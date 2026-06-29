2026-06-29 08:00 J.T
【「我知道他在笑」－ 爸爸10年前傳來的，我一直沒有刪】—讓台北小巨蛋內幾千人淚崩的影片，背後藏著3個沒人教你的傳承真相
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：田馥甄金曲獻唱〈缺席〉，袁義重播父親十年前影片。
- 重點二：真正最珍貴的傳承，常是一段影像與情感記憶。
- 重點三：傳承不必等以後，日常隨手留下就可能成為禮物。
▋那晚台北小巨蛋，有一個兒子哭著說「我知道他在笑」
第37屆金曲獎，2026年6月27日。
田馥甄站在舞台上，唱袁惟仁寫的〈缺席〉，哭到走音，聲音在某一句碎掉了。
然後大銀幕亮起來——
袁惟仁抱著吉他，手指撥著弦，田馥甄在旁邊跟著哼，兩個人都在笑，笑得很自然，那種自然是不知道有人在看的那種。那是2016年，袁惟仁傳給兒子袁義的。
他當時很得意，說自己在做「一件很屌的事」。
袁義把它存下來了。一存，就是10年。
典禮結束後，袁義在社群上說：「我知道他在笑，我知道他今天一定很開心。」
我把這個新聞讀了3遍。每讀一遍，看到的東西都不太一樣。作為一個做了20年財務規劃的人，我想跟你說3件事——藏在這個故事裡，平常沒有人會特別說出來的傳承真相。
▋真相1：那支影片，才是最值錢的資產
袁惟仁是知名音樂人，留下了無數膾炙人口的作品。他有版稅，有著作，有音樂版權（作品的財產權利）。這些，都是可以數字化、可以繼承、可以估值的東西。但那個讓台北小巨蛋幾千個人同時掉淚的，不是任何一項版權——
是一支爸爸存在兒子手機裡、10年都沒有刪的影片。
這讓我想到一個問題，我在做規劃的時候很常問客戶的——「你想留多少錢給孩子？」
這個問題很重要。但我更想問的那個問題是：「你有沒有留下任何東西，讓孩子知道你這個人，是怎麼想的？」
因為錢，孩子也許在你走了之後很多年，才能慢慢感受到它的重量。但一段影片、一封信、一個他沒想到你會說的話——那種東西，會在某一個他最需要的瞬間突然撞上來，讓他覺得，「原來爸爸還在」。
那種東西，沒有辦法用任何一張保單的保額來衡量。
▋真相2：傳承不需要等到「有一天」
袁義收到那支影片的時候，袁惟仁沒有在想傳承這件事。他只是得意，想讓兒子知道。就這樣。沒有正式的場合，沒有鋪墊，沒有覺得「這個時刻很重要」。只是一個普通的下午，一個爸爸按下傳送鍵，然後去做別的事了。
在我的工作裡，最常遇到的狀況是——客戶說：「傳承是以後的事，等我退休再說。」「等我有更多錢，才值得規劃。」然後有一天，「以後」來了，卻已經來不及說了。
袁惟仁沒有等到任何特別的時機。他就在那個下午，順手做了那件事。那件事，在10年後，成了他兒子最沒辦法換回來的禮物。
傳承不是一個終點，是一個個普通日子裡，你做了或沒做的那個選擇。
▋真相3：他是笑著傳出去的
袁義說：「我知道他在笑，我知道他今天一定很開心。」我讀到這裡，停了很久。
因為我想到的是——袁惟仁在傳那支影片的時候，心情是很好的。不是沉重的，不是刻意的，不是在為什麼事情「預先準備」。他只是很快樂，想讓兒子也知道這份快樂。
而那份快樂，在他臥病的8年、在他離世的那個冬天、在金曲37的那個夜晚，都沒有消失過。它還在袁義的手機裡。它被帶上了台北小巨蛋的大銀幕。它讓幾千個不認識袁惟仁的人，在那一刻，都知道——有一個人，在某個下午，曾經笑得很開心。
這讓我想到一件，在財務規劃裡很難用工具解決的事。
很多人談到傳承，心情是很重的。覺得是在準備「萬一」，覺得是在面對死亡，覺得要說這些很不吉利。但袁惟仁那天，只是在做一件讓他驕傲的事，然後傳給他最在乎的人。
那才是傳承最本來的樣子：不是在為結束做準備，而是把「我現在很好」這件事，傳遞出去。讓愛你的人知道，你曾經在某個普通的下午，過得很好，也很快樂。
那個情境跟心情，已經是一種傳承了。
▋所以，今天能做什麼
妳不需要先整理好財產，不需要先立遺囑，不需要先規劃保單——雖然這些都很重要，也都值得一件一件去做。
但今天，可以從一件最小的事開始——把一個你覺得值得被記住的東西，用任何一種方式，傳給你最在乎的人。讓他知道，你這個人，在某個下午，曾經是很開心的。
那個動作，就是傳承的起點。而且，現在就可以開始。
我是JT， 你的引導式財務規劃顧問，
我不是律師， 但有些想法，想跟你分享。
精華 FAQ
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因為田馥甄唱〈缺席〉時，螢幕播出袁惟仁與她開心合奏的舊影片，袁義又說出「我知道他在笑」，讓現場把音樂、思念與父子情一次放大。
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作者認為最值錢的不是可估價的版稅或著作權，而是父親留給孩子的影像、話語與情感記憶，因為這些能在關鍵時刻讓人感到被陪伴。
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文章強調傳承不必等到退休或人生大事才開始，平常就能把一段影片、一封信或一句話留給最在乎的人，讓愛與快樂在未來被重新喚起。
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