延續帥氣的性感風格！from20 推出第二張專輯主打曲〈BIG BOY〉！

2026-07-01 15:30 睿忒
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AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：from20以第二張個人專輯《Rated R》推出主打曲〈BIG BOY〉
  • 重點二：新歌延續〈Eye Candy〉的性感路線，並由HELLO GLOOM共同創作。
  • 重點三：作品以嘻哈流行結合復古電音，並持續回應性別與人權議題。

Hi there，現在以藝名from20進行演藝活動的Raehwan(래환來桓)，在去年因為單曲〈Eye Candy〉(2025) 而獲得了不少關注後，在其後又推出的單曲〈Social〉(2025) 也獲得了一定的迴響，終於在上個月推出了第二張個人專輯《Rated R》(2026)，連帶著釋出最新主打曲〈BIG BOY〉(2026)，在發行前的各種預告中，就能看到這首新單曲是和〈Eye Candy〉同樣風格的性感路線，當然這也是非常適合目前 from20 的個人風格。

這張專輯《Rated R》、這首新歌〈BIG BOY〉，不太意外又是 from20 和自己的好兄弟、也是目前廠牌WAY BETTER的共同創辦人HELLO GLOOM一起創作，所以可以放心的是，仍然是很可以表達出 from20 現在心境的創作，因為除了自己和家人，我想就現在的情況而言，最了解 from20 的人應該就是 HELLO GLOOM 了吧，因此當我看到創作、製作陣容時就覺得很有看頭了。



在之前提過的單曲〈Eye Candy〉中，from20 為了多元性別的議題發聲，而在這次的〈BIG BOY〉裡也不例外，雖然他不是直接表達出對於某項議題非常支持，但我認為他用的方式更加高級。在〈BIG BOY〉中他一如既往地發揮了有些臭美的個性，不斷地提到了自己被很多人迷戀著，並且不管是什麼樣的性別都有；這就是種蠻高竿的方法了，他利用了誇耀自己作為明面的主題，實際上是在告訴大家無論任何性別、性向甚至各種外表及內在，在他的眼中都是一視同仁的。


〈BIG BOY〉的歌曲本身主要是由嘻哈及流行風格組成，這也是 from20 擅長的曲風，只不過這次編曲的電音部分實在太吸引人了，在編排部分給出了一種2000年代初期的電音風格，這樣本就引人入勝的風格，加上 from20 很順暢、很有自信的唱段，整首歌的聽感是很滑順的。儘管看了看歌詞容易讓人覺得是個玩咖、花花公子的視角，不過在 from20 的演繹下，總讓人感覺就只是個臭屁的大男孩、而不會出現油膩的感受。


via from20's Instagram
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貫徹了 from20 最近在鏡頭前隨意就打赤膊的習慣，這部〈BIG BOY〉也是如此，何況這本就是首性感火辣的歌曲，就讓他更有理由在畫面中展露好身材了。而除了 from20 在影片裡展現、不少粉絲關注的顏值及胸腹肌之外，另外值得一提的是，在影片中一同拍攝的舞群，他特意請到了外表、身材、膚色等都不盡相同的舞者，在本來就發聲過的性別議題，我想他也想漸漸將自己的這份影響力擴及到所有的人權議題吧，在做音樂的同時也不忘為了各式各樣的話題去發聲，這樣的舉動實在讓人感到窩心。


從 from20 的第一張個人專輯《20》(2021) 到現在，也間隔了快五年，期間他雖然有陸續發行單曲，以及在各地進行巡迴演出，不過這張《Rated R》也真的讓人等了很久，尤其在去年引發了一陣話題後就更讓人期待，而幸好這份等待是值得的，不但最新主打曲〈BIG BOY〉聽起來非常好之外，專輯的整體性也很不錯，從頭聽到尾是會很享受的，除了主打歌，大家不妨也去聽聽看完整的專輯吧。


👉 推薦閱讀：渾身散發性感魅力的 from20！大膽的火辣單曲〈Eye Candy〉男女通殺！


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🎧《Rated R》官方收聽連結：tr.ee/RatedR


