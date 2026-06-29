2026-06-29 13:00 睿忒
勇於展露憤怒自我！Katy Perry 發行強勢單曲〈Watch It Burn〉！
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：Katy Perry 以新單曲〈Watch It Burn〉回歸流行搖滾。
- 重點二：歌曲延續憤怒情緒與自我表態，回到出道初期風格。
- 重點三：MV接續〈Bandaids〉劇情，象徵受傷後重生與找回自己。
Hi there， Hi there，之前講了好幾次Katy Perry的上一張專輯《143》(2025) 得到了不少的負面評價，而在今年他也發行了評價不錯的新單曲〈Bandaids〉(2026)，挽回了一些在新聞媒體及樂評方面的口碑。歷經了今年〈The One That Got Away〉(2010) 以及〈Legendary Lover〉(2013) 莫名地翻紅、並進行了一些推廣活動後，Katy 在上週也乘勢推出了最新單曲〈Watch It Burn〉(2026)，這是首有別於上一首單曲、甚至上一張專輯的單曲，回歸到了他在出道初期讓人熟悉的流行搖滾曲風。
在〈Watch It Burn〉釋出的前些日子，Katy 就開始在社群上預熱，並且也在西班牙的 O Son do Camiño 音樂節及葡萄牙的 Rock in Rio Lisboa 音樂節搶先演唱，在當時就能聽到這是首情緒很飽滿的歌曲，從歌名到曲風都能夠窺見一二，這樣的配置在網路上的討論度不算低，不過目前似乎還沒有反映在串流平台的成績上，儘管例如在 Spotify 上也獲得了超過120萬次的串流量，不過對於 Katy 這樣的大牌歌手來說並不算好，只能算是普通成績而已，不曉得這首歌再過幾天會不會開始發酵而產生效應呢？
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回歸到令人振奮的流行搖滾曲風，這是讓不少樂迷都眼前為之一亮的，Katy 也在採訪中提到，〈Watch It Burn〉算是經歷了這幾年之後，他再次回到勇於表現自我內心情緒的狀態，就像是當初那個初出茅廬、橫衝直撞的自己。而這首歌在鼓點、節奏十分有力的情形之下，並沒有將歌曲速度提快，反而像是穩穩地漫步前進的速度，無論是歌聲或旋律樂器都是如此，這也在音樂中展現出決絕的堅定，算是非常符合這次 Katy 想表達的感覺。
我認為這首〈Watch It Burn〉的氣氛要自己聽過才會知道，在近期的樂壇中已經越來越少大牌的歌手做這樣的歌曲，加之用這樣的歌曲來傳達內心憤怒，更是很讓人有回到2000年代的錯覺。我很喜歡在歌詞最後段裡「Finally I put myself first, and watch it burn.」的這段，算是給這首歌一個總結吧，也像是在對自己喊話，要將自己的還給自己，不要再為了外界而忽略了最重要的東西。
Katy 的 MV 是從來都不讓人失望過，這次的影片延續了上一首單曲〈Bandaids〉的 MV 劇情，原本遍體鱗傷的 Katy 在醫院裡醒來，到處醫院後發現自己背後長了一條巨大的蠍尾，在一陣混亂後進到了教堂，並且用教堂聖水的意象讓自己獲得重生。這種種劇情就像是在呼應上一部 MV 的一切災難，他在這首歌當中歷經千辛萬苦終於洗盡鉛華、找回自我；這樣的安排不但和歌曲本身相互映襯，同時在最後段的平靜橋段，也讓人感受到了或許還會有後續的感覺，不曉得這會不會是 Katy 隱藏的彩蛋呢？
Katy Perry 在上張專輯發行後獲得的負面評價，近期憑藉的老歌翻紅以及大小活動的堅強現場實力，似乎也正漸漸地消除掉，目前為止雖說沒有回到他先前的盛況，然而感覺一切都在往好的方向發展，就像在〈Watch It Burn〉中所傳遞的感覺，他正在為了對自己負責的方向努力，而不想理會外界給予的紛擾，這不就很像他近期的職業生涯嗎？在唱功、創作、視覺表現等一切方面都依舊品質保證的情況下，期待大家也都再回來聽聽 Katy 的作品！個人是覺得不會令人失望的啊！
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🎧〈Watch It Burn〉官方收聽連結：katy.to/WatchItBurn
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精華 FAQ
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這首歌明顯回到 Katy Perry 出道初期熟悉的流行搖滾路線，和上一首單曲及上一張專輯的取向不同。它以穩定節奏、強烈鼓點與決絕氛圍，呈現更直接的情緒能量。
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文章認為〈Watch It Burn〉是一首把內心憤怒化為力量的作品，Katy 透過歌詞表達把自己放回第一位，象徵不再迎合外界，而是勇敢面對真實情緒與自我需求。
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MV 延續〈Bandaids〉的受傷敘事，從醫院醒來、長出蠍尾到進入教堂與聖水重生，象徵歷經災難後洗盡鉛華、找回自我，也暗示故事可能還有後續。
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