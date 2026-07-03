2026-07-03 21:00 萬家鄉
有些祖先從未離開過你
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：丹尼索瓦人由古DNA研究確認，是人類家族中的第三支重要成員。
- 重點二：藏族高原適應的EPAS1基因，與丹尼索瓦人的遺傳交流有關。
- 重點三：文章強調人類演化來自融合與環境選擇，而非單一路徑。
我是一個好奇心比較強的人，對於很多沒接觸過的事物都會很想稍微了解一下。
6/21早上我在Youtube上晃來逛去時，《萬物研究院》又有一支影片用那個揭密的配樂揪住我。
標題是：「你體內竟然藏著一段五萬年前的神秘代碼？」
啊？什麼神祕代碼？
我回想了一下求學時代學過的東西。
是指ＤＮＡ嗎？
只是閃神一下下，我就點進了影片開始看。
原本以為這只是一支介紹古人類的知識影片。
沒想到看著看著，注意力卻慢慢從丹尼索瓦人身上，轉移到了人類自己。
▋基因到底發揮了什麼作用？
現在，請屏住呼吸三秒。
那口氧氣能順利進入血液、供養大腦、維持此刻的清醒，背後或許藏著一個許多人從未想過的答案。
你的身體裡，可能正運行著一段來自五萬年前的古老程式。
它不是病毒，也不是什麼神祕力量，而是一個早已消失在人類歷史中的物種，留給現代人的生存遺產。
很多人從小學到的人類演化史，都像一條筆直的線：猿人進化成智人，再一路發展成今天的模樣。
問題是，真正的人類史遠比課本複雜得多。
它充滿相遇、碰撞、融合，也充滿許多直到近年才被發現的秘密。
▋一塊豌豆大的碎骨，改寫了整部人類史
2008年，俄羅斯考古學家在西伯利亞阿爾泰山脈的一座洞穴進行發掘。
那個地方叫做丹尼索瓦洞穴（Denisova Cave）。
洞穴環境寒冷潮濕，看起來並不起眼，但五萬年前，這裡卻曾是史前人類的重要據點。
多年來，考古隊挖出了大量石器和動物骨骸，卻始終沒有出現真正轟動性的發現。
直到某一天，研究人員從土層裡找到一塊極小的骨頭碎片。
它來自一名小女孩的小指骨。
小到什麼程度？大約只有一粒豌豆大小。
這塊不起眼的碎骨後來被送往德國萊比西（Leipzig）的馬克斯．普朗克進化人類學研究所（Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology）進行古DNA分析。
研究團隊擁有當時全球最先進的古基因技術。
他們把埋藏數萬年的遺傳資訊一點一點拼回來，像是在修復一個早已毀損的硬碟。
當第一批基因資料完成重建時，研究人員以為自己看錯了。
重新檢查，再跑一次，結果依然沒有改變。
眼前這個孩子，既不屬於現代智人，也不屬於尼安德特人。
經過反覆驗證後，科學界正式確認了一件大事：人類家族裡，還存在過第三支重要成員。
他們被命名為丹尼索瓦人（Denisovans）。
▋亞洲曾經有過另一位霸主
後續研究顯示，丹尼索瓦人與尼安德特人的共同祖先在數十萬年前分開發展。
尼安德特人主要活動於歐洲與西亞；丹尼索瓦人則擴散到整個亞洲。
從西伯利亞凍原、高原地帶，到東南亞熱帶雨林，都曾留下他們的足跡。
當智人祖先還生活在非洲時，丹尼索瓦人已經在亞洲適應各種極端環境數十萬年。
考古學家根據有限的化石推測，他們的體格十分強壯。
寬大的顴骨、厚實的下顎、突出的眉骨，構成了一張與現代人截然不同的臉孔。
如果時光機真的存在，在荒野裡迎面遇上一群丹尼索瓦人，大概沒多少人會急著上前攀談。畢竟，他們看起來更像能徒手搬動巨石的遠古巨人。
▋九萬年前的一段跨物種戀情
2012年，同樣在丹尼索瓦洞穴裡，研究團隊又找到另一塊骨頭。
這次屬於一名約九萬年前的少女。
科學家替她取名為「丹尼」（Denny）。
當基因分析完成後，實驗室再度陷入震驚。
因為丹尼的DNA組成極為特殊。
一半來自尼安德特人，另一半來自丹尼索瓦人。
而且比例幾乎完美地各占50%。
這代表什麼？
代表她不是混血好幾代後的後代。
她的母親就是尼安德特人，父親就是丹尼索瓦人。
她是一位貨真價實的第一代混血兒。
這項發現讓許多過去的想像被推翻。
史前世界並沒有像許多人以為的那樣，各個人種彼此隔絕、互不往來。
他們會相遇、會合作、會共同生活，也會建立家庭。
這些交流留下來的最大遺產，就是基因。
▋藏族人的呼吸秘密
如果想知道這份遺產有多重要，只要看看西藏高原就知道。
海拔超過四千公尺的地區，氧氣濃度大約只有平地的三分之二。
許多人初次前往高原，都可能出現高山症。
頭痛、噁心、呼吸困難，嚴重時甚至危及生命。
但世代生活在青藏高原的藏族人，卻能自由奔跑、放牧、勞動。
原因之一，就藏在基因裡。
