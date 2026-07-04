天庭真的有退休制度嗎

2026-07-04 21:00 萬家鄉

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：文章把天庭比喻成層級分明、講求揣摩上意的超級企業。
  • 重點二：取經與歷劫被解讀為神仙的在職進修與體制更新機制。
  • 重點三：妖怪與人物命運差異，反映資源、靠山與制度的不公平。

▋如果天庭真的那麼好，為什麼神仙老是在出事？

 

小時候看《西遊記》，我以為成仙是一種終極獎勵。

修道成功以後，就能騰雲駕霧、長生不老，從此遠離人間的煩惱。 

可當我長大後再讀，腦袋裡卻時不時地冒出另一個問題。

如果天庭真的那麼好，為什麼神仙們一天到晚都在出事？

有人被貶下凡，有人被打回原形，有人歷劫重修，有人失去神位重新開始。就連孫悟空這種等級的存在，最後也得被塞進取經團隊重新接受管理。

後來整理一些關於《西遊記》的不同解讀時，我忽然冒出一個荒謬卻有趣的想法。

也許天庭根本不像我們以為的那樣自由。

它更像一間歷史悠久、層級分明、規模龐大的超級企業。

看著看著，我忽然有些狐疑：天庭真的有退休制度嗎？

 

▋天庭最大的生存技能，叫做猜老闆在想什麼

 

很多人以為玉皇大帝只要一句話，事情就能辦完。

但如果把天庭放進官僚體系來理解，就會發現事情沒有那麼簡單。

真正高段位的領導者，很少把話講得太滿。話講得越明白，責任越難切割；命令越具體，日後越容易被追究。

於是大量決策都存在模糊空間，大量命令都保留解釋餘地。

中階管理者最重要的工作，不再是執行命令，而是揣摩命令。

老闆到底想處理誰？

老闆到底想保誰？

哪些事情該查？

哪些事情查到一半就夠了？

在這樣的環境裡，真相的重要性往往排在後面，報告呈現出來的結果反而更加重要。

所以，我們熟悉的取經之路，看起來也開始有了不同的樣子。

表面上，那是一場弘揚佛法的神聖任務；換個角度看，卻很像一場橫跨多個部門、牽動各方勢力的大型專案。

 

▋李長庚每天起床時，大概都想過辭職

 

假設唐僧是專案執行人。

那麼太白金星李長庚，大概就是整個取經計畫最辛苦的專案經理（Project Manager，PM）。

如果把取經看成一場大型專案，那麼他每天面對的事情，恐怕比我們想像得還複雜。

上面有玉皇大帝，旁邊有西王母，地方有三官大帝，另一端還有靈山體系的觀音大士。

每個人都有自己的立場，每個人都有自己的盤算，每個人都覺得自己的事情最重要。

最麻煩的是，李長庚不能只把事情做好。

他還得讓所有人都相信：事情正在按照計畫進行。 

看到這裡時，我其實會想到很多第一線工作者。

真正待在現場的人，往往同時面對好幾種期待。

上面有上面的目標，下面有下面的困難，現場還有現場的狀況。

但事情總得有人去推動。

最有趣的地方，莫過於妖怪問題。 

你有沒有發現：《西遊記》裡許多最危險的妖怪，最後都沒有死。

金翅大鵬鳥吃掉一國百姓，最後被領回去了；青牛精被領回去了，金角銀角被領回去了。

有些妖怪闖下的禍，足夠寫滿好幾份檢討報告。 

但只要主人願意出面，事情似乎就有了另一種解釋方式，另一種收場辦法。

理由通常也差不多：

管教不嚴，私自下凡，日後約束。

然後事情便告一段落。

至於那些沒有背景的野生妖怪？

大家都知道後來發生了什麼。

同樣都是妖怪，命運卻完全不同。

這些年在市場上滾動，看多了人情冷暖，我才明白：決定結局的往往不是能力，而是你背後的「資源與靠山」。

有些人一出事，背後就有整個體系出面斡旋、優雅收場；野生闖蕩的人一出事，就只能自己扛下雷霆萬鈞的後果。

野生妖怪的悲劇，不是因為不夠努力，而是牠們在體制外，根本沒有被寬恕的資格。

想到這裡時，我忽然覺得這種安排好像有些眼熟。

 

▋下凡歷劫，可能是神仙版的在職進修

 

以前我一直以為歷劫是在受苦。

後來想想，也許還有另一種可能。 

如果神仙永遠待在天上，他們真的還了解人間嗎？ 

高階主管待在辦公室太久，容易與第一線脫節。

神仙坐在神位上太久，也未必例外。

位置坐久了，思維會固化。

權力拿久了，判斷會失準。

脫離現場太久，甚至可能忘記自己掌管的究竟是什麼。

於是，歷劫出現了。

它像一套強制更新系統。

把神仙重新丟回凡間，重新面對匱乏，重新面對誘惑，重新面對恐懼，重新面對失敗。 

假如財神還抱著古代算盤不放，完全不理解現代金融運作與資源流動，他是否還有能力掌管財富？

於是他必須重新學習，重新體驗，重新理解人們究竟是怎麼看待金錢的。

這種進修的代價極高。 

成功了，或許能帶著新的體悟回到神位；失敗了，則可能永遠留在人間。

在神仙的世界裡，這幾乎等同於職涯終結。

 

