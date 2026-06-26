直擊人性黑暗面｜5部後勁極強的窒息系必看韓劇推薦

2026-06-26 18:16 Beverly比猴俐

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：文章推薦五部以黑暗人性與社會創傷為主題的韓劇。
  • 重點二：作品涵蓋家暴、兒童買賣、校園暴力與少年犯罪等題材。
  • 重點三：內容強調真實案件改編與以惡制惡的高壓敘事。

每次點開韓劇總是離不開讓人心痛的黑暗題材，

而這些暗黑內容的迷人之處，就在於它從部試圖以虛假的溫暖來安慰你，

反而殘忍地告訴你：真實世界有時候就是地獄。

如果你也和我一樣對於寫實又殘酷的題材著迷，

以下5部韓劇推薦，絕對讓你看到欲罷不能，保證讓你熬夜也想一次追完。

一. 《你旁觀的罪》

《你旁觀的罪》改編自日本推理小說家奧田英朗的經典作品《直美與加奈子》，

韓國版本更加寫實與壓迫，兩位情同姊妹的好友，恩秀與熙秀，

恩秀是高級百貨公司的櫃姐，熙秀則是前途無量的童書畫家，

然而隱藏在兩人心中的共同傷痛是可怕的家庭暴力，

恩秀從小目睹媽媽長期遭受父親的毆打，而熙秀則是在完美的假面婚姻下，

承受丈夫恐怖的控制毒打與精神虐待，當兩人都意識到除非熙秀丈夫死去，

才能結束這場夢魘，便開始共同精心策畫一場完美犯罪，

不料隨著計劃地展開，與不速之客的到來，整場謀殺逐漸開始失控...


二. 《退貨兒童》

假如兒童被作為商品販售會是怎樣的世界?

劇中設定一個瘋狂的上流社會黑市組織，專門為有錢人客製化挑選孩子，

並明碼標價再劃分等級，最可怕的是組織還有一項核心服務，

就是如果父母不滿意，18歲以前的孩子可以無條件退貨，

一旦這些父母發現購買的孩子，沒有預期的聰明、聽話、基因有缺陷，

就會要組織回收這些瑕疵品兒童，而這些可憐的孩子只有一個下場就是被秘密銷毀。

整部韓劇圍繞在五名被救出的孩子身上，他們決定要找出組織的幕後黑手，

並對虐待和丟棄他們的養父母，以惡制惡展開殘酷的血色復仇計畫。


三. 《鐵拳教育》

要說2026年現象級的韓劇，《鐵拳教育》絕對是榜上有名，

僅僅十集而已，而每一集都是針對真實案件作為背景改編，

把「校園霸凌、教育體制崩壞、藥物濫用、黑幫滲透、恐龍家長」等等描寫的極其殘酷，

為了挽救即將崩潰的校園秩序，教育部秘密成立了「教權保護局」，

用最純粹最震撼的鐵拳，展開一場血腥的校園大清掃。

雖然現實中不可能有這樣的教育機構，但透過這部爽劇讓觀眾大快人心，

也算是對於無處不在的校園威脅和暴力的一種紓壓吧!


四.《少年法庭》

和《鐵拳教育》是同一個導演的《少年法庭》，

劇情描述一位對少年犯深惡痛絕的法官沈恩錫，被調任到地方少年法庭後，

與溫和抱持感化立場的陪席法官車泰柱，辦案風格形成強烈對比，

隨著「國小男童分屍案」、「集體考試舞弊案」、「少年縱火案」等一系列震驚社會的真實案例，沈恩錫法官厭惡少年犯的過往也被揭開。

而劇中最駭人的犯罪核心在於 : 每一個少年怪物的誕生，背後都有一個失能的家庭。

劇中的審判，審判的不只是孩子，更是台下縱容的父母與整個失職的社會體系。


五.《賭金》

有別於上面四部韓劇關於復仇的內容，《賭金》講述了一場因貪婪而起，

人性全面崩壞的瘋狂金錢遊戲，國民妹妹朴寶英難得黑化，突破演技非常值得一看。

她原本只是個平凡倒楣的機場安檢員，

卻因為副機長男友涉入一場高達1500億韓元的黃金走私陰謀中，

並且陰錯陽差地拿到這筆鉅款，更引來黑白兩道的瘋狂追殺，

女主角在由金聖喆飾演的張昱幫助下，徹底黑化與張昱共謀殺人，

開始了一場所有人都相互算計，黑吃黑的致命追擊。

最精彩的看點莫過於劇裡沒有一個好人，每個人都徹底將人性的自私和貪婪表露無遺。


當你凝視深淵時，深淵同時也在凝視著你，但是若假裝不去看社會黑暗的角落，

就無法顯現人性善良的可貴，希望大家在追劇的同時，也能借鏡劇裡的真實案例，

當我們能夠覺察本身的行為，或不再冷漠旁觀，社會上才能更增添一份良善與溫暖。

精華 FAQ

  • 文章主要推薦帶有強烈黑暗氣息、寫實壓迫感與社會議題反思的韓劇，主軸聚焦人性陰暗面、暴力、復仇與制度失能等題材。

  • 文中涵蓋家暴、兒童商品化、校園霸凌、少年犯罪、教育崩壞、藥物濫用與貪婪金錢遊戲等議題，呈現社會結構與人性失衡的多重面向。

  • 作者希望讀者在追劇之外，也能正視現實中的黑暗角落，理解冷漠旁觀會助長惡行，唯有覺察自身行為並保持善意，社會才可能更溫暖。

Beverly比猴俐

Beverly比猴俐

迷戀古老事物，光是看見成群古著就會心動不已。 FB粉專→Beverly比猴俐的小花園 IG→@joey781208 旅遊BLOG→https://thebeverlygarden.com

#韓國 #韓劇 #戲劇推薦 #熱門韓劇 #推薦韓劇 #口碑黑馬韓劇

熱門文章

當全世界都在刪字，台灣為何留下繁體字

hotNews__list__item--img

【1,762億身後事，他的女兒說：「我以為還有時間」】 —— 尹衍樑的傳承安排，是一堂所有家庭都應該上的人生課
hotNews__list__item--img

一杯咖啡就能待一下午：基隆3間讓人捨不得離開的咖啡廳
hotNews__list__item--img

「4生肖」是真正隱形富豪！暗暗存錢生活越過越富裕
hotNews__list__item--img

馬年下半年升職加薪有望！「5生肖」職場運翻紅 這個坑踩到直接出局
往下滑看更多精彩文章
當全世界都在刪字，台灣為何留下繁體字

當全世界都在刪字，台灣為何留下繁體字

2026-06-22 21:00 萬家鄉

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：繁體字曾被視為拖累現代化的高成本文字系統。
  • 重點二：倉頡與Big5讓繁體中文順利進入電腦與網路。
  • 重點三：台灣透過教育與日常使用守住繁體字的文化記憶。