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精華 FAQ

  • 他在上個月發行第二張個人專輯《Rated R》，並同步推出主打曲〈BIG BOY〉。這首歌延續先前單曲的性感路線，也展現他目前成熟且自信的個人風格。

  • 〈BIG BOY〉由from20與HELLO GLOOM共同創作，曲風結合嘻哈與流行，編曲中特別加入吸引人的復古電音元素，整體聽感滑順、俐落又帶有強烈魅力。

  • 文章認為歌曲表面上在展現臭美與火辣魅力，實際上是透過不分性別、外表與內在都一視同仁的表現方式，延續對多元性別與人權議題的支持。

睿忒

睿忒

西洋流行音樂成癮。只要握緊筆，心就放開了。

#家人 #預告 #歌手 #新歌推薦 #歌單推薦 #全新專輯

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當全世界都在刪字，台灣為何留下繁體字

當全世界都在刪字，台灣為何留下繁體字

2026-06-22 21:00 萬家鄉

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：繁體字曾被視為拖累現代化的高成本文字系統。
  • 重點二：倉頡與Big5讓繁體中文順利進入電腦與網路。
  • 重點三：台灣透過教育與日常使用守住繁體字的文化記憶。

 現在這個時代，3Ｃ產品幾乎是隨處可見。

 3Ｃ這個詞很多人都會用，可是3Ｃ到底是哪3Ｃ？知道的人可能就沒有那麼多；曉得這個詞彙原來是台灣發明的人，那就更少了。 

不過，這也不是我今天想聊的重點。 

約莫是在三十六、七年前，那時候我剛剛考上高中，忽然之間，電腦就開始像旋風一樣襲捲了中小學校園。當時沒有專業的電腦老師，往往都是數學老師兼任。

 我還記得，高一時我參加了電腦社這個新創社團，社團指導老師，就是我們當時的數學科任老師。那時候的電腦社教些什麼？其實也沒教什麼特別的。

 畢竟是新創社團，而且在當時，電腦還是一種很新的東西，大家都還不熟悉該怎麼運用它。

 現在回頭想想，那種感覺其實和今天很多人面對ＡＩ很像。 

大家知道它很厲害，也隱約知道未來會改變很多事情，但到底能做到什麼程度，其實誰都還說不準。

 所以，那時候教最多的，就是輸入法。 

講到這裡，一定要感謝的人就是我的父母。拜他們所賜，我接觸電腦的時間很早。

 因緣際會之下，我在堂妹的阿姨那邊，看到了她正在練習倉頡輸入法的小遊戲畫面。本來就對文字有著強烈興趣的我，一見之下驚為天人，於是就開始自學倉頡輸入法。

 進入高中之後，接觸電腦的機會又更多了。我參加電腦社，也是想把這個新東西學得更好一些。至於學好了之後能拿來幹嘛？當時其實沒想那麼多，只是隱隱約約覺得：未來可能會不一樣；而我不想被丟在後面。 

我本來自學倉頡輸入法，在加入社團的時候，其實已經算是略有小成，基本拆字沒什麼問題。

可是，問題來了。

我們社團老師教的輸入法是什麼？大易、嘸蝦米。

有學過的人就知道：雖然同樣都是字形輸入法，但倉頡、大易與嘸蝦米，其實是完全不同的運作邏輯。

因此，我被卡住了。

大易和嘸蝦米，我是怎麼也學不起來。

 老師後來只好安慰我：「學不會就學不會，反正妳已經會用倉頡了，把倉頡練熟也很好。」

 那之後，我就不再為難自己了。 

然後，6/8的早上我在 YouTube 上遊蕩，意外逛到一個頻道，叫《碎嘴雜談所》。

 這是一個非常小眾、甚至有點寂寞的頻道。從2016年加入到現在，追蹤人數還只有三位數，累計發布影片也才29支。

 吸引我停留下來的，是它前一天發布的一支影片。 

標題寫著：「繁體字，一場你不知道的文化保衛戰。」 

唔……好像有點意思。                                                           

我點開來看了看。

 默默看完影片之後，我忽然想起當年學習中文輸入法時發生過的那些事。

 於是我決定好好地把思緒整理成這篇文章，不只是幫那個小眾頻道做個呼應，也算替我們那個年代，留下一點點微小的紀錄。

 

▋一場差點失敗的文明實驗

 