▋豬八戒說的那句話，很多人長大後才懂

 

《西遊記》裡，我越來越喜歡豬八戒。

 因為他總是在說一些看似無賴，卻異常現實的話。

其中最有名的一句，就是：「依官法打殺，依佛法餓殺。」 

第一次看到這句話時，我覺得很好笑。

後來才發現，自己笑不太出來。

觀音菩薩希望他遵守戒律，希望他修身養性，希望他按照規矩生活。

但八戒當時的處境呢？

失去神位，失去編制，失去原本的人生

連最基本的生存問題都得自己想辦法。

這個時候跟他談理想、談清規戒律、談保持初心，究竟有多少意義？

衣食足而後知榮辱，當一個人連下一餐在哪裡都不知道的時候，哪有什麼心思想別的？

信仰很重要，肚子也很重要。

當你見過為了生活奔波的屋主，或是為了成家傾盡所有卻被現實卡死的買方，你就會無比理解豬八戒。

談理想是需要底氣的。

當現金流出現斷層、生存變成當務之急時，偷懶與圓滑就不是道德瑕疵，而是求生本能。

規則往往是用來約束底層的，而制定規則的人，從不需要體會餓肚子的滋味。

 

▋取經真正修補的，也許不是唐僧師徒

 

寫到這裡，我忽然覺得整個取經計畫有種奇妙的味道。

它像一場規模龐大的體制保養工程。

天庭害怕僵化，害怕失去活力，害怕高層與基層徹底斷線。

於是安排神仙下凡，安排歷劫，安排取經，安排一場又一場看似充滿意義的試煉。

參與的人相信苦難終將有所回報，凡間的人相信熬過去就能看見希望。

學生相信畢業就好了，上班族相信升職就好了，創業者相信撐過今年就好了，神仙相信歷完劫就好了。

於是大家繼續往前走。

也許正因如此，我們才願意把壓力稱為磨練，把委屈稱為成長，把等待稱為考驗，把苦難稱為歷劫。

因為只有這樣，那些漫長而艱難的日子，才比較容易找到繼續前進的理由。

出社會這麼多年以來，我越來越覺得《西遊記》之所以耐讀，或許是因為它寫的從來都不只是神仙。

有人看見權力，有人看見信仰，有人看見修行，而我看見的，常常是資源、信任與人性。

同樣一件事，不同位置的人會有不同解讀；同樣一條規則，落在不同處境的人身上，也會產生完全不同的結果。

這些年接觸屋主、買方與各種合作夥伴之後，我慢慢發現：人與人之間最大的差異，很多時候不在於誰比較聰明，而在於每個人看見的是自己所站的位置。

長大以後再讀《西遊記》，我開始懷疑：取經路上真正被改變的，也許不只是唐僧師徒。

還有那個已經運轉太久，卻又不敢輕易停下來的天庭。 

我們之所以看得入迷，或許是因為在那些神仙、妖怪與取經人的身上，看見了自己，看見職場，看見制度，看見資源如何流動，看見信任如何建立；也看見每一個試圖在信仰與生存之間，替自己找出路的靈魂。

《西遊記》寫的是神仙妖怪，演的卻是升斗小民。

讀到最後才發現，那條充滿妖魔鬼怪、委屈與妥協的取經路，當我們每天換上西裝、點開打卡鐘時，都正在上面走著。

願我們在看懂了天庭的權謀與現實後，依然能在這場「大型企業改造專案」裡，為自己留下一分豬八戒的清醒，與孫悟空的勇敢。



 

——萬家鄉

精華 FAQ

  • 因為文中認為天庭層級分明、命令模糊、需要揣摩上意，運作方式像大型企業與官僚體系。神仙不只看能力，更要看資源、靠山與各方勢力的協調。

  • 作者認為歷劫不只是受苦，也像強制性的在職進修。神仙透過回到凡間重新面對匱乏、誘惑與失敗，避免高層脫離現場，並更新對人間的理解。

  • 「依官法打殺，依佛法餓殺」被用來說明生存壓力下的現實處境。當人失去編制、資源與安全感時，談理想很困難，求生往往比守規矩更迫切。

萬家鄉

萬家鄉

我是萬家鄉。愛東張西望，也愛追問世界為何變成現在這個樣子。寫城市、寫人性，也寫我們這一代人的不安與溫柔。

#職場 #心理 #人生 #自我成長

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「4生肖」是真正隱形富豪！暗暗存錢生活越過越富裕

「4生肖」是真正隱形富豪！暗暗存錢生活越過越富裕

2026-06-22 16:48 女子漾／編輯張念慈
「4生肖」是真正隱形富豪！暗暗存錢生活越過越富裕。女子漾AI製圖
「4生肖」是真正隱形富豪！暗暗存錢生活越過越富裕。女子漾AI製圖

有些人賺了錢就想被看見，買新包、換新車；但也有一種人剛好相反，平常看起來安安靜靜、不愛出風頭，甚至讓人以為日子過得很普通，實際上卻早就默默把錢存進口袋。搜狐網分享，有4個生肖靠著穩定、節制與清醒的金錢觀，一點一滴累積財富，最後反而成為生活最富足的一群人。

