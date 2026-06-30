2026-06-30 06:18 女子漾／編輯周意軒
《金特務：本色回歸》蘇志燮超狂大秀六塊肌！原來他曾是前游泳選手，48歲狀態帥到不科學
韓劇男神蘇志燮真的太會「悶聲放大招」！新劇《金特務：本色回歸》開播後，除了劇情節奏又燃又好笑，最讓觀眾眼睛一亮的，莫過於蘇志燮在劇中大秀精壯身材，六塊肌一出場立刻掀起討論。明明已經是出道超過30年的資深男神，卻完全沒有被歲月打敗，反而多了一種成熟男人才有的沉穩殺傷力。
在《金特務：本色回歸》中，蘇志燮飾演表面上是平凡銀行職員的「金部長」，看似只是戴著眼鏡、低調上班的普通爸爸，真實身份卻是讓南北韓都高度警戒的傳奇特工。當唯一的女兒陷入危險，他只能重新穿回「本色」，從最普通的爸爸變成最危險的男人。
也因為這個角色設定，蘇志燮這次不只要演出爸爸的溫柔與焦急，還要在動作戲中展現狠勁與壓迫感。尤其當他脫下西裝、秀出結實肌肉線條時，觀眾才發現：原來這位男神不是突然變壯，而是身體底子本來就不簡單！
AI摘要
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蘇志燮在《金特務：本色回歸》展現六塊肌與動作魅力，文章同時回顧他從游泳選手、模特兒到韓劇男神的成長歷程。
蘇志燮是誰？從前游泳選手變成韓劇男神
蘇志燮出生於1977年11月4日，是韓國代表性熟男演員之一。很多人認識他，是從經典韓劇《對不起，我愛你》開始，那個留著招牌髮型、眼神永遠帶著痛感的車武赫，幾乎成為一代韓劇迷心中的「悲傷男主天花板」。但在成為演員以前，蘇志燮其實曾是一名游泳選手。他從小長期練習游泳，曾在韓國全國運動會獲得獎牌，這也解釋了為什麼他多年來身形一直維持得相當好。不是只靠短期健身堆出來的肌肉，而是從年輕時就累積下來的運動底子，讓他即使到了48歲，依然能在鏡頭前撐起高強度動作戲。
更有趣的是，蘇志燮一開始並不是立志當演員。他在1995年以服裝品牌模特兒身份出道，之後才逐步走向戲劇圈。從模特兒、演員到歌手，他的演藝路一直走得很不典型，卻也讓他累積出一種別人很難複製的冷調魅力。
《對不起，我愛你》讓他爆紅，悲傷眼神成招牌
如果要說蘇志燮的代表作，《對不起，我愛你》一定不能漏掉。這部2004年播出的經典韓劇，讓他正式躍升亞洲男神行列。劇中他飾演命運坎坷、外冷內熱的車武赫，把壓抑、孤獨、深情與絕望演得太有記憶點，也讓「蘇志燮式悲傷眼神」成為他的招牌。
他的演技最迷人的地方，不是情緒很滿、哭得很激烈，而是那種「什麼都沒說，但你知道他心裡已經碎掉」的沉默感。這種特質放到《金特務：本色回歸》也很適合，因為金部長不是話很多的英雄，而是靠眼神、動作和氣場讓人知道：這個爸爸真的不能惹。
從浪漫劇到動作劇，蘇志燮角色反差超大
蘇志燮的戲路其實比很多人想像中更廣。他可以是《主君的太陽》裡外冷內熱、嘴硬心軟的霸道社長，也可以是《Oh My Venus》裡幫女主角找回自信的健身教練；到了電影《現在，很想見你》，他又變成深情溫柔的丈夫，和孫藝真一起把觀眾眼淚逼出來。
但蘇志燮最迷人的地方，就是他不管演什麼角色，都帶有一種「低調但很危險」的氣場。他不需要過度耍帥，只要站在那裡，就有一種成熟男人的壓迫感。這次在《金特務：本色回歸》中，他把這份氣場放大成特務戰鬥力，讓觀眾一邊笑他是爸爸，一邊又被他的動作戲帥到心臟漏拍。
他不只是演員，還曾發行嘻哈音樂
蘇志燮身上還有一個讓人意外的身份：他其實很愛嘻哈音樂，也曾發行過音樂作品。對很多觀眾來說，蘇志燮是安靜、寡言、冷酷型男，但私下的他一直對嘻哈文化很有興趣，甚至曾以歌手身份推出作品，展現演員以外的另一面。這種反差也很符合他在演藝圈的形象。表面上低調到像要把存在感藏起來，但每隔一段時間又會用作品提醒大家：「不好意思，男神還在，而且狀態很好。」
為什麼蘇志燮48歲還能這麼有魅力？
蘇志燮的帥，並不是只靠臉。他真正吸引人的，是那種隨著年紀越來越濃的沉穩感。年輕時的他有叛逆、破碎、孤獨的少年感；現在的他則多了一種經歷過人生後的安定感，眼神更深、氣場更強，連沉默都變得有故事。這也是為什麼《金特務：本色回歸》會讓人覺得特別過癮。因為蘇志燮不是在演一個年輕英雄，而是演一個看似普通、其實藏著過去的中年爸爸。這種角色如果沒有歲月感，反而撐不起來；但放在蘇志燮身上，就變成剛剛好的熟男爽感。
《金特務：本色回歸》最帥的不是肌肉，而是爸爸為女兒開戰
雖然六塊肌很吸睛，但《金特務：本色回歸》真正讓人上頭的地方，其實是「爸爸為了女兒重新開戰」的設定。蘇志燮飾演的金部長不是單純耍帥的特工，而是一個平常把自己藏在日常裡的男人，當家人受到威脅，他才不得不把真正的自己放出來。
這種從平凡到爆發的反差，也讓角色更有張力。前一秒可能還像普通上班族，下一秒就能用生活周遭的物品反擊敵人。再加上崔代勳、尹敬浩飾演的昔日戰友加入，三個「大叔特工」一邊打、一邊鬧、一邊救人，讓這部劇不只是動作爽劇，也有不少喜劇節奏。
精華 FAQ
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最受矚目的亮點是他在劇中脫下西裝後大秀六塊肌與結實線條，讓觀眾驚呼狀態太好。這也強化了角色從普通爸爸瞬間變成危險特工的反差感。
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因為他年輕時曾是游泳選手，長期訓練累積了扎實運動底子，不是短期健身堆出的肌肉。加上多年來保持自律，所以到了48歲仍能撐起高強度動作戲。
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他飾演表面平凡的銀行職員金部長，實際上卻是讓南北韓警戒的傳奇特工。當女兒陷入危險時，他重拾本色出手，成為既有爸爸溫柔也有特工狠勁的角色。