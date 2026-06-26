2026-06-26 18:30 萍姐愛分享
好物謎《貓咪米其林餐廳》新故事解謎拼圖🐱
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：好物謎推出《貓咪米其林餐廳》新故事解謎拼圖。
- 重點二：先完成1000片拼圖，再掃QR code進入解謎故事。
- 重點三：結合拼圖與推理，適合在家沉浸式親子同玩。
你有玩過好物謎推出的實境解謎遊戲嗎？！他們是來自台灣的「實境解謎娛樂品牌」，以「讓生活更有趣」為核心，打造出一系列結合故事與互動的遊戲體驗，他們最早從結合城市與景點的城市實境解謎遊戲出發，讓玩家可以一邊旅行、一邊破關，把整座城市變成遊戲場，而最近，好物謎也推出全新作品，不需要出門，就能在家和家人、朋友一起玩的全新系列『 新互動解謎小說 』還有『 新故事解謎拼圖 』，讓解謎遊戲不再侷限於場域，而是可以融入日常生活之中，我這次入手了《貓咪米其林餐廳》新故事解謎拼圖，把「拼圖」與「解謎推理」結合在一起，玩家必須先完成一幅1000片拼圖，之後才能進入真正的故事解謎世界，展開一場沉浸式的推理體驗！
好物謎
這是一個來自台灣的「實境解謎娛樂品牌」，隸屬於山中猴子創意行銷有限公司，成立於2016年前後，專注在打造各種「互動式解謎遊戲」，目前有三大解謎遊戲
- ① 城市實境解謎（玩轉城市）
把整個城市變成遊戲場，玩家會在真實場景中邊走邊解謎，像是把旅行變成一場任務冒險。
- ② 解謎小說（小說謎）
結合閱讀與互動推理，玩家會變成故事主角，在劇情中做選擇、找線索。
- ③ 拼圖解謎（拼圖謎）
先拼拼圖，再進入故事解謎系統，讓拼圖變成解謎遊戲的一部分
貓咪米其林餐廳 新故事解謎拼圖
之前我也玩過他們推出的城市實境解謎遊戲，一邊探索城市、一邊解任務，不知不覺就走訪了好多景點，整個過程非常有趣，也因為生產後比較不方便長時間外出，就開始尋找可以在家進行的解謎遊戲，最後入手了他們最新推出的拼圖解謎遊戲
解謎拼圖內容物
網路下單後，你會收到一盒1000片的拼圖（尺寸75X50)還有一盒實體解謎道具
拼圖材質是進口藍卡拼圖紙質，摸起來的觸感、色彩的質感都很好
一直以來，我都覺得他們家的道具設計非常細緻、也很用心，還沒開始遊戲，光是打開盒子看到這些道具，就已經先被吸引住了（哈！）
Step1.先拼拼圖
在遊戲開始之前，需要先把一千片的拼圖完成，才能進入姐謎遊戲的環節，我自己都是趁小孩睡著後的空檔，一點一點慢慢拼，原本以為1000片拼圖應該很快就能完成，結果實際拼起來才發現：外和圖案跟實際拼出來的圖案不同，結果我居然默默拼了兩週🤣
但也因為這樣，反而變成一種很珍貴的 Me time時光，那種安靜專注、沒有被打擾的時間，真的很療癒，一拼完就馬上跑去框保存起來
Step2.進入解謎遊戲
拼完之後用手機掃描道具盒內的QR code，即可開始進入遊戲
光是拼圖、道具都已經很用心了，沒想到手機的遊戲畫面，也真的超可愛，根本手遊的程度，而且遊戲期間，一定要開啟手機的背景音樂，玩起來很有沉浸感，有一種真的走進「貓咪餐廳世界」的感覺
整個遊戲是有一個主軸的劇情，需要從拼圖上找尋解謎線索並搭配道具，才能順利解謎，難度大約在中等
當然！如果你跟我一樣是姐謎小白，真的解不出來時，可以慢慢的看提示，依照提示來協助解謎，當我真的解開時，真的很有成就感，很適合跟家人、朋友一起玩，會更有趣喔！
真實心得：不是快玩型！而是沉浸型
這款我覺得最特別的地方是：
✔ 不是一次玩完的遊戲（需要時間）
✔ 也不是速戰速決的拼圖（除非是一群人一起玩）
✔就算只有一個人，也可以慢慢沉浸的體驗
一盒真的可以玩很久，而且是那種「越玩越進去」的類型，也很適合跟家裡小孩一起玩，一起解謎喔！
一起看看影片吧！
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精華 FAQ
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玩法核心是先完成一幅1000片拼圖，之後再掃描盒內QR code進入故事解謎系統，透過拼圖線索與實體道具推進劇情，屬於先拼後解的沉浸式體驗。
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好物謎目前主打三大類型：城市實境解謎、解謎小說與拼圖解謎，分別對應戶外探索、閱讀互動與在家拼圖推理，讓不同情境都能玩解謎遊戲。
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作者認為它不是快玩型，而是很適合慢慢沉浸的遊戲；拼圖與道具設計細緻，手機畫面可愛，解開線索後成就感高，也很適合家人朋友一起玩。
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