2026-06-26 11:38 女子漾／編輯周意軒
2026金曲獎完整入圍名單！蔡依林9項入圍成最大贏家，A-Lin主持、田馥甄、孫淑媚登台開唱
華語樂壇年度盛事「第37屆金曲獎」即將登場！2026金曲獎頒獎典禮將於6月27日在台北小巨蛋舉行，下午5點星光大道率先登場，晚間7點正式進入頒獎典禮。今年共有1,645張專輯、22,616件作品報名參賽，最後共有167件作品入圍、角逐27個獎項。今年最大焦點落在蔡依林《Pleasure》，一舉入圍9項成為本屆入圍大贏家；華語歌后戰線則由洪佩瑜、陳嫺靜、彭佳慧、蔡依林、劉艾立、單依純正面交鋒，華語歌王則有張震嶽、周湯豪、盧廣仲、Gummy B、裘德同場競爭，戰況從入圍名單公布那刻起就話題滿滿。
2026金曲獎37典禮時間、地點、主持人
第37屆金曲獎頒獎典禮將於2026年6月27日星期六在台北小巨蛋舉行，典禮主持人由A-Lin首度擔綱，星光大道主持人則由陳明珠、鼓鼓呂思緯搭檔主持。
典禮時間：2026年6月27日
星光大道：下午5點
頒獎典禮：晚間7點
典禮地點：台北小巨蛋
典禮主持人：A-Lin
星光大道主持人：陳明珠、鼓鼓呂思緯
轉播平台：台視、LINE TODAY、LINE MUSIC、MOD；全球可透過金曲獎官方YouTube頻道收看直播。
2026金曲獎37表演嘉賓：田馥甄、莫文蔚、羊文学全來了
今年金曲37表演陣容同樣超有看點，官方公布表演嘉賓包括莫文蔚 Karen Mok & The Masters、田馥甄 Hebe、比莉 Billie、周湯豪、羊文学、孫淑媚、TRASH、粹垢 TRAEGO。田馥甄相隔6年再度登上金曲舞台，莫文蔚則睽違多年帶來重磅演出，日本人氣樂團羊文学也將跨海登台，讓本屆金曲不只頒獎有話題，舞台演出也很有期待值。
2026金曲獎表演嘉賓名單：
2026金曲獎入圍焦點1：蔡依林《Pleasure》入圍9項成最大贏家
蔡依林這次以《Pleasure》強勢回歸金曲戰場，入圍年度歌曲、最佳華語專輯、最佳華語女歌手、最佳編曲人、最佳專輯製作人、最佳演唱錄音專輯、最佳MV等獎項，成為本屆最受矚目的入圍者之一。從音樂概念、視覺企劃到製作完整度，《Pleasure》可說是今年金曲討論度最高的作品。
2026金曲獎入圍焦點2：華語歌后死亡之組，蔡依林、彭佳慧、單依純都入列
今年最佳華語女歌手入圍名單星光超強，洪佩瑜、陳嫺靜、彭佳慧、蔡依林、劉艾立、單依純全都入圍。既有金曲實力派，也有新世代創作聲音，從唱功、作品完整度到音樂風格都各有亮點，堪稱本屆最難猜獎項之一。
2026金曲獎入圍焦點3：張震嶽、周湯豪、盧廣仲搶歌王
最佳華語男歌手同樣競爭激烈，張震嶽以《跟著感覺走》回歸歌王戰場，周湯豪憑《LOVE RAGE HOPE》入圍，盧廣仲則以《HeartBreakFast 傷心早餐店》角逐獎項，再加上Gummy B、裘德，讓今年歌王戰線橫跨搖滾、流行、嘻哈與創作能量。
2026金曲獎37完整入圍名單
年度專輯獎
Same Stories, Different Narratives／落夢地股份有限公司﹙演唱者：鶴 The Crane﹚
QUIT QUIETLY／夕陽音樂產業有限公司﹙演唱者：落日飛車﹚
年度歌曲獎
三菜一湯 In the Middle／演唱者：楊世暄
浪人的…／演唱者：張震嶽
Pleasure／演唱者：JOLIN 蔡依林
老翅膀／演唱者：陳小霞
如果每天都可以 happy happy 誰想要sad:))／演唱者：陳嫺靜
我的存在就是愛你／演唱者：aMEI
幸福在歌唱（電影《陽光女子合唱團》幸福版主題曲）／演唱者：A-Lin
最佳華語專輯獎
開／演唱者：洪佩瑜
OGS／演唱者：頑童MJ116
跟著感覺走／演唱者：張震嶽
Pleasure／演唱者：JOLIN 蔡依林
離開銀色荒原／演唱者：裘德
純妹妹／演唱者：單依純
最佳台語專輯獎
圓缺／演唱者：鄭宜農
做一個惜情軟心的人／演唱者：蕭煌奇
主題歌／演唱者：蘇明淵
褪褲lān的兄弟／演唱者：吳永吉
我說／演唱者：CJ MiT
最佳客語專輯獎
南方的冬／演唱者：阿依．羅
Final Girl／演唱者：ana
