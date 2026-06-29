2026-06-29 17:01 女子漾／編輯周意軒
騰訊2026下半年片單曝光！肖戰《十日終焉》超燒腦、張凌赫林允《歸鸞》雙強聯手，古裝現代劇一次看
陸劇迷的追劇清單又要爆炸了！騰訊視頻近日於年度發布會上公開 2026 下半年至 2027 上半年新劇片單，一口氣官宣超過 120 部作品，從古裝權謀、重生復仇、宮廷美食，到現代愛情、科幻懸疑、燒腦求生通通有。其中最受矚目的，包含肖戰主演的《十日終焉》、張凌赫與王楚然的《這一秒過火》、張凌赫和林允合作的古裝大劇《歸鸞》，以及《三體：黑暗森林》、《慶餘年》第三季、《大奉打更人》第二季等人氣 IP 續作。以下幫大家分成「現代劇、科幻懸疑類」與「古裝劇」兩大區，先把必追名單筆記起來。
文章目錄
現代劇、科幻懸疑類
張凌赫、王楚然《這一秒過火》
《這一秒過火》改編自匪我思存小說《如果這一秒，我沒遇見你》，主打民國虐戀與復仇情節。故事講述藥商之女任素素意外救下逃亡少年慕容清嶧，卻因此讓任家遭逢巨變。多年後，她假死改名方牧蘭回歸，帶著復仇計畫再度遇見當年的少年。這部最有話題的地方，就是張凌赫、王楚然的高顏值組合，加上「十年愛恨糾葛」、「假死復仇」、「民國宿命感」等關鍵字，完全是虐戀劇迷會忍不住點開的配置。
《這一秒過火》線上看推薦
播出平台：騰訊視頻、愛奇藝
集數：36集
播出時間：預計2026年，2026/7/4
肖戰《十日終焉》
肖戰新劇《十日終焉》題材相當新鮮，故事圍繞心理學碩士兼職業騙子齊夏展開。他與一群普通人被困在神祕的「終焉之地」，必須面對由十二生肖掌控的致命遊戲，每隔十天就會迎來死亡與記憶抹除的輪迴。這部不是單純求生劇，而是結合高智商博弈、人性考驗、無限流設定與心理推理。肖戰飾演的齊夏必須在一次次重置中找出破局關鍵，為了尋找妻子，也為了帶領眾人逃出這場看似無解的永生騙局。
《十日終焉》線上看推薦
播出平台：騰訊視頻
集數：待官宣
播出時間：預計2026下半年至2027上半年
周也、王子奇《紅舞鞋》
《紅舞鞋》走年代青春與成長路線，講述舞蹈天才林雪帆因家庭因素錯失進入文工團的機會，後來在雲南下鄉期間重新找回舞蹈夢。她一路從挫敗走到入伍，並在舞蹈隊中闖出自己的位置。這部不只是愛情劇，而是把青春、理想、改革開放背景與女性成長放在一起。周也飾演的舞蹈天才，加上王子奇飾演的熱血青年，有望拍出一種帶有時代感的青春群像。
《紅舞鞋》線上看推薦
播出平台：騰訊視頻
集數：待官宣
播出時間：預計2026下半年至2027上半年
《三體：黑暗森林》
《三體：黑暗森林》是科幻迷等待已久的重磅作品。目前卡司未定，故事接續三體文明對地球的威脅，人類科技遭到「智子」封鎖，三體艦隊直奔太陽系，地球文明陷入巨大危機。這一部的看點會落在「面壁者計畫」、「黑暗森林法則」與人類文明存亡。羅輯、章北海等角色將分別代表不同的生存選擇，一邊是以智慧與計謀對抗外星文明，一邊則是尋找人類逃往宇宙的新可能。對科幻劇來說，這絕對是騰訊片單中最硬核的一部。
《三體：黑暗森林》線上看推薦
播出平台：騰訊視頻
集數：待官宣
播出時間：預計2026下半年至2027上半年
古裝劇
張凌赫、林允《歸鸞》
《歸鸞》是這波古裝片單中的高討論作品。故事講述大梁菡陽翁主溫瑜為了借兵聯姻，途中卻遭人暗算，意外落入人販之手，並遇見出身市井、野心極強的蕭厲。兩人從互相利用到暗生情愫，一路在亂世中求生、復國、奪權。蕭厲從草根地痞逆襲成為魏王，溫瑜也不再只是被命運推著走的貴女，而是與他並肩登上權力高處。這種「落難公主＋草根帝王」設定，既有愛情張力，也有權謀爽感。
《歸鸞》線上看推薦
播出平台：騰訊視頻
集數：40集
播出時間：預計2026下半年至2027上半年，實際日期待官宣
何與、孟子義《百花殺》
《百花殺》主打雙強權謀與重生逆襲。孟子義飾演昭寧郡主沈羲和，前世歷經家族覆滅，重來一世後決心改寫命運；何與飾演的太子蕭華雍，外表病弱，實則心思深沉。
兩人因政治聯姻綁在一起，從互相試探、猜忌，到後來生死相托。女主角不再是等待拯救的人，而是步步為營、霸氣改命的大女主，甚至有登基為女帝的劇情線，對喜歡「權謀＋大女主」的觀眾來說很有吸引力。
《百花殺》線上看推薦
播出平台：騰訊視頻、 Disney+ 同步上線
集數：36集
播出時間：2026年7月9日
王鶴棣、孟子義《將門獨後》
