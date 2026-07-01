2026-07-01 21:00 萬家鄉
林黛玉為什麼總穿紅色？
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：文章指出古代服色制度嚴格，顏色本身就是身分與階級的公開標記。
- 重點二：林黛玉多穿紅色與綠色，被解讀為象徵正統、婚配與權威的暗示。
- 重點三：薛寶釵偏白與間色搭配，反映其在禮法觀念中較低的階級定位。
6/27的晚上，我滑著臉書的 REELS。一支討論《紅樓夢》的短片，把我整個拉住了。
很多人談《紅樓夢》，最常討論的都是林黛玉和薛寶釵到底誰比較適合賈寶玉。
有人喜歡黛玉的才情，有人欣賞寶釵的大方，久而久之，也都默默接受了一個印象：兩人在賈府的地位旗鼓相當，只是最後長輩做出了不同的選擇。
直到我看到這位研究者從「服裝顏色」切入分析，才驚覺自己可能一直忽略了一個極其重要的細節。
▋古人的顏色，是一套公開的階級制度
現代人挑衣服，看的是流行、審美、個人風格。
古代卻不同。
在禮法社會裡，顏色從來不只是配色，還是身分、權力、階級的象徵。
中國傳統將色彩區分為「正色」與「間色（雜色）」。
五行所對應的白、青、黑、赤等屬於正色，象徵正統與權威；混合而成的顏色則屬於間色，使用方式受到許多限制。
《禮記》甚至規定，上衣宜用正色，間色多半只能出現在裙褲或配件。
連孔子都曾說過一句非常有名的話：
「惡紫之奪朱也。」
他反感的並非紫色本身，而是身為間色的紫，竟搶走了朱紅代表的正統地位。
看到這裡，我才意識到，原來古人出門挑衣服，挑的不是審美，而是隨身攜帶的身分證。
你的社會階級到哪裡，對應的顏色就只能到哪裡，一丁點都僭越不得。
▋林黛玉身上的紅色，代表的不只是美
以前看《紅樓夢》，我一直以為林黛玉穿紅色，只是因為襯膚色。
重新回頭翻查資料，才發現那些紅色幾乎都是最高規格。
第八回與第四十九回，都提到她穿著大紅羽緞對襟褂子、大紅羽紗面白狐狸裡鶴氅。
這些紅色，遠遠超過喜氣或美觀的層次。
古代的朱紅與皇帝批閱奏章使用的硃砂同源，象徵行政權力，也象徵天命。
曹雪芹又安排她是「絳珠仙草」轉世。
「絳」本身就是深紅色，若把這些線索串起來看，林黛玉身上的紅色，便多了一層神權與正統性的象徵。
原來，「絳珠仙草」這四個字，本身就藏著身分地位的暗示。
▋連綠色，都可能是一種身分宣示
更有意思的是，黛玉身邊經常出現綠色。
瀟湘館翠竹環繞，搭配紅影紗窗，看似風雅，背後卻可能另有深意。
唐宋時期，女子大婚常穿綠色；到了明清，又逐漸形成紅綠相配的習俗。
綠色象徵生命、繁衍，也象徵女性正式婚配的地位。
如果依照這樣的脈絡閱讀，曹雪芹安排的或許就不只是景色，它還是一整套身分符號。
一個是紅，一個是綠；一個象徵權威，一個象徵婚配。
兩種顏色彼此呼應，也讓林黛玉的存在，多了一層耐人尋味的分量。
▋薛寶釵的衣櫃，也藏著另一套答案
再看看薛寶釵。
她給人的印象一直很端莊、很圓融，也很會做人。
然而，如果把焦點放到服飾與色彩，她的搭配幾乎走向另一個系統。
薛家「薛」與「雪」同音，雪屬白。
白色在古代雖然乾淨，卻不是受推崇的日常貴族色彩。
因為白布不用染色，取得容易，也是百姓最常使用的顏色，同時又容易讓人聯想到喪葬。
小說裡，寶釵甚至把自己的房間布置得如同雪洞一般；劉姥姥提到的「雪下抽柴」故事，也常被不少研究者視為曹雪芹留下的一種隱喻。
除此之外，她常穿的蜜合色棉襖、玫瑰紫坎肩，都偏向間色。
