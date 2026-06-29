2026-06-29 17:02 女子漾／編輯王廷羽
《千香》8大看點！宋威龍、鞠婧禕三搭，青丘孤女愛上夜叉少主太好嗑
暑期檔陸劇太讓人期待！宋威龍、鞠婧禕主演的古裝仙俠劇《千香》驚喜開播，還沒播出就靠高預約人數、仙俠IP改編、男女主角三度合作掀起討論。這次兩人從《漂亮書生》的青春古裝感，直接升級成三界宿命虐戀，一個是身世神祕的夜叉少主，一個是牽動蒼生命運的青丘孤女，光聽設定就知道不會只是甜甜談戀愛。
這篇也整理《千香》8大看點，一起看看宋威龍、鞠婧禕三搭會擦出哪些火花，為什麼這部劇會被視為暑假最有話題的仙俠陸劇之一！
文章目錄
《千香》看點1. 十四郎仙俠IP改編，虐戀底色滿滿
《千香》看點1. 十四郎仙俠IP改編，虐戀底色滿滿
《千香》改編自十四郎小說，原著本身就帶有濃厚仙俠世界觀與宿命感，十四郎過去作品常以情感拉扯、身世謎團與命運對抗為核心，最擅長讓主角明明相愛，卻偏偏被天命、族群與立場推開。這次《千香》劇情同樣走高虐仙俠路線，不只談男女主角之間的愛情，也把三界紛爭、建木之實、仙妖魔對立等設定放進故事裡，觀眾追的是一場「越愛越痛、越痛越想看」的宿命修仙故事。
《千香》看點2. 宋威龍、鞠婧禕三搭，顏霸CP太好嗑
《千香》看點2. 宋威龍、鞠婧禕三搭，顏霸CP太好嗑
宋威龍與鞠婧禕這次在《千香》再度合作，對粉絲來說根本是顏值福利！兩人過去曾合作《漂亮書生》與電影《我愛喵星人》，這次從青春古裝一路走進仙俠世界，CP氛圍也變得更濃烈。
鞠婧禕的古裝造型一向有高討論度，這次飾演從小棒槌成長為姜黎非的角色，前期靈動可愛，後期則多了神女覺醒後的清冷感；宋威龍則換上白衣仙俠造型，清俊、克制又帶點危險氣息，兩人同框時既養眼又有故事感，難怪被劇迷稱為「顏霸CP」~
《千香》看點3. 青丘孤女×夜叉少主，設定一聽就很虐
《千香》看點3. 青丘孤女×夜叉少主，設定一聽就很虐
《千香》的男女主角設定很有仙俠劇最經典的宿命味！鞠婧禕飾演的姜黎非，原本是青丘長大的孤女小棒槌，因尋找師兄踏上修行之路，後來才發現自己的身世遠比想像中複雜。宋威龍飾演的雷修遠則是夜叉少主，表面溫潤冷靜，實際上背負著沉重使命，他一開始接近姜黎非並不單純，但在雛鳳書院相處過程中，兩人逐漸從試探、陪伴走向互相守護。最虐的是，這段感情從一開始就被身分、族群與宿命層層困住，明明越靠近越心動，卻也越難順利相愛。
《千香》看點4. 雛鳳書院修仙群像，青春感不只靠愛情線
《千香》看點4. 雛鳳書院修仙群像，青春感不只靠愛情線
除了宿命虐戀，《千香》也加入雛鳳書院的修仙群像設定，讓故事前期帶有一點「仙俠校園」的青春感，姜黎非與雷修遠在書院中遇見一群重要夥伴，一起修習、試煉、闖關，也在一次次危機裡建立情誼。這種群像設定讓《千香》不會只圍著男女主角打轉，也多了友情、成長、暗戀與犧牲等支線。少年們一開始只是想變強、想守護重要的人，但隨著三界危機逼近，每個人都必須被迫長大，也讓劇情更有層次。
《千香》看點5. 鞠婧禕身世藏大祕密！建木之實讓三界全盯上她
《千香》看點5. 鞠婧禕身世藏大祕密！建木之實讓三界全盯上她
仙俠劇的女主角若只負責被保護，很容易少了成長爽感，《千香》中鞠婧禕飾演的姜黎非，前期看似單純、莽撞，帶著山野少女的天真與衝勁，但隨著身世真相逐漸揭開，她才發現自己和「建木之實」有著密不可分的關係。建木之實是牽動仙、妖、魔三族爭奪的關鍵力量，也讓姜黎非站上整個三界局勢的中心，她從小棒槌成長為姜黎非，經歷外貌、能力與心境的多重蛻變，也從被命運推著往前走，逐漸學會主動選擇自己想守護的人與信念。
《千香》看點6. 宋威龍白衣少年太犯規
《千香》看點6. 宋威龍白衣少年太犯規
宋威龍這次在《千香》飾演雷修遠，一身白衣造型清冷又有少年感。角色表面溫潤有禮，實際上聰明警覺，接近姜黎非也藏著自己的目的與身世祕密，因此每一次靠近都帶著試探與壓抑感。隨著兩人在雛鳳書院相處，雷修遠從冷眼觀察，到開始在危機中守護姜黎非，感情也慢慢從戒備變成牽掛。更有趣的是，宋威龍暑期檔還有現代劇《野狗骨頭》接力登場，一邊是白衣仙俠少年，一邊是粗獷現代男主，七月根本是宋威龍「自己打自己」，兩種反差都讓人想追。
《千香》看點7. 咬脖名場面比甜吻更好嗑
《千香》看點7. 咬脖名場面比甜吻更好嗑
《千香》開播前最有話題的畫面之一，就是宋威龍與鞠婧禕的「咬脖」名場面，這場戲之所以引發討論，不只是因為畫面曖昧，而是它剛好呼應男女主角之間「相剋又相吸」的關係。雷修遠靠近姜黎非時，帶著一種克制不住的危險感；姜黎非反咬回去的互動，也讓兩人的關係不再只是單方面守護，而是互相試探、互相牽制又互相心動。比起單純撒糖，這種又危險又曖昧的拉扯感，更容易讓觀眾反覆重看。
《千香》看點8. OST陣容有記憶點，仙俠劇氛圍感靠音樂加成
《千香》看點8. OST陣容有記憶點，仙俠劇氛圍感靠音樂加成
仙俠劇要讓觀眾入戲，除了服化道與特效，OST也很重要，《千香》的原聲帶陣容相當有話題，主題曲〈千香〉由周深演唱，空靈嗓音本身就很適合仙俠劇的宿命氛圍。當劇情進入離別、守護、犧牲或生死抉擇時，OST往往會成為虐點放大的關鍵。尤其《千香》本身主打宿命虐戀與三界羈絆，音樂一出來，很容易讓觀眾瞬間代入角色情緒，追仙俠劇最怕的不是被虐，而是歌一下就想哭，《千香》明顯很懂這套。
《千香》線上看平台為優酷，全劇共40集，劇情融合古裝仙俠、書院修行、三界紛爭、宿命虐戀與群像成長，適合喜歡高顏值古裝、虐戀CP、仙俠世界觀與少年成長線的觀眾。
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