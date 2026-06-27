2026世界盃｜分組賽32強晉級名單出爐！西班牙、巴西、阿根廷挺進淘汰賽，地主三強全都有戲

2026-06-27 20:10 女子漾／編輯周意軒
2026世界盃｜分組賽32強晉級名單出爐！西班牙、巴西、阿根廷挺進淘汰賽，地主三強全都有戲 圖片來源：adidas和 歐新社
2026世界盃｜分組賽32強晉級名單出爐！西班牙、巴西、阿根廷挺進淘汰賽，地主三強全都有戲 圖片來源：adidas和 歐新社

2026世界盃小組賽進入最後收官階段，32強晉級名單也陸續出爐！本屆世界盃首度擴軍至48隊，分成12個小組進行分組賽，每組前2名可直接晉級32強，另外再由各組第3名中選出成績最佳的8隊搭上淘汰賽末班車，讓今年小組賽從第一輪就充滿懸念。截至目前，墨西哥、巴西、阿根廷、法國、德國、西班牙、瑞士、比利時等傳統強權都已經取得淘汰賽門票；地主隊方面，墨西哥、美國、加拿大也都順利前進32強，讓接下來的淘汰賽更有主場話題。

圖片來源：Ai製圖
圖片來源：Ai製圖

2026世界盃32強怎麼產生？

2026世界盃共有48支球隊參賽，分成A到L共12組，每組4隊。小組賽結束後，每組前2名共24隊會直接晉級32強，剩下8個名額則由各組第3名依積分、得失球、進球數等條件排名，成績最好的8隊晉級。

換句話說，今年即使小組排名第3，也不代表立刻出局。只要積分與得失球夠漂亮，仍有機會靠「最佳第三名」制度闖進淘汰賽，這也讓最後一輪比賽變得更刺激。

目前已確定晉級32強球隊

小組 目前已確定晉級32強球隊 晉級狀況

A組 墨西哥、南非 墨西哥小組第一、南非小組第二晉級

B組 瑞士、加拿大、波士尼亞與赫塞哥維納 瑞士與加拿大以前二名晉級，波士尼亞與赫塞哥維納確定成為最佳第三名之一

C組 巴西、摩洛哥 巴西小組第一、摩洛哥小組第二晉級

D組 美國、澳洲、巴拉圭 美國小組第一、澳洲小組第二晉級，巴拉圭確定成為最佳第三名之一

E組 德國、象牙海岸 德國與象牙海岸以前二名晉級

F組 荷蘭、日本、瑞典 荷蘭小組第一、日本小組第二晉級，瑞典確定成為最佳第三名之一

G組 比利時、埃及 比利時小組第一、埃及小組第二晉級

H組 西班牙、維德角 西班牙小組第一、維德角小組第二晉級

I組 法國、挪威 法國小組第一、挪威小組第二晉級

J組 阿根廷 阿根廷已提前晉級32強，其他名次待最後一輪確認

K組 哥倫比亞 哥倫比亞已提前晉級32強，其他名次待最後一輪確認

L組 英格蘭 英格蘭已提前確定晉級，最終名次待最後一輪確認

西班牙也晉級！1球擊敗烏拉圭鎖定H組第一

先前西班牙在H組雖然暫居第一，但因小組賽尚未踢完，還不能直接列入「確定晉級」名單。不過隨著最後一輪西班牙以1比0擊敗烏拉圭，正式以H組第一晉級32強。

西班牙這次小組賽表現相當穩定，首戰與維德角踢平，第二戰4比0大勝沙烏地阿拉伯，最後再擊敗烏拉圭，順利拿下淘汰賽門票。接下來32強賽，西班牙將對上J組第二名，對手仍要等待最後一輪結果確認。

圖 Luis Cano/Jam Media/Getty Images
圖 Luis Cano/Jam Media/Getty Images

地主隊全都有戲！墨西哥、美國、加拿大挺進32強

本屆世界盃由美國、加拿大、墨西哥共同主辦，三支地主隊目前都已經挺進32強。墨西哥在A組3戰全勝，以零失球之姿強勢拿下小組第一；美國雖然最後一輪輸給土耳其，但仍以D組第一晉級；加拿大則以B組第二名出線。對球迷來說，地主隊全數進入淘汰賽，也讓32強賽更有話題性。尤其墨西哥小組賽狀態火燙，接下來能走多遠，勢必會成為淘汰賽焦點之一。

巴西、阿根廷、法國、德國強權穩穩過關

傳統強權方面，巴西、阿根廷、法國、德國都已經取得32強資格。巴西在C組以小組第一出線，阿根廷則提前鎖定晉級資格；法國3戰全勝，展現強大火力；德國雖然最後一輪不敵厄瓜多，但仍順利以E組前二名晉級。進入淘汰賽後，這些強權才會真正迎來考驗。一場定生死的賽制下，臨場狀態、傷兵情況、換人調度，甚至一顆定位球，都可能改變整屆世界盃走向。

