2026-06-29 10:02 精準溝通教練張宜真
周湯豪說比莉姐是我的幸運物 —— 怎麼養出像周湯豪一樣又帥又孝順的兒子？
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：周湯豪在金曲獎上與比莉合體演出，母子互動全場最吸睛。
- 重點二：他受訪時強調最開心是和比莉同台，並稱媽媽是自己的幸運物。
- 重點三：文章從教養角度分析，認為尊重、規矩與共同興趣成就親密親子關係。
周湯豪說比莉姐是我的幸運物
—— 怎麼養出像周湯豪一樣又帥又孝順的兒子？
▋全場最炸裂的，不只是表演，而是母子關係
第37屆金曲獎頒獎典禮上，比莉和周湯豪這對母子檔合體，
合唱經典〈什麼都不必說〉，全場氣氛直接炸裂。
看完只想說一句：
這對母子，真的是地表最強的母子。
▋周湯豪最在意的，不是得獎
周湯豪今年首度角逐金曲歌王。
媒體採訪時，大家最關心的是：
會不會緊張？
有沒有信心得獎？
但周湯豪在意的，是比莉姐。
他說：
今天最開心的，是可以跟比莉姐一起站上舞台。
這是屬於我們家很重要的時刻。
也是屬於我很重要的時刻。
沒有比這個更酷的事了。
我只想好好珍惜，享受這一刻。
聽完真的很感動。
記者接著問：
今天有帶幸運物嗎？
周湯豪回答：
比莉姐就是我的幸運物。
哇。
這句真的太殺了。
▋一個兒子眼裡，全是媽媽的光
明明是媽媽，卻總是叫她「比莉姐」。
那不是刻意耍酷。
那是一種尊敬，也是一種欣賞。
他眼中的媽媽，不只是母親。也是藝人，是偶像，是榜樣。
當年，比莉帶著兒子進入演藝圈。
現在，周湯豪成名了。沒有「丟包」比莉姊。
反而帶著比莉姊一起巡演、練舞。
周湯豪在一場訪問提到，「你人生還有幾個夏天，可以和家人度過？」
這種關係，真的很少見。
比莉是台灣樂壇傳奇搖滾教母。
周湯豪則是創作歌手，也是潮流指標。
母子兩人一起站上舞台，完全是跨世代的強強聯手。
▋這首歌，藏著兒子對媽媽滿滿的愛
周湯豪親自為媽媽的經典歌〈什麼都不必說〉重新編曲，還擔任MV導演。
他加入現代嘻哈與復古元素，讓這首80年代經典再次爆紅。
歌詞更是讓人印象深刻：
人生有多少機會
你可以feature你媽
又多少機率
兒子剛好也是super star
B-I-L-L-I-E
OG的OG 豹紋的豹莉
比莉卡厲害 yeah
不是我在臭屁
這對母子很OP
你叫我怎麼low key
每一句，都藏著兒子對母親滿滿的崇拜。
▋大家都在問：比莉到底怎麼養的？
網友瘋狂敲碗：
到底怎麼養出這麼帥、這麼有才華、又這麼孝順的兒子？
看到這裡，我忍不住想到我兒子。
小時候，他超黏媽咪。
牽手、抱抱、撒嬌，都是日常。
但進入青春期後，回不去了。
開始有同學、有朋友、有自己的世界。
公開場合已經不願意手牽手。
和朋友出去玩，也不讓我跟了。
很多媽媽應該都懂，要好好珍惜，
兒子小時候還願意黏TT的時候。
▋為什麼他們母子感情可以這麼好？
一起練舞。
一起尬舞。
一起創作。
一起演出。
我想，其中一個關鍵，可能是：
他們有共同語言，也有共同興趣。
不只是母子，也是朋友，更是戰友。
有共同努力的目標。
▋好的教養，以身作則
周湯豪曾提過，他們家很嚴。
比莉姐是很有規矩的人。
做事有規矩。
生活有規矩。
工作更有規矩。
「以身作則」。我想，是第二個關鍵。
想要養出什麼樣的小孩，身爲父母，做給孩子看。
周湯豪說，他們家是「風格新潮，思想傳統。」
保守
嚴格
嚴謹
他甚至說， 他是一個沒有誘惑的人，
大家都稱他和尚。
比莉作事規矩，周湯豪耳濡目染，跟著做。
▋厲害的親子關係
周湯豪說：
「比莉姐是我的幸運物。」
我想，比莉最成功的地方，不只是培養出一位明星兒子。
而是養出一個長大後，依然深愛媽媽、尊敬媽媽、願意公開表達愛，願意和他一起共舞的兒子。
真正厲害的父母，
不是情勒把孩子綁在身邊。
是讓孩子長大後，依然願意靠近你，
跟你分享喜怒哀樂，
而你也願意給他滿滿的情緒價值，
成為他最堅強的後盾。
孩子願意尊重你。
欣賞你。
甚至以你為榮。
畫面取材自台視
精華 FAQ
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他不是最在意能否得獎，而是能否和比莉姐一起站上舞台。他表示這是家裡很重要的時刻，也是自己很重要的時刻，想好好珍惜並享受當下。
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因為他認為能和媽媽同台、一起完成演出，本身就是最開心的事。比莉不只是母親，也是他尊敬的藝人與榜樣，因此被他視為幸運來源。
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文章認為關鍵在於以身作則、生活有規矩，以及母子有共同語言與興趣。兩人不只像家人，也像朋友和戰友，讓周湯豪長大後仍願意親近與表達愛。
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