2026-07-08 08:00 J.T
【金價跌破4000美元那天，原來多數家庭的資產配置早就出了問題】—— 不是黃金錯了，是很多人從一開始就沒算過比例
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：金價跌破4000美元，高盛也下修黃金目標價。
- 重點二：問題不在黃金本身，而在家庭資產比例失衡。
- 重點三：應先區分不能跌的生活資金與可波動資產。
▋你以為買黃金穩賺不賠，但事實是，連高盛都看錯了方向
這個6月，紐約金價先跌破4200美元，沒過幾天，週三又再補上一刀，正式摔破4000美元大關。這個價位，是2025年11月以來最低的一次。比起今年初的高點，金價已經悄悄少了快兩成,這個數字攤開來看,其實比很多人想像的更狠。
更值得注意的是高盛。這家市場上最堅定的黃金多頭機構，講起黃金前景一向口氣很硬，這次卻把2026年底的黃金目標價，從每盎司5400美元直接砍到4900美元。要是聯準會今年升息了，這個目標價甚至可能再往下削到4400美元。
連專業機構都能在半年內把自己的判斷整個翻案，那這幾年跟著新聞「黃金又創高了」一窩蜂湧進去、買黃金存摺、買黃金ETF的那些家庭，現在帳上看到的數字，會是什麼樣子？你不用猜也知道,那種一打開App心就涼了一半的感覺。
▋大多數人都以為黃金保值，買了就安心，但其實根本沒人算過比例
這幾年常聽到的情況是，有些家庭把退休金、長輩的存款，甚至孩子的教育基金，大比例都換成了黃金，理由就是「黃金抗通膨、保值」，聽起來好像很合理，誰都不會懷疑。
問題從來不是黃金這個東西本身，而是這筆錢佔家裡總資產的比例，有沒有人真的算清楚。萬一跌破整數關卡了，會不會連帶動到不該動的錢。很多家庭真正的破口，不是理財意識不夠，而是從一開始就沒把這個比例想透,只是憑著一種「這個東西比較保值」的感覺,就把錢一股腦丟進去了。
▋黃金的角色被悄悄誤解了，從避險變成了賭注
黃金通常被定位為對沖通膨跟市場動盪的工具，說白了，就是在股市、貨幣劇烈波動的時候，用來撐住一部分風險的拼圖，不是用來追求高報酬的主力資產，更不是拿來翻倍的工具。
當這個角色被悄悄調換，跌幅一旦放大，撞上的往往不是「多賺一點」的期待落空，而是原本該留在身邊、不能動的生活資金，連帶被拖下水。這時候才發現,自己以為買的是一個安心,結果買到的是一個風險。
▋等到要用錢那天，才發現比例早就算錯了
通常建議，家裡未來一兩年內會用到的錢，像生活備用金、學費、長輩照護費，都應該獨立放在波動資產之外，放到風雨吹不到的地方,這樣不管外面市場怎麼亂,這部分的錢都不會被牽動。
很多家庭的盲點，是把這些「不能跌的錢」也一起塞進了波動性資產裡，當下覺得反正放著也是放著，不如拿去配置看看，等到真的要用錢，市場又剛好跌破一個整數關卡的那個時間點，才發現手上的錢不夠用，這時候，已經沒什麼選擇空間能讓你迴轉，只能眼睜睜看著帳上數字縮水,卻不得不在低點把它變現。
▋你以為機構說的就是對的，但機構也會大幅改口
高盛這次的改口，反映的是宏觀環境本身的不確定性，聯準會政策、美元走勢、地緣局勢，都在牽動黃金價格，這些事誰也說不準會怎麼發展。連最專業的機構，半年內都能把5400美元改寫成4900美元，一般人如果把所有信心都壓在一個預測上，當成不會出錯的保證,承擔的風險其實更高,因為你連調整的心理準備都沒有。
很多家庭的財務問題，不是沒有錢，而是沒有提前算清楚，哪些錢是「不能跌」的。
等到那一天才發現比例算錯了，通常已經來不及重新配置了，能做的只剩下承受。
▋給你的第一步
大多數人都以為這種事不會發生在自己家——直到新聞上的那個整數關卡，變成存摺裡實際縮水的金額，這個落差,常常比想像中更刺眼。
如果你家裡也有類似的資產配置，現在就是檢視的時機，不要等到真的需要用錢那天才驚醒。把家裡的錢分一分,哪些是無論如何都不能動的,哪些是可以放在那邊讓它跟著市場上下跳動的,先把這條線畫清楚，比什麼都重要。
我是JT，你的引導式財務規劃顧問，
我不是總經專家，但有些想法，想跟你分享。
精華 FAQ
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文章認為真正的風險不在黃金漲跌，而是很多家庭一開始就把太多資金押在黃金上，沒有先算清楚比例，導致原本不能動的生活資金也一起承受波動。
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文章認為黃金應該是用來分散風險、對沖通膨與市場震盪的輔助資產，不適合當成追求高報酬的主力配置，更不能把它當成穩賺不賠的保證。
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先把家裡未來一到兩年會用到的錢獨立出來，像生活備用金、學費與照護費，避免放進高波動資產，再重新檢視黃金配置比例是否過高。
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