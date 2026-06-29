2026-06-29 10:32 女子漾／編輯王廷羽
暑假快閃店太好逛！JOJO原畫展、貓福珊迪、卡娜赫拉接力登場，打卡點＋周邊一次看
暑假就是要把行程排滿！近期人氣IP快閃店接力登場，不論動漫迷、貓奴、卡娜赫拉粉粉通通有得逛～這篇幫大家整理暑假檔期人氣IP快閃店資訊，包含展期、地點、營業時間、必拍打卡點與限定周邊，想衝現場的粉絲可以先筆記起來！
1.《JOJO的奇妙冒險 星塵遠征軍》快閃店＋《飆馬野郎JOJO的奇妙冒險》複製原畫展
1.《JOJO的奇妙冒險 星塵遠征軍》快閃店＋《飆馬野郎JOJO的奇妙冒險》複製原畫展
《JOJO的奇妙冒險 星塵遠征軍》快閃店在新光三越台北南西店華麗登場！這次以7大史詩級打卡點重現作品中的熱血氛圍，一進場就能看到空條承太郎、白金之星等人氣角色集結的「主角立牌區」，還有「反派背景牆」、「主角背景牆」、「星塵遠征軍V.S. DIO」等拍照場景。最有沉浸感的「GOOD! 賭局開始」讓粉絲坐上賭桌，彷彿直接走進經典對決現場。同步登場的《飆馬野郎JOJO的奇妙冒險》複製原畫展也展出逾60張複製原畫，帶粉絲重返Steel Ball Run大賽，近距離感受荒木飛呂彥極具張力的構圖與美學風格。
周邊部分同樣是鐵粉荷包警報，現場推出近百款全新商品，包含承太郎帽子造型「造型杯蓋組」、「零錢包」、「金鍊掛飾保溫杯」、「化妝包」、「LED桌燈」等，實用又充滿角色記憶點。喜歡收藏的粉絲則可以鎖定「盲抽人物卡」、「盲抽壓克力小立牌」、「盲抽徽章」、「盲抽人物小吊飾」等系列，從角色帥照到Q版造型通通有，完全是盲抽控的天堂，想看更多詳細周邊可以看以下社群影片呦～
《JOJO的奇妙冒險 星塵遠征軍》快閃店／《飆馬野郎JOJO的奇妙冒險》複製原畫展展覽日期：2026年6月26日（五）至2026年8月11日（二）
展覽地點：新光三越 台北南西店一館9樓
營業時間：週日至週四 11:00-21:30、週五週六 11:00-22:00
2.《貓福珊迪》快閃店
2.《貓福珊迪》快閃店
貓奴們請準備被可愛包圍！《貓福珊迪》快閃店7月3日起在R79中山地下書街登場，這次以森林系派對為主題，讓貓咪化身蘑菇喵、浣熊喵、刺蝟喵、松鼠喵、灰雀喵等各種森林小動物。現場打造九大拍照打卡區，其中「蘑菇喵森林畫廊」以森林與復古畫框營造童話感，河狸喵與熊熊喵還躲在畫框裡探頭賣萌；「森林喵歡迎牆」則有一整面百變森林喵迎接粉絲，隨便拍都像手機桌布。店內還有「森林好友喵喵區」、「復古喵相框區」、「森林喵花園」等場景，根本是貓福珊迪迷的快樂森林。
周邊這次超過50款限定新品登場，從夏日穿搭到日常小物通通有，想把可愛穿出門，可以鎖定「短T」與少女感「側背包」；外出派則不能錯過「保溫瓶」、「鏡梳組」與近期超夯自拍神器「角色凸鏡」，和朋友合照或拍穿搭都很加分。收藏控也能入手「立牌吊飾」、「收納盒」、「壓克力小吊飾」、「防水貼紙」等小物，讓森林喵喵從包包、書桌到手機殼一路陪你萌翻日常。
《貓福珊迪》快閃店展覽日期：2026年7月3日（五）至2026年8月23日（日）
展覽地點：R79／中山地下書街，台北市大同區南京西路16號B1
營業時間：週一至週五 11:30-21:30
3.卡娜赫拉的小動物《小日常研究室》快閃店
3.卡娜赫拉的小動物《小日常研究室》快閃店
台南粉粉終於等到了！卡娜赫拉的小動物《小日常研究室》快閃店7月1日起進駐新光三越台南西門新天地，P助、粉紅兔兔帶著小動物們一起現身，打造充滿小確幸的療癒日常空間。現場共有五大日常系打卡點，入口「主視覺打卡牆」由小動物們開心迎接粉絲，「窗邊日常」則讓P助與粉紅兔兔把臉貼在窗邊，畫面可愛到像在說「就是要貼貼」。還有悠閒的「午茶小憩」、熱鬧的「星夜同樂會」，以及能和巨大P助、粉紅兔兔合照的「貼貼時光」，每一區都很適合和朋友一起拍照留念！
周邊部分推出近30款全新商品，外出派可以鎖定「壓克力鑰匙圈」、「凸面鏡」、「愛心立體公仔鑰匙圈」與藍粉色系「編織包」，把P助與粉紅兔兔的療癒感帶著走。其中「凸面鏡」共有4款療癒設計，隨手自拍都能增添可愛氛圍。居家小物也很值得收，包含6款「發光旅充」、「雙面磁吸小燈箱」、「馬克杯」與「木製場景組」，不管是充電、喝飲料還是整理桌面，都能讓小動物們陪你度過每個小日常。
卡娜赫拉的小動物《小日常研究室》快閃店展覽日期：2026年7月1日（三）至2026年8月31日（一）
展覽地點：臺南市中西區小西門里西門路一段658號，新光三越 台南西門新天地
營業時間：週一至週日 11:00-22:00、週末及例假日 10:30-20:00
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