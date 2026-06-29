2026-06-29 18:27 女子漾／編輯周意軒
《金特務：本色回歸》開播衝第一！蘇志燮變身地表最強女兒奴，人物角色＋劇情亮點一次看
蘇志燮終於帶著新劇殺回來了！韓劇《金特務：本色回歸》一開播就展現超強氣勢，首集在韓國收視開出漂亮成績，不只拿下同時段冠軍，也成為近期討論度相當高的動作復仇韓劇。更吸引人的地方是，這次蘇志燮不再只是帥氣特務，而是披著普通上班族外皮的「地表最強爸爸」，前期忍辱負重、後期全面黑化開打，光是設定就讓人忍不住想追下去。
《金特務：本色回歸》改編自人氣網漫《金部長》，故事圍繞在看似平凡的銀行中階主管金部長身上。他平常低調、怕惹事，面對挑釁也選擇忍讓，甚至為了女兒可以低聲下氣道歉，完全就是大家眼中沒什麼攻擊性的普通爸爸。然而當女兒遭遇校園霸凌後神祕失蹤，他壓抑多年的另一面也被徹底喚醒，原來這位看似窩囊的爸爸，過去竟藏著極度危險的特務身分。
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：蘇志燮新劇首播收視亮眼，開局即奪同時段第一。
- 重點二：金部長表面是普通爸爸，實則隱藏頂尖特務身分。
- 重點三：劇情主打父女情與復仇爽感，動作場面充滿漫畫感。
《金特務：本色回歸》亮點1：開播就衝第一，蘇志燮回歸氣勢太猛
《金特務：本色回歸》首播成績相當亮眼，第一集便以全國收視 9.5% 開出紅盤，瞬間最高更衝上 11.3%，不只拿下同時段第一，也讓觀眾看見蘇志燮回歸動作劇的超強號召力。更重要的是，這部劇不是一開場就急著狂打，而是先把金部長的「忍」拍到極致。他被羞辱、被欺負、被逼到幾乎沒有退路，觀眾前面看得越憋屈，後面他覺醒反擊時就越爽，完全是韓劇最擅長的情緒累積型爽劇。
《金特務：本色回歸》亮點2：蘇志燮睽違多年再演動作男神
蘇志燮過去就是韓劇男神代表，從冷感帥氣到深情成熟都很有說服力，這次在《金特務：本色回歸》飾演金部長，更把「平凡爸爸」與「傳奇特務」兩種反差拉到最大。前一秒，他可以是戴著眼鏡、低頭道歉、努力保護女兒生活的溫吞上班族；下一秒，他眼神一變，整個人立刻進入殺氣模式。這種壓抑多年後重新啟動戰鬥本能的設定，對蘇志燮來說根本太適合，也難怪開播後立刻掀起討論。
《金特務：本色回歸》亮點3：不是單純復仇，是爸爸為女兒殺回本色
這部劇最抓人的核心不是打鬥，而是父女情。金部長之所以選擇隱藏過去、當一個不起眼的普通人，就是希望女兒可以遠離危險，好好長大。偏偏當他最珍惜的人被捲入黑暗世界，他也只能親手打破自己努力維持的平凡生活。因此《金特務：本色回歸》的爽感並不只是「強者開虐」，而是那種爸爸忍到最後終於不忍了的爆發感。前期看他為女兒委屈求全，後期看他為女兒殺進危險中心，情緒張力非常強。
《金特務：本色回歸》亮點4：改編人氣網漫，動作場面更有漫畫感
《金特務：本色回歸》改編自人氣網漫《金部長》，原作本身就擁有高人氣，也有鮮明的動作爽劇基因。影集版將網漫裡「隱藏高手重出江湖」的設定搬上螢幕，搭配黑幫、特務、校園霸凌、跨國犯罪組織等元素，節奏很容易讓觀眾一集接一集追下去。劇中打鬥不是只有拳腳對決，而是帶有明確情緒目的。金部長每一次出手，都和女兒失蹤、過去身分、黑暗勢力有關，讓動作戲不只是耍帥，而是推動劇情的重要關鍵。
《金特務：本色回歸》亮點5：中年爸爸特務團太有反差