編輯推薦

文章目錄

富裕生肖1.生肖牛：悶聲做事，存款最驚人

圖片來源：微博@張凌赫工作室official
圖片來源：微博@張凌赫工作室official

屬牛的人一向不是高調型人格，他們不太會把自己的成就掛在嘴邊，也不喜歡在人前炫耀收入。很多時候，大家只覺得生肖牛很踏實、很耐操，卻不知道他們其實是最會默默累積財富的人。

生肖牛的理財邏輯很簡單，就是少花不必要的錢、多存真正能留下來的錢。他們不容易被一時流行沖昏頭，也不太會因為攀比而亂消費。別人在為了面子花錢、為了社交硬撐場面時，生肖牛早就把每一筆收入安排得清清楚楚。

更重要的是，屬牛的人不愛惹事，也不喜歡參與八卦是非。生活圈簡單，花費自然也少，財富就在日復一日的穩定中慢慢變厚。等到真的需要用錢時，生肖牛往往是最有底氣、最不慌張的那一個。

富裕生肖2.生肖蛇：清醒謹慎，隱形富豪代表

虞書欣。圖片來源：微博
虞書欣。圖片來源：微博

屬蛇的人天生帶著一種神秘感，他們不一定會把自己的財務狀況說出口，但其實非常懂得替自己打算。生肖蛇不是沒有能力賺錢，而是他們深知「財不露白」的道理，越有底氣，越不會四處張揚。

生肖蛇做事很謹慎，面對投資、合作或人情往來，都會先觀察再行動。他們不太會為了短期利益冒險，也不會因為別人一句話就衝動跟風。對他們來說，穩穩賺、穩穩守，比一夕暴富更重要。

在人際關係上，生肖蛇也很懂得避開麻煩。他們不愛吵架，不愛捲入紛爭，更不會把時間浪費在無意義的爭執上。因為少了許多消耗，生活反而能保持穩定，財富也能悄悄累積，最後過上讓人羨慕的體面日子。

富裕生肖3.生肖雞：精打細算，積少成多最會過日子

圖片來源：李昀銳 微博
圖片來源：李昀銳 微博

屬雞的人對金錢很敏銳，他們不是不願意花錢，而是每一筆錢都要花得值得。買東西會比較價格，吃飯不喜歡浪費，消費前也會先想清楚「這真的需要嗎？」這種習慣看似精打細算，時間一久卻會變成很強的財富累積力。

生肖雞最大的優勢，就是很懂得控制生活成本。他們不會為了一時衝動，把辛苦賺來的錢隨便花掉，也不容易被華麗包裝或促銷話術帶著走。該省的省、該花的花，正是他們讓生活越來越穩的關鍵。

除此之外，屬雞的人也不太愛管閒事。他們喜歡把日子過得乾淨俐落，不喜歡把自己放進複雜的人際麻煩裡。少了是非與額外支出，生肖雞的存款自然能穩定增加，生活品質也會越來越好。

富裕生肖4.生肖豬：不爭不搶，福氣反而慢慢來

圖片來源：微博@楊紫工作室
圖片來源：微博@楊紫工作室

屬豬的人看起來常常很隨和，好像對很多事情都不太計較，但這種不爭不搶，反而讓他們避開不少麻煩。別人為了名利搶破頭，生肖豬卻懂得把重心放回自己的生活，日子自然過得比較安穩。

生肖豬花錢不算過度苛刻，他們願意對自己好，也懂得享受生活，但不會為了面子亂花冤枉錢。該花的錢不會委屈自己，不該花的錢也不會硬撐排場，這種剛剛好的金錢觀，讓他們不容易陷入財務壓力。

更難得的是，生肖豬很少因為貪心而踩坑。他們不太會碰高風險投資，也不會輕易借錢給不可靠的人，更不會因為一時衝動替別人的麻煩買單。日子一天一天過，財富也一天一天累積，等到大家回頭看，才發現生肖豬早就默默把生活過得很富足。

精華 FAQ

  • 因為生肖牛不愛炫耀，也不跟風亂花錢，會把收入安排得很清楚，減少不必要支出，長期靠穩定與自律累積出可觀存款。

  • 生肖蛇做事謹慎，面對投資與合作會先觀察再行動，不會因短期利益衝動冒險，也懂得避開人際消耗，讓財富更穩定地累積。

  • 生肖雞靠精打細算控制生活成本，避免衝動消費；生肖豬則不爭不搶，花錢適度、遠離高風險與麻煩，兩者都能讓財富慢慢增長。

#星座生肖 #生肖運勢

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2026-06-22 21:00 萬家鄉

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：繁體字曾被視為拖累現代化的高成本文字系統。
  • 重點二：倉頡與Big5讓繁體中文順利進入電腦與網路。
  • 重點三：台灣透過教育與日常使用守住繁體字的文化記憶。