你有沒有想過？ 

在全球七十多億人口裡，如今每天還持續使用繁體中文的人，其實只剩不到三千萬。

 這個數字，甚至比東京圈的人口還少。

 而這三千萬人，還在使用一套全世界公認筆畫極多、學習成本極高、輸入相對麻煩的文字系統。

 很多外國人第一次看到繁體字時，表情都很複雜。

 「這真的有人寫得出來？」

「你們小學生要背這個？」

「這到底怎麼輸入電腦？」

 尤其看到「鬱」、「體」、「聽」、「龜」這類字的時候，那種震驚幾乎藏不住。 

但真正讓人意外的，是另一件事。

 這套文字，本來真的差點死掉。

 

▋那個年代，大家都認為漢字拖累了國家

 

現在很多人談繁體字，會想到文化、美感、傳統。

 可一百多年前，東亞知識分子談到漢字時，心情幾乎都是絕望的。

十九世紀末到二十世紀初，整個東亞世界在西方列強面前接連潰敗。

 清朝被打爆、日本被黑船敲開國門、朝鮮被迫現代化。

 那是一個連文明都開始懷疑自己的年代。

 很多人最後得出了一個結論：「是漢字害了我們。」

 當時的識字率低得驚人。

 晚清時期真正能讀書寫字的人，大概不到百分之十五。

對一個白天在田裡耗盡體力的農人來說，晚上還得在昏暗燈火下辨認二十三劃的「體」、二十九劃的「鬱」，光是想像就覺得疲憊。

 於是，整個東亞開始朝「效率」狂奔。

 日本在二戰後推動《當用漢字》，大量限制漢字使用範圍；韓國更徹底，直接全面轉向諺文。

時至今日，很多年輕世代幾乎已經不認漢字。

 中國大陸則在1950年代推行簡化字，希望提升識字率與資訊傳播速度。

那個年代甚至流傳一句極有名的口號：「漢字不滅，中國必亡。」

而且，很多人是真的相信。


▋台灣做了一個很奇怪的決定

 

當整個東亞都在拚命做減法時，台灣卻選擇留下繁體字。 

現在很多人會覺得這很自然，可如果把時間拉回當年，你會發現這件事其實非常反直覺。

 因為繁體字真的很麻煩。

 筆畫很多，學起來慢，寫起來累，印刷與輸入也都比拼音文字麻煩得多。

 而且那個年代，沒有人知道未來的電腦世界會長成什麼模樣。

 西方的電子計算機建立在二十六個字母上。

 英文只需要排列組合，漢字卻是成千上萬個獨立圖形。

 很多西方科技界人士曾經非常篤定地認為：漢字遲早會被淘汰，尤其是繁體字。

 因為它比簡體字更龐雜、更佔資源、更難編碼。

 真正可怕的問題，其實並不是「麻不麻煩」，而是如果繁體字進不了數位系統，它就會被現代文明隔絕在外。

 就像古埃及象形文字一樣，最後只能被封存在博物館裡，只剩下展示價值。

 

▋有人把繁體字救進了電腦裡

 

就在很多人都認為漢字撐不過計算機時代時，一個叫朱邦復的人站了出來。

 很多年輕人現在可能沒聽過他。但是如果沒有他，今天很多人未必能如此自然地在電腦與手機上輸入繁體中文。

 朱邦復開始重新拆解漢字。

 他發現：漢字體系看似龐大，但底層組件其實有限。

就像樂高積木一樣，可以被重新組合。

 於是，他創造了「倉頡輸入法」。

 它不依賴發音，而是直接從字形下手。

 這件事非常驚人，因為那等於把流傳了幾千年的漢字，重新做了一次工程學分析。

 後來，他甚至放棄專利。

 很多人都說，如果當年他選擇獨占技術，他完全有機會成為億萬富翁。但他沒有那樣做。

 因為他希望每個台灣家庭，都能負擔得起中文電腦。

 接著，「大五碼（Big5）」誕生了。

 一萬三千多個繁體字與符號，被正式收進電腦系統裡。

 倉頡輸入法與 Big5 的出現，硬是在數位世界裡替繁體字撞開了一條路。

 現在有很多人每天自然地用手機聊天、發文、搜尋資料。可很少人知道，繁體字當年差一點就沒能活著走進網路時代。

 

▋有些字，藏著古人的世界觀

 

很多人會問：「繁體字真的有必要保留嗎？」

 這個問題其實很難用一句話回答。因為繁體字裡面藏著的，很多時候不只是字義，還有古人的價值觀與思考方式。

 我們常笑說，簡體字的「爱」沒有心、「亲」字不相見。

 可回頭看繁體字，古人在造字時，浪漫得像個詩人。

他們把「心」端端正正地放在「愛」的最中間；提醒你「親」人之間，肉身必須相「見」；而聆聽的「聽」，更是奇妙，左邊是耳，右邊卻藏著「十、目、心」——那代表真正的聽，除了用耳朵，還要十目齊張地觀察、毫無保留地用心。