 現在這個時代，3Ｃ產品幾乎是隨處可見。

 3Ｃ這個詞很多人都會用，可是3Ｃ到底是哪3Ｃ？知道的人可能就沒有那麼多；曉得這個詞彙原來是台灣發明的人，那就更少了。 

不過，這也不是我今天想聊的重點。 

約莫是在三十六、七年前，那時候我剛剛考上高中，忽然之間，電腦就開始像旋風一樣襲捲了中小學校園。當時沒有專業的電腦老師，往往都是數學老師兼任。

 我還記得，高一時我參加了電腦社這個新創社團，社團指導老師，就是我們當時的數學科任老師。那時候的電腦社教些什麼？其實也沒教什麼特別的。

 畢竟是新創社團，而且在當時，電腦還是一種很新的東西，大家都還不熟悉該怎麼運用它。

 現在回頭想想，那種感覺其實和今天很多人面對ＡＩ很像。 

大家知道它很厲害，也隱約知道未來會改變很多事情，但到底能做到什麼程度，其實誰都還說不準。

 所以，那時候教最多的，就是輸入法。 

講到這裡，一定要感謝的人就是我的父母。拜他們所賜，我接觸電腦的時間很早。

 因緣際會之下，我在堂妹的阿姨那邊，看到了她正在練習倉頡輸入法的小遊戲畫面。本來就對文字有著強烈興趣的我，一見之下驚為天人，於是就開始自學倉頡輸入法。

 進入高中之後，接觸電腦的機會又更多了。我參加電腦社，也是想把這個新東西學得更好一些。至於學好了之後能拿來幹嘛？當時其實沒想那麼多，只是隱隱約約覺得：未來可能會不一樣；而我不想被丟在後面。 

我本來自學倉頡輸入法，在加入社團的時候，其實已經算是略有小成，基本拆字沒什麼問題。

可是，問題來了。

我們社團老師教的輸入法是什麼？大易、嘸蝦米。

有學過的人就知道：雖然同樣都是字形輸入法，但倉頡、大易與嘸蝦米，其實是完全不同的運作邏輯。

因此，我被卡住了。

大易和嘸蝦米，我是怎麼也學不起來。

 老師後來只好安慰我：「學不會就學不會，反正妳已經會用倉頡了，把倉頡練熟也很好。」

 那之後，我就不再為難自己了。 

然後，6/8的早上我在 YouTube 上遊蕩，意外逛到一個頻道，叫《碎嘴雜談所》。

 這是一個非常小眾、甚至有點寂寞的頻道。從2016年加入到現在，追蹤人數還只有三位數，累計發布影片也才29支。

 吸引我停留下來的，是它前一天發布的一支影片。 

標題寫著：「繁體字，一場你不知道的文化保衛戰。」 

唔……好像有點意思。                                                           

我點開來看了看。

 默默看完影片之後，我忽然想起當年學習中文輸入法時發生過的那些事。

 於是我決定好好地把思緒整理成這篇文章，不只是幫那個小眾頻道做個呼應，也算替我們那個年代，留下一點點微小的紀錄。

 

▋一場差點失敗的文明實驗

 

你有沒有想過？ 

在全球七十多億人口裡，如今每天還持續使用繁體中文的人，其實只剩不到三千萬。

 這個數字，甚至比東京圈的人口還少。

 而這三千萬人，還在使用一套全世界公認筆畫極多、學習成本極高、輸入相對麻煩的文字系統。

 很多外國人第一次看到繁體字時，表情都很複雜。

 「這真的有人寫得出來？」

「你們小學生要背這個？」

「這到底怎麼輸入電腦？」

 尤其看到「鬱」、「體」、「聽」、「龜」這類字的時候，那種震驚幾乎藏不住。 

但真正讓人意外的，是另一件事。

 這套文字，本來真的差點死掉。

 

▋那個年代，大家都認為漢字拖累了國家

 

現在很多人談繁體字，會想到文化、美感、傳統。

 可一百多年前，東亞知識分子談到漢字時，心情幾乎都是絕望的。

十九世紀末到二十世紀初，整個東亞世界在西方列強面前接連潰敗。

 清朝被打爆、日本被黑船敲開國門、朝鮮被迫現代化。

 那是一個連文明都開始懷疑自己的年代。

 很多人最後得出了一個結論：「是漢字害了我們。」

 當時的識字率低得驚人。

 晚清時期真正能讀書寫字的人，大概不到百分之十五。

對一個白天在田裡耗盡體力的農人來說，晚上還得在昏暗燈火下辨認二十三劃的「體」、二十九劃的「鬱」，光是想像就覺得疲憊。

 於是，整個東亞開始朝「效率」狂奔。

 日本在二戰後推動《當用漢字》，大量限制漢字使用範圍；韓國更徹底，直接全面轉向諺文。

時至今日，很多年輕世代幾乎已經不認漢字。

 中國大陸則在1950年代推行簡化字，希望提升識字率與資訊傳播速度。

那個年代甚至流傳一句極有名的口號：「漢字不滅，中國必亡。」

而且，很多人是真的相信。


▋台灣做了一個很奇怪的決定

 

當整個東亞都在拚命做減法時，台灣卻選擇留下繁體字。 

現在很多人會覺得這很自然，可如果把時間拉回當年，你會發現這件事其實非常反直覺。

 因為繁體字真的很麻煩。

 筆畫很多，學起來慢，寫起來累，印刷與輸入也都比拼音文字麻煩得多。

 而且那個年代，沒有人知道未來的電腦世界會長成什麼模樣。

 西方的電子計算機建立在二十六個字母上。

 英文只需要排列組合，漢字卻是成千上萬個獨立圖形。

 很多西方科技界人士曾經非常篤定地認為：漢字遲早會被淘汰，尤其是繁體字。

 因為它比簡體字更龐雜、更佔資源、更難編碼。

 真正可怕的問題，其實並不是「麻不麻煩」，而是如果繁體字進不了數位系統，它就會被現代文明隔絕在外。

 就像古埃及象形文字一樣，最後只能被封存在博物館裡，只剩下展示價值。

 

▋有人把繁體字救進了電腦裡

 

