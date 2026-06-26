2026-06-26 00:40 熊愛造
千萬負債到破億營收：六月初一沈劭蘭如何用「8結蛋捲」改寫命運？
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：沈劭蘭以千萬債務與十六次創業挫敗，重新打造六月初一。
- 重點二：她將傳統蛋捲痛點轉化為8結蛋捲，創造破億營收與伴手禮口碑。
- 重點三：以閱讀、薩提爾學習與制度化管理，建立品牌韌性與企業文化。
站在三十、四十歲的人生十字路口，妳是否有過「一切歸零」的恐懼？
對許多人來說，背負千萬債務可能是創傷；
但對「六月初一」創辦人沈劭蘭而言，這卻成了她改寫命運的起點。
滿街都是傳統蛋捲，憑什麼一款「8結蛋捲」能歷久不衰？
這不只是商業行銷的勝利，更是一位女性企業家，在經歷轉型失敗後，憑藉對市場的精準洞察，將「掉屑、難保存」的日常痛點，翻轉為「優雅、一口吃」的破億商機。
今天，我們談她如何在生活的烘烤與形塑下，彎折出屬於自己的無線造型，完美弧線。
千萬債務背後，是堅毅的背影
朋友都叫她劭蘭或雪莉。在這段橫跨二十多年、不平凡的白手起家之路，她沒有雄厚的身家背景，也沒有完美的原生家庭，她靠的都是年輕時跑業務一點一滴存下來的積蓄。
她也從不避諱與大家分享自己16次創業的起伏，
因為每次歸零，都是淬鍊。
憑著跌倒後再爬起來、絕不服輸的精神，她研發出突破傳統的「8結蛋捲」，這成了她伴手禮事業的起點。這幾年品牌經歷考驗，也獲得許多國內外獎項，
但是，她始終沒有忘記送禮的本質：在那些最痛苦、趕著軋支票的日子裡，
誰曾接起她的電話聽她傾訴、哪位貴人曾伸手拉她一把，她都深刻掛記在心。
這份對心意的珍惜，成了品牌背後強而有力的脊梁
六月初一之所以能爆紅八年，底氣源自她純淨的價值觀。
她總說：「我們不賣慘、不跟他人比較、不說同業壞話。」
這種由內而外的信念，落實在企業內部，是高標準的企業化管理、穩健的財務與保障員工福利；落實在產品上，則是堅持使用新鮮原料，每盒蛋捲都有嚴格的製作與庫存紀錄。
這份自律，建立起每個客人拿到商品時的信任感。
最讓人動容的是，在拼搏事業的同時，她也是兩個男孩的母親。
她同樣要趕著接送、買飯、陪伴讀繪本，並用愛與尊重維護夫妻關係，全力給孩子一個健全的家，那是她年少時不曾獲得，卻靠自己雙手為下一代創造出來的愛與安全感。
八周年的里程碑——看見冰山底層的經營哲學
一間企業的格局，往往取決於經營者內在的穩定度與學習力。
在變動極快的電商與食品市場中，能長青八年並非易事，
每年檔期都還要排隊的蛋捲禮盒，大眾總想探尋其爆紅的「行銷秘密」，但其實
都藏在沈劭蘭的日復一日長期的閱讀習慣裡。
私底下的她，是一位深讀「薩提爾模式」的學習者。
創業是一場高強度的心理戰，她透過心理學梳理自己的內在冰山，在面對商場中驚濤駭浪，或是營收破億的掌聲時，都能保持冷靜與穩健。這份正向且極度努力的經營日常，被她轉化為企業的DNA——她是一位極力鼓勵員工閱讀的企業主，在公司內部推動學習文化。
這正是六月初一最難被複製的底氣：她賣的是蛋捲，但經營的是「團隊跟心念」。
當一個企業主能用知識與正念賦能團隊，這間公司就擁有了抵禦市場風雨的韌性。
這顆8結蛋捲的八年席捲亞洲旅客口碑，是由內而外的自我修煉，
也是一位女性用智慧與自律寫下的商業傳奇。
每個轉彎處，∞ 都能走出屬於自己的無限可能
沈劭蘭的故事，照映著許多現代女性在角色切換間的縮影。
我們往往在職場、家庭與自我懷疑之間拉扯，但六月初一與這顆「8結蛋捲」的存在，就像是一個溫柔的隱喻——
人生即使歷經生活的打擊與現實的形塑， 只要內在的冰山足夠穩健，我們就能在命運的彎折處，走出下一步。
16次的創業起伏、千萬債務的黑洞，都沒能吞噬她。
因為她選擇用善念與自律，將缺憾活成了圓滿。
以無限為名，六月初一創辦人沈劭蘭 用行動訴說著：
無論妳現在正經歷著什麼樣的卡關或低谷，請記得學會擁抱自己的內在，
只要妳願意相信自己，今天，都是妳改寫命運的全新起點。
精華 FAQ
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她靠早年業務工作累積的積蓄與不服輸的精神，在十六次創業起伏後持續修正方向，最後以8結蛋捲切入伴手禮市場，逐步做出品牌口碑與營收規模。
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因為它解決了傳統蛋捲掉屑、難保存的問題，改成優雅好入口的設計，兼具送禮體面與食用便利，成功抓住消費者需求並形成獨特辨識度。
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品牌重視企業化管理、財務穩健、員工福利與新鮮原料，並建立嚴格製作及庫存紀錄；同時鼓勵閱讀與學習，讓團隊文化成為長期競爭力。
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