圖片來源：adidas
圖片來源：adidas

最佳第三名制度成最大變數

2026世界盃最大不同，就是多了「最佳第三名」晉級制度。除了每組前2名直接出線外，12支小組第3名之中，成績最好的8隊也能晉級32強。目前波士尼亞與赫塞哥維納、巴拉圭、瑞典等隊都已確定靠最佳第三名身分晉級，後續仍有部分第三名席次要等J、K、L組最後一輪賽果出爐後才能確認。這也代表最後一輪不只是拚勝敗，得失球、進球數甚至小組排名都會影響命運。對很多球隊來說，最後幾分鐘的一顆進球，可能就是晉級與出局的分水嶺。

C羅領軍葡萄牙。 歐新社
C羅領軍葡萄牙。 歐新社

2026世界盃32強淘汰賽什麼時候開打？

2026世界盃32強賽將在小組賽結束後接續登場。和分組賽不同，淘汰賽是一場定生死，若正規時間踢平，將進入延長賽與PK大戰。

目前部分32強對戰已經確定，包括南非對加拿大、巴西對日本、德國對巴拉圭、荷蘭對摩洛哥、法國對瑞典、美國對波士尼亞與赫塞哥維納、阿根廷對維德角等。隨著剩餘小組賽完成，完整32強對戰表也會陸續揭曉。

#足球 #西班牙 #阿根廷 #世足賽 #世足淘汰賽 #世界盃足球賽

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2026-06-22 21:00 萬家鄉

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：繁體字曾被視為拖累現代化的高成本文字系統。
  • 重點二：倉頡與Big5讓繁體中文順利進入電腦與網路。
  • 重點三：台灣透過教育與日常使用守住繁體字的文化記憶。

 現在這個時代，3Ｃ產品幾乎是隨處可見。

 3Ｃ這個詞很多人都會用，可是3Ｃ到底是哪3Ｃ？知道的人可能就沒有那麼多；曉得這個詞彙原來是台灣發明的人，那就更少了。 

不過，這也不是我今天想聊的重點。 

約莫是在三十六、七年前，那時候我剛剛考上高中，忽然之間，電腦就開始像旋風一樣襲捲了中小學校園。當時沒有專業的電腦老師，往往都是數學老師兼任。

 我還記得，高一時我參加了電腦社這個新創社團，社團指導老師，就是我們當時的數學科任老師。那時候的電腦社教些什麼？其實也沒教什麼特別的。

 畢竟是新創社團，而且在當時，電腦還是一種很新的東西，大家都還不熟悉該怎麼運用它。

 現在回頭想想，那種感覺其實和今天很多人面對ＡＩ很像。 

大家知道它很厲害，也隱約知道未來會改變很多事情，但到底能做到什麼程度，其實誰都還說不準。

 所以，那時候教最多的，就是輸入法。 

講到這裡，一定要感謝的人就是我的父母。拜他們所賜，我接觸電腦的時間很早。

 因緣際會之下，我在堂妹的阿姨那邊，看到了她正在練習倉頡輸入法的小遊戲畫面。本來就對文字有著強烈興趣的我，一見之下驚為天人，於是就開始自學倉頡輸入法。

 進入高中之後，接觸電腦的機會又更多了。我參加電腦社，也是想把這個新東西學得更好一些。至於學好了之後能拿來幹嘛？當時其實沒想那麼多，只是隱隱約約覺得：未來可能會不一樣；而我不想被丟在後面。 

我本來自學倉頡輸入法，在加入社團的時候，其實已經算是略有小成，基本拆字沒什麼問題。

可是，問題來了。

我們社團老師教的輸入法是什麼？大易、嘸蝦米。

有學過的人就知道：雖然同樣都是字形輸入法，但倉頡、大易與嘸蝦米，其實是完全不同的運作邏輯。

因此，我被卡住了。

大易和嘸蝦米，我是怎麼也學不起來。

 老師後來只好安慰我：「學不會就學不會，反正妳已經會用倉頡了，把倉頡練熟也很好。」

 那之後，我就不再為難自己了。 

然後，6/8的早上我在 YouTube 上遊蕩，意外逛到一個頻道，叫《碎嘴雜談所》。

 這是一個非常小眾、甚至有點寂寞的頻道。從2016年加入到現在，追蹤人數還只有三位數，累計發布影片也才29支。

 吸引我停留下來的，是它前一天發布的一支影片。 

標題寫著：「繁體字，一場你不知道的文化保衛戰。」 

唔……好像有點意思。                                                           

我點開來看了看。

 默默看完影片之後，我忽然想起當年學習中文輸入法時發生過的那些事。

 於是我決定好好地把思緒整理成這篇文章，不只是幫那個小眾頻道做個呼應，也算替我們那個年代，留下一點點微小的紀錄。

 

