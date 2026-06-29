2026-06-29 11:29 女子漾／編輯劉芫榛
泰國驚悚片《鬼汙》爆紅！《黑幫少爺愛上我》團隊新作：禁忌愛戀、靈異懸疑、死亡謎局一次爆發
泰國懸疑愛情驚悚片《鬼汙》話題持續升溫！由《黑幫少爺愛上我》幕後團隊 Be On Cloud 打造，集結 Engfa、Apo、Jes、Freen 等高人氣卡司，將鬧鬼公寓、禁忌愛戀、心理驚悚與死亡謎局交織在一起，上映後迅速引爆討論，更登上泰國新片票房冠軍。四位主角在片中被愛情、友情、佔有慾與祕密牽動，關係越靠近真相越失控，也讓《鬼汙》不只是單純鬼片，而是一場關於人性慾望與黑暗傷痕的致命迷局。
《鬼汙》劇情看點：鬧鬼公寓、禁忌愛戀、死亡事件全交纏
《鬼汙》故事描述背負黑暗過去的瑪麗，重返一棟承載童年記憶的公寓，試圖找回遺失已久的答案。就在這裡，她遇見溫柔體貼的植物學家兼調茶師阿班，一段看似命中注定的愛情悄然萌芽，也讓瑪麗以為自己終於能擺脫過去陰影，重新開始人生。
然而，這段感情並沒有想像中單純。隨著阿班的摯友阿亞，以及與他關係密切的心理治療師小清相繼捲入，四人的命運開始產生難以預料的交集。愛情、友情與佔有慾逐漸失去界線，信任、猜忌與執念也悄悄滋長，直到一場突如其來的死亡事件發生，所有人的命運都朝難以挽回的方向失控。
不只是鬼片！《鬼汙》真正可怕的是人性黑暗面
雖然《鬼汙》表面上以鬼魂與靈異事件為包裝，但故事核心其實更接近心理驚悚。電影透過一棟鬧鬼公寓、一段禁忌關係與一樁離奇死亡事件，慢慢揭開角色不願面對的傷痕與秘密。
片中將懸疑、恐怖、浪漫、情慾與黑色幽默交織在一起，不只製造驚嚇，更讓觀眾看見愛情背後的控制慾、嫉妒、執念與謊言。當真相一層層被掀開，每個人都發現自己早已深陷其中，再也無法全身而退。
Apo、Engfa大談禁忌戀，危險又上頭
本片最大話題之一，就是 Engfa 與 Apo 的組合。Engfa 在片中飾演美麗卻脆弱的瑪麗，童年創傷長年糾纏著她，直到遇見阿班，才以為自己終於找到可以依靠的愛。
Apo 飾演的阿班則是熱衷茶葉調配的植物學家，個性細膩、感情深沉，卻不擅長表達自己。他獨自住在公寓頂樓天台，直到瑪麗闖入他的生命，兩人之間展開一段黑暗又炙熱的禁忌愛戀。
這段關係看似浪漫，卻從一開始就埋著危險伏筆。愛情越升溫，秘密也越逼近，讓觀眾一路看得既心動又不安。
Jes、Freen演繹愛罪關係，四角情感線全面失控
除了 Apo 與 Engfa 的禁忌愛戀，Jes 與 Freen 的角色也讓劇情更加複雜。
Jes 飾演阿亞，是阿班從學生時代就認識至今的摯友。他外貌出眾、家境優渥，擁有旁人稱羨的一切，但對他來說，真正真誠對待自己的人，始終只有阿班。當瑪麗出現在阿班生命中，原本穩定的關係被打破，阿亞與阿班之間的友誼也開始產生裂痕。
Freen 則飾演心理治療師小清，角色聰明、開朗、溫柔，從事以頌缽為工具的聲波療癒工作，表面上親切無害，卻其實深深著迷於挑戰與征服的感覺。她越是被難以得到的人事物吸引，就越容易陷入危險關係之中，直到無法抽身。
情慾場面大膽卻不低俗，拍出泰式心理驚悚美學
《鬼汙》在影像風格上也相當搶眼。電影透過精緻攝影、美術與構圖設計，打造出唯美又詭譎的氛圍，讓鬧鬼公寓不只是恐怖場景，更像是一座藏滿記憶、慾望與罪惡的迷宮。