 現在這個時代，3Ｃ產品幾乎是隨處可見。

 3Ｃ這個詞很多人都會用，可是3Ｃ到底是哪3Ｃ？知道的人可能就沒有那麼多；曉得這個詞彙原來是台灣發明的人，那就更少了。 

不過，這也不是我今天想聊的重點。 

約莫是在三十六、七年前，那時候我剛剛考上高中，忽然之間，電腦就開始像旋風一樣襲捲了中小學校園。當時沒有專業的電腦老師，往往都是數學老師兼任。

 我還記得，高一時我參加了電腦社這個新創社團，社團指導老師，就是我們當時的數學科任老師。那時候的電腦社教些什麼？其實也沒教什麼特別的。

 畢竟是新創社團，而且在當時，電腦還是一種很新的東西，大家都還不熟悉該怎麼運用它。

 現在回頭想想，那種感覺其實和今天很多人面對ＡＩ很像。 

大家知道它很厲害，也隱約知道未來會改變很多事情，但到底能做到什麼程度，其實誰都還說不準。

 所以，那時候教最多的，就是輸入法。 

講到這裡，一定要感謝的人就是我的父母。拜他們所賜，我接觸電腦的時間很早。

 因緣際會之下，我在堂妹的阿姨那邊，看到了她正在練習倉頡輸入法的小遊戲畫面。本來就對文字有著強烈興趣的我，一見之下驚為天人，於是就開始自學倉頡輸入法。

 進入高中之後，接觸電腦的機會又更多了。我參加電腦社，也是想把這個新東西學得更好一些。至於學好了之後能拿來幹嘛？當時其實沒想那麼多，只是隱隱約約覺得：未來可能會不一樣；而我不想被丟在後面。 

我本來自學倉頡輸入法，在加入社團的時候，其實已經算是略有小成，基本拆字沒什麼問題。

可是，問題來了。

我們社團老師教的輸入法是什麼？大易、嘸蝦米。

有學過的人就知道：雖然同樣都是字形輸入法，但倉頡、大易與嘸蝦米，其實是完全不同的運作邏輯。

因此，我被卡住了。

大易和嘸蝦米，我是怎麼也學不起來。

 老師後來只好安慰我：「學不會就學不會，反正妳已經會用倉頡了，把倉頡練熟也很好。」

 那之後，我就不再為難自己了。 

然後，6/8的早上我在 YouTube 上遊蕩，意外逛到一個頻道，叫《碎嘴雜談所》。

 這是一個非常小眾、甚至有點寂寞的頻道。從2016年加入到現在，追蹤人數還只有三位數，累計發布影片也才29支。

 吸引我停留下來的，是它前一天發布的一支影片。 

標題寫著：「繁體字，一場你不知道的文化保衛戰。」 

唔……好像有點意思。                                                           

我點開來看了看。

 默默看完影片之後，我忽然想起當年學習中文輸入法時發生過的那些事。

 於是我決定好好地把思緒整理成這篇文章，不只是幫那個小眾頻道做個呼應，也算替我們那個年代，留下一點點微小的紀錄。

 

▋一場差點失敗的文明實驗

 

你有沒有想過？ 

在全球七十多億人口裡，如今每天還持續使用繁體中文的人，其實只剩不到三千萬。

 這個數字，甚至比東京圈的人口還少。

 而這三千萬人，還在使用一套全世界公認筆畫極多、學習成本極高、輸入相對麻煩的文字系統。

 很多外國人第一次看到繁體字時，表情都很複雜。

 「這真的有人寫得出來？」

「你們小學生要背這個？」

「這到底怎麼輸入電腦？」

 尤其看到「鬱」、「體」、「聽」、「龜」這類字的時候，那種震驚幾乎藏不住。 

但真正讓人意外的，是另一件事。

 這套文字，本來真的差點死掉。

 

▋那個年代，大家都認為漢字拖累了國家

 

現在很多人談繁體字，會想到文化、美感、傳統。

 可一百多年前，東亞知識分子談到漢字時，心情幾乎都是絕望的。

十九世紀末到二十世紀初，整個東亞世界在西方列強面前接連潰敗。

 清朝被打爆、日本被黑船敲開國門、朝鮮被迫現代化。

 那是一個連文明都開始懷疑自己的年代。

 很多人最後得出了一個結論：「是漢字害了我們。」

 當時的識字率低得驚人。

 晚清時期真正能讀書寫字的人，大概不到百分之十五。

對一個白天在田裡耗盡體力的農人來說，晚上還得在昏暗燈火下辨認二十三劃的「體」、二十九劃的「鬱」，光是想像就覺得疲憊。

 於是，整個東亞開始朝「效率」狂奔。

 日本在二戰後推動《當用漢字》，大量限制漢字使用範圍；韓國更徹底，直接全面轉向諺文。

時至今日，很多年輕世代幾乎已經不認漢字。

 中國大陸則在1950年代推行簡化字，希望提升識字率與資訊傳播速度。

那個年代甚至流傳一句極有名的口號：「漢字不滅，中國必亡。」

而且，很多人是真的相信。


▋台灣做了一個很奇怪的決定

 

當整個東亞都在拚命做減法時，台灣卻選擇留下繁體字。 

現在很多人會覺得這很自然，可如果把時間拉回當年，你會發現這件事其實非常反直覺。

 因為繁體字真的很麻煩。

 筆畫很多，學起來慢，寫起來累，印刷與輸入也都比拼音文字麻煩得多。

 而且那個年代，沒有人知道未來的電腦世界會長成什麼模樣。

 西方的電子計算機建立在二十六個字母上。

 英文只需要排列組合，漢字卻是成千上萬個獨立圖形。

 很多西方科技界人士曾經非常篤定地認為：漢字遲早會被淘汰，尤其是繁體字。

 因為它比簡體字更龐雜、更佔資源、更難編碼。

 真正可怕的問題，其實並不是「麻不麻煩」，而是如果繁體字進不了數位系統，它就會被現代文明隔絕在外。

 就像古埃及象形文字一樣，最後只能被封存在博物館裡，只剩下展示價值。

 