▋一場差點失敗的文明實驗

 

你有沒有想過？ 

在全球七十多億人口裡，如今每天還持續使用繁體中文的人，其實只剩不到三千萬。

 這個數字，甚至比東京圈的人口還少。

 而這三千萬人，還在使用一套全世界公認筆畫極多、學習成本極高、輸入相對麻煩的文字系統。

 很多外國人第一次看到繁體字時，表情都很複雜。

 「這真的有人寫得出來？」

「你們小學生要背這個？」

「這到底怎麼輸入電腦？」

 尤其看到「鬱」、「體」、「聽」、「龜」這類字的時候，那種震驚幾乎藏不住。 

但真正讓人意外的，是另一件事。

 這套文字，本來真的差點死掉。

 

▋那個年代，大家都認為漢字拖累了國家

 

現在很多人談繁體字，會想到文化、美感、傳統。

 可一百多年前，東亞知識分子談到漢字時，心情幾乎都是絕望的。

十九世紀末到二十世紀初，整個東亞世界在西方列強面前接連潰敗。

 清朝被打爆、日本被黑船敲開國門、朝鮮被迫現代化。

 那是一個連文明都開始懷疑自己的年代。

 很多人最後得出了一個結論：「是漢字害了我們。」

 當時的識字率低得驚人。

 晚清時期真正能讀書寫字的人，大概不到百分之十五。

對一個白天在田裡耗盡體力的農人來說，晚上還得在昏暗燈火下辨認二十三劃的「體」、二十九劃的「鬱」，光是想像就覺得疲憊。

 於是，整個東亞開始朝「效率」狂奔。

 日本在二戰後推動《當用漢字》，大量限制漢字使用範圍；韓國更徹底，直接全面轉向諺文。

時至今日，很多年輕世代幾乎已經不認漢字。

 中國大陸則在1950年代推行簡化字，希望提升識字率與資訊傳播速度。

那個年代甚至流傳一句極有名的口號：「漢字不滅，中國必亡。」

而且，很多人是真的相信。


▋台灣做了一個很奇怪的決定

 

當整個東亞都在拚命做減法時，台灣卻選擇留下繁體字。 

現在很多人會覺得這很自然，可如果把時間拉回當年，你會發現這件事其實非常反直覺。

 因為繁體字真的很麻煩。

 筆畫很多，學起來慢，寫起來累，印刷與輸入也都比拼音文字麻煩得多。

 而且那個年代，沒有人知道未來的電腦世界會長成什麼模樣。

 西方的電子計算機建立在二十六個字母上。

 英文只需要排列組合，漢字卻是成千上萬個獨立圖形。

 很多西方科技界人士曾經非常篤定地認為：漢字遲早會被淘汰，尤其是繁體字。

 因為它比簡體字更龐雜、更佔資源、更難編碼。

 真正可怕的問題，其實並不是「麻不麻煩」，而是如果繁體字進不了數位系統，它就會被現代文明隔絕在外。

 就像古埃及象形文字一樣，最後只能被封存在博物館裡，只剩下展示價值。

 

▋有人把繁體字救進了電腦裡

 

就在很多人都認為漢字撐不過計算機時代時，一個叫朱邦復的人站了出來。

 很多年輕人現在可能沒聽過他。但是如果沒有他，今天很多人未必能如此自然地在電腦與手機上輸入繁體中文。

 朱邦復開始重新拆解漢字。

 他發現：漢字體系看似龐大，但底層組件其實有限。

就像樂高積木一樣，可以被重新組合。

 於是，他創造了「倉頡輸入法」。

 它不依賴發音，而是直接從字形下手。

 這件事非常驚人，因為那等於把流傳了幾千年的漢字，重新做了一次工程學分析。

 後來，他甚至放棄專利。

 很多人都說，如果當年他選擇獨占技術，他完全有機會成為億萬富翁。但他沒有那樣做。

 因為他希望每個台灣家庭，都能負擔得起中文電腦。

 接著，「大五碼（Big5）」誕生了。

 一萬三千多個繁體字與符號，被正式收進電腦系統裡。

 倉頡輸入法與 Big5 的出現，硬是在數位世界裡替繁體字撞開了一條路。

 現在有很多人每天自然地用手機聊天、發文、搜尋資料。可很少人知道，繁體字當年差一點就沒能活著走進網路時代。

 

▋有些字，藏著古人的世界觀

 