依照《禮記》的服飾規範，這樣的搭配並不屬於高規格；有些「外紫內紅」「內紅外白」的配法，在當時甚至容易被視為僭越。
今天看來只是穿搭。
放進當年的禮法社會，每一種顏色，都可能代表另一種身分。
▋影視劇，也悄悄改變了我們的印象
看到這裡，我忽然理解了，為什麼許多人對林黛玉與薛寶釵的印象，會和小說原文出現落差。
包括1987年版《紅樓夢》在內，不少影視作品為了符合現代觀眾的審美，重新設計了人物服裝。
例如讓寶釵穿上朱紅團花披風，搭配象徵富貴的牡丹；畫面確實大方華麗，但若放進古代禮法，這樣的配置恐怕容易被視為超越自身身分。
另一邊，黛玉則經常穿著青色、素色，營造寄人籬下、楚楚可憐的形象。
久而久之，我們記住了影視劇塑造的人物，卻慢慢忽略了曹雪芹真正留下的訊息。
▋真正拉開距離的，終究還是家世
當然，光看衣服還不夠。
真正決定兩人位置的，依然是背後的政治資本。
林黛玉的父親林如海，祖上襲侯，本人考中探花，之後擔任皇帝親自任命的巡鹽御史，掌握的是實實在在的政治權力；再加上她還是賈母嫡親外孫女，血統、官職、皇權彼此交織，形成完整的家世背景。
相比之下，薛家雖然富有，終究屬於商賈。
財富可以換來宅第、珍寶、排場，卻未必能跨越當時最難跨越的那一道門檻。
如果林如海沒有早逝，或許很多人都會重新思考另一個問題：賈寶玉，真的配得上林黛玉嗎？
▋當一件衣服開始說話
身為不動產仲介，我看到這裡時，忽然有一種熟悉感。
我每天都在看市場如何判斷價值，也天天看見人們如何透過各種符號形成第一印象。
一棟房子的外觀、社區名稱、門牌位置、生活圈成熟度，都會影響市場對它的評價；很多時候，價格還沒開出，人們心裡的定位早已完成。
古人透過衣服顏色閱讀一個人的身分，我們則透過地段、品牌、社區與空間閱讀一間房子的價值。
時代不同了，判斷的媒介改變了，但人們閱讀世界的方法，似乎沒有太大的變化。
以前看《紅樓夢》，我總覺得曹雪芹在寫人物。
現在越看越覺得，他同時也在描繪一套完整的社會秩序。
衣服、顏色、建築、植物；家世、血統、權力、禮法。
每一個細節，都可能是一張看不見的階級地圖。
做房地產愈久，我愈相信一件事。
市場一直在判斷價值，人們一直在閱讀符號。
一件衣服如此，一棟房子如此，一個品牌如此。
我們今天欣賞的是人物故事，但曹雪芹埋下的，或許還有另一套閱讀密碼。
有些訊息寫在文字裡，有些訊息寫在顏色裡；有些價值寫在權狀上，有些價值寫在家世裡。
衣服可以換，房子可以改建，時代的巨輪也從不停歇。
那些隱藏在社會集體潛意識裡的「符號」，始終在默默決定著，什麼才是真正的「價值」。
曹雪芹在《紅樓夢》裡寫活了這套秩序。
而我，每天在經手的謄本、權狀與門牌裡，見證著同樣的江湖。
——萬家鄉
精華 FAQ
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因為在禮法社會裡，顏色被視為公開的身分制度，正色與間色有明確區分，穿著不只關乎好看，更代表階級、權威與是否合乎禮制規範。
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文章認為黛玉的紅色不只是襯膚色，而是最高規格的象徵，與朱紅、硃砂、絳珠仙草等意象相連，暗示正統性、神權感與更高身分地位。
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文章指出寶釵常用白色與偏間色搭配，既呼應薛與雪的聯想，也映照商賈出身；在古代服制觀念下，這使她較難被視為具備最高等級的權威身分。
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