▋有人把繁體字救進了電腦裡

 

就在很多人都認為漢字撐不過計算機時代時，一個叫朱邦復的人站了出來。

 很多年輕人現在可能沒聽過他。但是如果沒有他，今天很多人未必能如此自然地在電腦與手機上輸入繁體中文。

 朱邦復開始重新拆解漢字。

 他發現：漢字體系看似龐大，但底層組件其實有限。

就像樂高積木一樣，可以被重新組合。

 於是，他創造了「倉頡輸入法」。

 它不依賴發音，而是直接從字形下手。

 這件事非常驚人，因為那等於把流傳了幾千年的漢字，重新做了一次工程學分析。

 後來，他甚至放棄專利。

 很多人都說，如果當年他選擇獨占技術，他完全有機會成為億萬富翁。但他沒有那樣做。

 因為他希望每個台灣家庭，都能負擔得起中文電腦。

 接著，「大五碼（Big5）」誕生了。

 一萬三千多個繁體字與符號，被正式收進電腦系統裡。

 倉頡輸入法與 Big5 的出現，硬是在數位世界裡替繁體字撞開了一條路。

 現在有很多人每天自然地用手機聊天、發文、搜尋資料。可很少人知道，繁體字當年差一點就沒能活著走進網路時代。

 

▋有些字，藏著古人的世界觀

 

很多人會問：「繁體字真的有必要保留嗎？」

 這個問題其實很難用一句話回答。因為繁體字裡面藏著的，很多時候不只是字義，還有古人的價值觀與思考方式。

 我們常笑說，簡體字的「爱」沒有心、「亲」字不相見。

 可回頭看繁體字，古人在造字時，浪漫得像個詩人。

他們把「心」端端正正地放在「愛」的最中間；提醒你「親」人之間，肉身必須相「見」；而聆聽的「聽」，更是奇妙，左邊是耳，右邊卻藏著「十、目、心」——那代表真正的聽，除了用耳朵，還要十目齊張地觀察、毫無保留地用心。

 甚至連「麵」與「面」都分得清清楚楚。

 一個是食物，一個是臉。

 這些東西對資訊傳遞效率幫助不大，但它讓文字裡多了一層文明記憶。

 做不動產久了之後，我其實越來越能理解這種感覺。

 很多老房子之所以讓人捨不得，未必是因為它值多少錢。

而是那些磨石子地板、鐵花窗、老木門、舊信箱，一旦拆掉，某個年代的生活感也會一起消失。

 有些東西留下來的價值，本來就很難只用效率計算。

 

▋每個台灣小孩都參與過這場保衛戰

 

有趣的是，很多台灣人小時候其實很討厭繁體字。

 尤其是在寫生字簿的時候，那真的很像修行。

 一頁頁十字格，寫歪重寫；橡皮擦擦到紙快破掉；桌面永遠堆滿橡皮擦屑。

很多人小時候都曾經邊寫邊懷疑人生。

 可長大後才慢慢發現，那些筆畫早就變成了一種身體記憶。

 你會自然認得字的重心、筆勢與氣韻，也會一眼察覺某個字「哪裡怪怪的」。

 與此同時，注音符號也默默扮演了重要角色。

 當許多地方選擇用拉丁字母輔助學習時，台灣的小孩學的第一套拼音系統，仍然是注音。

 ㄅㄆㄇㄈ。

 它本身就是從漢字演變而來的符號。

 也因為這樣，台灣孩子最早接觸的語言系統，始終都還帶著漢字文化的影子。

 

▋全世界繞了一圈，繁體字忽然變得很珍貴

 

後來發生了一件很有趣的事。 

當全球化越來越強、大家越來越追求極簡化之後，繁體字反而慢慢長出了新的價值。

尤其是在美學領域。

你去看很多華文設計、電影海報、文創品牌、高端包裝，繁體字幾乎天然就帶著一種視覺重量。

像方文山替周杰倫（Jay Chou）寫的歌詞：「天青色等煙雨，而我在等妳。」、「蘭亭臨帖，行書如行雲流水。」

當那些字用繁體排列開來時，那種墨色感、留白感、古典氣息，真的會變得很不一樣。

有些東西很難量化。

可是你看得到，也感覺得到。

這幾年做房地產，我越來越常感覺到一件事。

很多城市都在追求更新、追求速度、追求坪效。

商圈會變、道路會拓寬、老房子會拆掉。

很多地方，五年後再回去，連原本的空氣都不太一樣了。

可那些真正讓人願意住很多年的地方，往往都帶著一點「沒那麼有效率」的東西。

可能是一棵老樹、一條會繞路的小巷、一間還留著老招牌的早餐店。

人最後記得的，常常都不是最快的東西。

現在再回頭看這一百年，會發現一件很奇妙的事。

當年很多人認為繁體字會拖累現代化，可到了今天，繁體字反而成了台灣最鮮明的文化辨識度之一。

它之所以能活到今天，靠的從來都不是某一場轟轟烈烈的勝利。

是一代又一代的人，在課本裡、在鍵盤上、在書店中、在日常生活裡，一筆一劃地，把它寫到了今天。

做不動產這些年，我常看著那些籠罩著紗網的鷹架想：那些真正讓人想安家落戶的地方，往往都留著一些「很不划算」的東西。可能是一扇鏽蝕的鐵花窗、一條繞路的老巷弄，或者，是至今仍寫在老招牌上、筆畫繁複的「麵」與「體」。

