2026-06-26 18:18 萍姐愛分享
[寢具開箱] Moonlight 360°瞬冷涼感寢具｜高機能冰河絲涼感纖維｜夏天一躺就有感！
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：Moonlight 360°瞬冷涼感寢具主打冰河絲纖維與涼感設計。
- 重點二：床包、枕套與雙面涼被可提升透氣與睡眠舒適度。
- 重點三：可機洗、快乾、不易皺，並通過甲醛等安全檢驗。
今年夏天，我決定把床升級成自己的避暑勝地！最近換上 Moonlight 360° 瞬冷涼感寢具，直接把床包、枕頭套、被子統統換掉，採用高機能冰河絲涼感纖維，躺上去瞬間就能感受到冰冰涼涼的舒適感，再搭配雙面涼感涼被，上下夾擊、一觸即涼，讓整個被窩變得乾爽又舒服，用了之後才發現，原來真正影響睡眠品質的，不只有冷氣，床包和被子其實更重要！
Moonlight 360°瞬冷涼感寢具
床包有四種尺寸可以挑選
- 單人加大：105x188x35cm
- 標準雙人：150x188x35cm
- 雙人加大：180x188x35cm
- 雙人特大：180x212x35cm
涼被只有單人的尺寸：150x200cm
高機能冰河絲涼感纖維床包
床包採用高機能冰河絲涼感纖維，有著絲滑親膚、布料Ｑ彈的特性，很好摸ㄟ！
我在裝床包時發現，光是輕輕一甩，空氣可以直衝底部，很像裝了導流網一樣，而一般棉質床包，空氣只跑到一半就停止了，床包只要熱空氣可以散出去，睡覺時，背部就不容易有悶熱感
擁有瑜珈服等級Spandex台性纖維，超級有彈性還不容易皺
再搭配上一體車縫工藝，可以實現『 快速鋪床且不起皺 』，鋪完床包，平整到誤以為來到飯店（哈！）也算是懶人必備床包
雙面冰芯瞬冷涼被
當然！床包升級，涼被也要跟著升級，我選的是嘖嘖募資限定的『童趣印花款』，有小孩後，感覺都要來點圖案，比較繽紛
這款涼被最特別的地方是採用『 三層黃金結構設計 』
- 雙面冰河絲涼感表布：良好的垂墜感，可以再接觸肌膚時瞬間感到涼爽
- 而涼被的中間層則是使用超纖維混紡天司內芯：可以抓走濕氣保持乾爽，迅速排出悶熱
我發現在涼被上還有看到一朵朵可愛的小雲，上網一查才知道，這是可以讓內芯在清洗時，不容易跑位得小設計喔！
透氣程度實測
透不透氣用說的不準，我直接拿家裡的水霧加濕器來實測，沒想到床包根涼被，透氣性非常好
Ｑ-Max0.4+物理瞬冷｜上下夾擊一觸即涼
市面上有些涼感寢具是透過化學塗層加工來製造涼感，洗久了效果容易逐漸減弱，這組寢具採用物理性涼感，即使反覆清洗，依然能維持舒適的涼感與柔滑觸感
上蓋下躺，360度上下冰涼夾擊，溫度有感下降了，睡覺更加舒服，而冷氣也不會越開越冷，算是變相省下電費嗎？！（哈！）
連體溫本來就很高的孩子，可以減少半夜熱醒的次數，睡得更安穩，最重要的是，床包、涼被經由送檢後，甲醛、偶氮、重金屬均未檢出，小孩也可以安心使用喔！
日常清潔保養方式
床包、枕頭套、涼被清潔也很方便，全部分開裝洗衣袋，直接丟入洗衣機，使用中性洗滌劑，按下洗衣機開關，直接日常機洗就可以嘍！
❌請勿使用漂白水、柔軟精
❌水溫不得超過40度
❌請勿在陽光下曝曬
2-4小時極速快乾
速乾這也是高機能纖維的優點之一，因為排水性佳，機洗脫水完，其實摸起來感覺就快乾了，跟一般床包、涼被相比，這組真的乾蠻快的，在晾曬時，重量也輕非常多
- 天氣好時，在室內通風晾曬：約莫2-4小時就會乾了
- 下雨天、陰天，在室內通風晾曬：早上洗澡上曬，曬到晚上差不多就會乾了
瞬冷涼感寢具使用心得
自從把整個床包換成冰河絲材質之後，最有感的就是那種一躺下就能感受到的冰涼絲滑觸感，而且不是只有剛躺上去涼，連睡久之後，背部也不會出現那種悶悶熱熱、翻來翻去睡不好的感覺，反而會越睡越放鬆，讓人更想一直待在床上
再加上家裡有小孩，他的體溫本來就比較高，每次開冷氣的時候，常常是我已經冷到發抖了，但孩子還是會滿頭大汗，還會踢被子，更有時候還會在半夜熱醒，造成睡眠中斷，換了這組瞬冷涼感寢具之後，至少在睡眠舒適度上找到一個比較平衡的狀態，晚上冷氣也不用開太強，小孩也睡得更安穩
我家孩子活動裡很強，睡前最常做的就是在床上亂抓、亂翻滾，在我使用的這半個月下來，不勾紗、不起球，讓我最驚訝的是：完全不皺，依然平整
除了床包之外，我最喜歡的就是這條雙面涼感被，不論怎麼翻身，都能持續感受到涼爽觸感，而且跟我去韓國買回來的涼被相比，Moonlight的涼被，真的比較涼，很推薦大家都去把家裡的床升級一下！
一起看看影片吧！
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精華 FAQ
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文章主要介紹 Moonlight 360°瞬冷涼感寢具，包含床包、枕頭套與雙面涼被，主打冰河絲涼感纖維、物理瞬冷效果，以及更適合夏天使用的睡眠體驗。
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作者強調它觸感冰涼、透氣性佳、彈性好且不易皺，還能快速鋪床、日常機洗與快乾；此外也提到送檢結果中甲醛、偶氮與重金屬未檢出。
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作者表示換上後，躺下就有明顯涼感，背部較不悶熱，孩子夜間也比較不易熱醒，整體睡眠更安穩；同時冷氣不必開太強，舒適度與節能感受都提升。
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