2026-06-26 13:41 女子漾／編輯許智捷
冷氣開16度還是不涼？多數人忽略「這1處」害電費狂噴，台電曝4招快速降溫又省電
夏天一到，冷氣幾乎成為救命家電，尤其高溫飆升、室內悶得像蒸籠時，很多人回家第一件事就是按下冷氣遙控器。只是最崩潰的情況也來了：冷氣明明開了，房間卻怎麼吹都不涼，甚至越吹越心浮氣躁，月底電費帳單還可能跟著暴衝。
不少人一聽到冷氣不冷，第一反應就是「是不是要補冷媒？」但其實冷氣吹不涼，不一定是冷媒問題，有時只是濾網太髒、室外機散熱不良、出風口方向不對，或冷氣噸數根本不夠。以下整理冷氣不冷常見原因，以及幾個在家就能先做的省錢降溫方法，先自救一輪，再決定要不要請師傅到府檢查。
冷氣不冷原因1：濾網太髒
冷氣濾網是最容易被忽略的地方。很多人買冷氣後只記得開關，卻忘了濾網也需要定期清潔。當濾網卡滿灰塵、棉絮、毛髮時，冷氣吸入與送出的風量都會變差，冷房效率自然下降。
簡單來說，冷氣就像戴著一層厚口罩在工作，明明很努力運轉，卻吹不出該有的涼感。更麻煩的是，濾網長期不清洗，也容易累積髒污、黴菌與過敏原，冷氣一吹，髒空氣就跟著在室內循環，對過敏族、家中有小孩或長輩的人來說更要注意。
冷氣不冷原因2：室外機散熱不良
很多人只注意室內機，卻忘了室外機才是冷氣散熱的重要角色。如果室外機被安裝在狹窄陽台、前方有百葉窗阻擋，或周圍堆滿雜物，都可能讓熱氣無法順利排出。
當室外機散熱不良，冷氣就會變得更吃力，壓縮機需要長時間高功率運轉，結果就是室內不夠涼、電費卻一直往上跑。尤其夏天陽台本來就悶熱，如果室外機周圍又不通風，冷房效果會更明顯打折。
冷氣不冷原因3：冷媒不足
「冷氣不冷是不是要補冷媒？」這句話幾乎是夏天最常聽到的冷氣迷思之一。冷媒不足確實可能讓冷氣不冷，但正常情況下，冷媒並不會無故消失。
如果冷媒真的不足，背後可能代表管線有漏、接頭有問題，或冷氣設備本身出現異常。也就是說，單純補冷媒不一定能真正解決問題。建議先檢查濾網、出風口、室外機通風狀況，如果都沒有改善，再請專業技師用冷媒壓力表檢測，會比自己亂猜更準確。
冷氣不冷原因4：冷氣噸數不夠
有些人家裡冷氣看起來很新，濾網也清了，室外機也沒有被擋住，但房間就是不夠冷，這時可能要回頭看冷氣噸數是否足夠。
若空間太大、日曬太強、樓層悶熱，卻使用冷房能力不足的冷氣，壓縮機就會一直全力運轉，卻還是達不到設定溫度。這種狀況不只吹不涼，也很容易讓電費增加。若客廳、開放式空間或西曬房間長期冷房效果差，建議請專業人員評估坪數、日曬與冷氣能力是否匹配。
冷氣不冷怎麼辦？4招先自救
冷氣不冷怎麼辦？4招先自救
1. 每2到3週清洗一次濾網
想讓冷氣恢復冷房效率，最簡單也最省錢的方法，就是清洗濾網。尤其夏天幾乎天天開冷氣，建議約2到3週清潔一次；如果家中有寵物、靠近馬路、灰塵較多，清潔頻率可以更高。
清洗時可以先取下濾網，用清水沖洗，髒污較明顯時再搭配中性清潔劑與軟毛刷輕刷。洗完後不要直接拿去太陽底下曝曬，避免濾網變形或脆化，建議用乾布擦乾，或放在陰涼通風處陰乾。
若家中的濾網屬於不可水洗材質，則可以用吸塵器吸除灰塵，或依照原廠建議定期更換。
2. 檢查室外機前方有沒有被擋住
冷氣不冷時，別只看室內，也要走到陽台或窗外附近檢查室外機。室外機前方最好不要有櫃子、盆栽、雜物、百葉窗或大型遮蔽物，周圍也不要堆滿東西。
室外機需要順利排出熱氣，才能讓冷氣維持正常效率。如果熱氣一直卡在同一個空間裡，冷氣就像在悶熱環境中硬撐，冷房速度自然會變慢。若家中室外機安裝位置過於狹窄，或長期被陽光直曬，也可以請專業人員評估是否需要改善通風。
3. 冷氣出風口往上吹，讓冷空氣自然往下沉
很多人覺得冷氣要對著人吹才夠涼，所以會把出風口往下調。但從空氣循環來看，冷氣出風口往上吹，反而更有機會讓冷空氣均勻擴散。
因為冷空氣會往下沉、熱空氣會往上升，當冷氣朝上送風時，冷空氣能在室內形成比較好的循環，不會只集中在某個角落。這樣不只比較快降溫，也能避免身體被冷風吹到頭痛、肩頸僵硬。
4. 搭配循環扇，加速全室冷房
循環扇不是只有沒開冷氣時才有用，搭配冷氣反而更能放大降溫效果。冷氣剛開時，可以把循環扇放在室內機對角線位置，或放在冷氣出風口下方，以仰角朝室內中央吹，幫助冷空氣快速擴散。
這樣做的好處是，室內溫度更容易均勻，不會出現「冷氣旁很冷、房間另一邊還很悶」的尷尬狀況。當冷房速度變快，壓縮機高功率運轉的時間也有機會減少，長時間使用下來更省電。
冷氣省電小提醒：溫度別一次調太低
很多人一回家覺得熱，就直接把冷氣開到18度、20度，以為這樣會比較快涼。但實際上，冷氣為了達到低溫設定，壓縮機會長時間高功率運轉，反而更耗電。
比較建議的方式是，先開窗讓室內熱氣散出，再開冷氣並搭配循環扇或電風扇。冷氣溫度可設定在26到28度之間，體感不夠涼時先加強風量與空氣循環，而不是一直往下調溫度。
另外，白天出門前可以拉上窗簾、關掉不必要的燈與電器，減少室內熱源；若是西曬房或頂樓住戶，也可以搭配遮光窗簾、隔熱貼、活動拉門，減少冷氣流失，讓冷房更有效率。
｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower