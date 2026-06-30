2026-06-30 17:02 MM
2026十部黑馬短劇推薦｜討論度不高，但看過都好評《心間錯》《萬福金安》
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：文章整理2026十部討論度不高卻口碑佳的黑馬短劇。
- 重點二：題材涵蓋奇幻愛情、重生復仇、穿越宮鬥與商戰。
- 重點三：主打強節奏、雙強對峙、華麗製作與高反轉劇情。
短劇市場持續發燒，但常常礙於宣傳力度不夠，好作品被埋沒後又一波汰舊換新，導致大家錯過一些寶藏好劇！不管你是熱門榜看膩，還是正逢短劇荒的人，這十部討論度不高，但看過的人都大讚的2026黑馬短劇片單，一定要收藏起來！
黑馬短劇推薦1：心間錯
- 演員：朱正廷、哈尼克孜
- 類型：奇幻愛情、人妖戀、古裝、短劇
劇情講述凡人書生「白山君」與千年大妖「柳扶風」，因百年前的一場換心契約而結下了跨越多年的深刻宿緣。在命運的指引下，兩人攜手行走人間，共同破解接踵而來的志怪奇案。
本劇最大亮點在於，朱正廷一體雙魂的精妙演技：凡人縣令「白山君」以及大妖「白寒」。白山君斷案如神、赤誠清廉；白寒則是藏於軀殼中的瘋邪之妖。和哈尼克孜飾演的「柳扶風」上演因竊心而展開的宿命虐戀。既有情感拉扯，亦有勾心鬥智的對弈。劇情融合東方志怪美學，也讓故事不顯單薄，每一集都有案件推進的精彩點，絕對是最近值得大推的好劇！
黑馬短劇推薦2：萬福金安
- 演員：方瑾、趙華為、吳曼思、儲子竣
- 類型：奇幻愛情、穿越、古裝、短劇
皇后顧清遭人算計在大火中喪命，重生後變為尚衣局婢女，顧清決定要查出大火真相。宮鬥復仇的主線讓每集都有爆點完全不無聊，女主重生彷彿開了外掛，步步為營、智商全程在線，即使成了宮婢，嘴上功夫也絲毫不遜色，看的極其爽快！
黑馬短劇推薦3：嫁金枝
- 演員：鄧孝慈、鄭湫泓
- 類型：重生、奇幻愛情、小說改編、古裝、短劇
重生復仇短劇《嫁金枝》沒有傻白甜女主，鄭湫泓化身溫柔且鋒利的復仇黑蓮花，步步為營只為誘敵深入；對上鄧孝慈飾演的「冷面霸氣帝王」，雙強聯手共破宮廷危局。
兩人前期相互試探，將曖昧氛圍拉到高峰。劇情沒有迂迴的誤會，只有高智商的鬥智鬥心、似遠似近的情感博弈。整體節奏明快、反轉不斷，雖然討論度不高，但看過絕對都推薦！
黑馬短劇推薦4：有港回信
- 演員：胡連馨、趙華為、宋沐心、張騰
- 類型：商戰、契約婚姻、愛情、時裝、短劇
《有港回信》作為本篇唯一的時裝劇，肯定有他的過人之處！首集來看可能會以為只是單純的契約婚姻、先婚後愛，沒想到還融入了前世今生，拋去老套單一的劇情，演出前世未盡的宿命感。
趙華為飾演的沈顧，克制地將愛意藏於眼神與行動中，但他的深情從來沒有逼迫，只是真心希望許晚信過得好。而沈顧和許晚信前世今生的宿命緣分，更是全劇高潮，前世的虐戀到現代的甜寵都浪漫的恰到好處！
黑馬短劇推薦5：在你眉梢種紅豆
- 演員：鄭業成、趙晴、鄧孝慈、傅冬暖
- 類型：人妖虐戀、奇幻愛情、古裝、短劇
《在你眉梢種紅豆》由長劇專業戶的鄭業成、趙晴主演。除了演技成熟讓觀眾看得入迷之外，故事設定也很有看點，絳朱為了生存必須找到玉郎種下「相思蠱」並與其雙修，精準地滿足觀眾重口味的需求。《在你眉梢種紅豆》即使是微短劇，製作呈現也不馬虎，推薦給喜歡奇幻仙俠的觀眾來看看！
黑馬短劇推薦6：臨安若夢
- 演員：趙弈欽、胡亦瑤、白川
- 類型：宅鬥、奇幻愛情、古裝、短劇
喜歡看橫屏微短劇的人，應該常常被大家推薦趙弈欽和呂小雨主演的《風月變》。小編就是看完《風月變》後覺得看不夠，馬上點開一樣由趙弈欽主演《臨安若夢》。沒想到劇情一樣好看，而且男女主角都能夠看見未來，劇情爽度更加過癮！
故事講述有預知能力的丞相府嫡女姜若璃（胡亦瑤飾演）與身負十世輪迴之謎的國公府世子霍臨川（趙弈欽飾演）從盟友逐漸互生情愫，歷經家族權謀與身世糾葛，最終破除詛咒相守一生。握有未來情報的兩人，相處時總帶著試探，諜對諜的心理戰非常精彩，網友評論這部會讓人不知不覺一集一集看下去呢！
黑馬短劇推薦7：南相思
- 演員：曾宥臻、嚴子賢、張軒瑜、吳洛浛、毛唯嘉
- 類型：時空穿越、古裝、短劇
千金小姐「金珠」從小愛戀寧王周南梔，並如願嫁給了他，可在新婚之夜卻意外看到彈幕，發覺自己竟是漫畫中的炮灰女配，開局即下線。為了求生，金珠決定求助於男主的政敵「樓肆意」。一個炮灰，一個反派，卻在你來我往的交鋒中漸生情愫。
金珠原為漫畫中的紙片人，任劇情走向安排她的路，覺醒後不甘於服從命運，決定拉攏樓肆意改寫自己的命運，走著不尋常的故事情節，正是讓觀眾不斷看下去的動力。除了女主敢愛敢恨、逆天改命的看點外，配角戲中戲的設定也是充滿反轉。可惜這部劇討論度不高，不然肯定也是口碑一等的黑馬短劇！
黑馬短劇推薦8：金昭玉醉
- 演員：周峻緯、朱麗嵐、權裴倫、曹賽亞、徐語欣
- 類型：重生復仇、穿越、短劇
《金昭玉醉》從服裝、拍攝到演員，完全就是長劇的規模。妝造精緻華麗，、拍攝唯美震撼、演員演技也有到味。周峻緯拿捏了看似清冷、實則偏執到骨子裡的少年將軍；朱麗嵐的復仇之路也走得明快不拖拉，一人分飾兩角的眼神戲也看得出來有認真著墨。
劇情除了重生復仇，還加入了一些近期大家會喜歡的元素「偽骨禁忌」、「強制愛」。也因為《金昭玉醉》這部黑馬短劇，讓很多觀眾被周峻緯飾演的偏執將軍圈粉呢。
黑馬短劇推薦9：三更雪
- 演員：何藍逗、鄧孝慈、鐘晨瑤、夏易
- 類型：奇幻愛情、重生、穿越、古裝、短劇
近年來短劇很常走「重生復仇」的套路來抓住觀眾的眼球，雖然《三更雪》仍然以此為基底，但卻不甘僅淪於俗套。此劇最大的看點就是主角重生後的「攻守交換」，上一世陸熒熒被暴君「強制愛」宛如囚困於鳥籠中，下一世大翻身，由她來奴隸曾經服侍的皇上。
鄧孝慈飾演的瘋批皇帝，開場就以種種偏執的行為替這部劇投下震撼彈，引起觀眾好奇後面會如何發展，想知道鄧孝慈、何藍逗如何展開雙「瘋」對決，千萬別錯過！
黑馬短劇推薦10：婢女
- 演員：趙夕汐、鄧凱、楊雲絢、姚諾、于昕仡
- 類型：復仇、愛情、古裝、短劇
鄧凱自《逐玉》飾演齊旻一角爆紅後，粉絲開始考古他過去主演過的戲劇，從瘋批癡愛的皇子到《婢女》中的霸道攝政王，對於鄧凱來說，強制愛的氛圍依舊是手到擒來。
《婢女》講述國公府庶女沈玉清（化名夕顏）為替被害生母報仇，化身花魁接近冷面攝政王裴寂，上演一場步步為營的宅鬥復仇與甜虐愛戀。
精華 FAQ
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文章主軸是整理2026年十部黑馬短劇，強調這些作品雖然宣傳與討論度不高，卻憑藉劇情張力、演員表現與高口碑，成為值得補看的優質片單。
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題材多集中在奇幻愛情、重生復仇、穿越、宮鬥、宅鬥與商戰等類型，且不少作品都有雙強對峙、宿命虐戀、強制愛或高智商博弈等吸睛元素。
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因為它們未必靠熱搜或強勢宣傳出圈，但在劇情節奏、角色設定、製作質感與觀眾回饋上都有亮眼表現，屬於看過後容易被推薦的口碑型作品。
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