下回上去／演唱者：春麵樂隊
慢花誌／演唱者：陳以諾 Sarah
Ngai／演唱者：黃宇寒
最佳原住民語專輯獎
Masonolay i Cepo’／演唱者：漂流出口
Saitikotiko／演唱者：高金龍 Lawis Aow
AKA／演唱者：Arase 阿拉斯
Mikerid 引路／演唱者：Suming 舒米恩
djekuacan 年少不努力／演唱者：Matzka
最佳作曲人獎
盧律銘／大濛的暗眠《《大濛》電影原聲帶》／演唱者：9m88
蕭煌奇、滴燙 Diiton／你攏無咧看《做一個惜情軟心的人》／演唱者：蕭煌奇
張震嶽／浪人的…《跟著感覺走》／演唱者：張震嶽
張簡君偉／數到十《下週同樣時間》／演唱者：曾沛慈
黃奇斌／若無你我欲去佗位《若無你我欲去佗位》／演唱者：黃奇斌
裘德／銀色荒原《離開銀色荒原》／演唱者：裘德
最佳作詞人獎
張震嶽／媽媽的眼睛《跟著感覺走》／演唱者：張震嶽
小寒／成人之美《完整的大人》／演唱者：彭佳慧
武雄／礦工兄弟《褪褲lān的兄弟》／演唱者：吳永吉
黃立堯／WAR & LUV《更好》／演唱者：Gummy B
李格弟／銀色荒原《離開銀色荒原》／演唱者：裘德
最佳編曲人獎
翁光煒／厭倦一個人旅行《孤獨金魚圖鑑》／演唱者：aDAN 薛詒丹
周湯豪、Seann Bowe、韋恩林、Ruben Cardenas／FLAMES《LOVE RAGE HOPE》／演唱者：周湯豪
陳星翰、鄭人豪、Morrison Ma、CYH、Richard Craker、Jackson Dimiglio-Wood／DIY《Pleasure》／演唱者：JOLIN 蔡依林
YELLOW 黃宣／輕功水上飄《輕功水上飄》／演唱者：YELLOW 黃宣
裘德、崔展鴻／銀色荒原《離開銀色荒原》／演唱者：裘德
最佳專輯製作人獎
蕭賀碩／來了／演唱者：巴奈
鶴 The Crane／Same Stories, Different Narratives／演唱者：鶴 The Crane
王昱辰、曾國宏／QUIT QUIETLY／演唱者：落日飛車
JOLIN 蔡依林、陳星翰／Pleasure／演唱者：JOLIN 蔡依林
裘德、Tonyi NG／離開銀色荒原／演唱者：裘德
常石磊／純妹妹／演唱者：單依純
最佳單曲製作人獎
ØZI、鶴 The Crane／FINAL FINAL FINAL feat. The Crane, Gummy B《SWIRL》／演唱者：ØZI、鶴 The Crane、Gummy B
Kvnloverboy／Superwoman《Superwoman》／演唱者：Karencici
YELLOW黃宣、余佳倫／輕功水上飄《輕功水上飄》／演唱者：YELLOW 黃宣
陳建騏／幸福在歌唱（電影《陽光女子合唱團》幸福版主題曲）《幸福在歌唱》／演唱者：A-Lin
陳君豪、吳青峰／一念之間－在水中《一念之間》／演唱者：齊豫、吳青峰
最佳華語男歌手獎
張震嶽／跟著感覺走
周湯豪／LOVE RAGE HOPE
盧廣仲／HeartBreakFast 傷心早餐店
Gummy B／更好
裘德／離開銀色荒原
最佳華語女歌手獎
洪佩瑜／開
陳嫺靜／如果每天都可以 happy happy 誰想要sad:＊- 合作的秘密
彭佳慧／完整的大人
JOLIN 蔡依林／Pleasure
劉艾立／雙魚宮
單依純／純妹妹
最佳台語男歌手獎
蕭煌奇／做一個惜情軟心的人
吳永吉／褪褲lān的兄弟
曾瑋中／頇顢
周自從／人造人間
CJ MiT／我說
最佳台語女歌手獎
鄭宜農／圓缺
陳怡婷／三十幾
秀蘭瑪雅／鐵心肝
白冰冰／喝酒講酒話
PiA 吳蓓雅／離婚初體驗
最佳客語歌手獎
阿依．羅／南方的冬
ana／Final Girl
春麵樂隊／下回上去
陳以諾 Sarah／慢花誌
黃宇寒／Ngai
最佳原住民語歌手獎
高金龍 Lawis Aow／Saitikotiko
Arase 阿拉斯／AKA
查勞．巴西瓦里／Kami Kami 我們我們
Suming 舒米恩／Mikerid 引路
Matzka／djekuacan 年少不努力
最佳樂團獎
icyball 冰球樂團／我很抱歉