就在很多人都認為漢字撐不過計算機時代時，一個叫朱邦復的人站了出來。

 很多年輕人現在可能沒聽過他。但是如果沒有他，今天很多人未必能如此自然地在電腦與手機上輸入繁體中文。

 朱邦復開始重新拆解漢字。

 他發現：漢字體系看似龐大，但底層組件其實有限。

就像樂高積木一樣，可以被重新組合。

 於是，他創造了「倉頡輸入法」。

 它不依賴發音，而是直接從字形下手。

 這件事非常驚人，因為那等於把流傳了幾千年的漢字，重新做了一次工程學分析。

 後來，他甚至放棄專利。

 很多人都說，如果當年他選擇獨占技術，他完全有機會成為億萬富翁。但他沒有那樣做。

 因為他希望每個台灣家庭，都能負擔得起中文電腦。

 接著，「大五碼（Big5）」誕生了。

 一萬三千多個繁體字與符號，被正式收進電腦系統裡。

 倉頡輸入法與 Big5 的出現，硬是在數位世界裡替繁體字撞開了一條路。

 現在有很多人每天自然地用手機聊天、發文、搜尋資料。可很少人知道，繁體字當年差一點就沒能活著走進網路時代。

 

▋有些字，藏著古人的世界觀

 

很多人會問：「繁體字真的有必要保留嗎？」

 這個問題其實很難用一句話回答。因為繁體字裡面藏著的，很多時候不只是字義，還有古人的價值觀與思考方式。

 我們常笑說，簡體字的「爱」沒有心、「亲」字不相見。

 可回頭看繁體字，古人在造字時，浪漫得像個詩人。

他們把「心」端端正正地放在「愛」的最中間；提醒你「親」人之間，肉身必須相「見」；而聆聽的「聽」，更是奇妙，左邊是耳，右邊卻藏著「十、目、心」——那代表真正的聽，除了用耳朵，還要十目齊張地觀察、毫無保留地用心。

 甚至連「麵」與「面」都分得清清楚楚。

 一個是食物，一個是臉。

 這些東西對資訊傳遞效率幫助不大，但它讓文字裡多了一層文明記憶。

 做不動產久了之後，我其實越來越能理解這種感覺。

 很多老房子之所以讓人捨不得，未必是因為它值多少錢。

而是那些磨石子地板、鐵花窗、老木門、舊信箱，一旦拆掉，某個年代的生活感也會一起消失。

 有些東西留下來的價值，本來就很難只用效率計算。

 

▋每個台灣小孩都參與過這場保衛戰

 

有趣的是，很多台灣人小時候其實很討厭繁體字。

 尤其是在寫生字簿的時候，那真的很像修行。

 一頁頁十字格，寫歪重寫；橡皮擦擦到紙快破掉；桌面永遠堆滿橡皮擦屑。

很多人小時候都曾經邊寫邊懷疑人生。

 可長大後才慢慢發現，那些筆畫早就變成了一種身體記憶。

 你會自然認得字的重心、筆勢與氣韻，也會一眼察覺某個字「哪裡怪怪的」。

 與此同時，注音符號也默默扮演了重要角色。

 當許多地方選擇用拉丁字母輔助學習時，台灣的小孩學的第一套拼音系統，仍然是注音。

 ㄅㄆㄇㄈ。

 它本身就是從漢字演變而來的符號。

 也因為這樣，台灣孩子最早接觸的語言系統，始終都還帶著漢字文化的影子。

 

▋全世界繞了一圈，繁體字忽然變得很珍貴

 

後來發生了一件很有趣的事。 

當全球化越來越強、大家越來越追求極簡化之後，繁體字反而慢慢長出了新的價值。

尤其是在美學領域。

你去看很多華文設計、電影海報、文創品牌、高端包裝，繁體字幾乎天然就帶著一種視覺重量。

像方文山替周杰倫（Jay Chou）寫的歌詞：「天青色等煙雨，而我在等妳。」、「蘭亭臨帖，行書如行雲流水。」

當那些字用繁體排列開來時，那種墨色感、留白感、古典氣息，真的會變得很不一樣。

有些東西很難量化。

可是你看得到，也感覺得到。

這幾年做房地產，我越來越常感覺到一件事。

很多城市都在追求更新、追求速度、追求坪效。

商圈會變、道路會拓寬、老房子會拆掉。

很多地方，五年後再回去，連原本的空氣都不太一樣了。

可那些真正讓人願意住很多年的地方，往往都帶著一點「沒那麼有效率」的東西。

可能是一棵老樹、一條會繞路的小巷、一間還留著老招牌的早餐店。

人最後記得的，常常都不是最快的東西。

現在再回頭看這一百年，會發現一件很奇妙的事。

當年很多人認為繁體字會拖累現代化，可到了今天，繁體字反而成了台灣最鮮明的文化辨識度之一。

它之所以能活到今天，靠的從來都不是某一場轟轟烈烈的勝利。

是一代又一代的人，在課本裡、在鍵盤上、在書店中、在日常生活裡，一筆一劃地，把它寫到了今天。

做不動產這些年，我常看著那些籠罩著紗網的鷹架想：那些真正讓人想安家落戶的地方，往往都留著一些「很不划算」的東西。可能是一扇鏽蝕的鐵花窗、一條繞路的老巷弄，或者，是至今仍寫在老招牌上、筆畫繁複的「麵」與「體」。

繁體字就像這座島嶼上的老房子。它很慢、很重、很麻煩，但它蓋出了我們靈魂的結構。

有些文明能留下來，靠的不是奇蹟。

是始終有那麼一些人，願意讓它活成日常。

 

——萬家鄉

精華 FAQ

  • 因為早期電腦以英文為基礎，漢字筆畫多、編碼難、輸入不便，許多人認為繁體字成本太高，可能被現代科技排除在外，甚至走向被淘汰的命運。

  • 倉頡把漢字拆解成可輸入的字形單位，Big5則把大量繁體字正式納入電腦編碼，兩者共同讓繁體中文能在電腦與手機上穩定使用，延續到網路時代。

  • 作者認為繁體字不只是傳遞資訊的工具，更承載古人的造字思維、文化記憶與美感；台灣能保留下來，靠的是教育、日常書寫與一代代人的持續使用。

萬家鄉

萬家鄉

我是萬家鄉。愛東張西望，也愛追問世界為何變成現在這個樣子。寫城市、寫人性，也寫我們這一代人的不安與溫柔。

#台灣

熱門文章

當全世界都在刪字，台灣為何留下繁體字

hotNews__list__item--img

【1,762億身後事，他的女兒說：「我以為還有時間」】 —— 尹衍樑的傳承安排，是一堂所有家庭都應該上的人生課
hotNews__list__item--img

一杯咖啡就能待一下午：基隆3間讓人捨不得離開的咖啡廳
hotNews__list__item--img

「4生肖」是真正隱形富豪！暗暗存錢生活越過越富裕
hotNews__list__item--img

馬年下半年升職加薪有望！「5生肖」職場運翻紅 這個坑踩到直接出局
hotNews__list__item--img

網友最愛「讓人又虐又甜」陸劇TOP 8！新劇《翹楚》強勢入榜，第一名白鹿主演無話可說
往下滑看更多精彩文章
【1,762億身後事，他的女兒說：「我以為還有時間」】 —— 尹衍樑的傳承安排，是一堂所有家庭都應該上的人生課