很多人會問：「繁體字真的有必要保留嗎？」

 這個問題其實很難用一句話回答。因為繁體字裡面藏著的，很多時候不只是字義，還有古人的價值觀與思考方式。

 我們常笑說，簡體字的「爱」沒有心、「亲」字不相見。

 可回頭看繁體字，古人在造字時，浪漫得像個詩人。

他們把「心」端端正正地放在「愛」的最中間；提醒你「親」人之間，肉身必須相「見」；而聆聽的「聽」，更是奇妙，左邊是耳，右邊卻藏著「十、目、心」——那代表真正的聽，除了用耳朵，還要十目齊張地觀察、毫無保留地用心。

 甚至連「麵」與「面」都分得清清楚楚。

 一個是食物，一個是臉。

 這些東西對資訊傳遞效率幫助不大，但它讓文字裡多了一層文明記憶。

 做不動產久了之後，我其實越來越能理解這種感覺。

 很多老房子之所以讓人捨不得，未必是因為它值多少錢。

而是那些磨石子地板、鐵花窗、老木門、舊信箱，一旦拆掉，某個年代的生活感也會一起消失。

 有些東西留下來的價值，本來就很難只用效率計算。

 

▋每個台灣小孩都參與過這場保衛戰

 

有趣的是，很多台灣人小時候其實很討厭繁體字。

 尤其是在寫生字簿的時候，那真的很像修行。

 一頁頁十字格，寫歪重寫；橡皮擦擦到紙快破掉；桌面永遠堆滿橡皮擦屑。

很多人小時候都曾經邊寫邊懷疑人生。

 可長大後才慢慢發現，那些筆畫早就變成了一種身體記憶。

 你會自然認得字的重心、筆勢與氣韻，也會一眼察覺某個字「哪裡怪怪的」。

 與此同時，注音符號也默默扮演了重要角色。

 當許多地方選擇用拉丁字母輔助學習時，台灣的小孩學的第一套拼音系統，仍然是注音。

 ㄅㄆㄇㄈ。

 它本身就是從漢字演變而來的符號。

 也因為這樣，台灣孩子最早接觸的語言系統，始終都還帶著漢字文化的影子。

 

▋全世界繞了一圈，繁體字忽然變得很珍貴

 

後來發生了一件很有趣的事。 

當全球化越來越強、大家越來越追求極簡化之後，繁體字反而慢慢長出了新的價值。

尤其是在美學領域。

你去看很多華文設計、電影海報、文創品牌、高端包裝，繁體字幾乎天然就帶著一種視覺重量。

像方文山替周杰倫（Jay Chou）寫的歌詞：「天青色等煙雨，而我在等妳。」、「蘭亭臨帖，行書如行雲流水。」

當那些字用繁體排列開來時，那種墨色感、留白感、古典氣息，真的會變得很不一樣。

有些東西很難量化。

可是你看得到，也感覺得到。

這幾年做房地產，我越來越常感覺到一件事。

很多城市都在追求更新、追求速度、追求坪效。

商圈會變、道路會拓寬、老房子會拆掉。

很多地方，五年後再回去，連原本的空氣都不太一樣了。

可那些真正讓人願意住很多年的地方，往往都帶著一點「沒那麼有效率」的東西。

可能是一棵老樹、一條會繞路的小巷、一間還留著老招牌的早餐店。

人最後記得的，常常都不是最快的東西。

現在再回頭看這一百年，會發現一件很奇妙的事。

當年很多人認為繁體字會拖累現代化，可到了今天，繁體字反而成了台灣最鮮明的文化辨識度之一。

它之所以能活到今天，靠的從來都不是某一場轟轟烈烈的勝利。

是一代又一代的人，在課本裡、在鍵盤上、在書店中、在日常生活裡，一筆一劃地，把它寫到了今天。

做不動產這些年，我常看著那些籠罩著紗網的鷹架想：那些真正讓人想安家落戶的地方，往往都留著一些「很不划算」的東西。可能是一扇鏽蝕的鐵花窗、一條繞路的老巷弄，或者，是至今仍寫在老招牌上、筆畫繁複的「麵」與「體」。

繁體字就像這座島嶼上的老房子。它很慢、很重、很麻煩，但它蓋出了我們靈魂的結構。

有些文明能留下來，靠的不是奇蹟。

是始終有那麼一些人，願意讓它活成日常。

 

