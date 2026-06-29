2026-06-29 23:17 柒默lisa
第二屆中華古風文化季《東方花嫁盛典》圓滿落幕 11位佳麗綻放東方之美 文化與公益同行
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：第二屆中華古風文化季以東方花嫁為題，在台北88樂章盛大舉行。
- 重點二：十一位佳麗經走秀、介紹與才藝競演，塗惠鈴奪冠顏筱臻亞軍邱怡昕季軍。
- 重點三：活動結合文化展演與公益義賣，所得全數捐助流浪動物之家。
第二屆中華古風文化季《東方花嫁盛典》圓滿落幕 11位佳麗綻放東方之美 文化與公益同行
由未來新聞網與柒色未來文化傳媒共同主辦的《第二屆中華古風文化季｜東方花嫁盛典》，6月28日於台北88樂章活動空間盛大舉行。本屆活動以「東方花嫁」為主題，結合中華傳統婚嫁文化、舞台藝術、美學展演及公益理念，吸引眾多民眾、文化藝術工作者及媒體共襄盛舉，共同見證一場融合文化、夢想與公益的年度盛典。
本屆共有11位決賽佳麗站上舞台，透過花嫁主題走秀、自我介紹及才藝展演，展現各自獨特的魅力與文化底蘊。主辦單位表示，希望透過《東方花嫁盛典》，讓更多人重新認識中華文化，也讓每一位願意站上舞台的人，都有被看見的機會。
活動一開始，由黃導爆爆帶來《今天就是好日子》暖場演唱，熱情洋溢的歌聲迅速炒熱現場氣氛。
隨後，來自土耳其的網紅圖佳身穿土耳其傳統婚服擔任開場走秀嘉賓，以跨文化婚禮服飾展演揭開序幕，象徵不同文化之間的交流與美學對話。
接著，由柒色未來形象大使黃韻霏
以及主辦人Rita Lin與元帥共同走秀，為活動正式揭開序幕。舞台上，劉麗麗舞蹈團帶來精彩演出，以優雅舞姿展現東方藝術之美，也為整場盛典增添濃厚的文化氛圍。
決賽第一階段，11位佳麗依序完成自我介紹及花嫁走秀，由評審團現場公開亮分，秉持公平、公正、公開原則，讓每位參賽者的表現獲得專業評價。
第二階段則進行一分鐘才藝加分表演，舞蹈、演唱、文化演繹等精彩節目輪番登場，充分展現每位佳麗不同的舞台魅力與自信風采。
除了競賽之外，本屆活動也安排「十二花神回娘家」特別展演。第一屆十二花神再次回到熟悉的舞台，不僅象徵文化的傳承，也見證新一屆東方花嫁的誕生。
第一屆十二花神冠軍黃韻霏更擔任本屆冠軍頒獎嘉賓，象徵榮耀與夢想的延續。
經過評審團專業評選，塗惠鈴榮獲本屆冠軍、顏筱臻獲得亞軍、邱怡昕榮獲季軍。
此外，大會也頒發最佳造型獎、最佳氣質獎、最佳魅力獎、最佳典雅獎、最佳台風獎、最佳儀態獎、最佳神韻獎、最佳風采獎及最佳才藝獎等多項特別獎，肯定每位佳麗在不同面向的精彩表現。
本屆評審團陣容堅強，包括光點吉樹創辦人、動畫導演劉育樹，劉麗麗舞蹈團團長劉麗麗、世新大學行政管理學系助理教授暨中華全球城市小姐選拔協會首席顧問鄧婷婷、亞太旗袍文化聯合會理事長何一琦，以及未來新聞網執行長Rita Lin，共同以專業角度評選最能代表東方花嫁之美的佳麗。
值得一提的是，本屆《東方花嫁盛典》也首次將公益理念融入文化活動，現場販售中華古風文化季公益文創商品，包括杯墊及冰箱貼等紀念品，每份售價150元，所有販售所得將全數捐贈流浪動物之家，希望透過文化的力量，將愛心延續到更多需要幫助的生命。
主辦人Rita Lin表示，第二屆中華古風文化季最大的意義，不只是選出冠軍，而是希望打造一個讓每位女孩都能勇敢站上舞台、自信展現自我的平台。未來也將持續推廣中華文化、美學教育及公益活動，讓《中華古風文化季》成為兼具文化深度、藝術價值與社會影響力的重要品牌。
她也強調：「真正的冠軍，不只是站上頒獎台的人，而是每一位願意勇敢踏出第一步、站上舞台的人。願意站上舞台的人，值得被看見。」
隨著第二屆《東方花嫁盛典》圓滿落幕，也為中華古風文化寫下嶄新的一頁。未來新聞網與柒色未來文化傳媒表示，未來將持續透過文化、藝術與公益的結合，打造更多優質舞台，讓更多人看見東方文化之美，也讓更多夢想在舞台上持續發光。
精華 FAQ
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活動於6月28日在台北88樂章活動空間舉行，由未來新聞網與柒色未來文化傳媒共同主辦，主題聚焦中華傳統婚嫁文化與舞台美學。
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11位佳麗先進行自我介紹與花嫁走秀，後再以一分鐘才藝表演爭取加分，最後由塗惠鈴奪冠、顏筱臻亞軍、邱怡昕季軍。
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現場販售杯墊、冰箱貼等古風文創商品，每份150元，所得全數捐贈流浪動物之家，讓文化活動同時傳遞愛心與社會關懷。
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