 甚至連「麵」與「面」都分得清清楚楚。

 一個是食物，一個是臉。

 這些東西對資訊傳遞效率幫助不大，但它讓文字裡多了一層文明記憶。

 做不動產久了之後，我其實越來越能理解這種感覺。

 很多老房子之所以讓人捨不得，未必是因為它值多少錢。

而是那些磨石子地板、鐵花窗、老木門、舊信箱，一旦拆掉，某個年代的生活感也會一起消失。

 有些東西留下來的價值，本來就很難只用效率計算。

 

▋每個台灣小孩都參與過這場保衛戰

 

有趣的是，很多台灣人小時候其實很討厭繁體字。

 尤其是在寫生字簿的時候，那真的很像修行。

 一頁頁十字格，寫歪重寫；橡皮擦擦到紙快破掉；桌面永遠堆滿橡皮擦屑。

很多人小時候都曾經邊寫邊懷疑人生。

 可長大後才慢慢發現，那些筆畫早就變成了一種身體記憶。

 你會自然認得字的重心、筆勢與氣韻，也會一眼察覺某個字「哪裡怪怪的」。

 與此同時，注音符號也默默扮演了重要角色。

 當許多地方選擇用拉丁字母輔助學習時，台灣的小孩學的第一套拼音系統，仍然是注音。

 ㄅㄆㄇㄈ。

 它本身就是從漢字演變而來的符號。

 也因為這樣，台灣孩子最早接觸的語言系統，始終都還帶著漢字文化的影子。

 

▋全世界繞了一圈，繁體字忽然變得很珍貴

 

後來發生了一件很有趣的事。 

當全球化越來越強、大家越來越追求極簡化之後，繁體字反而慢慢長出了新的價值。

尤其是在美學領域。

你去看很多華文設計、電影海報、文創品牌、高端包裝，繁體字幾乎天然就帶著一種視覺重量。

像方文山替周杰倫（Jay Chou）寫的歌詞：「天青色等煙雨，而我在等妳。」、「蘭亭臨帖，行書如行雲流水。」

當那些字用繁體排列開來時，那種墨色感、留白感、古典氣息，真的會變得很不一樣。

有些東西很難量化。

可是你看得到，也感覺得到。

這幾年做房地產，我越來越常感覺到一件事。

很多城市都在追求更新、追求速度、追求坪效。

商圈會變、道路會拓寬、老房子會拆掉。

很多地方，五年後再回去，連原本的空氣都不太一樣了。

可那些真正讓人願意住很多年的地方，往往都帶著一點「沒那麼有效率」的東西。

可能是一棵老樹、一條會繞路的小巷、一間還留著老招牌的早餐店。

人最後記得的，常常都不是最快的東西。

現在再回頭看這一百年，會發現一件很奇妙的事。

當年很多人認為繁體字會拖累現代化，可到了今天，繁體字反而成了台灣最鮮明的文化辨識度之一。

它之所以能活到今天，靠的從來都不是某一場轟轟烈烈的勝利。

是一代又一代的人，在課本裡、在鍵盤上、在書店中、在日常生活裡，一筆一劃地，把它寫到了今天。

做不動產這些年，我常看著那些籠罩著紗網的鷹架想：那些真正讓人想安家落戶的地方，往往都留著一些「很不划算」的東西。可能是一扇鏽蝕的鐵花窗、一條繞路的老巷弄，或者，是至今仍寫在老招牌上、筆畫繁複的「麵」與「體」。

繁體字就像這座島嶼上的老房子。它很慢、很重、很麻煩，但它蓋出了我們靈魂的結構。

有些文明能留下來，靠的不是奇蹟。

是始終有那麼一些人，願意讓它活成日常。

 