——萬家鄉

精華 FAQ

  • 因為早期電腦以英文為基礎，漢字筆畫多、編碼難、輸入不便，許多人認為繁體字成本太高，可能被現代科技排除在外，甚至走向被淘汰的命運。

  • 倉頡把漢字拆解成可輸入的字形單位，Big5則把大量繁體字正式納入電腦編碼，兩者共同讓繁體中文能在電腦與手機上穩定使用，延續到網路時代。

  • 作者認為繁體字不只是傳遞資訊的工具，更承載古人的造字思維、文化記憶與美感；台灣能保留下來，靠的是教育、日常書寫與一代代人的持續使用。

萬家鄉

萬家鄉

我是萬家鄉。愛東張西望，也愛追問世界為何變成現在這個樣子。寫城市、寫人性，也寫我們這一代人的不安與溫柔。

#台灣

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2026-06-22 16:48 女子漾／編輯張念慈
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有些人賺了錢就想被看見，買新包、換新車；但也有一種人剛好相反，平常看起來安安靜靜、不愛出風頭，甚至讓人以為日子過得很普通，實際上卻早就默默把錢存進口袋。搜狐網分享，有4個生肖靠著穩定、節制與清醒的金錢觀，一點一滴累積財富，最後反而成為生活最富足的一群人。

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富裕生肖1.生肖牛：悶聲做事，存款最驚人

圖片來源：微博@張凌赫工作室official
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屬牛的人一向不是高調型人格，他們不太會把自己的成就掛在嘴邊，也不喜歡在人前炫耀收入。很多時候，大家只覺得生肖牛很踏實、很耐操，卻不知道他們其實是最會默默累積財富的人。

生肖牛的理財邏輯很簡單，就是少花不必要的錢、多存真正能留下來的錢。他們不容易被一時流行沖昏頭，也不太會因為攀比而亂消費。別人在為了面子花錢、為了社交硬撐場面時，生肖牛早就把每一筆收入安排得清清楚楚。

更重要的是，屬牛的人不愛惹事，也不喜歡參與八卦是非。生活圈簡單，花費自然也少，財富就在日復一日的穩定中慢慢變厚。等到真的需要用錢時，生肖牛往往是最有底氣、最不慌張的那一個。

富裕生肖2.生肖蛇：清醒謹慎，隱形富豪代表

虞書欣。圖片來源：微博
虞書欣。圖片來源：微博

屬蛇的人天生帶著一種神秘感，他們不一定會把自己的財務狀況說出口，但其實非常懂得替自己打算。生肖蛇不是沒有能力賺錢，而是他們深知「財不露白」的道理，越有底氣，越不會四處張揚。

生肖蛇做事很謹慎，面對投資、合作或人情往來，都會先觀察再行動。他們不太會為了短期利益冒險，也不會因為別人一句話就衝動跟風。對他們來說，穩穩賺、穩穩守，比一夕暴富更重要。

在人際關係上，生肖蛇也很懂得避開麻煩。他們不愛吵架，不愛捲入紛爭，更不會把時間浪費在無意義的爭執上。因為少了許多消耗，生活反而能保持穩定，財富也能悄悄累積，最後過上讓人羨慕的體面日子。

富裕生肖3.生肖雞：精打細算，積少成多最會過日子

圖片來源：李昀銳 微博
圖片來源：李昀銳 微博

屬雞的人對金錢很敏銳，他們不是不願意花錢，而是每一筆錢都要花得值得。買東西會比較價格，吃飯不喜歡浪費，消費前也會先想清楚「這真的需要嗎？」這種習慣看似精打細算，時間一久卻會變成很強的財富累積力。

生肖雞最大的優勢，就是很懂得控制生活成本。他們不會為了一時衝動，把辛苦賺來的錢隨便花掉，也不容易被華麗包裝或促銷話術帶著走。該省的省、該花的花，正是他們讓生活越來越穩的關鍵。

除此之外，屬雞的人也不太愛管閒事。他們喜歡把日子過得乾淨俐落，不喜歡把自己放進複雜的人際麻煩裡。少了是非與額外支出，生肖雞的存款自然能穩定增加，生活品質也會越來越好。

富裕生肖4.生肖豬：不爭不搶，福氣反而慢慢來

圖片來源：微博@楊紫工作室
圖片來源：微博@楊紫工作室

屬豬的人看起來常常很隨和，好像對很多事情都不太計較，但這種不爭不搶，反而讓他們避開不少麻煩。別人為了名利搶破頭，生肖豬卻懂得把重心放回自己的生活，日子自然過得比較安穩。

生肖豬花錢不算過度苛刻，他們願意對自己好，也懂得享受生活，但不會為了面子亂花冤枉錢。該花的錢不會委屈自己，不該花的錢也不會硬撐排場，這種剛剛好的金錢觀，讓他們不容易陷入財務壓力。

更難得的是，生肖豬很少因為貪心而踩坑。他們不太會碰高風險投資，也不會輕易借錢給不可靠的人，更不會因為一時衝動替別人的麻煩買單。日子一天一天過，財富也一天一天累積，等到大家回頭看，才發現生肖豬早就默默把生活過得很富足。

