從被罵爛歌手到金曲獎二度封后，蔡依林沒有讓噪聲毀掉自己：3個提醒給每個正在撐的人

AI重點 文章重點整理： 重點一： 蔡依林曾被批評為爛歌手，如今二度封后證明自己。

蔡依林曾被批評為爛歌手，如今二度封后證明自己。 重點二： 她把批評與噪聲轉化為創作動力，持續突破風格。

她把批評與噪聲轉化為創作動力，持續突破風格。 重點三：文章以她為例，鼓勵讀者在低谷中成為自己的地才。

​什麼是人生有最狠的反擊？不是大聲回罵，也不是急著證明自己。而是多年以後，你站上同一個舞台，拿著獎座，笑著說：那些噪聲，我會把它當成畫筆，繼續創作下一個屬於自己的風景。這是蔡依林。曾經被票選「十大爛歌手」，被質疑唱跳實力，被說沒有個人風格、面對合約風波、事業停擺、外界嘲笑。

今年，她以《Pleasure》睽違19年再拿金曲獎最佳華語女歌手。最動人的不是她又拿了一座獎。最動人的是，19年前和19年後，她站在金曲獎舞台上，講的其實是同一件事：打擊沒有讓她消失，噪聲沒有把她吞掉。那些不被看好，最後都變成她繼續往前走的燃料。我仔細翻找了蔡依林過往的談話和故事，整理出了3個提醒，勉勵自己面對挫敗，也要努力向前。

第一個提醒：挫折不是叫你停下來，是逼你長出真正的自己

​很多人現在看到蔡依林，看到的是天后，是唱跳女王，是舞台上精準表演、又美得像藝術品的女神。

​但一開始，她不是這樣被看見的。她剛出道時很紅，可是紅不等於被肯定。有人說她只是偶像、沒有風格，唱得太用力、跳得太用力、什麼都太用力。甚至有人把她列進「十大爛歌手」。這對剛冒出頭的新人來說，打擊很殘忍。它不只單純說你這次表現不好，是直接否定你這個人適不適合站在這裡。

如果是一般人，可能會想：「算了，我是不是不適合？」「我可能真的不夠好？」「大家說得好像是對的？」但蔡依林沒有把那句話當成句點，她把它當成逗點。蔡依林去學舞、練體能、練唱、練高難度表演。

她沒有用「我不在乎」來假裝堅強，而是用一次又一次的作品，重新定義自己。2007年，她第一次拿下金曲歌后。她說，謝謝曾經很不看好她的人，謝謝他們給她很大的打擊，讓她一直很努力；也謝謝一路支持她的人，因為大家的期待，讓她想維持最好的狀態。

曾經遇過挫折和批評的人都懂，這不是漂亮話。這是一個人真的從打擊裡爬過來，才說得出口的話。真正成熟的人，不是不會受傷。而是知道受傷之後，自己還可以怎麼繼續往前走。

第二個提醒：不要急著消滅噪聲，把它變成你的創作材料

今年的《Pleasure》，為蔡依林拿下最佳華語女歌手、年度專輯兩項大獎，其實也不是一路掌聲。這張專輯和演唱會概念大膽，談慾望、談本能、談女性視角，也使用巨蛇、公牛、神話符號等強烈視覺。結果，有人質疑、誤解，還有人批評舞台藝術是邪教、光明會、怪力亂神。

​這就是創作者最痛的地方。你花很多年探索自己，終於拿出一個創新的作品，結果外界第一時間不一定看懂，甚至可能用最粗暴的標籤蓋掉你。

但蔡依林這次沒有退回去，沒有把自己的作品縮小成大家比較容易接受的樣子。她繼續往前。蔡依林站上今年金曲獎舞台，談這張專輯帶來的肯定，她說，一路上有很多噪聲，但她會把噪聲當作畫筆，創作下一個屬於自己的風景。這句話很美，也很狠、很「呸姐」。它不是說「我聽不見你們」；而是說：「我聽見了，但我不會讓你們決定我怎麼活。」

很多人的人生，就是卡在這裡。別人一句批評，我們就急著自我審判。別人一個眼神，我們就開始懷疑自己。別人一次不理解，我們就把快完成的夢收回去。可是蔡依林最值得學的地方是，她沒有浪費力氣去跟每個噪音辯論。她把噪聲拿起來，磨成顏料。

被說不會唱，她就練到你無法忽視。有人罵她不會跳，她就把舞台練成自己的王國。你說她太前衛，她就讓作品自己走到評審、歌迷和時間面前。挫折最可怕的地方，不是它讓你痛。而是它讓你開始不敢做自己。但真正厲害的人，會把別人的誤解，變成自己下一個版本的材料。

第三個提醒：真正的強大，不是永遠不低谷，而是低谷時不再責怪自己

​蔡依林過去很像許多努力型的人。她相信只要夠努力，就會成功。如果失敗，一定是自己不夠努力。

這種信念在年輕時很有用，會推著人往前衝，會讓人不服輸，會讓人拼命做到最好。但它也很危險。因為一旦遇到挫折，你會把所有錯都怪到自己身上。別人批評你，你覺得是自己不夠好。作品不被懂，你覺得是自己不夠強。努力沒有立刻被看見，你覺得是自己不值得。

後來的蔡依林，慢慢變了。她開始知道，熱愛不是為了表演給別人看，而是自己真的想做，所以再累也願意。她知道，低谷不是失敗者才會遇到，而是人之常情。不需要一直等待別人來拍拍自己，因為最好的朋友，其實可以是自己。

這也是為什麼這次《Pleasure》得獎那麼有意義。它不是一張討好市場的安全牌，是蔡依林走了20多年後，終於更勇敢地拿回方向盤。從「我要證明我值得」，走到「我要創作我相信的風景」。這個轉變，才是蔡依林真正厲害的地方。

我們不一定是天才，但可以成為閃閃發亮的地才

我一直很喜歡蔡依林講過的「地才」。不是每個人一出生就是天才。很多人都跟你我一樣平凡。

我們一開始不被看好，出場的時候沒有人幫忙鼓掌、鋪路、還有很多人跟你說「你不行啦，不要浪費時間」。我剛開始經營粉專時，很多人嘲笑我「沒有媒體背書，誰要看你文章？」「又不是20幾歲美眉，沒身材沒長相，不要丟臉了吧？」

很多人就在這裡放棄，但也有人一邊被打擊、一邊往前走，然後成為有自己一片天的「地才」。我也是一步一步走，最後粉專為我開啟了第二職涯，還開了【圈粉寫作】課程，教更多人讓自己的才華被看見。

天才靠天分發光，地才靠汗水發亮。也許我們沒有辦法成為天才。但我們可以學蔡依林，把打擊變成訓練，把噪聲變成畫筆，把低谷變成更懂自己的入口。人生真正的反擊，不是讓所有人閉嘴。而是有一天，你終於站在自己的風景裡，知道那些曾經讓你痛的聲音，沒有毀掉你。

它們只是提醒你：不要停在原地、不要弄丟自己。不要因為別人一時看不懂，就放棄成為你本來可以成為的人。願我們都能成為自己的地才。慢一點沒關係，辛苦一點也沒關係。只要還願意繼續往前走，總有一天，你也會把生命裡那些刺耳的噪聲，畫成一片屬於自己的光。

恭喜蔡依林拿下金曲獎歌后！