——萬家鄉

精華 FAQ

  • 因為早期電腦以英文為基礎，漢字筆畫多、編碼難、輸入不便，許多人認為繁體字成本太高，可能被現代科技排除在外，甚至走向被淘汰的命運。

  • 倉頡把漢字拆解成可輸入的字形單位，Big5則把大量繁體字正式納入電腦編碼，兩者共同讓繁體中文能在電腦與手機上穩定使用，延續到網路時代。

  • 作者認為繁體字不只是傳遞資訊的工具，更承載古人的造字思維、文化記憶與美感；台灣能保留下來，靠的是教育、日常書寫與一代代人的持續使用。

萬家鄉

萬家鄉

我是萬家鄉。愛東張西望，也愛追問世界為何變成現在這個樣子。寫城市、寫人性，也寫我們這一代人的不安與溫柔。

#台灣

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「4生肖」是真正隱形富豪！暗暗存錢生活越過越富裕

「4生肖」是真正隱形富豪！暗暗存錢生活越過越富裕

2026-06-22 16:48 女子漾／編輯張念慈
「4生肖」是真正隱形富豪！暗暗存錢生活越過越富裕。女子漾AI製圖
「4生肖」是真正隱形富豪！暗暗存錢生活越過越富裕。女子漾AI製圖

有些人賺了錢就想被看見，買新包、換新車；但也有一種人剛好相反，平常看起來安安靜靜、不愛出風頭，甚至讓人以為日子過得很普通，實際上卻早就默默把錢存進口袋。搜狐網分享，有4個生肖靠著穩定、節制與清醒的金錢觀，一點一滴累積財富，最後反而成為生活最富足的一群人。

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富裕生肖1.生肖牛：悶聲做事，存款最驚人

圖片來源：微博@張凌赫工作室official
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屬牛的人一向不是高調型人格，他們不太會把自己的成就掛在嘴邊，也不喜歡在人前炫耀收入。很多時候，大家只覺得生肖牛很踏實、很耐操，卻不知道他們其實是最會默默累積財富的人。

生肖牛的理財邏輯很簡單，就是少花不必要的錢、多存真正能留下來的錢。他們不容易被一時流行沖昏頭，也不太會因為攀比而亂消費。別人在為了面子花錢、為了社交硬撐場面時，生肖牛早就把每一筆收入安排得清清楚楚。

更重要的是，屬牛的人不愛惹事，也不喜歡參與八卦是非。生活圈簡單，花費自然也少，財富就在日復一日的穩定中慢慢變厚。等到真的需要用錢時，生肖牛往往是最有底氣、最不慌張的那一個。

富裕生肖2.生肖蛇：清醒謹慎，隱形富豪代表

虞書欣。圖片來源：微博
虞書欣。圖片來源：微博

屬蛇的人天生帶著一種神秘感，他們不一定會把自己的財務狀況說出口，但其實非常懂得替自己打算。生肖蛇不是沒有能力賺錢，而是他們深知「財不露白」的道理，越有底氣，越不會四處張揚。

生肖蛇做事很謹慎，面對投資、合作或人情往來，都會先觀察再行動。他們不太會為了短期利益冒險，也不會因為別人一句話就衝動跟風。對他們來說，穩穩賺、穩穩守，比一夕暴富更重要。

在人際關係上，生肖蛇也很懂得避開麻煩。他們不愛吵架，不愛捲入紛爭，更不會把時間浪費在無意義的爭執上。因為少了許多消耗，生活反而能保持穩定，財富也能悄悄累積，最後過上讓人羨慕的體面日子。

富裕生肖3.生肖雞：精打細算，積少成多最會過日子

圖片來源：李昀銳 微博
圖片來源：李昀銳 微博

屬雞的人對金錢很敏銳，他們不是不願意花錢，而是每一筆錢都要花得值得。買東西會比較價格，吃飯不喜歡浪費，消費前也會先想清楚「這真的需要嗎？」這種習慣看似精打細算，時間一久卻會變成很強的財富累積力。

生肖雞最大的優勢，就是很懂得控制生活成本。他們不會為了一時衝動，把辛苦賺來的錢隨便花掉，也不容易被華麗包裝或促銷話術帶著走。該省的省、該花的花，正是他們讓生活越來越穩的關鍵。

除此之外，屬雞的人也不太愛管閒事。他們喜歡把日子過得乾淨俐落，不喜歡把自己放進複雜的人際麻煩裡。少了是非與額外支出，生肖雞的存款自然能穩定增加，生活品質也會越來越好。

富裕生肖4.生肖豬：不爭不搶，福氣反而慢慢來

圖片來源：微博@楊紫工作室
圖片來源：微博@楊紫工作室

屬豬的人看起來常常很隨和，好像對很多事情都不太計較，但這種不爭不搶，反而讓他們避開不少麻煩。別人為了名利搶破頭，生肖豬卻懂得把重心放回自己的生活，日子自然過得比較安穩。