研究人員發現：藏族人身上帶有特殊版本的EPAS1基因。
這個基因參與人體對低氧環境的調節，能幫助身體在缺氧條件下維持較佳的生理平衡，避免血液過度濃稠，降低心肺系統負擔。
更令人驚訝的是，科學家進一步追查後發現，這段特殊基因的來源，指向丹尼索瓦人。
換句話說，當智人進入亞洲後，透過與丹尼索瓦人的交流與繁衍，獲得了這套珍貴的高原生存能力。
這就像一群剛來到陌生土地的新移民，意外得到當地老住民累積數十萬年的生存手冊。
▋你的身體，也可能保留著他們的禮物
EPAS1並不是唯一案例。
許多研究顯示，現代亞洲人與大洋洲部分族群體內，都能找到丹尼索瓦人的遺傳痕跡。
其中包括對當地病原體的免疫適應能力、部分脂肪代謝與能量利用機制，以及與寒冷環境適應有關的遺傳變異。
對遠古智人而言，這些能力價值極高。
因為陌生土地上的病毒、細菌與氣候，往往比猛獸更加危險。
丹尼索瓦人早已在亞洲生活了數十萬年。
他們累積的生存經驗，被寫進了基因裡。
智人透過族群融合，直接取得了這些珍貴的更新檔。
或許此刻坐在捷運上的上班族、趕著上課的學生、剛買完晚餐準備回家的媽媽，身體裡都還保留著那些遠古人的痕跡。
只是大多數時候，人們並不知道而已。
我們不再需要像祖先一樣，為了適應高山而改變肺活量，或者為了抵禦寒冬而調整脂肪代謝。
但現代人的演化，換了一種形式——我們換成了「選擇棲地」。
▋環境改變人，這件事從來沒有停止過
丹尼索瓦人的故事之所以迷人，或許不只是因為發現了一個消失的古老人種。
更因為它讓人重新看見一件事：環境對人的影響，遠比想像中更深遠。
高原塑造了藏族人的呼吸方式，寒帶影響了脂肪代謝，而不同的地理環境，也持續改變著每一代人的生活習慣與思維模式。
人類祖先需要花上數萬年適應一片土地。
現代人的速度快得多。
搬一次家、換一座城市、改變一種生活型態，往往就足以讓一個人的習慣與思維慢慢產生變化。
做久了城市觀察的人，常常會發現類似的現象。
同樣是三十坪的房子，放在不同地方，住進去的人往往會長成不同的樣子。
有人喜歡熱鬧便利的市區，有人偏愛寬敞寧靜的郊區；有人願意每天多花一些通勤時間換取更大的生活空間，也有人寧可縮小坪數，只想把時間留給家人。
看久了就會明白，人們選擇房子的過程，某種程度上也像演化。
大家都在尋找最適合自己的棲地。
▋人類最大的優勢，也許就是願意融合
很多人習慣把歷史理解成競爭。
強者留下，弱者消失。
但丹尼索瓦人的故事展示了另一種可能。
他們的族群早已退出歷史舞台，可他們並沒有真正消失。
因為他們的一部分，至今仍活在數十億人的細胞裡。
人類最特別的能力，也許不是跑得最快，也不是力氣最大，甚至未必是最聰明。
而是在遇見不同的人之後，願意把彼此的優勢保留下來。
五萬年前如此。
今天好像也是如此。
很多人喜歡談純粹。
純粹的血統、純粹的文化、純粹的立場。
但如果把時間拉長到幾萬年的尺度，人類能夠走到今天，往往仰賴交流、學習、融合。
五萬年前的人類沒有太多選擇，只能努力適應環境。
五萬年後的今天，多數人已經能透過工作、教育與遷徙，主動選擇自己想生活的地方。
但有件事始終沒有改變。
無論是基因，還是住所，環境都會慢慢改變一個人。
每一次選擇居住的地方，也都在悄悄決定未來的自己會變成什麼模樣。
那些早已消失的族群，並沒有從世界上蒸發。
他們只是換了一種方式，繼續活在後人的身體裡。
你是無數相遇的結果，無數選擇的累積，無數生命共同寫下的續篇。
那些曾經選擇過高原、森林與河谷的遠古靈魂，如今都化為密碼，安靜地在你體內運作。
你體內流動的不只是血液，還有數十萬年來，一代又一代生命努力活下去的更新檔。
而此刻正站在十字路口的你，每一次對生活、對住所的選擇，也正在替未來的自己，寫下下一段演化代碼。
——萬家鄉
精華 FAQ
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2008年研究者在丹尼索瓦洞穴找到一塊豌豆大小的少女小指骨，送去做古DNA分析後，發現其既非現代智人，也非尼安德特人，因而確認了丹尼索瓦人這一新的人類支系。
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因為研究發現藏族人特有的EPAS1基因版本，能幫助身體在低氧環境維持平衡，而這段特殊基因的來源，被追溯到丹尼索瓦人的遺傳貢獻，顯示基因交流帶來生存優勢。
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作者主張人類演化不是純粹線性的進步史，而是充滿不同族群相遇、融合與互相借力的過程；環境會持續塑造人，而現代人的選擇住處與生活方式，也在延續這種演化。
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