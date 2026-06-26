2026-06-26 11:03 女子漾／編輯許智捷
《昨夜將至》七大看點！佟大為、王佳佳演平凡夫妻藏雙重祕密，被封「國產版史密斯夫婦」
陸劇懸疑迷最近又有新劇可以追！由佟大為、王佳佳、江疏影主演的都市犯罪懸疑劇《昨夜將至》，已開播，全劇共12集，走短劇集、高密度、雙線並進路線。故事圍繞麵館老闆韓東與妻子林美月展開，兩人看似過著平凡市井生活，背後卻各自藏著不堪回首的過往，隨著勒索、復仇與權勢壓迫接連浮上檯面，這對夫妻也被迫從「普通人」切換成「狠人模式」。
不少觀眾追完前幾集後，直接形容它是「國產版史密斯夫婦」，不是因為它走浪漫動作喜劇路線，而是這對夫妻太會藏，表面一個比一個正常，真正遇到危機時，才發現彼此都不是省油的燈。
《昨夜將至》劇情介紹
《昨夜將至》的故事主角，是經營小麵館的韓東與林美月。韓東看起來老實溫和，是會在麵館裡招呼客人、照顧家庭的普通丈夫；林美月則像是典型市井老闆娘，日子過得不算華麗，卻看似穩定踏實。
但這份平靜很快被打破。林美月其實曾是夜場陪酒女，當年化名「李榮珍」，並捲入一樁殺人焚屍案。她原本以為自己已經成功逃離過去，沒想到昔日「故友」玲姐突然出現，以舊事勒索，逼得她不得不重新面對黑暗往事。
另一邊，韓東也不是完全乾淨的人。二十年前，他因為懦弱與沉默，讓高中女同學陷入人生至暗時刻。多年後，一場蓄意復仇與神祕匿名簡訊，把他埋藏多年的秘密重新挖出來。
《昨夜將至》看點1：12集短劇體量，節奏快到起飛
現在觀眾追劇最怕什麼？不是劇情虐，而是節奏拖。《昨夜將至》最討喜的一點，就是它只有12集，沒有動輒四、五十集的灌水支線，也沒有花太多篇幅慢慢鋪陳夫妻感情。
劇情一開始就把核心矛盾丟出來：女主被勒索、男主被復仇、夫妻各自藏祕密，外加舊友孫海濤帶來的壓迫感。幾乎每一集都有新線索、新危機，觀眾不太需要忍過「前面慢熱」，很快就能進入狀況。
這種短劇體量很適合喜歡懸疑劇、但又不想追太長篇幅的觀眾。通勤、睡前、週末一次補幾集，都很容易上頭。
《昨夜將至》看點2：「國產版史密斯夫婦」全員兩副面孔
《昨夜將至》最吸睛的設定，就是這對夫妻「誰都不像表面那麼簡單」。
韓東表面是麵館老闆，日子過得低調，像是在人群裡完全不會被注意到的普通男人；林美月則像是被生活磨平稜角的老闆娘，溫和、務實、懂得過日子。
但當危機找上門，兩人身上的另一面開始慢慢露出來。林美月不是只會哭著求饒的弱者，她有狠勁、有決斷，也有為了保住現在生活不惜一搏的危險感；韓東也不是單純無害的老好人，他的沉默背後藏著愧疚、恐懼與無法逃避的過去。
這種「平凡夫妻其實都藏著暗黑底牌」的設定，讓劇情多了強烈反差感。觀眾看著他們一邊互相試探、一邊共同對抗外部危機，真的很有雙強懸疑劇的爽感。
《昨夜將至》看點3：王佳佳「神仙演技」大爆發
《昨夜將至》卡司裡有佟大為、馬蘇、任重、江疏影等熟面孔，但王佳佳飾演的林美月，是目前最容易讓觀眾記住的角色之一。
這個角色難演的地方，在於她不是單一面向。她既要有麵館老闆娘的生活感，又要演出曾經在夜場底層掙扎過的破碎感；她既想安穩過日子，又在被過去逼到角落時，爆發出令人意外的狠勁。
王佳佳的表演不是靠大吼大叫撐場，而是用眼神、停頓、情緒轉折把角色層次撐起來。前一秒還像是普通妻子，下一秒眼神變冷，觀眾就能感覺到：這個女人真的經歷過事，也真的不是好惹的。
《昨夜將至》看點4：雙線並進的「陳年舊案」懸疑感
《昨夜將至》的懸疑感，並不是只靠一樁案件撐全場，而是用雙線並進的方式，把男女主角的過去同時翻出來。
第一條線，是林美月十年前的夜場舊案。她曾以「李榮珍」的身份生活，也曾捲入殺人焚屍案。當玲姐帶著勒索現身，她努力建立的新人生立刻出現裂縫。
第二條線，是韓東二十年前的校園舊事。他曾因懦弱讓女同學遭遇傷害，如今有人用匿名簡訊與復仇手段逼他面對過去。
這兩條線一開始看似各走各的，但隨著劇情推進，觀眾會發現它們都指向更大的黑暗勢力。這也是《昨夜將至》好看的地方：它不只是「夫妻互相掉馬」，更是把私人祕密、舊案真相與權勢犯罪慢慢扣在一起。
《昨夜將至》看點5：佟大為為戲苦練三個月拉麵
佟大為這次飾演韓東，角色不是傳統懸疑劇裡那種天才警探、冷面菁英，也不是都市劇常見的成功人士，而是一個開麵館的普通男人。
這個設定其實更有代入感。韓東不是一出場就開大招的爽劇男主，他有中年男人的疲憊，也有被過去拖住的沉重。他越想守住現在的生活，過去就越用力把他往回拉。
官方介紹中也把韓東與林美月的生活設定在「麵館」這個市井場景裡，讓懸疑故事不只發生在豪宅、警局或商戰辦公室，而是落在更貼近普通人的日常裡。 一碗麵、一間店、一對夫妻，看起來越平凡，秘密爆開時反而越有衝擊。
《昨夜將至》看點6：尺度大膽，深挖女性的「上岸困境」
《昨夜將至》雖然有犯罪、勒索、復仇、反擊等高能元素，但它真正讓人有後勁的地方，是把女性角色的困境寫得很有重量。
林美月、玲姐、阿妹這幾個角色，代表的是不同選擇、不同命運，也都被過去的創傷與現實的壓力拉扯。她們有人想洗白上岸，有人被利益與生存推著走，也有人選擇回頭幫昔日姐妹一把。
這類角色最怕被寫成工具人，只負責推動男主線。但《昨夜將至》明顯把女性過往、階級困境與生存壓迫放進故事核心，讓觀眾不只看反擊有多爽，也會思考：當一個人好不容易逃離泥潭，過去真的會放過她嗎？
《昨夜將至》看點7：不落俗套的「全體代價」現實主義結局
《昨夜將至》最有現實感的地方，是它沒有把「反殺」包裝成完全無痛的爽感。
夫妻倆面對孫家的壓迫，確實從被動防守走向絕地反擊，也逐步揭開背後罪行。愛奇藝官方劇情描述中也提到，孫家罪行最終崩塌，但韓東與林美月也因過往無奈與反擊中的過界行為入獄服刑。
這樣的走向比單純「壞人被抓、好人幸福生活」更有餘味。它讓觀眾看到，人在絕境裡做出的選擇也許可以理解，卻不代表不需要承擔後果。這也是《昨夜將至》比一般爽劇更沉重、也更容易讓人記住的地方。
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