生肖豬花錢不算過度苛刻，他們願意對自己好，也懂得享受生活，但不會為了面子亂花冤枉錢。該花的錢不會委屈自己，不該花的錢也不會硬撐排場，這種剛剛好的金錢觀，讓他們不容易陷入財務壓力。

更難得的是，生肖豬很少因為貪心而踩坑。他們不太會碰高風險投資，也不會輕易借錢給不可靠的人，更不會因為一時衝動替別人的麻煩買單。日子一天一天過，財富也一天一天累積，等到大家回頭看，才發現生肖豬早就默默把生活過得很富足。

精華 FAQ

  • 因為生肖牛不愛炫耀，也不跟風亂花錢，會把收入安排得很清楚，減少不必要支出，長期靠穩定與自律累積出可觀存款。

  • 生肖蛇做事謹慎，面對投資與合作會先觀察再行動，不會因短期利益衝動冒險，也懂得避開人際消耗，讓財富更穩定地累積。

  • 生肖雞靠精打細算控制生活成本，避免衝動消費；生肖豬則不爭不搶，花錢適度、遠離高風險與麻煩，兩者都能讓財富慢慢增長。

#星座生肖 #生肖運勢

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2026-06-22 13:55 女子漾／編輯張念慈
天生招財命！「3生肖」往家裡一站就是財神爺　他越努力全家越有錢。女子漾AI製圖
天生招財命！「3生肖」往家裡一站就是財神爺　他越努力全家越有錢。女子漾AI製圖

天生自帶招財體質的人，不一定是突然暴富型，而是越過越穩、越努力越有底氣。搜狐網分享「天生招財命」生肖，點名3個生肖不只自己能穩定賺錢，也很懂得替家裡守財、理財，堪稱家中的隱藏版「財神爺」。他們一站出來，家庭財運就像被默默撐住，日子越過越安穩。

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招財生肖1.生肖牛：踏實賺錢，家裡財庫越存越滿

圖片來源：電視劇官方微博
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生肖牛的人向來勤懇務實，做事不愛走捷徑，也不會幻想一夜致富。他們更相信靠實力、靠時間，把每一分收入穩穩賺進口袋。對家庭來說，生肖牛就像定海神針，雖然不一定高調炫富，但很能把生活撐起來。

他們對金錢也很有規劃，日常開銷懂得節制，不會因為一時衝動亂花錢。家中需要用錢的地方，生肖牛通常會仔細盤算，能省則省、該花才花，慢慢減少不必要的財務漏洞。

也因為這份穩定與耐力，生肖牛的收入容易隨著時間逐步成長，家中積蓄也會越累積越可觀。他們不是突然爆發的偏財命，而是最讓人安心的「長期招財命」，越到後面越能看見成果。

招財生肖2.生肖兔：溫和會打算，家運越走越順

圖片來源：官方微博
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生肖兔的人個性溫和，做事細膩又穩妥，不喜歡冒太大風險，卻很懂得替自己和家人安排後路。他們在工作上認真負責，能靠穩定表現換來固定收入，也願意為了提升家人生活品質默默努力。

在家庭財務上，生肖兔很有「生活管理師」的感覺。他們不只會看眼前花費，也會思考長遠需求，像是日常開銷、人情支出、家庭儲蓄，都會盡量安排得更有秩序。

生肖兔的招財之處，不只是自己能賺，也在於他們能讓家中氣氛更平穩。當家庭關係順、生活節奏穩，財運也容易跟著打開。除了固定收入之外，家中也可能慢慢出現額外進帳，讓經濟壓力逐漸減輕，日子越過越從容。

招財生肖3.生肖馬：行動力強，靠人脈和機會旺家

圖片來源：官方微博
圖片來源：官方微博

生肖馬的人天生行動力強，不喜歡被困在原地，更不甘心過一成不變的生活。他們在事業上願意主動爭取機會，也敢於嘗試新的發展方向，因此收入往往有不錯的上升空間。

比起只會守成的人，生肖馬更擅長開路。他們待人真誠，人脈關係通常不差，在工作或生活中容易遇到能互相幫忙的貴人。這些看似日常的人際往來，未來都可能變成家庭財運的加分項。