【1,762億身後事，他的女兒說：「我以為還有時間」】 —— 尹衍樑的傳承安排，是一堂所有家庭都應該上的人生課

2026-06-06 08:00 J.T



▋那一則永遠停在未讀的訊息

2026年5月26日凌晨4時21分，潤泰集團總裁尹衍樑在台北榮總辭世，享壽76歲。

根據《富比士》2025年台灣富豪榜，他身價約56億美元，折合新台幣約1,762億元，名列台灣第10。身後留下的，是橫跨營建、金融、生技、零售的龐大集團版圖，以及一子一女——兒子尹崇堯，女兒尹崇恩。

消息傳出後兩天，尹崇恩在臉書發文，寫下這些字：

「我一直以為，還有時間。現在才真正明白，有些訊息送出去後，真的會變成永遠不會回的簡訊，永遠停在未讀。」

看到這段話的那一刻，很多人心裡不是在想尹家的千億財富，而是想到了自己的父親、母親、伴侶，和那些還沒來得及說、還沒來得及安排的事。

▋傳承，從來不是「有錢人才需要想的事」

很多人看到「1,762億」這個數字，第一反應是：那是別人家的事，跟我有什麼關係？

但真正值得思考的問題，其實和金額無關。

尹衍樑在世時，早已提前安排兒子尹崇堯進入南山人壽歷練、2022年接掌董座；女兒尹崇恩也陸續在集團旗下多家公司擔任要職。這種「提前布局、有序交棒」的方式，讓家族事業的傳承相對平穩，少了很多可能發生的震盪。

但問題是：一般家庭，有沒有類似的安排？

你上一次跟父母談到「萬一有一天……」是什麼時候？你知道父母有哪些保單、受益人填的是誰嗎？你自己的保單，受益人有多久沒有更新了？

這些問題不是要嚇你，而是因為——真正看過家庭財務安排現場的人都知道，最難的從來不是金額，而是那句「我以為還有時間」。

▋遺產稅，是許多家庭第一個措手不及的關卡

尹衍樑辭世後，外界最多討論的是：千億身家怎麼分？這個問題的答案，比多數人想的還複雜。依據台灣現行法律，遺產稅必須在繼承人知悉繼承之日起六個月內申報，而且必須「先繳遺產稅，才能辦理遺產分割與財產移轉」。

以尹衍樑的資產規模為例，《富比士》估算的是整體財富，但法律上實際須課徵遺產稅的範圍，還要扣除負債、已信託安排、已移轉股權等，實際計算相當複雜，仍需依個案狀況與專業評估而定。換句話說，就算家人之間對分配沒有爭議，資金能否在第一時間到位，往往才是真正的挑戰。

對普通家庭而言，這個邏輯一模一樣：

父母過世後，房子要過戶前得先繳遺產稅。那筆現金，你準備好了嗎？

▋保單，是讓心意準確傳遞的工具

尹衍樑2011年時，曾公開宣示捐出95%財產、撥出30億元籌設唐獎，資助人文與科學研究。他對財富的態度，從來不只是「留給自己人」，而是更大範圍的責任與傳承。

這讓人想到一個很重要的觀念：保單的真正價值，有時不在理賠金額，而在它能把一個人的心意，準確送到對的人手上。指定受益人的保險金，原則上不計入遺產、不需等待遺產稅申報完成，就可以相對快速地交到受益人手中。這筆錢，可以是家人最困難時刻的緊急支援，也可以是讓繼承流程更順暢的現金準備。

但前提是：受益人，要提前寫清楚。

很多人的保單上，受益人一欄寫的是「法定繼承人」——這看起來沒問題，但一旦家庭結構變化（離婚、再婚、生育、照顧責任轉移），這幾個字的意義可能完全不同。

一份好的安排，重點不只在金額，也在誰能拿、何時能拿、拿了之後能解決什麼問題。

▋她說「把您放不下的牽掛，好好接住」

尹崇恩在那篇悼文的最後這樣寫：

「媽媽會有我們陪著。我們也會一起，把您放不下的牽掛，好好接住。」

這句話讓很多人紅了眼眶。因為那種感覺太真實了——失去一個人之後，最難受的，往往是那些他沒說完的話、沒安頓好的事、還有那些他最後放心不下的人。

一份清楚的財務安排，能讓家人在最心碎的時候，少一份混亂、多一份方向。

不是有錢才需要安排，而是你在乎的人，值得你提前想清楚。

▋現在，你可以做的第一步

你不需要是千億富豪，才需要思考這件事。

找出你現在所有保單，確認受益人是否符合你現在的家庭狀況。

和父母做一次「萬一有一天」的對話——不是觸霉頭，而是體貼。

評估家庭的現金流：如果明天發生變故，家人有沒有足夠的流動資金撐過最初的困難期？

如果覺得這些問題太複雜、不知從哪開始，找一位你信任的保險顧問或理財規劃師坐下來談談，通常比你想像中的更容易起步。真正成熟的財務安排，是讓愛有順序，讓責任有名字，讓家人在最混亂的時候，還能照著清楚的路走。

不要等到那則訊息，真的停在未讀。

我是JT， 你的引導式財務規劃顧問，

我不是律師， 但有些想法，想跟你分享。

（實際保險、稅務與遺產規劃仍需依個案狀況、現行法規與專業人士評估。）


J.T

J.T

我是Joseph Ting，擁有 CFP®國際認證高級理財規劃顧問執照， 英國劍橋FTT®引導式培訓師 Level 3 大師級國際認證 Cambridge Facilitative Trainer Training® ， 2019年中國培訓雜誌主辦"我是好講師"大賽全中國12強金科講師； 10年專業訓練職業講師經驗， 10年銀行保險稅務輔銷顧問經驗， 20年保險銷售及相關稅務規劃經驗．

