2026-06-27 20:52 精準溝通教練張宜真
她說在培養接班人，為何最後卻變成職場霸凌？ —— 領導者若不懂與時俱進，再好的本意，也可能變成傷害
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：調查認定楊珍妮多次否定打斷顏慧欣，形成不友善工作環境。
- 重點二：文章指出世代與職場文化改變，舊式高壓管理已不被接受。
- 重點三：領導者應重視讚美、傾聽與帶人成長，避免把磨練變霸凌。
【她說在培養接班人，為何最後卻變成職場霸凌？】
—— 領導者若不懂與時俱進，再好的本意，也可能變成傷害
前行政院經貿辦副總談判代表顏慧欣，今年3月病逝。生前傳出遭遇職場霸凌，外界矛頭指向經貿辦總談判代表楊珍妮。
歷經3個月調查，報告認定，楊珍妮持續以冒犯性的負面方式，多次否定顏慧欣意見、打斷發言，造成不友善工作環境，導致顏慧欣身心承受巨大壓力，構成職場霸凌。
楊珍妮則聲明表示，她從未把顏慧欣當副手，而是以培養接班人的心態，真心照顧這位晚輩。
看到這則新聞，我第一個想到的是：
同樣一句話、同樣一件事，為什麼雙方感受差這麼大？
答案可能是：
領導溝通出了問題。
▋世代差距下的領導溝通落差
楊珍妮72歲。
顏慧欣53歲。
兩人相差20歲。
這20歲，差的不只是年齡，還有職場文化。
我們這一代很多人都經歷過。
以前當學生，成績不好，被老師打，好像很正常。
以前當記者，稿子沒寫好，被長官飆罵，新聞稿被丟進垃圾桶，剛剛好而已。
以前的職場文化
吃苦當吃補。
但現在，職場早就變了。
過去常說護理師是白衣天使，要燃燒自己，照亮別人
現在沒人在講了。
因為護理師要先照亮自己，才能照亮別人。
尤其在護理人力嚴重短缺的今天，
想留住人才，工作環境比什麼都重要。
▋Z 世代的價值觀
該休息就休息。
努力工作，也要好好生活。
賺到薪水，也要有時間陪家人、照顧自己、安排旅行。
現在的工作者在意的，不只是薪水。
更在意的是：
我有沒有被尊重。
很多主管以為自己是在磨練部屬、培養人才。
但對方感受到的，可能是壓力、否定，甚至傷害。
▋否定、打斷、負面，成為霸凌職場
根據調查報告，有三件事值得所有領導者警惕：
否定。
打斷。
負面。
很多職場衝突，未必來自惡意。
更多時候，是溝通方式出了問題。
當主管習慣否定部屬意見，以上對下姿態打斷對方，讓工作氛圍充滿負面情緒。
對部屬而言，那不是磨練。
而是傷害。
甚至是職場霸凌。
▋讚美與鼓勵，比責備更有力量
我一直相信：
讚美永遠比責備更有效。
而且，讚美一定要具體。
每次我去上瑜珈課，明明動作卡卡、身體很僵硬。
瑜珈老師幫我調整完，都會說一句：
「對了，姿勢這樣就對了，很棒。」
短短一句話，效果卻很驚人。
你會瞬間覺得：
自己真的進步了。
人都渴望被看見。
所以，讚美要具體。
可以稱讚：
今天簡報邏輯很清楚
聲音很親切
穿搭很有品味
具體的肯定，最有力量。
▋真正的傾聽，是不打斷
有多少時候，我們話還沒講完，就被打斷？
又有多少時候，是我們打斷別人？
很多人不是沒在聽。
只是急著表意見，
以為自己知道答案。
覺得自己是主管，所以不用聽完。
但真正厲害的主管，很會聽。
▋傾聽有5個關鍵：
眼神關注
點頭表達認同
微笑展現同理
聽完再說
不要一直滑手機
人家在講話時，你一邊滑手機、一邊打斷。
其實就是不尊重。
▋好的領導者，可以容許「烏鴉」
有時候，提出建言的人，聽起來像烏鴉。
問題是：
你把他當成故意找碴，
還是忠言逆耳？
這會決定整個團隊文化。
▋容許犯錯，但要從錯誤中成長
部屬犯錯時，主管第一件事不是發火。
而是先釐清：
他是不會？
是不懂？
還是不小心？
如果不會，就教。
如果不懂，就帶。
如果粗心，就提醒。
犯錯不可怕。
可怕的是，同樣的錯一犯再犯。
我自己也有深刻經驗。
當年擔任新竹縣文化局長時，舉辦義民祭活動，因雨具準備不足，導致表演學生淋成落湯雞，引發家長不滿。
我向時任新竹縣長 邱鏡淳 請辭。
但邱縣長沒有批准。
他只對我說一句話：
「下次不要再犯。」
這句話，我記到現在。
從那之後，不管晴天、大太陽，我都要求同仁一定要準備雨具
▋時代真的變了，管理也必須升級
你以為的磨練，可能是別人的創傷。
你以為的嚴格，可能正在消耗一個人的熱情。
你以為的栽培，也可能讓對方失去說話的勇氣。
真正厲害的領導者，不是讓部屬害怕。
而是讓團隊感受到：
我被尊重。
我被看見。
我值得被信任。
▋領導者要懂這三件事
懂得讚美。
懂得傾聽。
懂得帶人成長。
好的主管，不會讓人害怕犯錯。
好的主管，會讓人變得更好。
好的主管，不是讓人怕你。
而是願意追隨你。
精華 FAQ
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報告認定她持續以冒犯性、負面的方式，多次否定顏慧欣意見並打斷發言，造成不友善的工作環境，讓對方承受巨大身心壓力，因此構成職場霸凌。
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因為老一輩常接受高壓、責罵式管理，認為那是磨練；但現在工作者更重視尊重、生活平衡與被看見，同樣的說話方式，雙方感受就會差很多。
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文章主張主管要懂得讚美且具體、傾聽時不要打斷，並在部屬犯錯時先分辨是不會、不懂或粗心，再用教導與引導取代發火與否定。
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