2026-06-30 15:20 女子漾／編輯劉芫榛
《粽邪4：坤蒂拉娜》7大看點！中元節開壇、陳雪甄附身失控，最兇女鬼跨海索命
台灣正宗驅魔恐怖片《粽邪》系列睽違三年回歸！全新續作《粽邪4：坤蒂拉娜》正式定檔2026年8月27日中元節全台上映。這次不只延續系列最經典的宮廟文化、送肉粽與驅魔儀式，更首度把故事版圖拓展至海外，迎戰亞洲禁忌厲鬼「坤蒂拉娜」。從陳雪甄遭附身失控、許安植再度驅魔，到阿西師一句話點破人心恐懼，以下整理《粽邪4：坤蒂拉娜》7大看點。
文章目錄
1. 中元節開壇上映，鬼月恐怖感直接拉滿
《粽邪4：坤蒂拉娜》正式宣布將於2026年8月27日全台上映，當天正逢農曆七月中元節，也讓電影的民俗恐怖氛圍更加濃烈。
對《粽邪》系列來說，這個檔期可以說相當有儀式感。從台灣民間禁忌、宮廟文化到驅魔法事，電影選在鬼月中元節登場，光是上映日期就已經自帶毛骨悚然的話題度。
2. 《粽邪》宇宙升級，首度拓展海外版圖
《粽邪》系列前三集累積票房突破2億，也創下台灣恐怖片少見一路拍到第四部曲的紀錄。這次《粽邪4：坤蒂拉娜》耗時三年籌備製作，由監製鄒介中、導演廖士涵再度攜手原班金獎團隊打造。
新作除了保留觀眾熟悉的台灣送肉粽、宮廟法事與驅魔元素，也首度將故事版圖與拍攝拓展至海外，讓《粽邪》不再只停留在單一民俗禁忌，而是進一步走向亞洲恐怖宇宙。
3. 亞洲禁忌厲鬼「坤蒂拉娜」登場
本集最大魔王，就是亞洲知名禁忌厲鬼「坤蒂拉娜」。
傳說中，坤蒂拉娜死於難產，因怨氣不散而成為邪靈，專門附身在心懷怨恨與執念的人身上，並持續尋找自己失去的小孩。前導預告開頭一句「你有聽過坤蒂拉娜嗎？」瞬間把觀眾帶進詭異氣氛。
導演廖士涵透露，自己是在《粽邪3》田調期間意外得知坤蒂拉娜傳說，當下便覺得非常適合納入《粽邪》宇宙，更形容她是系列至今最兇狠、最難以對付的邪靈之一。
4. 陳雪甄遭附身失控，撞頭自殘畫面超驚悚
陳雪甄這次回歸飾演玉蘭阿姨，卻疑似遭邪靈附身。前導預告中，她低聲呢喃：「你還記得媽媽嗎？」接著出現撞頭、自殘等失控行為，畫面壓迫感十足。
陳雪甄坦言，這次面對的大魔王坤蒂拉娜，在亞洲部分國家光是聽到名字就會讓人起雞皮疙瘩。她也透露，自己拍完《粽邪》後變得有點敏感，拍攝前特別請劇組幫忙避免觸犯禁忌，這次角色也會有更突破性的演出。
5. 許安植再度驅魔，佳敏秘密成失控關鍵
許安植飾演的佳敏也再度回歸，這次她為了替玉蘭阿姨驅魔送肉粽，卻因內心深藏的秘密，逐漸被推向失控邊緣。
許安植表示，收到劇本時非常興奮，再次與熟悉演員合作讓她很有安全感。而這次佳敏不只驅魔能力有所成長，心理狀態也有明顯變化，觀眾將看到角色更複雜、更危險的一面。
6. 阿西師回歸收驚驅邪，一句話點破恐懼核心
陳博正飾演的阿西師也在預告中回歸，進行宮廟法事、收驚驅邪，並警告：「心要是亂了，無形魍魎找到細縫鑽進來。」
這句話也點出本集最核心的恐懼來源。《粽邪4：坤蒂拉娜》可怕的不只是邪靈現身，而是當人心被怨念、祕密與執念撕開裂縫，無形之物就可能趁虛而入。
7. 台灣民俗恐怖對上海外厲鬼，格局全面放大
《粽邪4：坤蒂拉娜》最吸引人的地方，就是把台灣民俗恐怖與亞洲厲鬼傳說結合在一起。
從送肉粽儀式、宮廟法事、收驚驅邪，到坤蒂拉娜跨海索命，電影不只延續系列招牌的本土恐怖感，也把故事格局推向更大的亞洲禁忌傳說。對喜歡台灣恐怖片、民俗怪談與鬼月電影的觀眾來說，這部絕對是2026年鬼月最值得關注的恐怖新片之一。
精華 FAQ
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電影正式定檔2026年8月27日全台上映，剛好碰上農曆七月中元節。這個鬼月檔期與系列的民俗恐怖調性高度契合，也讓話題與驚悚感同步升溫。
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本集最大魔王是亞洲禁忌厲鬼坤蒂拉娜，傳說她因難產怨氣不散而成邪靈，會附身於心懷怨恨與執念的人，並持續尋找自己失去的小孩。
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陳雪甄、許安植與陳博正都回歸演出，分別牽動附身失控、驅魔送肉粽與收驚法事等情節。故事也強調人心恐懼與秘密，讓邪靈趁虛而入。
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