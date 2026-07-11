2026-07-11 08:00 J.T
【32歲月薪10萬，卻讓媽媽管錢——這件事讓我想起，台灣有多少家庭，從來沒有想清楚「那3件事」】—— 不是教你怎麼挑老公，而是告訴你婚前沒人教過你的財務底線
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：文章聚焦婚前財務底線，而非單純評斷對方收入高低。
- 重點二：32歲仍由母親管錢，顯示可能缺乏獨立處理財務能力。
- 重點三：婚前應先談萬一風險、理財分工與共同家庭底線。
▋ 那個讓她一夜沒睡的答案
Dcard上，她這樣寫：
「他32歲，月薪最少8萬，條件很好。但他說他完全不懂投資，從來不碰。然後他說，以後結婚錢都交給我管。我當下就覺得哪裡怪怪的，但說不上來。」
那個「哪裡怪怪的」，我幫她說出來。
她感受到的，是一種隱隱的財務孤立感——兩個人準備要走進婚姻，但對方連自己的錢放在哪裡、由誰管著，都是一片模糊。
那種感覺，不是嫌他窮。而是意識到：這個人，從來沒有真正為自己的未來做過主。
▋ 網路吵了好幾天，但吵錯方向了
這篇文章出來之後，留言區燒成了兩派。
一邊說：「定存有什麼問題？不賭博不月光就已經合格了。」
另一邊說：「問題不是定存，是32歲了還讓媽媽管錢，這才叫地雷。」
兩邊都沒說錯。但有一個問題，幾乎沒有人問——
她自己呢？在這段關係裡，她的財務是什麼狀態？很多女生在評估一段婚姻的財務條件時，習慣把焦點全放在對方身上——他賺多少、他會不會理財、他的存款夠不夠。卻很少有人告訴她們：婚前最重要的財務功課，是搞清楚「我們兩個人合在一起，這個家庭的底線在哪裡」。
▋ 聰明的女人，婚前會問這3件事
我做了20年的理財規劃，陪著無數對夫妻，在人生最脆弱的時刻重新梳理財務。離婚、生病、意外、失業——每一場危機的背後，幾乎都有同一個前情提要：
「我們從來沒有認真談過錢。」
婚前應該問什麼？他能不能獨立處理自己的財務？ 不是要他精通投資。而是確認他在面對帳單、保單、稅務的時候，是一個能自己思考的人，不是永遠等著別人幫他決定。
你們對「萬一」有沒有共同的底線？
生病、意外、其中一人先走——這些話題在戀愛期間很難開口，但這些場景，才是保險（對未來風險的財務準備）和緊急備用金真正要發揮作用的時候。誰來管錢，是你們商量出來的，還是自動變成誰的責任？
「你來管」這句話，聽起來是信任，有時候是推卸。
我有一句心裡的話，送給還在猶豫的你
「他賺多少，不代表你們的財務是安全的。你們有沒有一起想清楚『萬一』，才是。」
定存本身不是問題。一個願意和你一起面對現實、一起想清楚未來的人，才是婚姻裡最重要的財務資產。
▋ 給每一個站在婚前的她
我見過太多女性，把婚前的財務規劃，全部交給了「我相信他」這四個字。後來才發現，信任是情感，財務是現實。兩件事，都需要認真對待。你不需要變成理財專家。但你需要知道——這段婚姻，能不能在最壞的情況下，讓你們兩個人都站得住腳。
那份底氣，不是靠他給的。是你們一起建起來的。
我是JT， 你的引導式財務規劃顧問，
我不是會計師， 但有些想法，想跟你分享。
精華 FAQ
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文章認為，收入高低不是婚姻財務安全的全部，真正重要的是雙方能否獨立思考、共同面對帳單、保險與風險，而不是只把焦點放在薪水數字。
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作者指出，問題不在於定存或保守，而在於一個成年人的財務是否仍由母親代管，這可能反映他尚未建立獨立決策與承擔責任的能力。
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應先確認對方能否獨立處理財務、兩人對生病意外等萬一情境是否有共識，以及誰管錢是商量結果還是默默變成單方責任。
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