當生肖馬的收入穩定增加，再加上新機會陸續出現，家中的可用資金也會越來越充足。對家人來說，生肖馬就像能把外面資源帶回家的角色，不只讓生活需求被滿足，也讓家庭經濟基礎更加穩固。

高薪工程師、投資理財、年終獎金示意圖。圖／AI生成 姜健平
高薪工程師、投資理財、年終獎金示意圖。圖／AI生成 姜健平

整體來看，生肖牛勝在穩、生肖兔勝在會安排、生肖馬勝在敢衝敢賺。這3個生肖不一定天天把「我要賺大錢」掛在嘴邊，但他們往往用自己的方式守住家運、累積財富。家裡若有這些生肖，真的很像多了一位默默發光的財神爺。

☛此為民俗說法，不代表本網站立場，切勿過度迷信。

精華 FAQ

  • 內文點名生肖牛、生肖兔與生肖馬，認為這三個生肖各有不同的招財方式：牛靠穩定累積，兔靠細膩規劃，馬靠行動力與人脈，進而帶旺家庭財運。

  • 生肖牛勤懇務實，不走捷徑也不迷信暴富，平時懂得節制開銷、仔細盤算用錢，能把收入穩穩存下來，讓家庭財庫隨著時間慢慢變得更充實。

  • 生肖兔擅長安排生活與財務，讓家庭支出更有秩序，氣氛穩定後財運也更容易打開；生肖馬則靠主動爭取機會與良好人脈，把外部資源與收入帶回家中。

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【1,762億身後事，他的女兒說：「我以為還有時間」】 —— 尹衍樑的傳承安排，是一堂所有家庭都應該上的人生課

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2026-06-06 08:00 J.T



▋那一則永遠停在未讀的訊息

2026年5月26日凌晨4時21分，潤泰集團總裁尹衍樑在台北榮總辭世，享壽76歲。

根據《富比士》2025年台灣富豪榜，他身價約56億美元，折合新台幣約1,762億元，名列台灣第10。身後留下的，是橫跨營建、金融、生技、零售的龐大集團版圖，以及一子一女——兒子尹崇堯，女兒尹崇恩。

消息傳出後兩天，尹崇恩在臉書發文，寫下這些字：

「我一直以為，還有時間。現在才真正明白，有些訊息送出去後，真的會變成永遠不會回的簡訊，永遠停在未讀。」

看到這段話的那一刻，很多人心裡不是在想尹家的千億財富，而是想到了自己的父親、母親、伴侶，和那些還沒來得及說、還沒來得及安排的事。

▋傳承，從來不是「有錢人才需要想的事」

很多人看到「1,762億」這個數字，第一反應是：那是別人家的事，跟我有什麼關係？

但真正值得思考的問題，其實和金額無關。

尹衍樑在世時，早已提前安排兒子尹崇堯進入南山人壽歷練、2022年接掌董座；女兒尹崇恩也陸續在集團旗下多家公司擔任要職。這種「提前布局、有序交棒」的方式，讓家族事業的傳承相對平穩，少了很多可能發生的震盪。

但問題是：一般家庭，有沒有類似的安排？

你上一次跟父母談到「萬一有一天……」是什麼時候？你知道父母有哪些保單、受益人填的是誰嗎？你自己的保單，受益人有多久沒有更新了？

這些問題不是要嚇你，而是因為——真正看過家庭財務安排現場的人都知道，最難的從來不是金額，而是那句「我以為還有時間」。

▋遺產稅，是許多家庭第一個措手不及的關卡

尹衍樑辭世後，外界最多討論的是：千億身家怎麼分？這個問題的答案，比多數人想的還複雜。依據台灣現行法律，遺產稅必須在繼承人知悉繼承之日起六個月內申報，而且必須「先繳遺產稅，才能辦理遺產分割與財產移轉」。

以尹衍樑的資產規模為例，《富比士》估算的是整體財富，但法律上實際須課徵遺產稅的範圍，還要扣除負債、已信託安排、已移轉股權等，實際計算相當複雜，仍需依個案狀況與專業評估而定。換句話說，就算家人之間對分配沒有爭議，資金能否在第一時間到位，往往才是真正的挑戰。

