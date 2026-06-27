2026-06-27 17:01 女子漾／編輯王廷羽
全世界都忘了彼得帕克！《蜘蛛人：重生日》7大看點，MJ重逢、莎蒂辛克角色成最大謎團
等了快5年，湯姆霍蘭德版蜘蛛人真的回來了！《蜘蛛人：重生日》釋出最新預告後，立刻在全球社群掀起討論，不只是因為彼得帕克終於回歸，更因為這一次的他，已經不是大家記憶中那個還有朋友、愛人與復仇者支援的少年英雄。
故事接續《蜘蛛人：無家日》事件4年後，彼得為了拯救多重宇宙，選擇讓全世界忘記自己的存在，如今的紐約，沒有人知道彼得帕克是誰，MJ與奈德也不再記得他，他只能獨自穿上戰衣，成為真正意義上的「全職蜘蛛人」！這篇女子漾整理《蜘蛛人：重生日》7大看點，準備好迎接最孤獨、也最成熟的蜘蛛人了嗎？
《蜘蛛人：重生日》看點1. 痛失一切的「全職蜘蛛人」
大家還記得《蜘蛛人：無家日》結尾留下系列最心碎的一幕，彼得帕克為了阻止多重宇宙崩壞，請奇異博士施展咒語，讓所有人忘記「彼得帕克」的存在，這道咒語不是單純抹去蜘蛛人的真實身分，而是連MJ、奈德都忘記他曾經參與過自己的人生。
到了《重生日》，時間線推進至事件4年後，他已告別需要鋼鐵人指引、在校園與英雄身分間拉扯的少年時期，他將自己從摯愛的人生中徹底抽離，把守護紐約視為唯一使命，詮釋出與過往截然不同的孤獨與堅毅。
《蜘蛛人：重生日》看點2. 湯姆霍蘭德版蜘蛛人進入成人篇
過去的湯姆霍蘭德版蜘蛛人，帶著少年感與鄰家感，他會犯錯、會緊張，也會努力證明自己配得上「英雄」這個身分。到了《蜘蛛人：重生日》，彼得已經走出校園，他不再是復仇者聯盟裡的小蜘蛛，而是必須自己做決定、自己扛後果的大人。官方資料也提到，彼得長期投入打擊犯罪後，身體出現異常變化，甚至威脅到自己的存在，讓新的一集多了更沉重的成長感。
《蜘蛛人：重生日》看點3. MJ還會想起彼得嗎？感情線成最大虐點！
彼得與MJ的關係，是湯姆霍蘭德版蜘蛛人系列最讓粉絲放不下的情感核心，《蜘蛛人：無家日》最後，彼得原本有機會重新走進MJ的人生，卻在看到她平安後選擇離開。最新預告公開後，粉絲最在意的問題仍是：MJ會不會重新想起彼得？兩人是否還有機會重逢？如果MJ已經展開新生活，彼得又該怎麼面對？這條感情線很可能成為《蜘蛛人：重生日》最虐心的部分。
《蜘蛛人：重生日》看點4. 浩克、制裁者回歸，街頭英雄感更強
預告中最讓漫威粉絲驚喜的亮點，就是浩克與制裁者登場！馬克魯法洛飾演的浩克，可能與彼得身體異常的線索有關；強柏恩瑟飾演的制裁者，則讓故事更貼近紐約街頭犯罪。蜘蛛人與制裁者的信念完全不同，蜘蛛人堅守不殺原則，制裁者行事更直接、更狠，兩人若在犯罪現場碰上，很可能帶出價值觀衝突，也讓動作戲更有張力。
《蜘蛛人：重生日》看點5. 莎蒂辛克角色成謎
《怪奇物語》莎蒂辛克加入《蜘蛛人：重生日》，從卡司公布後就受到關注，官方預告曝光後，她的角色身分仍未揭曉，反而讓討論度更高。到底她會是全新關鍵角色？還是牽動未來漫威宇宙布局的人物？目前片商尚未正式公開設定，也讓她成為預告後最具話題的謎團之一，相信影迷們也都迫不及待進劇院揭曉她的身份了！
《蜘蛛人：重生日》看點6. 新型犯罪登場，彼得能力疑似失控
《蜘蛛人：重生日》不只讓彼得面對全新反派，也讓他面對自己的身體變化，一連串詭異的新型犯罪浮現，背後牽出前所未見的強大威脅；同時，彼得身體出現異常，甚至影響自身存在。也意味著危機不只來自外部敵人，也來自蜘蛛人自己的能力狀態，外有犯罪升級，內有能力失控，彼得必須在沒有支援的情況下撐住局面，這也是預告最值得二刷找線索的地方。
《蜘蛛人：重生日》看點7. 《尚氣》導演接手，動作場面與情感線都值得期待
《蜘蛛人：重生日》由《尚氣與十環傳奇》導演德斯汀丹尼爾克雷頓執導，這也讓新篇章多了一個值得注意的方向。《尚氣》最受好評的部分之一，就是把近身格鬥、角色身世與家庭情感結合在一起，不只是打得精彩，也讓主角的成長更有重量。
放到《蜘蛛人：重生日》裡，這樣的導演風格很適合彼得帕克現在的狀態，失去朋友、愛人與身分認同後，他不只要面對新型犯罪與未知反派，也要重新整理「自己為什麼還要當蜘蛛人」。如果電影能把街頭動作、能力異變與彼得的孤獨感拍得更集中，這集很可能會成為湯姆霍蘭德版蜘蛛人最成熟的一章。
《蜘蛛人：重生日》於2026年7月29日全台上映！
精華 FAQ
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本片接續《蜘蛛人：無家日》之後的故事，時間線推進到事件四年後。彼得為阻止多重宇宙崩壞，讓全世界忘記他的存在，從此只能獨自面對紐約的危機。
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內文指出，咒語讓MJ與奈德都忘了彼得曾參與他們的人生，因此彼得與MJ能否重逢、MJ會不會重新想起他，成為新片最受關注也最虐心的感情線。
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預告中的浩克與制裁者回歸，讓故事更偏向紐約街頭犯罪；莎蒂辛克角色仍是未解之謎；加上彼得身體異常與新型犯罪，整體看點兼具動作、懸疑與情感。
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