精華 FAQ

  • 因為生肖牛不愛炫耀，也不跟風亂花錢，會把收入安排得很清楚，減少不必要支出，長期靠穩定與自律累積出可觀存款。

  • 生肖蛇做事謹慎，面對投資與合作會先觀察再行動，不會因短期利益衝動冒險，也懂得避開人際消耗，讓財富更穩定地累積。

  • 生肖雞靠精打細算控制生活成本，避免衝動消費；生肖豬則不爭不搶，花錢適度、遠離高風險與麻煩，兩者都能讓財富慢慢增長。

#星座生肖 #生肖運勢

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2026-06-06 08:00 J.T



▋那一則永遠停在未讀的訊息

2026年5月26日凌晨4時21分，潤泰集團總裁尹衍樑在台北榮總辭世，享壽76歲。

根據《富比士》2025年台灣富豪榜，他身價約56億美元，折合新台幣約1,762億元，名列台灣第10。身後留下的，是橫跨營建、金融、生技、零售的龐大集團版圖，以及一子一女——兒子尹崇堯，女兒尹崇恩。

消息傳出後兩天，尹崇恩在臉書發文，寫下這些字：

「我一直以為，還有時間。現在才真正明白，有些訊息送出去後，真的會變成永遠不會回的簡訊，永遠停在未讀。」

看到這段話的那一刻，很多人心裡不是在想尹家的千億財富，而是想到了自己的父親、母親、伴侶，和那些還沒來得及說、還沒來得及安排的事。

▋傳承，從來不是「有錢人才需要想的事」

很多人看到「1,762億」這個數字，第一反應是：那是別人家的事，跟我有什麼關係？

但真正值得思考的問題，其實和金額無關。

尹衍樑在世時，早已提前安排兒子尹崇堯進入南山人壽歷練、2022年接掌董座；女兒尹崇恩也陸續在集團旗下多家公司擔任要職。這種「提前布局、有序交棒」的方式，讓家族事業的傳承相對平穩，少了很多可能發生的震盪。

但問題是：一般家庭，有沒有類似的安排？

你上一次跟父母談到「萬一有一天……」是什麼時候？你知道父母有哪些保單、受益人填的是誰嗎？你自己的保單，受益人有多久沒有更新了？

這些問題不是要嚇你，而是因為——真正看過家庭財務安排現場的人都知道，最難的從來不是金額，而是那句「我以為還有時間」。

▋遺產稅，是許多家庭第一個措手不及的關卡

尹衍樑辭世後，外界最多討論的是：千億身家怎麼分？這個問題的答案，比多數人想的還複雜。依據台灣現行法律，遺產稅必須在繼承人知悉繼承之日起六個月內申報，而且必須「先繳遺產稅，才能辦理遺產分割與財產移轉」。

以尹衍樑的資產規模為例，《富比士》估算的是整體財富，但法律上實際須課徵遺產稅的範圍，還要扣除負債、已信託安排、已移轉股權等，實際計算相當複雜，仍需依個案狀況與專業評估而定。換句話說，就算家人之間對分配沒有爭議，資金能否在第一時間到位，往往才是真正的挑戰。

對普通家庭而言，這個邏輯一模一樣：

父母過世後，房子要過戶前得先繳遺產稅。那筆現金，你準備好了嗎？

▋保單，是讓心意準確傳遞的工具

尹衍樑2011年時，曾公開宣示捐出95%財產、撥出30億元籌設唐獎，資助人文與科學研究。他對財富的態度，從來不只是「留給自己人」，而是更大範圍的責任與傳承。

這讓人想到一個很重要的觀念：保單的真正價值，有時不在理賠金額，而在它能把一個人的心意，準確送到對的人手上。指定受益人的保險金，原則上不計入遺產、不需等待遺產稅申報完成，就可以相對快速地交到受益人手中。這筆錢，可以是家人最困難時刻的緊急支援，也可以是讓繼承流程更順暢的現金準備。