#台灣 #富比士

熱門文章

當全世界都在刪字，台灣為何留下繁體字

hotNews__list__item--img

【1,762億身後事，他的女兒說：「我以為還有時間」】 —— 尹衍樑的傳承安排，是一堂所有家庭都應該上的人生課
hotNews__list__item--img

一杯咖啡就能待一下午：基隆3間讓人捨不得離開的咖啡廳
hotNews__list__item--img

「4生肖」是真正隱形富豪！暗暗存錢生活越過越富裕
hotNews__list__item--img

馬年下半年升職加薪有望！「5生肖」職場運翻紅 這個坑踩到直接出局
hotNews__list__item--img

網友最愛「讓人又虐又甜」陸劇TOP 8！新劇《翹楚》強勢入榜，第一名白鹿主演無話可說
往下滑看更多精彩文章
「4生肖」是真正隱形富豪！暗暗存錢生活越過越富裕

「4生肖」是真正隱形富豪！暗暗存錢生活越過越富裕

2026-06-22 16:48 女子漾／編輯張念慈
「4生肖」是真正隱形富豪！暗暗存錢生活越過越富裕。女子漾AI製圖
「4生肖」是真正隱形富豪！暗暗存錢生活越過越富裕。女子漾AI製圖

有些人賺了錢就想被看見，買新包、換新車；但也有一種人剛好相反，平常看起來安安靜靜、不愛出風頭，甚至讓人以為日子過得很普通，實際上卻早就默默把錢存進口袋。搜狐網分享，有4個生肖靠著穩定、節制與清醒的金錢觀，一點一滴累積財富，最後反而成為生活最富足的一群人。

編輯推薦

文章目錄

富裕生肖1.生肖牛：悶聲做事，存款最驚人

圖片來源：微博@張凌赫工作室official
圖片來源：微博@張凌赫工作室official

屬牛的人一向不是高調型人格，他們不太會把自己的成就掛在嘴邊，也不喜歡在人前炫耀收入。很多時候，大家只覺得生肖牛很踏實、很耐操，卻不知道他們其實是最會默默累積財富的人。

生肖牛的理財邏輯很簡單，就是少花不必要的錢、多存真正能留下來的錢。他們不容易被一時流行沖昏頭，也不太會因為攀比而亂消費。別人在為了面子花錢、為了社交硬撐場面時，生肖牛早就把每一筆收入安排得清清楚楚。

更重要的是，屬牛的人不愛惹事，也不喜歡參與八卦是非。生活圈簡單，花費自然也少，財富就在日復一日的穩定中慢慢變厚。等到真的需要用錢時，生肖牛往往是最有底氣、最不慌張的那一個。

富裕生肖2.生肖蛇：清醒謹慎，隱形富豪代表

虞書欣。圖片來源：微博
虞書欣。圖片來源：微博

屬蛇的人天生帶著一種神秘感，他們不一定會把自己的財務狀況說出口，但其實非常懂得替自己打算。生肖蛇不是沒有能力賺錢，而是他們深知「財不露白」的道理，越有底氣，越不會四處張揚。

生肖蛇做事很謹慎，面對投資、合作或人情往來，都會先觀察再行動。他們不太會為了短期利益冒險，也不會因為別人一句話就衝動跟風。對他們來說，穩穩賺、穩穩守，比一夕暴富更重要。

在人際關係上，生肖蛇也很懂得避開麻煩。他們不愛吵架，不愛捲入紛爭，更不會把時間浪費在無意義的爭執上。因為少了許多消耗，生活反而能保持穩定，財富也能悄悄累積，最後過上讓人羨慕的體面日子。

富裕生肖3.生肖雞：精打細算，積少成多最會過日子

圖片來源：李昀銳 微博
圖片來源：李昀銳 微博

屬雞的人對金錢很敏銳，他們不是不願意花錢，而是每一筆錢都要花得值得。買東西會比較價格，吃飯不喜歡浪費，消費前也會先想清楚「這真的需要嗎？」這種習慣看似精打細算，時間一久卻會變成很強的財富累積力。

生肖雞最大的優勢，就是很懂得控制生活成本。他們不會為了一時衝動，把辛苦賺來的錢隨便花掉，也不容易被華麗包裝或促銷話術帶著走。該省的省、該花的花，正是他們讓生活越來越穩的關鍵。

除此之外，屬雞的人也不太愛管閒事。他們喜歡把日子過得乾淨俐落，不喜歡把自己放進複雜的人際麻煩裡。少了是非與額外支出，生肖雞的存款自然能穩定增加，生活品質也會越來越好。

富裕生肖4.生肖豬：不爭不搶，福氣反而慢慢來

圖片來源：微博@楊紫工作室
圖片來源：微博@楊紫工作室

屬豬的人看起來常常很隨和，好像對很多事情都不太計較，但這種不爭不搶，反而讓他們避開不少麻煩。別人為了名利搶破頭，生肖豬卻懂得把重心放回自己的生活，日子自然過得比較安穩。

生肖豬花錢不算過度苛刻，他們願意對自己好，也懂得享受生活，但不會為了面子亂花冤枉錢。該花的錢不會委屈自己，不該花的錢也不會硬撐排場，這種剛剛好的金錢觀，讓他們不容易陷入財務壓力。

更難得的是，生肖豬很少因為貪心而踩坑。他們不太會碰高風險投資，也不會輕易借錢給不可靠的人，更不會因為一時衝動替別人的麻煩買單。日子一天一天過，財富也一天一天累積，等到大家回頭看，才發現生肖豬早就默默把生活過得很富足。

精華 FAQ

  • 因為生肖牛不愛炫耀，也不跟風亂花錢，會把收入安排得很清楚，減少不必要支出，長期靠穩定與自律累積出可觀存款。

  • 生肖蛇做事謹慎，面對投資與合作會先觀察再行動，不會因短期利益衝動冒險，也懂得避開人際消耗，讓財富更穩定地累積。

  • 生肖雞靠精打細算控制生活成本，避免衝動消費；生肖豬則不爭不搶，花錢適度、遠離高風險與麻煩，兩者都能讓財富慢慢增長。

#星座生肖 #生肖運勢

熱門文章

當全世界都在刪字，台灣為何留下繁體字

hotNews__list__item--img

【1,762億身後事，他的女兒說：「我以為還有時間」】 —— 尹衍樑的傳承安排，是一堂所有家庭都應該上的人生課
hotNews__list__item--img

一杯咖啡就能待一下午：基隆3間讓人捨不得離開的咖啡廳
hotNews__list__item--img

「4生肖」是真正隱形富豪！暗暗存錢生活越過越富裕
hotNews__list__item--img

馬年下半年升職加薪有望！「5生肖」職場運翻紅 這個坑踩到直接出局
hotNews__list__item--img

網友最愛「讓人又虐又甜」陸劇TOP 8！新劇《翹楚》強勢入榜，第一名白鹿主演無話可說
往下滑看更多精彩文章
馬年下半年升職加薪有望！「5生肖」職場運翻紅 這個坑踩到直接出局

