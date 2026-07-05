被誤會一百多年的闌尾

AI重點 文章重點整理： 重點一： 闌尾並非無用器官，研究顯示它可能是腸道菌群避難所。

闌尾並非無用器官，研究顯示它可能是腸道菌群避難所。 重點二： 闌尾也參與免疫訓練，幫助B細胞與T細胞辨識敵我。

闌尾也參與免疫訓練，幫助B細胞與T細胞辨識敵我。 重點三：闌尾炎常見反映演化與現代生活失配，誤判才是真風險。

6/21的上午，我在南下的火車上刷Youtube，準備去台中和網友會面。

大概是因為前面看了和肛門有關的影片，所以演算法繼續推送和人體有關的影片給我。

然後，闌尾出現了。

……

我很是無言了半晌。

明明車廂裡沒人跟我聊天，我卻還是忍不住在心裡「嘖」了一聲。

算了。

反正我本來就是個好奇心重的人。

新奇的知識都推到眼前了，那就看看吧！

▋一場持續了一百五十多年的誤判

小時候，我一直以為闌尾就是人體裡那個專門惹麻煩的器官。

沒功能、愛發炎、出了問題就得開刀。

很多人的認知大概都差不多。

它像是裝潢剩下來的一塊邊角料，留著沒什麼用，拿掉也無所謂。

結果看到這支影片，我才發現，這顆被人類嫌棄了一百多年的小肉包，好像準備翻案了，翻得還相當徹底。

1871年，演化論之父查爾斯．達爾文（Charles Darwin）在《人類的由來》中提出看法，認為闌尾屬於「痕跡器官」。

在他的推測裡，人類祖先過去可能依賴較大的盲腸消化植物纖維，隨著飲食型態改變，這個功能逐漸退化，最後只剩下一段看似沒有用途的附屬組織。

在當時的知識背景下，這個推論相當合理。

問題是它後來被當成了答案。

於是，闌尾被貼上「無用器官」的標籤；醫學界接受了這個標籤；大眾也接受了這個標籤。

一個推測，慢慢變成了長達百年的集體認知。





▋人類曾經有多害怕闌尾？

害怕到有人願意親手把它從自己肚子裡割出來。

1961年，蘇聯醫生列昂尼德．羅戈佐夫（Leonid Rogozov）正在南極科考站工作。

當時外面是暴風雪，附近沒有醫院，沒有外科醫師，也沒有救護車。

偏偏他得了急性闌尾炎。

如果不處理，闌尾破裂可能引發腹膜炎，甚至危及生命。

於是，他做出了一個近乎傳奇的決定：自己替自己開刀。

在隊友的協助下，他對著鏡子切開腹部，找到發炎的闌尾，再親手把它切除。

整個手術持續將近兩個小時。

病人是他，主刀醫師也是他。

多年來，這段故事被醫學界視為意志力的象徵。

但換個角度看，它也反映出那個年代的人對闌尾有多忌憚。

在人們眼中，它像是一顆不知道什麼時候會引爆的炸彈。

留著危險，切掉安心。

即使到了今天，美國每年仍然進行約三十萬例闌尾切除手術。

這個器官長年背負的污名，從未真正消失。

▋2007年，一記響亮的耳光打向教科書

事情在2007年出現巨大轉折。

美國杜克大學（Duke University）的研究團隊提出了一個顛覆性的觀點：闌尾很可能是腸道菌群的重要避難所。

人體腸道裡居住著數量驚人的細菌，其中許多是維持健康的重要益生菌。

平時大家各司其職，共同維持腸道生態。

但當人體遭遇嚴重腹瀉、霍亂或其他腸道感染時，大量細菌會被一起沖出體外，整個生態系可能瞬間瓦解。

這時候，位置偏僻、入口狹窄的闌尾便展現出價值。

由於它遠離主要通道，反而成了益生菌的避難基地。

等危機過去後，這些躲過災難的菌群便能重新擴散，協助腸道恢復秩序。

如果把人體比喻成一座城市，那麼闌尾就有點像地下避難所。

平時不起眼，災難發生時，卻可能決定整座城市恢復得有多快。

▋失去闌尾的人，真的有差別

這個理論後來得到更多證據支持。

2012年的臨床研究顯示，接受闌尾切除的人，在遭遇某些嚴重腸道感染後，疾病復發率高於保留闌尾的人。

原因並不複雜。