繁體字就像這座島嶼上的老房子。它很慢、很重、很麻煩，但它蓋出了我們靈魂的結構。

有些文明能留下來，靠的不是奇蹟。

是始終有那麼一些人，願意讓它活成日常。

 

——萬家鄉

精華 FAQ

  • 因為早期電腦以英文為基礎，漢字筆畫多、編碼難、輸入不便，許多人認為繁體字成本太高，可能被現代科技排除在外，甚至走向被淘汰的命運。

  • 倉頡把漢字拆解成可輸入的字形單位，Big5則把大量繁體字正式納入電腦編碼，兩者共同讓繁體中文能在電腦與手機上穩定使用，延續到網路時代。

  • 作者認為繁體字不只是傳遞資訊的工具，更承載古人的造字思維、文化記憶與美感；台灣能保留下來，靠的是教育、日常書寫與一代代人的持續使用。

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我是萬家鄉。愛東張西望，也愛追問世界為何變成現在這個樣子。寫城市、寫人性，也寫我們這一代人的不安與溫柔。

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2026-06-22 13:55 女子漾／編輯張念慈
天生招財命！「3生肖」往家裡一站就是財神爺　他越努力全家越有錢。女子漾AI製圖
天生招財命！「3生肖」往家裡一站就是財神爺　他越努力全家越有錢。女子漾AI製圖

天生自帶招財體質的人，不一定是突然暴富型，而是越過越穩、越努力越有底氣。搜狐網分享「天生招財命」生肖，點名3個生肖不只自己能穩定賺錢，也很懂得替家裡守財、理財，堪稱家中的隱藏版「財神爺」。他們一站出來，家庭財運就像被默默撐住，日子越過越安穩。

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招財生肖1.生肖牛：踏實賺錢，家裡財庫越存越滿

圖片來源：電視劇官方微博
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生肖牛的人向來勤懇務實，做事不愛走捷徑，也不會幻想一夜致富。他們更相信靠實力、靠時間，把每一分收入穩穩賺進口袋。對家庭來說，生肖牛就像定海神針，雖然不一定高調炫富，但很能把生活撐起來。

他們對金錢也很有規劃，日常開銷懂得節制，不會因為一時衝動亂花錢。家中需要用錢的地方，生肖牛通常會仔細盤算，能省則省、該花才花，慢慢減少不必要的財務漏洞。

也因為這份穩定與耐力，生肖牛的收入容易隨著時間逐步成長，家中積蓄也會越累積越可觀。他們不是突然爆發的偏財命，而是最讓人安心的「長期招財命」，越到後面越能看見成果。

招財生肖2.生肖兔：溫和會打算，家運越走越順

圖片來源：官方微博
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生肖兔的人個性溫和，做事細膩又穩妥，不喜歡冒太大風險，卻很懂得替自己和家人安排後路。他們在工作上認真負責，能靠穩定表現換來固定收入，也願意為了提升家人生活品質默默努力。

在家庭財務上，生肖兔很有「生活管理師」的感覺。他們不只會看眼前花費，也會思考長遠需求，像是日常開銷、人情支出、家庭儲蓄，都會盡量安排得更有秩序。

生肖兔的招財之處，不只是自己能賺，也在於他們能讓家中氣氛更平穩。當家庭關係順、生活節奏穩，財運也容易跟著打開。除了固定收入之外，家中也可能慢慢出現額外進帳，讓經濟壓力逐漸減輕，日子越過越從容。

招財生肖3.生肖馬：行動力強，靠人脈和機會旺家

圖片來源：官方微博
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生肖馬的人天生行動力強，不喜歡被困在原地，更不甘心過一成不變的生活。他們在事業上願意主動爭取機會，也敢於嘗試新的發展方向，因此收入往往有不錯的上升空間。

比起只會守成的人，生肖馬更擅長開路。他們待人真誠，人脈關係通常不差，在工作或生活中容易遇到能互相幫忙的貴人。這些看似日常的人際往來，未來都可能變成家庭財運的加分項。

當生肖馬的收入穩定增加，再加上新機會陸續出現，家中的可用資金也會越來越充足。對家人來說，生肖馬就像能把外面資源帶回家的角色，不只讓生活需求被滿足，也讓家庭經濟基礎更加穩固。

高薪工程師、投資理財、年終獎金示意圖。圖／AI生成 姜健平
高薪工程師、投資理財、年終獎金示意圖。圖／AI生成 姜健平

整體來看，生肖牛勝在穩、生肖兔勝在會安排、生肖馬勝在敢衝敢賺。這3個生肖不一定天天把「我要賺大錢」掛在嘴邊，但他們往往用自己的方式守住家運、累積財富。家裡若有這些生肖，真的很像多了一位默默發光的財神爺。