馬年下半年升職加薪有望！「5生肖」職場運翻紅 這個坑踩到直接出局

2026-06-15 08:16 女子漾／編輯張念慈
馬年下半年升職加薪有望！「5生肖」職場運翻紅 這個坑踩到直接出局。女子漾AI製圖
馬年下半年升職加薪有望！「5生肖」職場運翻紅 這個坑踩到直接出局。女子漾AI製圖

馬年前半段，很多人可能都有一種「努力很多、回報很少」的無力感，明明加班沒少過，責任也扛了不少，升職名單卻遲遲沒有自己，加薪消息更像消失在空氣裡。不過進入馬年後半段，部分生肖的職場氣場有機會出現轉折，尤其屬牛、屬龍、屬猴、屬雞、屬豬的人，若能把握關鍵時機，升職加薪、貴人提拔與工作舞台都有機會一起靠近。

編輯推薦

馬年下半年職場運旺生肖1.生肖牛：苦撐半年終於被看見，別再把機會讓出去

關曉彤。圖片來源：關曉彤 官方微博
關曉彤。圖片來源：關曉彤 官方微博

屬牛的人在馬年前半段，多半是職場裡最默默承擔的那一群。事情來了就做，問題出現就扛，不太邀功，也不太習慣高調表現自己。這種穩定可靠的特質，讓主管知道你值得信任，但也容易讓人誤以為你「不急著往上爬」。

進入馬年後半段，生肖牛的職場運有望慢慢翻紅。過去累積的工作成果，可能被某位關鍵人物看見，也可能因為部門調整、專案分工或人事空缺，讓你突然被推到更重要的位置。對生肖牛來說，這不是突然變幸運，而是長期努力終於等到適合的時機。

不過生肖牛最大的問題，就是太習慣低調。當主管問你是否有意願接下新任務，或是否想挑戰更高位置時，千萬不要第一時間說「我再想想」。這段時間最適合主動談工作規劃，不是硬要職位，而是清楚表達你準備好了。若總是等到萬無一失才開口，機會很可能已經落到別人手上。

馬年下半年職場運旺生肖2.生肖龍：財運與事業一起動，少說話就是保住運勢

圖片來源：李昀銳 微博
圖片來源：李昀銳 微博

屬龍的人在馬年本來就帶著較強的氣場，但前半段可能有些分心，忙著經營副業、人際或其他外部機會，反而讓主業表現沒有完全發揮。到了後半段，生肖龍的職場重點會重新回到原本的工作場域，尤其是舊主管、老東家、內部重組或升遷評估，都可能成為職涯轉折點。

生肖龍下半年的機會，往往不是從外面突然掉下來，而是原本累積的人脈與表現開始發酵。你以為自己在公司裡只是一般成員，但在某些決策者眼中，生肖龍其實自帶企圖心與存在感，只要關鍵時刻站出來，很容易被注意到。

不過生肖龍下半年要特別小心口舌是非。職場裡的站隊、背後評論同事、隨口抱怨主管，這些事情看似只是聊天，卻可能在升遷前夕變成扣分項。尤其當你的名字已經進入評估範圍時，任何負面印象都可能被放大。這段時間最聰明的做法，就是少捲入八卦，多拿成果說話。

馬年下半年職場運旺生肖3.生肖猴：新專案是翻身舞台，別再當人人都好的老好人

圖片來源：官方微博
圖片來源：官方微博

屬猴的人反應快、腦筋靈活，最擅長在變動中抓到機會。馬年後半段，生肖猴的職場機會很可能出現在新專案、新業務、新主管或新部門成立時。別人還在觀望值不值得投入，生肖猴若能第一時間站出來，就有機會搶到關鍵位置。

對生肖猴來說，下半年最適合「先卡位」。等到一個專案已經成熟、資源都分配完畢，往往就輪不到你發揮。真正能讓生肖猴被看見的時刻，是在大家還不確定方向時，主動提出方法、展現判斷力，甚至願意承擔一點風險。只要撐過前期混亂，後面的回報會比想像中更大。

但生肖猴也有一個容易壞事的習慣，就是想讓所有人都滿意。一邊想討主管喜歡，一邊又怕得罪同事，最後做事變得模糊，立場也不夠清楚。升職加薪時，主管要看的不是你人緣多好，而是你能不能在關鍵時刻做判斷、扛責任。下半年別再當和稀泥的人，越清楚站穩位置，越容易被看見價值。

馬年下半年職場運旺生肖4.生肖雞：專業實力到位，關鍵在於走出自己的小圈圈

圖片來源：微博@張凌赫工作室official
圖片來源：微博@張凌赫工作室official

屬雞的人向來對工作標準高，做事細、要求嚴，在專業能力上很容易成為團隊裡的穩定支柱。馬年後半段，生肖雞的優勢將不只是把事情做好，而是有機會透過跨部門合作、對外交流、專案展示，讓更多人知道你的能力。

過去生肖雞可能只是在原本部門裡被肯定，主管知道你能做事，同事知道你可靠，但更大的圈子未必認識你。下半年若有跨部門協作、內部提案、公開報告或資源整合的機會，生肖雞務必要把握，這些場合會成為升遷評估時很重要的加分關鍵。

不過生肖雞最大的盲點，是太習慣單打獨鬥。遇到新任務時，第一反應常常是「我自己來就好」，但後半段的機會未必靠一個人就能完成。若能適時求助、善用團隊資源，反而更能展現你的統籌能力。職場升遷看的不是一個人硬撐到多累，而是你能不能把事情帶著大家一起完成。

馬年下半年職場運旺生肖5.生肖豬：貴人正在靠近，兩個機會只能選一個

圖片來源：微博@楊紫工作室
圖片來源：微博@楊紫工作室

屬豬的人在馬年後半段貴人運相當值得期待，可能會有一位對你特別欣賞的人，主動在更高層面前替你說話，或在重要場合中幫你牽線。這個人未必是你平常最常往來的朋友，也不一定是最會稱讚你的人，反而可能是某位長期觀察你工作態度、但平常不太多話的主管或前輩。

