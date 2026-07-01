2026-07-01 15:30 睿忒
延續帥氣的性感風格！from20 推出第二張專輯主打曲〈BIG BOY〉！
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：from20以第二張個人專輯《Rated R》推出主打曲〈BIG BOY〉
- 重點二：新歌延續〈Eye Candy〉的性感路線，並由HELLO GLOOM共同創作。
- 重點三：作品以嘻哈流行結合復古電音，並持續回應性別與人權議題。
Hi there，現在以藝名from20進行演藝活動的Raehwan(래환來桓)，在去年因為單曲〈Eye Candy〉(2025) 而獲得了不少關注後，在其後又推出的單曲〈Social〉(2025) 也獲得了一定的迴響，終於在上個月推出了第二張個人專輯《Rated R》(2026)，連帶著釋出最新主打曲〈BIG BOY〉(2026)，在發行前的各種預告中，就能看到這首新單曲是和〈Eye Candy〉同樣風格的性感路線，當然這也是非常適合目前 from20 的個人風格。
這張專輯《Rated R》、這首新歌〈BIG BOY〉，不太意外又是 from20 和自己的好兄弟、也是目前廠牌WAY BETTER的共同創辦人HELLO GLOOM一起創作，所以可以放心的是，仍然是很可以表達出 from20 現在心境的創作，因為除了自己和家人，我想就現在的情況而言，最了解 from20 的人應該就是 HELLO GLOOM 了吧，因此當我看到創作、製作陣容時就覺得很有看頭了。
在之前提過的單曲〈Eye Candy〉中，from20 為了多元性別的議題發聲，而在這次的〈BIG BOY〉裡也不例外，雖然他不是直接表達出對於某項議題非常支持，但我認為他用的方式更加高級。在〈BIG BOY〉中他一如既往地發揮了有些臭美的個性，不斷地提到了自己被很多人迷戀著，並且不管是什麼樣的性別都有；這就是種蠻高竿的方法了，他利用了誇耀自己作為明面的主題，實際上是在告訴大家無論任何性別、性向甚至各種外表及內在，在他的眼中都是一視同仁的。
〈BIG BOY〉的歌曲本身主要是由嘻哈及流行風格組成，這也是 from20 擅長的曲風，只不過這次編曲的電音部分實在太吸引人了，在編排部分給出了一種2000年代初期的電音風格，這樣本就引人入勝的風格，加上 from20 很順暢、很有自信的唱段，整首歌的聽感是很滑順的。儘管看了看歌詞容易讓人覺得是個玩咖、花花公子的視角，不過在 from20 的演繹下，總讓人感覺就只是個臭屁的大男孩、而不會出現油膩的感受。
貫徹了 from20 最近在鏡頭前隨意就打赤膊的習慣，這部〈BIG BOY〉也是如此，何況這本就是首性感火辣的歌曲，就讓他更有理由在畫面中展露好身材了。而除了 from20 在影片裡展現、不少粉絲關注的顏值及胸腹肌之外，另外值得一提的是，在影片中一同拍攝的舞群，他特意請到了外表、身材、膚色等都不盡相同的舞者，在本來就發聲過的性別議題，我想他也想漸漸將自己的這份影響力擴及到所有的人權議題吧，在做音樂的同時也不忘為了各式各樣的話題去發聲，這樣的舉動實在讓人感到窩心。
從 from20 的第一張個人專輯《20》(2021) 到現在，也間隔了快五年，期間他雖然有陸續發行單曲，以及在各地進行巡迴演出，不過這張《Rated R》也真的讓人等了很久，尤其在去年引發了一陣話題後就更讓人期待，而幸好這份等待是值得的，不但最新主打曲〈BIG BOY〉聽起來非常好之外，專輯的整體性也很不錯，從頭聽到尾是會很享受的，除了主打歌，大家不妨也去聽聽看完整的專輯吧。
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🎧《Rated R》官方收聽連結：tr.ee/RatedR
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精華 FAQ
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他在上個月發行第二張個人專輯《Rated R》，並同步推出主打曲〈BIG BOY〉。這首歌延續先前單曲的性感路線，也展現他目前成熟且自信的個人風格。
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〈BIG BOY〉由from20與HELLO GLOOM共同創作，曲風結合嘻哈與流行，編曲中特別加入吸引人的復古電音元素，整體聽感滑順、俐落又帶有強烈魅力。
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文章認為歌曲表面上在展現臭美與火辣魅力，實際上是透過不分性別、外表與內在都一視同仁的表現方式，延續對多元性別與人權議題的支持。
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