對普通家庭而言，這個邏輯一模一樣：

父母過世後，房子要過戶前得先繳遺產稅。那筆現金，你準備好了嗎？

▋保單，是讓心意準確傳遞的工具

尹衍樑2011年時，曾公開宣示捐出95%財產、撥出30億元籌設唐獎，資助人文與科學研究。他對財富的態度，從來不只是「留給自己人」，而是更大範圍的責任與傳承。

這讓人想到一個很重要的觀念：保單的真正價值，有時不在理賠金額，而在它能把一個人的心意，準確送到對的人手上。指定受益人的保險金，原則上不計入遺產、不需等待遺產稅申報完成，就可以相對快速地交到受益人手中。這筆錢，可以是家人最困難時刻的緊急支援，也可以是讓繼承流程更順暢的現金準備。

但前提是：受益人，要提前寫清楚。

很多人的保單上，受益人一欄寫的是「法定繼承人」——這看起來沒問題，但一旦家庭結構變化（離婚、再婚、生育、照顧責任轉移），這幾個字的意義可能完全不同。

一份好的安排，重點不只在金額，也在誰能拿、何時能拿、拿了之後能解決什麼問題。

▋她說「把您放不下的牽掛，好好接住」

尹崇恩在那篇悼文的最後這樣寫：

「媽媽會有我們陪著。我們也會一起，把您放不下的牽掛，好好接住。」

這句話讓很多人紅了眼眶。因為那種感覺太真實了——失去一個人之後，最難受的，往往是那些他沒說完的話、沒安頓好的事、還有那些他最後放心不下的人。

一份清楚的財務安排，能讓家人在最心碎的時候，少一份混亂、多一份方向。

不是有錢才需要安排，而是你在乎的人，值得你提前想清楚。

▋現在，你可以做的第一步

你不需要是千億富豪，才需要思考這件事。

找出你現在所有保單，確認受益人是否符合你現在的家庭狀況。

和父母做一次「萬一有一天」的對話——不是觸霉頭，而是體貼。

評估家庭的現金流：如果明天發生變故，家人有沒有足夠的流動資金撐過最初的困難期？

如果覺得這些問題太複雜、不知從哪開始，找一位你信任的保險顧問或理財規劃師坐下來談談，通常比你想像中的更容易起步。真正成熟的財務安排，是讓愛有順序，讓責任有名字，讓家人在最混亂的時候，還能照著清楚的路走。

不要等到那則訊息，真的停在未讀。

我是JT， 你的引導式財務規劃顧問，

我不是律師， 但有些想法，想跟你分享。

（實際保險、稅務與遺產規劃仍需依個案狀況、現行法規與專業人士評估。）


J.T

J.T

我是Joseph Ting，擁有 CFP®國際認證高級理財規劃顧問執照， 英國劍橋FTT®引導式培訓師 Level 3 大師級國際認證 Cambridge Facilitative Trainer Training® ， 2019年中國培訓雜誌主辦"我是好講師"大賽全中國12強金科講師； 10年專業訓練職業講師經驗， 10年銀行保險稅務輔銷顧問經驗， 20年保險銷售及相關稅務規劃經驗．

#台灣 #富比士

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下半年大翻身！小孟老師點名「3生肖」迎來財神爺，事業、財富一路狂飆！

下半年大翻身！小孟老師點名「3生肖」迎來財神爺，事業、財富一路狂飆！

2026-06-16 18:44 女子漾／編輯ANDREA
圖片來源：官方微博
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時間過得飛快，轉眼間今年已經過了一半。上半年的你，過得還順心嗎？如果覺得之前總有些卡關、甚至感到悶悶不樂，先別氣餒！下半年的星象與磁場即將迎來大洗牌。

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開運幸運色：質感淺灰

圖片來源：官方微博
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TOP 2 屬牛：投資直覺神準，成為職場神隊友

下半年的你，在別人眼中就是個「工作能力超強」的存在！正因為你太可靠，大家一遇到困難就想第一個找你求救。不過，編輯也要提醒你，在當好人之前，請務必先檢視自己手邊的工作是否已經妥善完成。千萬別因為一時心軟而衝動答應幫忙，若是佔用了自己的時間、拖累了自身進度就得不償失了。 財運方面，你在投資上會非常有自己的見解，且運勢極佳！請相信自己原本順利的投資模式，不要輕易被旁人的意見左右，穩扎穩打就能迎來豐收。

開運幸運色：純淨白色

圖片來源：官方微博
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開運幸運色：明亮黃色

圖片來源：官方微博
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#財運 #小孟老師 #生肖運勢 #下半年運勢 #2026下半年

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