生肖豬下半年的機會，有時會出現在意想不到的地方。可能是原本沒想過的職務調整，也可能是有人突然把你推薦進某個新團隊。這段時間要更敏銳觀察身邊的人脈，不是每段關係都要用力經營，而是要分辨誰真正能推動你的職涯往前走。

另外，生肖豬下半年可能會面臨兩個工作選項，一個比較穩，一個比較有挑戰。選擇時不要貪心想兩邊都抓，否則容易分散能量。可以用一個簡單標準判斷：如果你現在缺的是預算、人脈、團隊，就選能給你更多資源的機會；如果你缺的是曝光、舞台與認可，就選能讓你被看見的位置。

馬年下半年升職加薪有望！「5生肖」職場運翻紅 這個坑踩到直接出局。女子漾AI製圖
馬年下半年升職加薪有望！「5生肖」職場運翻紅 這個坑踩到直接出局。女子漾AI製圖

這3個職場地雷，5生肖下半年都要避開

首先，不要到處放話說自己想升職。適度表達企圖心是好事，但如果私下不斷跟同事透露「我想要那個位置」，消息很快可能傳遍公司。主管聽到時，未必會覺得你積極，反而可能覺得你太急、太沉不住氣。

第二，不要在升職前夕鬆懈。很多人最容易敗在這一點，覺得機會差不多來了，工作態度反而開始飄，結果最後關頭出現失誤，被同期競爭者追過去。越接近成果浮現，越要穩住節奏。

第三，不要錯過關鍵時機。生肖牛適合在秋意漸深後主動談規劃，生肖龍適合在年末衝刺前集中展現價值，生肖猴要抓住新專案啟動期，生肖雞要把握跨部門合作場合，生肖豬則要在冬月前後做出關鍵選擇。時機抓對，努力才更容易被放大。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

｢女子漾｣愛自己的每個樣子！【女子漾】最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都在女子漾
快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#星座生肖 #生肖運勢 #工作職場

熱門文章

當全世界都在刪字，台灣為何留下繁體字

hotNews__list__item--img

【1,762億身後事，他的女兒說：「我以為還有時間」】 —— 尹衍樑的傳承安排，是一堂所有家庭都應該上的人生課
hotNews__list__item--img

一杯咖啡就能待一下午：基隆3間讓人捨不得離開的咖啡廳
hotNews__list__item--img

「4生肖」是真正隱形富豪！暗暗存錢生活越過越富裕
hotNews__list__item--img

馬年下半年升職加薪有望！「5生肖」職場運翻紅 這個坑踩到直接出局
hotNews__list__item--img

網友最愛「讓人又虐又甜」陸劇TOP 8！新劇《翹楚》強勢入榜，第一名白鹿主演無話可說
往下滑看更多精彩文章
網友最愛「讓人又虐又甜」陸劇TOP 8！新劇《翹楚》強勢入榜，第一名白鹿主演無話可說

網友最愛「讓人又虐又甜」陸劇TOP 8！新劇《翹楚》強勢入榜，第一名白鹿主演無話可說

2026-06-15 17:45 女子漾／編輯ANDREA
圖片來源：官方劇照
圖片來源：官方劇照

網友最愛「讓人又虐又甜」陸劇TOP 8！新劇《翹楚》強勢入榜，第一名白鹿主演無話可說

大家有沒有這種經驗？追劇的時候，明明男女主角的互動甜到讓人忍不住嘴角上揚，下一秒卻又被劇情虐到心肝脾肺痛！ 這回為大家重新盤點了近幾年網評「最讓人又虐又甜」的陸劇TOP 8，一起來看看吧！

文章目錄

編輯推薦

TOP 8：《蒼蘭訣》

主演： 王鶴棣虞書欣
霸道月尊與軟萌仙子的設定絕對是天花板級別！前期兩人靈魂互換的互動搞笑又超甜，但大婚前夕的決裂卻讓全網觀眾哭到不行。那種為了彼此義無反顧犧牲的雙向奔赴，絕對是又笑又淚的經典代表作。

圖片來源：愛奇藝 官方劇照
圖片來源：愛奇藝 官方劇照

圖片來源：愛奇藝 官方劇照
圖片來源：愛奇藝 官方劇照

TOP 7：《長相思》

主演： 楊紫、張晚意、鄧為、檀健次

一女對多男的極致情感拉扯！小夭與相柳、塗山璟、瑲玹之間的感情糾葛，把「虐戀」發揮到淋漓盡致。每一段感情都有獨特的甜，卻也伴隨著宿命的無奈，特別是相柳默默守護的深情，絕對是全網公認的痛點。

圖片來源：騰訊視頻 官方劇照
圖片來源：騰訊視頻 官方劇照

圖片來源：騰訊視頻 官方劇照
圖片來源：騰訊視頻 官方劇照

圖片來源：騰訊視頻 官方劇照
圖片來源：騰訊視頻 官方劇照

TOP 6：《墨雨雲間》

主演： 吳謹言、王星越

復仇爽劇外衣下的極限推拉！肅國公與薛芳菲每一次眼神交會都性張力拉滿。女主角背負著沉重的血海深仇，而男主那種「就算妳要下地獄我也陪妳」的無底線偏愛，在沉重的劇情裡給了觀眾最心動的甜。

圖片來源：優酷 官方劇照
圖片來源：優酷 官方劇照

圖片來源：優酷 官方劇照
圖片來源：優酷 官方劇照

圖片來源：優酷 官方劇照
圖片來源：優酷 官方劇照

TOP 5：《天地劍心》

主演： 成毅、李一桐

2026年引爆話題的仙俠大作！劇情講述最強斬妖兵器遇見了蜘蛛精，這「斬妖者愛上妖」的設定一聽就知道要開虐啦！兩人從對立防備到相知相守，情感張力極強，被網友大讚是「甜到看不膩，虐到出不了坑」的神作。

圖片來源：愛奇藝 官方劇照
圖片來源：愛奇藝 官方劇照

圖片來源：愛奇藝 官方劇照
圖片來源：愛奇藝 官方劇照

圖片來源：愛奇藝 官方劇照
圖片來源：愛奇藝 官方劇照

TOP 4：《無憂渡》

主演： 任嘉倫、宋祖兒

這部結合中式志怪題材的劇，探討了人與妖之間的悲傷宿命。男女主角在奇情懸案中互相扶持，充滿了互相救贖的溫暖，但「人妖殊途」的設定本身就是個巨大的虐點，後期的劇情走向更是被網友評為「意難平」的代表作。