☛此為民俗說法，不代表本網站立場，切勿過度迷信。

精華 FAQ

  • 內文點名生肖牛、生肖兔與生肖馬，認為這三個生肖各有不同的招財方式：牛靠穩定累積，兔靠細膩規劃，馬靠行動力與人脈，進而帶旺家庭財運。

  • 生肖牛勤懇務實，不走捷徑也不迷信暴富，平時懂得節制開銷、仔細盤算用錢，能把收入穩穩存下來，讓家庭財庫隨著時間慢慢變得更充實。

  • 生肖兔擅長安排生活與財務，讓家庭支出更有秩序，氣氛穩定後財運也更容易打開；生肖馬則靠主動爭取機會與良好人脈，把外部資源與收入帶回家中。

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麝香葡萄種成功了，農民為什麼全部砍掉？

2026-07-02 21:00 萬家鄉

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：農民雖成功種出麝香葡萄，卻因市場惡化而整園砍除。
  • 重點二：中國大量擴種與日本高端品牌並存，擠壓台灣生存空間。
  • 重點三：台灣氣候與人工成本不利溫帶葡萄，停損轉作更務實。

那是一個經營了十五年的 YouTube 帳號。

我滑到這支只有1分47秒的短片時，完全不認識這位創作者。

直到決定寫下這篇記錄，我才回頭搜尋她的資料。 

廖儷芬女士，擁有34年教職經歷，退休後持續透過臉書、IG與 YouTube 分享台灣各地的人文與旅行紀錄。 

影片一開始，我看到一位農民拿著大聲公回答遊客的提問，看情境應該是一座觀光果園。

大家都想問：「這麼甜美、這麼高價的葡萄，為什麼不種了？」

有時候，最讓人錯愕的不是種不出來，而是終於成功了，卻必須親手砍掉。

他研究麝香葡萄很多年，早在十年前就掌握了種植技術，也成功把果子種出來了。如果按照一般人的想像，接下來應該是擴大生產、提高收入，迎接多年努力換來的成果。

然而，種到了第四年，他做出了一個讓很多人都愣住的決定。

整座果園，全部砍掉。

我看到這裡，腦中只剩下一個問題：

到底發生了什麼事？

一株葡萄藤，要花好幾年慢慢長大；一門生意，有時候卻會在短短幾年間完全變了樣。

真正的答案，就藏在後面。

 

▋真正的考驗，不是把葡萄種出來

 

很多人以為，只要技術夠好，就一定能賺錢。

可農業從來不只有種植技術，還有市場、成本、人力、氣候。

當這些條件一起改變，再漂亮的葡萄，也未必能換回合理的利潤。

每一串葡萄，代表的不只是香甜，還代表著一筆成本。

當售價一路往下掉，投入一路增加，再甜的葡萄，也救不了整座果園。

所以，他選擇砍掉。

他放棄的，是一門已經算不下去的生意。

做不動產之後，我對這樣的判斷特別有感。

每天接觸市場，我愈來愈明白，每一筆投入都會遇到報酬率的問題。

有些資產值得長期持有，有些產品值得持續投入，也有一些選擇，需要及早調整方向。

 

▋日本守著高端，中國衝出大量生產

 

麝香葡萄曾經是高價水果，如今價格卻一年比一年更難預測。

最大的原因，在於全球供應格局已經改變。

日本依然握有品牌與品質優勢，在高端市場擁有極高地位。

真正改變市場格局的，是中國。

當中國的栽種面積飆升到日本五十倍以上，競爭的重心也跟著改變，從技術逐漸走向規模經濟。

這讓台灣的處境變得很尷尬：品牌拼不過日本，價格戰打不過中國。

我聽到這個數字時，愣了一下。

五十倍代表什麼？

它代表市場開始出現大量供應，也代表價格承受更大的下修壓力；更代表競爭已經從技術，逐漸變成規模。

高端市場有人守著，低價市場有人大量供應，中間的生存空間愈來愈小。

有些產品最後失去競爭力，關鍵往往不是品質，而是市場的位置。

 

▋真正壓垮人的，是成本

 

很多人以為水果賣得貴，農民就賺得多。

但他們忽略了，台灣是在用「逆天」的成本，去挑戰別人的「老天賞飯吃」。

麝香葡萄是溫帶作物。

要在亞熱帶的台灣種出來，疏果、修剪、套袋、營養管理的人工足足是一般葡萄的三倍。

當缺工潮來襲、人工一天比一天貴，而國際市場的價格卻被大量供應往下壓時，這個經營模式，就註定算不過去了。

站在經營者的角度，把資源轉向人工需求較低、利潤相對穩定的品種，反而更有機會把農場經營下去。

會種，不一定值得種。


▋氣候，也早就寫好了比賽規則

 

還有一個很容易被忽略的問題。

葡萄原本就是溫帶水果。

日本能夠建立世界級競爭力，本身就擁有氣候上的優勢。

回頭看看台灣，尤其是南部，大多屬於熱帶與亞熱帶氣候。

農業比很多產業都誠實。

氣候不會因為努力而改變，土地也不會因為熱情就換一種環境。

看看雙方的農產品流向，就很容易理解。

日本出口蘋果、葡萄、水蜜桃等溫帶水果到台灣，台灣則出口西瓜等熱帶作物到日本。

彼此都在自己的優勢領域發展。

做不動產的人，很常談一句話：「地段決定價值。」

農業其實也有相同的邏輯。

土地的位置、氣候的條件、產業的聚落，都會影響一項作物最後能走到哪裡。

如果硬要在亞熱帶大量種植溫帶水果，就意味著更高的管理成本、更高的生產風險、更高的經營壓力。

有些作物最後輸給其他國家的競品，關鍵不在努力夠不夠，而是環境是否具備優勢。

每個產業，都有自己的主場；每一塊土地，也都有最適合它發揮價值的用途。

找到適合自己的位置，比一直挑戰別人的優勢，更容易累積成果。

 