少了這座「菌群備份中心」，腸道重建速度自然受到影響。

過去被認為毫無用途的小肉包，忽然搖身一變成了生態保險箱，而這還只是它其中一項工作。

▋達爾文的另一個推論也受到挑戰

更有意思的是，達爾文關於闌尾與飲食關係的猜測，也逐漸出現新的答案。

研究人員分析了360種哺乳動物資料後發現：闌尾大小與食肉、食草、雜食等飲食型態之間沒有明顯關聯，與群居或獨居習性之間也沒有顯著關係。

真正有關聯的，反而是結腸體積。

更驚人的是，闌尾並非只在演化史上出現過一次。

研究顯示：它在不同物種中獨立演化出現了32次，而消失紀錄只有7次。

這個數字相當耐人尋味。

演化從來不會白白浪費能量。

一個耗費能量、佔用空間、又毫無價值的器官，怎麼可能被大自然允許「反覆續約」？

生物學家發現：闌尾在不同的物種中，獨立演化出現了高達 32 次。

這種在不同家族裡反覆出現的特徵，在生物學上叫作「趨同進化」。

這意味著：闌尾不是退化的廢物，它是通過時間考驗的「標配零件」。

▋它還是免疫系統的新兵訓練中心

除了擔任菌群避難所之外，闌尾還有另一項任務：免疫訓練。

尤其在兒童與青少年時期，闌尾內部聚集大量淋巴組織，許多B細胞與T細胞在此活動。

它們在這裡學習辨認哪些微生物屬於友軍，哪些屬於敵軍；哪些應該和平共處，哪些必須全力防禦。

某種程度上，闌尾就像免疫系統的新兵訓練營。

訓練、辨識、學習。

一批又一批免疫細胞在這裡完成實習，再投入人體防禦體系。

這項工作未必每天都能被看見，但對人體而言，重要性遠超過許多人想像。

▋那為什麼闌尾炎還是這麼常見？

講到這裡，很多人可能會產生疑問。

既然闌尾這麼重要，為什麼它還是那麼容易發炎？

答案可能藏在演化與現代生活之間的時間差。

在人類漫長的演化歷程裡，感染、腹瀉、寄生蟲都是家常便飯。

在那個年代，闌尾提供的菌群備份功能相當有價值。

但今天的世界不同了。

乾淨飲水、冷藏保存、抗生素與醫療體系，大幅降低了許多過去常見的威脅。

另一方面，現代人的飲食也越來越精細。

纖維攝取不足，糞便容易形成堅硬的糞石。

當糞石堵住闌尾開口，細菌滋生，發炎便隨之而來。

許多闌尾炎案例所反映的，未必是器官本身出了問題。

更像是一個誕生於遠古環境的生存零件，遇上了完全不同的現代世界。

▋價值與標籤，往往是兩回事

看到這裡，我忽然想到自己的工作。

在不動產市場裡，也經常出現類似的情況。

有些房子因為屋齡高，被很多人直接判定沒有價值；有些地段因為目前不夠熱鬧，被認為缺乏發展性。

但市場上真正有經驗的人都知道，價值和標籤往往是兩回事。

很多時候，人們看見的是眼前的樣子，而價值藏在更長的時間尺度裡。

做不動產久了以後，我對風險也有一種特別的感受。

很多人以為風險來自未知。

但真正昂貴的風險，常常來自誤判。

因為未知會讓人保持警覺，誤判卻容易讓人過早相信自己已經得到答案。

闌尾被誤解了一百多年，人類因此錯過了重新認識自己的機會。

市場上許多判斷失誤，往往也來自同樣的原因。

一旦標籤貼上去，人就容易停止觀察。





▋人類對自己的身體，還有多少誤解？

我很喜歡闌尾翻案的故事。

因為它讓人看見一件事：科學並不是一本寫完就不能修改的說明書，而是一場持續進行中的探索。

昨天認定的答案，今天可能出現新的證據。

昨天被視為累贅的器官，今天可能成為重要線索。

昨天被貼上的標籤，今天也可能被重新審視。

做了多年的不動產，我看過太多因為外表老舊被低估的老屋，也看過因為一時沒落而被嫌棄的地段。

人們總喜歡用當下的目光，快速地給事物貼上分類標籤：有價值的、沒價值的；該留下的、該淘汰的。

但闌尾的翻案告訴我們：真正昂貴的風險，從來不是未知，而是自以為是的誤判。

房子如此，器官如此，人，亦是如此。

那些看似毫無價值的東西，往往只是真相還沒追上我們的認知。

時間從不創造原本不存在的價值，它只是好整以暇地，等待著我們終於「看懂」的那一天。

——萬家鄉