《將門獨後》是重生復仇題材。孟子義飾演將門嫡女沈妙，前世癡戀定王、輔佐江山，最後卻換來家族被滅、自己含冤死於冷宮。重生回到十四歲後，她徹底清醒，決心改寫沈家命運。王鶴棣飾演的謝景行表面是紈絝世子，實際身分卻不簡單。兩人從猜忌到結盟，在權謀鬥爭中攜手對抗強權。這部有「重生」、「復仇」、「將門嫡女」、「強強聯手」等熱門元素，很容易成為古裝劇迷的待播清單。
《將門獨後》線上看推薦
播出平台：騰訊視頻
集數：36集
播出時間：預計2026年，實際日期待官宣
李昀銳、孟子義《尚公主》
《尚公主》講述丹陽公主暮晚搖和親歸京後，遇上寒門書生言尚。公主張揚乖戾、暗藏野心，書生表面溫潤，內裡卻腹黑有城府。兩人一開始帶著目的互相靠近，在權力與愛情之間試探拉扯。這組人設最迷人的地方，就是「瘋批公主」遇上「寒門權臣」，不是單方面拯救，而是兩個聰明人彼此看穿、彼此成就。
《尚公主》線上看推薦
播出平台：騰訊視頻
集數：待官宣
播出時間：預計2026下半年至2027上半年
丁禹兮、鄧恩熙《花開錦繡》
《花開錦繡》走亂世逃亡與先婚後愛路線。鄧恩熙飾演世家名媛傅庭筠，因遭家族誣陷被迫逃亡，途中與丁禹兮飾演的草莽私鹽販子趙凌結伴求生。兩人從互不信任到生死相托，在飢荒、流民、江湖追殺中逐漸建立感情。女主角從柔弱千金蛻變為冷靜佈局的大女主，男主角則從草莽人物一路逆襲。喜歡「逃亡公路感＋亂世夫妻檔」的觀眾，可以期待這部。
《花開錦繡》線上看推薦
播出平台：騰訊視頻
集數：36集
播出時間：預計2026年，實際日期待官宣
丁禹兮、宋祖兒《司宮令》
《司宮令》把古裝宮廷、美食、懸疑與愛情結合在一起。宋祖兒飾演民間少女吳真真，為了尋母入宮，憑藉廚藝與藥理從尚食局底層一路逆襲，最後成為統管六尚的掌印司宮令。丁禹兮飾演背負質子經歷、隱忍復仇的二皇子趙皚。兩人從互相試探到生死相託，劇情不只看宮中情感線，也加入命案與朝堂陰謀。對不想只看傳統宮鬥的觀眾來說，這部的美食元素會是亮點。
《司宮令》線上看推薦
播出平台：騰訊視頻
集數：32集
播出時間：預計2026年，實際日期待官宣
劉學義、譚松韻《蘭香如故》
《蘭香如故》是宅鬥復仇與女性逆襲故事。譚松韻飾演世家貴女沈嘉蘭，遭逢滅門後隱姓埋名，頂替亡故丫鬟「許蘭香」潛入林府，一步步尋找真相。她在林府中面對階級壓迫與宅門鬥爭，憑藉聰慧與韌性翻轉命運。劉學義飾演林家長孫林錦岐，兩人感情線之外，更重要的是女主角如何洗刷家族冤屈、奪回自己的人生。
《蘭香如故》線上看推薦
播出平台：騰訊視頻、 iQIYI
集數：40集
播出時間：預計2026年，實際日期待官宣
張婧儀、陳哲遠《夢花廷》
《夢花廷》作為《斛珠夫人》前傳，帶有玄幻、替身虐戀與兩國權謀色彩。張婧儀飾演象南國盲公主緹蘭，宮變後覺醒預知能力，並與陳哲遠飾演的青年將軍湯乾自相愛。然而，梁永棋飾演的大徵國二皇子褚仲旭，因緹蘭與亡妻容貌相似而將她捲入情感與權力風暴。這部的看點是宿命感、虐戀張力與亂世政治角力，喜歡《斛珠夫人》世界觀的觀眾可以先關注。
騰訊2026下半年片單怎麼追？
整體來看，騰訊這波片單幾乎把陸劇熱門題材一次打包。想看燒腦推理，可以鎖定肖戰《十日終焉》和《三體：黑暗森林》；想嗑高顏值虐戀，可以先筆記《這一秒過火》、《等風熱吻你》；古裝劇迷則有《歸鸞》、《百花殺》、《將門獨後》、《尚公主》等多部雙強權謀劇接力登場。如果只能先挑幾部放進追劇清單，《十日終焉》、《歸鸞》、《慶餘年》第三季、《將門獨後》和《這一秒過火》話題度最高，也最有機會成為下半年陸劇討論焦點。只能說，2026下半年陸劇戰場真的太擠，觀眾唯一的煩惱可能就是：時間不夠用。
精華 FAQ
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騰訊視頻在年度發布會上公開超過120部新劇，時間橫跨2026下半年至2027上半年，題材包含古裝權謀、重生復仇、民國虐戀、現代愛情、科幻懸疑與燒腦求生等。
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最受注目的是肖戰主演的《十日終焉》，以高智商博弈與無限流求生為核心；另有張凌赫、王楚然的《這一秒過火》，以及《三體：黑暗森林》，都屬話題度很高的作品。
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文章點名《歸鸞》、《百花殺》、《將門獨後》、《尚公主》與《慶餘年》第三季等最具話題性，兼具雙強權謀、重生復仇、宮廷成長與人氣IP續作優勢。