2026-07-07 08:00 J.T
【你老公說「借錢買股只要賺15%就夠了」——這句話背後有3個他沒算進去的死亡細節】 —— 台灣「四貸同堂」家庭的真實崩潰現場，沒有人事先告訴你
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：借錢買股看似只要賺過利息，但市場波動與成本常被低估。
- 重點二：房貸、信貸、車貸與融資同時存在，會讓家庭現金流迅速失去緩衝。
- 重點三：債務一旦進入強制執行，可能長期追索，連未參與決策家人也受波及。
▋這句話，我在VIP室裡聽過太多次了
「利息才8%，股市賺15%，扣掉還有賺。」
「現在不進場，錢放著被通膨吃，難道要等著縮水？」
「這波行情不抓，下一次不知道等到什麼時候。」
這些話，說出來都有一定的邏輯。說話的人，通常是家裡那個在做財務決策的人。而我在諮詢現場，腦中浮現的是這些話說完之後的幾年——那個家，可能會變成什麼樣子。不是每個家都崩了。但崩掉的那些，沒有一個人在當初計算「15%減掉8%還有7%」的時候，想到過有一天會走到那裡。
▋台灣家庭正在同時扛著4條鎖鏈
我把現在很多家庭的財務結構，稱為「四貸同堂」。過去，四代同堂是福氣。現在的「四貸同堂」，是另一種東西了。它的組成是：房貸（含二胎或增貸）、車貸（含機車貸款）、個人信貸，加上股市融資融券。這四筆債，每個月同時從帳戶扣出去。現金流被切割成一塊一塊，勉強拼湊著過。
表面上撐得住。但撐得住，不代表安全。它代表的是：這個家，已經沒有任何緩衝空間了。只要有一件事出錯，整個結構就會開始鬆動。
▋死亡細節一：利息的複利，跑得比你的選股眼光快
「15%減掉8%還有7%」——這個算式成立，但有一個前提沒被說出來。
市場不是每年都給你15%的。
台灣銀行房貸，目前利率大約在2.1%到2.5%之間，這個成本尚在可控。但信貸的利率，通常是8%到10%。如果再轉向俗稱「薯條三兄弟」的三大租賃公司，成本更高，本質上接近高利融資。車貸、機車貸、融資融券加在一起，你實際支付的利息，可能遠超過10%。而利息，每一天都在走。
市場漲的那幾個月，你覺得一切都在計畫中。但利息不管你賺不賺，它不等你，一天都沒有停過。
▋死亡細節二：斷頭那天，不是最慘的一天
很多人以為，融資斷頭、帳面歸零，就是最壞的結局了。痛一陣子，重新來過。
法律的邏輯，不是這樣運作的。
當你的資產進入強制執行，拍賣所得的清償順序，是這樣走的：先扣執行費用，再扣利息與違約金，最後剩下的才清償本金。房子已經賣掉了，本金可能幾乎沒清償到。費用扣完、利息扣完，能削減本金的所剩無幾。而本金只要還在，就繼續每天計息，繼續產生違約金，繼續追著你。
斷頭不是結束。而是一場更漫長故事的開頭。
▋死亡細節三：這筆債，可以追你二十年
我見過一個案例。某位長輩二十多年前替人擔保，主債務人倒了，農會拍賣了他的房子，他以為，就此翻篇。他四處借名做生意，存了一些積蓄，告訴自己人生可以繼續。二十年後，那家農會已被大銀行合併。銀行透過「時效中斷」，持續更新債權憑證。那筆原本三千萬的債，已經滾到了上億元。
銀行的記憶，比你長。債務的追索，沒有你想像的那麼有時效。它會靜靜等著，等你覺得安全了的那一刻。
▋家裡「沒參與決策的那個人」，也在一起扛
很多家庭的財務決策，是其中一個人做的。另一個人——可能是太太，可能是媽媽，可能是女兒——她可能不清楚全貌，或者知道了，也沒被問過意見。但當債務執行開始，薪水每個月被扣三分之一、名下不能登記財產、連銀行戶頭都無法正常使用，她也在裡面，一起承受這一切。
家庭的財務安全，從來不是一個人的事。如果你今天在看這篇文章，你可能就是那個想要確認、想要搞清楚家裡有沒有風險的人。這件事值得你認真去看。知道，永遠比不知道好。
▋現在可以做的一件事
不需要馬上做大調整。但有一件事，今天就可以開始：
把家裡所有的貸款列出來。利率、每月還款金額，全部寫下來。然後問自己一個問題：如果市場下跌50%，或者家裡有一個人失業，這些貸款，還付得起嗎？不需要賣掉任何持股就付得起嗎？
如果答案是「付不起」，那代表現在的槓桿，已經超過這個家能承受的邊界了。這不是要你立刻清倉，而是讓你看清楚，自己現在站在哪裡。知道自己在哪裡，才能決定下一步往哪走。
財富的增長，慢一點沒關係。
家，不能倒。
我是JT，你的引導式財務規劃顧問，
我不是律師，但有些想法，想跟你分享。
(實際安排仍需依個案狀況、法規與專業人士評估。)
精華 FAQ
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因為股市不會穩定每年給15%報酬，利息卻天天計算；再加上信貸、融資等成本，實際壓力常高於想像，稍有下跌就可能失去償債能力。
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它指房貸、車貸或機車貸、個人信貸，以及股市融資融券同時存在。這些債務一起扣款，會把家庭現金流切得很薄，幾乎沒有應變空間。
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最可怕的不只是資產被拍賣，而是拍賣款會先扣費用、利息與違約金，本金可能仍未清完；債務還可能透過時效中斷長期被追索。
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