片中的情慾場面也成為討論焦點。電影並非單純追求尺度，而是透過充滿美感的鏡頭語言，呈現角色之間的吸引、壓抑與情感拉扯，性感之中帶著危險張力，也讓整部作品更具成熟氣質。
配樂陣容也有亮點，金曲獎配樂大師打造詭譎氛圍
除了卡司與劇情，《鬼汙》的音樂設計同樣值得關注。本片找來《不能說的 ‧ 秘密》金曲獎配樂大師，攜手《金孫爆富攻略》配樂家打造電影配樂，透過詭譎、壓迫又帶有情感層次的聲音設計，強化故事中的懸疑感與心理壓迫。
對一部結合靈異、愛情與心理驚悚的作品來說，音樂不只是背景，而是推動觀眾情緒的重要關鍵。當角色一步步走向真相，配樂也讓那股不安感更加滲人。
《鬼汙》演員角色介紹
Engfa Waraha 飾演 瑪麗 Malee
Engfa Waraha 是泰國選美冠軍、主持人、歌手與演員，出身音樂家庭，從小接觸舞台表演。她在2022年奪下泰國萬國小姐冠軍，並代表泰國參加萬國小姐大賽，獲得亞軍肯定。
影視作品方面，Engfa 曾演出女同性戀網劇《只想說愛你》，也在《曼谷名妓》、《星期五俱樂部：Love Bully》、《鐵鏽味的雨滴》等作品中展現不同面貌。2024年，她主演電影《荊棘天堂》，展現亮眼演技。
在《鬼汙》中，她飾演美麗卻脆弱的瑪麗。角色背負童年創傷，長年被過去糾纏，直到遇見阿班，才以為自己找到了此生摯愛，甚至願意放棄一切與他相守。
Apo Nattawin 飾演 阿班 Pran
Apo Nattawin 以《黑幫少爺愛上我》打開國際知名度，成為泰國BL劇代表男神之一。他早在2014年便以愛情劇《最愛最恨》進入影視圈，之後陸續演出多部戲劇作品。
2023年，Apo 主演電影《情牽浮生戲》，飾演被剝削的舞者，並憑該片獲得2024年瑪雅電視大獎最佳電影男主角獎肯定。
在《鬼汙》中，他飾演植物學家兼調茶師阿班。阿班個性內斂，感情深沉，獨自住在公寓頂樓天台。當神秘女子瑪麗出現後，他原本平靜的生活被徹底打亂，也走進一段黑暗又炙熱的禁忌愛戀。
Jespipat Tilapornputt 飾演 阿亞 Asanai
Jes 是泰國知名男演員、模特兒，早期曾在多部戲劇中客串，之後以電影《娘砲足球隊》受到關注，並陸續演出《皇冠之戰》、《新美人計》、《雲中寶座》、《壞愛》、《生死四分鐘》、《金色光芒》等作品。
在《鬼汙》中，Jes 飾演阿班的摯友阿亞。阿亞外貌出眾、家境優渥，表面上擁有一切，內心卻把阿班視為唯一真正理解自己的人。當瑪麗出現後，他與阿班之間的關係開始失衡，也讓故事走向更危險的方向。
Freen Sarocha 飾演 小清 Namsai
Freen Sarocha 是泰國知名女演員、歌手與模特兒，因與 Becky 主演《粉紅理論》打開國際知名度，成為GL影視作品代表人物之一。之後她也與 Becky 合作電影《跳越時空的愛戀》、劇集《簪定此生》，讓「FreenBecky」人氣持續延燒。
個人作品方面，Freen 曾與馬力歐莫瑞爾主演恐怖喜劇《死命必達》，以自然生動的表演受到好評。
在《鬼汙》中，她飾演心理治療師小清。角色表面溫柔、開朗、善解人意，從事聲波療癒工作，卻對挑戰與征服有著隱秘執著。她被難以得到的人事物吸引，也因此一步步陷入複雜情感關係。
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