漂流出口／Masonolay i Cepo’
老王樂隊／暮夜徐行
落日飛車／QUIT QUIETLY
告五人／我們就像那些要命的傻瓜
甜約翰 Sweet John／GOOD AFTERNIGHT
Tizzy Bac／說出我的名字
最佳演唱組合獎
頑童MJ116／OGS
GENBLUE 幻藍小熊／MIRROR
凹與山／Hidden Album
椅子樂團／愛的對白
Dac & 鄭昭元 ZAOYUAN／Enough
最佳新人獎
陳嫺靜／如果每天都可以 happy happy 誰想要sad:＊- 合作的秘密
高真 TRU／ALIVE
163braces／海螺記
陳以諾 Sarah／慢花誌
CJ MiT／我說
JOYCE 就以斯／才華換桃花
演奏類最佳專輯獎
蘇郁涵／Over The Moons
Oberka／Regrow Protocol
大恭／心之歸途
黃瑞豐、吳政君／傳奇．雙擊--新視界
cool nel d／reel mu$ic
演奏類最佳專輯製作人獎
蘇郁涵／Over The Moons
Oberka／Regrow Protocol
丁可／長夜將盡 電影原聲音樂（Wild Nights, Tamed Beasts Original Soundtrack）
大恭／心之歸途
黃瑞豐、吳政君／傳奇．雙擊--新視界
演奏類最佳作曲人獎
錢威良／Harsanik《Stargazing 遊牧時空》
黃令先／春 Spring《狂想萬花筒 Kaleidoscope Rhapsody》
蘇郁涵／Pieces Peace 碎碎平安《Over The Moons》
黃瑞豐、吳政君／金《傳奇．雙擊--新視界》
李軍／居住正義《居住正義》
Nelson Thomas Ny-Devereaux／rentfree《reel mu$ic》
最佳裝幀設計獎
黃嘉宏／暮夜徐行
劉悅德／有美夢上讚 Ū bí-bāng siōng tsán
黃品嘉、王馨／睏 Sleep
吳建龍、亞歷三小／SAX TAPE
聶永真、陳聖智、林智凱／女兒的九十九種藍——聽見零雨
吳建龍、力王、畢展熒／Hidden Album
最佳演唱錄音專輯獎
當大人
Pleasure
承諾
djekuacan 年少不努力
soul.food 靈食
最佳演奏錄音專輯獎
Over The Moons
康達效應 Coanda Effect
I Am Here
Invisible Nation Original Motion Picture Soundtrack《看不見的國家》電影原聲帶
我們與惡的距離II影集原聲帶
最佳MV獎
純妹妹《純妹妹》／導演：瓜西西
Sakura Gansha《Suí 水》／導演：劉熙真
此刻《樹洞裡可以悲傷》／導演：林書宇
怪情歌《Apples of Thy Eye》／導演：亞歷三小、自動鮪魚
歸零→0《∞→0》／導演：Ai Chen、凃昭旭
Pleasure《Pleasure》／導演：Christian Breslauer
Fish Love《Pleasure》／導演：Rodrigo Inada
Dumplings《我很抱歉》／導演：林宏叡
評審團獎
陳小霞《老翅膀》專輯
特別貢獻獎
屠穎
林煌坤
精華 FAQ
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典禮將於2026年6月27日在台北小巨蛋登場，下午5點先走星光大道，晚間7點正式頒獎。典禮主持人由A-Lin首度擔綱，星光大道則由陳明珠與鼓鼓呂思緯主持。
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蔡依林以專輯《Pleasure》成為最大贏家，共入圍9項，包含年度歌曲、最佳華語專輯、最佳華語女歌手、最佳編曲人與最佳MV等，展現作品完整度與高度討論熱度。
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官方公布表演嘉賓包含莫文蔚、田馥甄、比莉、周湯豪、羊文学、孫淑媚、TRASH與粹垢等。田馥甄相隔6年回歸金曲舞台，莫文蔚與日本樂團羊文学也帶來亮點。