圖片來源：愛奇藝 官方劇照
圖片來源：愛奇藝 官方劇照

圖片來源：愛奇藝 官方劇照
圖片來源：愛奇藝 官方劇照

TOP 3：《星漢燦爛．月升滄海》

主演： 吳磊、趙露思

凌不疑和程少商互相治癒的過程甜度爆表，充滿了極致的宿命感。但他為了復仇，在成婚前夕拋下少商那一幕，真的是虐出新高度！那種「我愛妳，但我必須為了報仇離開妳」的痛感，後勁有夠強。

圖片來源：騰訊視頻 官方劇照
圖片來源：騰訊視頻 官方劇照

圖片來源：騰訊視頻 官方劇照
圖片來源：騰訊視頻 官方劇照

TOP 2：《翹楚》（2026年6月新劇）

主演： 陳都靈、周翊然

2026年6月底開播就衝上熱搜！女主角重生復仇，遇上從小兵逆襲成大將軍的男主。兩人在權謀算計中互相試探，卻又忍不住被彼此吸引，這種「我們都在利用對方，卻不小心動了真心」的危險關係，絕對是今年夏天最帶感的玻璃渣糖！

圖片來源： 優酷 官方劇照
圖片來源： 優酷 官方劇照

圖片來源：優酷 官方劇照
圖片來源：優酷 官方劇照

圖片來源：優酷 官方劇照
圖片來源：優酷 官方劇照

TOP 1：《莫離》（2026年6月新劇）

主演： 白鹿、丞磊

2026年6月9日熱騰騰上線的強檔！古裝女神白鹿飾演滿身秘密的復仇嫡女，嫁給丞磊飾演的殘疾王爺。這對「先婚後愛」的夫妻從互相猜忌、暗中較勁，到最後在血雨腥風中暗生情愫。兩人雙強聯手又必須互相防備的拉扯感，絕對是近期「又虐又甜」的最高境界！

圖片來源：騰訊視頻 官方劇照
圖片來源：騰訊視頻 官方劇照

圖片來源：騰訊視頻 官方劇照
圖片來源：騰訊視頻 官方劇照

圖片來源：騰訊視頻 官方劇照
圖片來源：騰訊視頻 官方劇照

圖片來源：騰訊視頻 官方劇照
圖片來源：騰訊視頻 官方劇照

圖片來源：騰訊視頻 官方劇照
圖片來源：騰訊視頻 官方劇照

｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#翹楚 #白鹿 #陸劇 #楊紫 #丞磊 #虞書欣 #王鶴棣 #趙露思 #宋祖兒

熱門文章

當全世界都在刪字，台灣為何留下繁體字

hotNews__list__item--img

【1,762億身後事，他的女兒說：「我以為還有時間」】 —— 尹衍樑的傳承安排，是一堂所有家庭都應該上的人生課
hotNews__list__item--img

一杯咖啡就能待一下午：基隆3間讓人捨不得離開的咖啡廳
hotNews__list__item--img

「4生肖」是真正隱形富豪！暗暗存錢生活越過越富裕
hotNews__list__item--img

馬年下半年升職加薪有望！「5生肖」職場運翻紅 這個坑踩到直接出局
hotNews__list__item--img

網友最愛「讓人又虐又甜」陸劇TOP 8！新劇《翹楚》強勢入榜，第一名白鹿主演無話可說

最新文章

2026年 FIFA 世界盃開踢！陣容豪華的官方專輯規模再度擴大！

2026年 FIFA 世界盃開踢！陣容豪華的官方專輯規模再度擴大！

#世足賽 #世界盃 #LISA #歌手 #歌單推薦 #全新專輯 #世足

睿忒 2026.06.26 13
好物謎《貓咪米其林餐廳》新故事解謎拼圖🐱

好物謎《貓咪米其林餐廳》新故事解謎拼圖🐱

#台灣 #桌遊 #拼圖 #開箱 #漾漾來開箱 #推理

萍姐愛分享 2026.06.26 11
[寢具開箱] Moonlight 360°瞬冷涼感寢具｜高機能冰河絲涼感纖維｜夏天一躺就有感！

[寢具開箱] Moonlight 360°瞬冷涼感寢具｜高機能冰河絲涼感纖維｜夏天一躺就有感！

#寢具 #涼感 #開箱 #漾漾來開箱

萍姐愛分享 2026.06.26 9
直擊人性黑暗面｜5部後勁極強的窒息系必看韓劇推薦

直擊人性黑暗面｜5部後勁極強的窒息系必看韓劇推薦

#韓國 #韓劇 #戲劇推薦 #熱門韓劇 #推薦韓劇 #口碑黑馬韓劇

Beverly比猴俐 2026.06.26 16
醫院裡的另一種處方箋：三峽恩主公隱藏版圖書室，讓等待不只是等待

醫院裡的另一種處方箋：三峽恩主公隱藏版圖書室，讓等待不只是等待

#漫畫 #秘境 #圖書館

巧比。針線包 2026.06.26 16
對方說「不收禮」怎麼辦？5個商務送禮情境與體面應對策略

對方說「不收禮」怎麼辦？5個商務送禮情境與體面應對策略

#工作職場

享民頭條 2026.06.26 12
冷氣開16度還是不涼？多數人忽略「這1處」害電費狂噴，台電曝4招快速降溫又省電

冷氣開16度還是不涼？多數人忽略「這1處」害電費狂噴，台電曝4招快速降溫又省電

#冷氣

女子漾／編輯許智捷 2026.06.26 83
孫淑媚天天吃膠原蛋白！網崩潰喊「狂冒痘」？營養師揭真相：4大地雷別踩

孫淑媚天天吃膠原蛋白！網崩潰喊「狂冒痘」？營養師揭真相：4大地雷別踩

#孫淑媚 #膠原蛋白 #營養 #胜肽

女子漾／編輯ANDREA 2026.06.26 76
【快訊】6/26會放豪雨假嗎？南高屏停班停課、新竹市中午起放假！全台停班停課資訊一次看

【快訊】6/26會放豪雨假嗎？南高屏停班停課、新竹市中午起放假！全台停班停課資訊一次看

#豪雨假 #停班停課

女子漾／編輯周意軒 2026.06.26 81
2026金曲獎完整入圍名單！蔡依林9項入圍成最大贏家，A-Lin主持、田馥甄、孫淑媚登台開唱

2026金曲獎完整入圍名單！蔡依林9項入圍成最大贏家，A-Lin主持、田馥甄、孫淑媚登台開唱

#田馥甄 #蔡依林 #A-Lin #金曲獎 #孫淑媚 #周湯豪 #盧廣仲 #第37屆金曲獎

女子漾／編輯周意軒 2026.06.26 216
18+