金秀勳。
《末行手記》第3集分集劇情
宣敏輝送醫後，許文悟看見金秀勳態度冷漠，開始懷疑他與事故有關。此時他才發現，李強筆下的金家，其實就是知名作家金秀勳一家。許文悟過去曾與金秀勳有深仇，對方不只曾批評他的小說，也與他暗戀多年的安恩珠相戀。
如今金秀勳疑似出軌又牽涉死亡事件，讓許文悟壓抑多年的嫉妒與憤怒再次爆發，李強調查飯店員工後得知，金秀勳經常與宣敏輝出入飯店，事故當晚兩人還曾發生爭執。另一方面，金世允也開始懷疑父親殺害宣敏輝。
《末行手記》第4集分集劇情
李強告訴許文悟，事故前曾到飯店調查的年輕人就是金世允，原來金世允一直懷疑父親與宣敏輝之死有關，因此暗中追查。宣敏輝去世後，金家表面上試圖恢復平靜，但金秀勳提到願意承擔喪葬費用時，金世允情緒失控離席，許文悟因此更加認定金秀勳反應不尋常。
李強繼續接近金家成員，並發現金世允與姐姐金靜厚其實都懷疑父親，只是擔心真相會傷害母親安恩珠，才選擇暫時隱瞞。之後，李強又跟蹤赴約者，意外發現安恩珠早已知道金秀勳隱藏的祕密。
《末行手記》第5集分集劇情
李強透過新稿揭露，安恩珠早已知道金秀勳與宣敏輝關係密切。宣敏輝真正想揭發的，並不只是婚外情，而是金秀勳疑似盜用了她姐姐的小說，靠別人的作品成名。
安恩珠曾取得能揭露金秀勳祕密的USB，最後卻選擇親手銷毀證據，繼續維護丈夫，許文悟對此大受刺激，越來越相信金秀勳就是殺害宣敏輝的幕後黑手。即使沒有直接證據，許文悟仍希望李強在故事中加入「親眼目睹金秀勳殺人」的虛構情節，企圖用小說寫出他認定的真相，李強聽完後陷入沉默，也讓兩人的關係開始出現裂痕。
《末行手記》第6集分集劇情
李強拒絕按照許文悟的要求捏造目擊證詞，直指他早已被對金秀勳的怨恨蒙蔽，分不清現實與小說。許文悟卻仍執意續寫故事，想把金秀勳塑造成殺人凶手，完成自己的第二部長篇小說。
不久後，李強謊稱金秀勳準備殺害安恩珠與金世允，讓許文悟趕去救人，許文悟信以為真，抵達後才發現金家人平安無事，自己再次被李強欺騙，與此同時，妻子趙賢淑也決定離開他，兩人的婚姻正式破裂。
更致命的是，李強向學校舉報許文悟偷取程式競賽試題、逼迫學生創作，甚至要求編造虛假故事誹謗金秀勳。事件曝光後，許文悟身敗名裂。最後，李強揭開真正反轉，原來他年幼時曾在孤兒院認識許文悟，卻因發現對方只是把自己的經歷當成創作素材，從此決定長大後親手毀掉他。李強坦言，宣敏輝、婚外情、盜稿與謀殺等情節，全是自己編出的故事。
許文悟以為自己在追查命案，其實早已成為李強筆下最失控的角色，失去工作後，他到圖書館打工，沒想到李強再次出現，希望他繼續指導自己創作下一個故事，留下詭異餘韻。
精華 FAQ
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故事從失意作家兼大學教授許文悟開始，他發現學生李強有驚人寫作天賦，於是親自指導。沒想到這段師生關係，最後竟成為操弄現實與小說界線的危險開端。
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李強先寫出自己接近金世允一家，接著牽出女傭失蹤、疑似婚外情、交通事故與死亡暗示。許文悟又因對金秀勳的私怨加深誤判，使整起事件越滾越大。
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結局證實李強並未在追查真兇，反而把宣敏輝、盜稿、謀殺等情節全寫成故事，目的在報復曾把他經歷當素材的許文悟，讓對方淪為自己筆下最失控的角色。
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