▋成功，也需要站對賽道

 

我一直想著那座被砍掉的葡萄園。

那些倒下去的葡萄藤、被拆除的葡萄架，讓我想到的是一位經營者在市場改變之後，替自己畫下的一條停損線。

很多人欣賞成功。

真正困難的是：投入了很多時間、很多金錢、很多心力之後，仍然願意承認眼前這條路已經沒有足夠的商業空間。

做不動產之後，我愈來愈相信：好的經營者，不會只看自己有多努力，也會一直觀察市場正在往哪裡移動。

因為市場會改變，成本會改變，競爭會改變，環境也會改變。

不管是種水果、經營事業，還是買賣房地產，最後比拚的，都離不開判斷力。

努力會累積能力，判斷會決定方向。

那座被砍掉的葡萄園，是一位經營者最清醒的斷捨離。

盲目的努力，只是在錯誤的賽道上加速奔跑；真正的厲害，是看清局勢後，親手砍掉心血的那份勇敢。

停損，是為了把精華的土地與時間，留給下一個真正屬於你的主場。

  

 

——萬家鄉

精華 FAQ

  • 因為麝香葡萄雖然已能種出成果，但後續面臨售價下滑、成本升高與市場競爭加劇，獲利空間已不合理，繼續投入反而可能越做越虧。

  • 文中指出，日本仍掌握高端品牌，中國則以大規模種植衝擊價格，台灣夾在中間既拼不過品牌，也打不贏價格戰，市場位置因此愈來愈尷尬。

  • 作者強調經營不能只看努力，還要看市場、成本與環境是否支持；當賽道不對時，勇於停損、調整方向，才是保存資源、等待真正主場的做法。

萬家鄉

萬家鄉

我是萬家鄉。愛東張西望，也愛追問世界為何變成現在這個樣子。寫城市、寫人性，也寫我們這一代人的不安與溫柔。

#台灣 #人性 #心理 #人生 #房地產 #自我成長

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2026-07-03 16:30 女子漾／編輯張念慈
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有些女生看起來不多話，也不太會把委屈掛在嘴邊，但真正遇到事情時，卻往往是最能穩住局面的人。搜狐網分享，有3個星座女天生心理素質強大，面對壓力不輕易崩潰，遇到家庭變故也能冷靜處理。她們不是沒有情緒，而是太清楚，真正能守住家人的不是哭鬧，而是穩穩撐下去的力量。

圖片來源：官方微博
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最能扛事星座女1.摩羯座：責任感超強，家裡有她就安心

圖片來源：官方 微博
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摩羯座女生是典型的「扛事型人格」。她們不太會把脆弱表現出來，就算壓力再大，也習慣先讓自己冷靜下來，想辦法解決眼前的問題。

當家庭遇到變故，摩羯女很少第一時間崩潰。她們會快速進入處理模式，開始盤點資源、規劃下一步，甚至默默替所有人把最困難的部分先扛起來。她們不一定說很多安慰的話，但她們的存在本身，就會讓人覺得事情還有希望。

摩羯女的強大，來自骨子裡的責任感。她們不愛炫耀自己的付出，也不喜歡把辛苦說得轟轟烈烈，但只要是她在乎的人，她就會用行動守護到底。這種沉穩又可靠的力量，讓她成為家中最讓人安心的靠山。

最能扛事星座女2.金牛座：耐受力驚人，再苦也會把日子過穩

圖片來源：電視劇官方微博
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金牛座女生的韌性，就像大地一樣厚實。她們不會因為一時挫折就輕易放棄，也不會因為生活壓力變大，就讓自己亂了陣腳。

當家裡經濟緊張，金牛女會開始精打細算，把每一筆花費安排得清清楚楚；當親人情緒低落，她也許不會說漂亮話，卻會默默陪在身邊，用實際行動給對方安全感。

金牛女不一定是最會表達愛的人，但她們的愛往往最實在。她們會把家裡需要的東西準備好，把生活細節照顧好，把不安定的日子慢慢過回軌道。她們不哭不鬧，不是沒有感受，而是知道自己一旦穩住，整個家也會跟著穩下來。

最能扛事星座女3.天蠍座：冷靜果斷，越是逆境越能看清局勢

圖片來源：電視劇官方微博
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天蠍座女生的心理素質非常強。她們可以內心翻湧，表面卻依然保持冷靜；也可以明明很受傷，卻還是先把事情處理好，不讓情緒拖垮自己。

當家庭面臨困難時，天蠍女不會讓自己一直沉在悲傷裡。她們會快速分析局勢，找出問題關鍵，再用最有效的方式處理危機。她們不是不痛，而是很清楚，痛苦本身解決不了問題，只有行動才能把人帶出困境。

天蠍女的強大，是清醒又獨立的強大。她們不喜歡依賴別人，也不願意把家人的未來交給運氣。越是混亂的時刻，她們越能逼自己冷靜下來，成為帶著家人走出迷霧的那盞燈。

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