除了蘇志燮飾演的金部長，劇中還有他的多年好友成漢洙、朴鎮哲加入戰局。這群男人表面上看起來早就過了熱血年紀，甚至都像被生活磨平稜角的中年大叔，但他們一旦被迫回到戰場，瞬間又變成超危險戰力。這種「中年爸爸聯盟」也是本劇很有趣的看點。不是年輕特務耍帥，而是一群看似普通、實則深藏不露的大叔為了守護家人重新開打，反差感非常強。
《金特務：本色回歸》人物介紹1：金部長／金道賢（蘇志燮 飾）
金部長是儲蓄銀行上班的普通中階主管，也是獨自扶養女兒的單親爸爸。他平常個性溫和，遇到衝突總是先道歉、先退讓，看似毫無攻擊性，甚至有點窩囊。但這一切其實都是他刻意選擇的生活方式。過去的金部長有著不能被揭開的特務身分，為了女兒，他甘願把自己藏進平凡人生裡。直到女兒失蹤，他才終於卸下偽裝，重新變回那個讓敵人聞風喪膽的男人。
《金特務：本色回歸》人物介紹2：成漢洙（崔代勳 飾）
成漢洙是金部長的多年好友，也是劇中重要的支援角色之一。表面上他和金部長一樣，已經過著一般人的生活，但真正遇到危機時，過去的能力與經驗也跟著浮出水面。他不是單純陪襯角色，而是讓金部長重新進入戰場時的重要助力。與金部長之間的兄弟情、默契與過去經歷，也會成為後續劇情的關鍵線索。
《金特務：本色回歸》人物介紹3：朴鎮哲（尹敬浩 飾）
朴鎮哲同樣是金部長的老友之一，性格上帶有比較強烈的喜感與生活感，讓緊張的動作復仇線中多了一點喘息空間。但別被他的中年大叔外表騙了，當事件真正燒到金部長身邊，他也不會只是旁觀者。這個角色最大的魅力，就是那種「看起來很好笑，動起來很危險」的反差。
《金特務：本色回歸》人物介紹4：朱強燦／周江燦（朱相昱 飾）
朱強燦是劇中的關鍵反派人物，也是建設公司代表。他從社會底層一路往上爬，靠著暴力、權勢與金錢建立自己的地盤，身邊還有精銳維安與傭兵勢力，是金部長救女路上最棘手的對手之一。有趣的是，他同樣也是一名爸爸。對外冷血殘酷，對女兒卻有截然不同的一面，讓他和金部長形成非常強烈的對照：同樣都是父親，卻站在完全不同的黑白兩端。
《金特務：本色回歸》人物介紹5：金敏智
金敏智是金部長最珍惜的女兒，也是推動全劇故事爆發的核心人物。她遭遇校園霸凌後神祕失蹤，讓原本努力過著低調人生的父親被迫重新面對過去。這個角色不只是「被救援的女兒」，更象徵金部長想守住的平凡生活。當她被捲入危機，也等於把金部長努力封印的危險本色徹底喚醒。
《金特務：本色回歸》為什麼值得追？
《金特務：本色回歸》最吸引人的地方，就是它把「爸爸救女兒」這個經典題材拍出強烈爽感。前面有校園霸凌、權貴壓迫與父親忍耐，後面有身分覺醒、特務出手與黑幫對決，情緒一路堆疊到爆發，觀眾很容易被帶進去。如果你喜歡《模範計程車》那種替弱者反擊的爽感，或是喜歡隱藏高手突然開大的劇情，《金特務：本色回歸》會是近期很值得放進追劇清單的一部韓劇。
《金特務：本色回歸》線上看資訊
播出平台：Netflix、SBS
開播日期：2026年6月26日
主演：蘇志燮、崔代勳、尹敬浩、朱相昱
類型：動作、復仇、特務、漫改韓劇
精華 FAQ
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該劇首集在韓國拿下全國收視9.5%，最高衝到11.3%，並奪下同時段第一，顯示蘇志燮回歸動作劇後仍具有很強的收視號召力與話題性。
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他飾演銀行中階主管金部長，平時低調忍讓、獨自養女，看似普通上班族，實際上卻是隱藏身分的危險特務，女兒失蹤後才全面覺醒反擊。
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最大看點是爸爸為女兒爆發的復仇感，搭配校園霸凌、黑幫與特務元素，前期壓抑、後期開打的情緒堆疊，讓動作戲更有故事重量。