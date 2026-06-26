2026-06-26 19:00 睿忒
2026年 FIFA 世界盃開踢！陣容豪華的官方專輯規模再度擴大！
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：2026年FIFA官方專輯擴大至19首歌，規模遠勝上屆。
- 重點二：文中精選Ava Max與BIA、Shakira與Burna Boy等三首代表作。
- 重點三：專輯匯集多國歌手，強調世足賽的族群融合與世界觀。
Hi there，前不久寫了有關今年FIFA 國際足球總會世界盃(簡稱世足賽)、由LISA、Anitta和Rema合唱的開幕曲〈Goals〉(2026)，而就在前兩週時比賽也正式拉了序幕，相繼在各場地上的開幕演出也成為了不少人討論的話題，今天就來說說今年世足賽的官方專輯《Official FIFA World Cup 2026 Album》(2026)，相對於上一屆來說，本屆的規模可說是擴大了不少。
相較於2018年上屆專輯所收錄的十三首歌，今年收錄曲目的數量增加到了19首，邀請到的歌手數量及國籍也多了不少，真正地在往族群融合的理念上前進，在運動的基礎上、加上音樂去做出表率，這樣的國際賽事不只是單純的運動賽事那麼簡單而已啊。下面在這麼多首歌當中選了三首我個人的喜好來分享，不曉得大家都有沒有聽過呢？
˙〈Energy〉 Ava Max, BIA
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第一首要分享的是 Ava 和 BIA 的合作曲〈Energy〉，這首歌雖然不算是本屆歌曲中受重視的一首，不過這種 Ava 擅長的電子流行樂，讓我在第一次聽的時候就愛上了，並且 BIA 在歌曲中的表現也很令人驚艷，印象中偏向慵懶風格的饒舌，在配合歌曲後的速度感也像是燃起了活力一般，就更不用提原本就是這個曲風中翹楚的 Ava 了。
雖然官方沒有給這首歌什麼名頭，不過兩人依舊登上了 The FIFA World Cup 2026 Countdown Concerts (2026 FIFA 世界盃倒數演唱會) 的洛杉磯場次演出，我認為現場的演唱更能夠展現出這首〈Energy〉的能量，和留言區的不少人一樣，我也認為這首歌明明也很適合拍部 MV 啊！其中活力四射的氣氛實在和世足賽非常搭啊！
˙〈Dai Dai〉Shakira, Burna Boy
Shakira 幾乎已經是世足賽不可或缺的靈魂人物了，今年第四度和世足賽合作推出主題曲，在歌曲中特地配合世足賽的氛圍創作，不但強調了關於運動賽事的活力及熱情，同時也將某些參賽國家的元素融在歌詞裡，另外也加進了像是西班牙語、日語、法語等語言的單詞，就更別提歌名〈Dai Dai〉本就是來自義大利語，Shakira 在這首歌當中，真正地把四海一家的精神都演繹了出來。
這次 Shakira 在這首歌中請到了 Burna Boy 助陣，老實說在這之前雖然知道他是奈及利亞有名的歌手，但我是對他是不熟悉的；不過必須說他和 Shakira 搭配得很不錯，在〈Dai Dai〉的唱段雖然並不讓我覺得特別明顯或突出，但他很好地融入進歌曲，讓整首歌在基於 Shakira 的基礎上變得更有層次感，把整體拉丁混合非洲的風格詮釋得非常好。因此這首歌擔起今年的世足賽主題曲實在是當之無愧啊！
˙〈DNA (More Than a Game)〉Andrea Bocelli, David Guetta, EJAE, Megan Thee Stallion
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有點像是壓線的感覺，在世足賽開幕的前兩天釋出了這首陣容豪華的開幕曲，把這幾位音樂人聯合在一起本就是令人驚喜的事，就更遑論這首歌的品質也同樣讓人驚艷了。在第一次看到 Andrea 在歌手署名就大概知道這首歌是毀不了的，加上 David 我大約能理解，擔任製作電音、炒熱氣氛的角色，不過又加上了 EJAE 及 Megan 就讓我有些意外了，這幾位真的是八竿子打不著關係的歌手啊。
不過說實在的，在這樣義大利歌手、法國 DJ、韓國歌手、美國饒舌歌手的集合當中，不也是在顯現世足賽的族群融合意涵嗎？並且從歌詞內容也能看到雖然以英文為主體，但也出現了義大利語和韓語的身影，這更加貫徹了宏大世界觀的概念，而且再加上這首歌的曲風是非常恢弘的流行音樂，放在開幕的氣氛實在很令人驚嘆啊！實在很推薦大家一定要聽聽！
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目前為止，FIFA 世足賽仍在如火如荼的進行，我原也不是什麼足球迷，充其量只是四年一次的跟風球迷罷了，主要是很喜歡享受那種幾乎全世界都一起比賽的感覺，短暫感受一下世界大同也是很不錯的事情。
因此在這時候就真的覺得音樂非常重要，今年推出的官方專輯非常盛大，好比今年精彩的也不只上面三首，整張專輯的陣容還包括Future、Tyla、Daddy Yankee、The Rolling Stones、Jelly Roll等都很值得一聽！我想或許 FIFA 官方往後都也會照著這樣的規模去操辦，這真的很讓人期待，很多看似完全沒有關係的音樂人在這種場合進行合作，實在太讓人興奮了！
👉 推薦閱讀：族群融合象徵！LISA、Anitta、Rema 攜手獻唱世足賽開幕主題曲〈Goals〉！
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🎧《Official FIFA World Cup 2026 Album》官方收聽連結：fifasound.lnk.to/officialFWC26album
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精華 FAQ
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文章重點介紹2026年FIFA世界盃官方專輯《Official FIFA World Cup 2026 Album》，並比較其與上屆規模的差異，同時挑選三首作者特別喜歡的歌曲分享。
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作者推薦的三首歌分別是Ava Max與BIA的〈Energy〉、Shakira與Burna Boy的〈Dai Dai〉，以及Andrea Bocelli、David Guetta、EJAE、Megan Thee Stallion合作的〈DNA (More Than a Game)〉。
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作者認為今年官方專輯陣容更豪華、曲目更多元，透過不同國籍與語言的合作，凸顯世足賽的族群融合精神，也讓這項國際賽事兼具運動與音樂的全球象徵。
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