但前提是：受益人，要提前寫清楚。

很多人的保單上，受益人一欄寫的是「法定繼承人」——這看起來沒問題，但一旦家庭結構變化（離婚、再婚、生育、照顧責任轉移），這幾個字的意義可能完全不同。

一份好的安排，重點不只在金額，也在誰能拿、何時能拿、拿了之後能解決什麼問題。

▋她說「把您放不下的牽掛，好好接住」

尹崇恩在那篇悼文的最後這樣寫：

「媽媽會有我們陪著。我們也會一起，把您放不下的牽掛，好好接住。」

這句話讓很多人紅了眼眶。因為那種感覺太真實了——失去一個人之後，最難受的，往往是那些他沒說完的話、沒安頓好的事、還有那些他最後放心不下的人。

一份清楚的財務安排，能讓家人在最心碎的時候，少一份混亂、多一份方向。

不是有錢才需要安排，而是你在乎的人，值得你提前想清楚。

▋現在，你可以做的第一步

你不需要是千億富豪，才需要思考這件事。

找出你現在所有保單，確認受益人是否符合你現在的家庭狀況。

和父母做一次「萬一有一天」的對話——不是觸霉頭，而是體貼。

評估家庭的現金流：如果明天發生變故，家人有沒有足夠的流動資金撐過最初的困難期？

如果覺得這些問題太複雜、不知從哪開始，找一位你信任的保險顧問或理財規劃師坐下來談談，通常比你想像中的更容易起步。真正成熟的財務安排，是讓愛有順序，讓責任有名字，讓家人在最混亂的時候，還能照著清楚的路走。

不要等到那則訊息，真的停在未讀。

我是JT， 你的引導式財務規劃顧問，

我不是律師， 但有些想法，想跟你分享。

（實際保險、稅務與遺產規劃仍需依個案狀況、現行法規與專業人士評估。）


J.T

J.T

我是Joseph Ting，擁有 CFP®國際認證高級理財規劃顧問執照， 英國劍橋FTT®引導式培訓師 Level 3 大師級國際認證 Cambridge Facilitative Trainer Training® ， 2019年中國培訓雜誌主辦"我是好講師"大賽全中國12強金科講師； 10年專業訓練職業講師經驗， 10年銀行保險稅務輔銷顧問經驗， 20年保險銷售及相關稅務規劃經驗．

#台灣 #富比士

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天生招財命！「3生肖」往家裡一站就是財神爺　他越努力全家越有錢

天生招財命！「3生肖」往家裡一站就是財神爺　他越努力全家越有錢

2026-06-22 13:55 女子漾／編輯張念慈
天生招財命！「3生肖」往家裡一站就是財神爺　他越努力全家越有錢。女子漾AI製圖
天生招財命！「3生肖」往家裡一站就是財神爺　他越努力全家越有錢。女子漾AI製圖

天生自帶招財體質的人，不一定是突然暴富型，而是越過越穩、越努力越有底氣。搜狐網分享「天生招財命」生肖，點名3個生肖不只自己能穩定賺錢，也很懂得替家裡守財、理財，堪稱家中的隱藏版「財神爺」。他們一站出來，家庭財運就像被默默撐住，日子越過越安穩。

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文章目錄

招財生肖1.生肖牛：踏實賺錢，家裡財庫越存越滿

圖片來源：電視劇官方微博
圖片來源：電視劇官方微博

生肖牛的人向來勤懇務實，做事不愛走捷徑，也不會幻想一夜致富。他們更相信靠實力、靠時間，把每一分收入穩穩賺進口袋。對家庭來說，生肖牛就像定海神針，雖然不一定高調炫富，但很能把生活撐起來。

他們對金錢也很有規劃，日常開銷懂得節制，不會因為一時衝動亂花錢。家中需要用錢的地方，生肖牛通常會仔細盤算，能省則省、該花才花，慢慢減少不必要的財務漏洞。

也因為這份穩定與耐力，生肖牛的收入容易隨著時間逐步成長，家中積蓄也會越累積越可觀。他們不是突然爆發的偏財命，而是最讓人安心的「長期招財命」，越到後面越能看見成果。

招財生肖2.生肖兔：溫和會打算，家運越走越順

圖片來源：官方微博
圖片來源：官方微博

生肖兔的人個性溫和，做事細膩又穩妥，不喜歡冒太大風險，卻很懂得替自己和家人安排後路。他們在工作上認真負責，能靠穩定表現換來固定收入，也願意為了提升家人生活品質默默努力。

在家庭財務上，生肖兔很有「生活管理師」的感覺。他們不只會看眼前花費，也會思考長遠需求，像是日常開銷、人情支出、家庭儲蓄，都會盡量安排得更有秩序。

生肖兔的招財之處，不只是自己能賺，也在於他們能讓家中氣氛更平穩。當家庭關係順、生活節奏穩，財運也容易跟著打開。除了固定收入之外，家中也可能慢慢出現額外進帳，讓經濟壓力逐漸減輕，日子越過越從容。

招財生肖3.生肖馬：行動力強，靠人脈和機會旺家

圖片來源：官方微博
圖片來源：官方微博

生肖馬的人天生行動力強，不喜歡被困在原地，更不甘心過一成不變的生活。他們在事業上願意主動爭取機會，也敢於嘗試新的發展方向，因此收入往往有不錯的上升空間。

比起只會守成的人，生肖馬更擅長開路。他們待人真誠，人脈關係通常不差，在工作或生活中容易遇到能互相幫忙的貴人。這些看似日常的人際往來，未來都可能變成家庭財運的加分項。

當生肖馬的收入穩定增加，再加上新機會陸續出現，家中的可用資金也會越來越充足。對家人來說，生肖馬就像能把外面資源帶回家的角色，不只讓生活需求被滿足，也讓家庭經濟基礎更加穩固。

高薪工程師、投資理財、年終獎金示意圖。圖／AI生成 姜健平
高薪工程師、投資理財、年終獎金示意圖。圖／AI生成 姜健平

整體來看，生肖牛勝在穩、生肖兔勝在會安排、生肖馬勝在敢衝敢賺。這3個生肖不一定天天把「我要賺大錢」掛在嘴邊，但他們往往用自己的方式守住家運、累積財富。家裡若有這些生肖，真的很像多了一位默默發光的財神爺。

☛此為民俗說法，不代表本網站立場，切勿過度迷信。

精華 FAQ

  • 內文點名生肖牛、生肖兔與生肖馬，認為這三個生肖各有不同的招財方式：牛靠穩定累積，兔靠細膩規劃，馬靠行動力與人脈，進而帶旺家庭財運。

  • 生肖牛勤懇務實，不走捷徑也不迷信暴富，平時懂得節制開銷、仔細盤算用錢，能把收入穩穩存下來，讓家庭財庫隨著時間慢慢變得更充實。

  • 生肖兔擅長安排生活與財務，讓家庭支出更有秩序，氣氛穩定後財運也更容易打開；生肖馬則靠主動爭取機會與良好人脈，把外部資源與收入帶回家中。

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下半年大翻身！小孟老師點名「3生肖」迎來財神爺，事業、財富一路狂飆！

下半年大翻身！小孟老師點名「3生肖」迎來財神爺，事業、財富一路狂飆！

2026-06-16 18:44 女子漾／編輯ANDREA
圖片來源：官方微博
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時間過得飛快，轉眼間今年已經過了一半。上半年的你，過得還順心嗎？如果覺得之前總有些卡關、甚至感到悶悶不樂，先別氣餒！下半年的星象與磁場即將迎來大洗牌。

這次由知名命理專家「小孟老師」，來為大家揭曉下半年被財神爺點名、好運即將大噴發的3大生肖！上榜的幸運兒不僅在職場上大放異彩，財運更是旺到擋不住。快來看看你或是身邊的朋友有沒有上榜吧！

TOP 3 屬龍：職場發光發熱，實力終於被看見

屬龍的朋友，下半年就是你們的個人主場！你們在工作上的亮眼表現，主管們其實都默默看在眼裡，並給予高度的肯定。如果想要爭取升職加薪，或是拿到更好的專案機會，請務必毫不保留地展現出自己最優秀、美好的一面。大方秀出實力，絕對能讓大家留下深刻的印象。 至於大家最關心的財運，下半年的投資運勢相當旺盛！不過小孟老師也溫馨提醒，賺錢之餘務必要保持理智與節制，見好就收才是長久之計。

開運幸運色：質感淺灰

圖片來源：官方微博
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TOP 2 屬牛：投資直覺神準，成為職場神隊友

下半年的你，在別人眼中就是個「工作能力超強」的存在！正因為你太可靠，大家一遇到困難就想第一個找你求救。不過，編輯也要提醒你，在當好人之前，請務必先檢視自己手邊的工作是否已經妥善完成。千萬別因為一時心軟而衝動答應幫忙，若是佔用了自己的時間、拖累了自身進度就得不償失了。 財運方面，你在投資上會非常有自己的見解，且運勢極佳！請相信自己原本順利的投資模式，不要輕易被旁人的意見左右，穩扎穩打就能迎來豐收。

開運幸運色：純淨白色

圖片來源：官方微博
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圖片來源：官方微博
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TOP 1 屬雞：貴人運爆棚，顏值就是你的變現力！

恭喜屬雞的朋友！過去那種久違的悶氣，終於有種「開了一扇窗」的豁然開朗感。下半年你們的人緣好到不可思議，非常適合在工作上主動出擊，去連結那些你一直想合作的對象，他們都會對你抱持極佳的印象。 此外，小孟老師特別點出，下半年的「個人形象」是你的致勝關鍵！出門見客、提案時，請務必好好打理自己的門面。別捨不得花錢買衣服，對你們來說，把錢花在「治裝」上是非常值得的投資，因為閃閃發光的你，將會為自己吸引來滿滿的財富與好運！ ✨

開運幸運色：明亮黃色

圖片來源：官方微博
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