2026-06-28 11:26 精準溝通教練張宜真
只要有心，真的可以成為蔡依林？ —— 從蔡依林身上，我看見頂尖者最強大的5種能力
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：蔡依林的成功不只靠努力，更來自高度自律與長期管理。
- 重點二：她始終保持謙虛學習心態，持續進化並挑戰創作極限。
- 重點三：面對批評與抹黑，她選擇捍衛作品並把噪音轉為養分。
【只要有心，真的可以成為蔡依林？】
—— 從蔡依林身上，我看見頂尖者最強大5種能力
第37屆金曲獎頒獎典禮上，主持人A-Lin模仿蔡依林演唱會經典巨蟒模型的蛇頭登場，霸氣熱唱〈Pleasure〉。
唱到一半，她「嗆」蔡依林：
「怎樣！我不能唱跳喔？只要你有心，你也可以是Jolin！」
全場瞬間笑翻。
連坐在台下的蔡依林，也笑到比出愛心。
只要有心，
真的可以成為蔡依林？
如果你問我，我會說：
有心，很重要。
但只有心，遠遠不夠。
因為我們看到的蔡依林，是舞台上光芒萬丈的樣子。
很少人看見，她背後26年的高壓、自律、進化與承受。
如果你想成為蔡依林，
你得先問自己：
你願不願意付出蔡依林付出的代價？
▋第一，自律，是所有頂尖者的基本配備
蔡依林是演藝圈公認極度自律的人。
她說過一句很有名的話：
「自律，是為了獲得更多自由。」
很多人對自律有誤解，覺得那代表壓抑、辛苦、失去快樂。
但蔡依林的自律，是高度清醒地管理自己的人生。
她長期維持規律作息，甚至曾分享自己晚上9點半就上床睡覺，極少熬夜，把睡眠視為高效率投資。
她知道，舞台上的穩定輸出，
來自舞台下的長期管理。
▋第二，越厲害的人，越懂得保持謙虛
蔡依林相隔19年，再度拿下金曲獎華語女歌手獎。
站上台領獎時，她一度哽咽。
她說：「我看到非常非常多優秀的音樂人，我覺得我還有很多可以努力的地方。」
甚麼？。
她已經是亞洲天后了。還說還有很多努力的空間？
連她都還持續努力？我們還不努力。
她沒有停在「我很厲害」。
她仍然保持學習者心態。
▋第三，無限創意，挑戰自我
我喜歡蔡依林，是因為她總能帶來驚喜。
無限創意，幾乎沒有天花板。總是讓人WOW WOW WOW
《PLEASURE》這張專輯就是最好的例子。
13首作品，從性、慾望、本能，到女性視角下的覺醒與力量，融合古典、R&B、電子與當代風格，完成一張高度概念化的作品。
她更首度擔任製作人。不斷挑戰自我。
▊第四，頂尖的人，不怕批評，反而把批評變成養分
我最欣賞蔡依林的一點，是她面對批評的態度。
她說：
「即便這一路有非常多噪聲，我都會勉勵自己，把這些噪聲當作畫筆一樣，創作下一個屬於自己的風景。」
這句話非常有力量。
因為在這個時代，
有流量，就有掌聲；
有掌聲，也一定有批評。
蔡依林《PLEASURE》世界巡演近期遭到中國網紅惡意扭曲，甚至被貼上「邪教」、「獻祭」等標籤。因不滿舞台藝術被抹黑，蔡依林團隊與中國主辦單位火大開告，成為蔡依林出道26年來首度針對酸民採取法律行動。
她沒有被噪音吞噬，
她選擇捍衛自己的作品，不惜採取法律行動，守住自己的價值。
這就是強者思維。
真正厲害的人，不會因為外界雜音而失去方向。
他們懂得過濾訊息，只吸收有價值的聲音。
這不只是明星的課題。
更是每個領導者、創作者、品牌經營者每天都要面對的功課。
▋第五，懂得感謝
她說，謝謝所有在我背後，聽著我天馬行空的凌時差的經紀夥伴們，然後謝謝所有一路的貴人，還有我的骨灰粉啊。
她特別感謝出席的骨灰粉。
一個懂得感謝的人，不會抱怨，相信一切事情的發生，都是最好的安排。
▋你不一定要成為蔡依林，但你可以成為更強大的自己
所以，
只要有心，真的可以成為蔡依林嗎？
蔡依林之所以是蔡依林，
靠的從來不只是努力。
還有超高自律、持續進化、創作能力，以及面對壓力時的穩定。
我們不是要成為另一個蔡依林。
而是從她身上學會：
如何讓自己變得更強大。
學習
自律
謙虛
持續學習
面對低潮
感恩一切
你不需要成為蔡依林。
因為你正在成為更好的自己。
精華 FAQ
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文章認為她成功的核心不是單靠有心，而是長年累積的超高自律。她透過規律作息、穩定管理與清醒自我要求，讓舞台表現能持續維持高水準。
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她在得獎時仍表示自己還有很多可努力之處，展現謙虛與學習者心態；在《PLEASURE》中則擔任製作人並結合多元曲風，持續突破創作邊界。
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文章指出她不被外界噪音吞沒，而是將批評當成創作養分，必要時也透過法律行動捍衛作品與價值，展現頂尖者的穩定與界線感。
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