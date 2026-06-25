2026-06-25 18:59 女子漾／編輯王廷羽
世足最強「魔人普烏」是誰？哈蘭德5件事必知！195公分進球機器、73億身價、青梅竹馬愛情超圈粉
2026世界盃足球賽開踢，挪威國腳哈蘭德 Erling Haaland 成為本屆備受矚目的球星之一。他在世界盃首戰對伊拉克梅開二度，幫助挪威拿下漂亮開門紅，後續對塞內加爾再度攻進2球，讓「進球機器」封號再次受到討論。
身高195公分、金髮、長腿，再加上強大的衝刺與射門能力，哈蘭德在球場上是令防線高度戒備的前鋒。場下的他則因「魔人普烏」外號、伍佰〈挪威的森林〉迷因、洗腦廣告與青梅竹馬愛情故事，成功吸引許多非球迷關注。以下整理哈蘭德5件事，帶你快速認識這位世足話題人物。
文章目錄
1. 2026世界盃連場梅開二度，被稱「進球機器」
1. 2026世界盃連場梅開二度，被稱「進球機器」
哈蘭德這次在世足受到關注，關鍵在於他一登場就拿出代表作！挪威睽違28年重返世界盃，首戰對上伊拉克，哈蘭德攻進2球，幫助挪威以4：1拿下勝利。對世界盃初登場球員來說，首秀就梅開二度相當難得，後續對塞內加爾一戰，他又再進2球，短短兩場累積4球，也讓他成為金靴獎熱門討論人選之一。哈蘭德的可怕之處，在於他不一定需要華麗盤球，只要隊友把球送進禁區，他就有能力把機會轉化成進球，這種穩定又直接的終結能力，也難怪被球迷稱為「進球機器」。
2. 195公分怪物體格，5歲跳遠紀錄早就展現天賦
2. 195公分怪物體格，5歲跳遠紀錄早就展現天賦
哈蘭德的外型辨識度很高，他擁有195公分身高、壯碩體格與金色長髮，一站上球場就很難忽略，不只身高高，連速度、力量與門前嗅覺也都十分突出。對防守球員來說，哈蘭德難防的地方在於他的全方位能力，他能靠身體對抗擠出射門空間，也能利用速度甩開防守，在門前反應上更常搶先一步。
哈蘭德從小就展現運動天賦，5歲時曾跳出1.63公尺的立定跳遠成績，這段童年紀錄也成為球迷津津樂道的「天才前鋒養成史」，如今站上世界盃舞台，這份爆發力也成為他最鮮明的武器之一。
3. 曼城王牌，身價至少新台幣70億元！
3. 曼城王牌，身價至少新台幣70億元！
哈蘭德目前效力英超豪門曼城，是球隊重要的進攻核心之一，從多特蒙德轉戰曼城後，他很快以穩定進球效率證明自己不只是潛力股，而是現役頂級前鋒。
目前哈蘭德市場估值高達2億歐元，約新台幣70億元以上，實際金額會依匯率浮動，這個身價也反映全球足壇對他的高度期待。更受矚目的是，哈蘭德才25歲，仍處於前鋒黃金年齡區間，無論在曼城、歐冠或挪威國家隊，他都被視為「後梅西、C羅時代」最具代表性的球星之一。
4. 被叫「魔人普烏」不是沒原因，迷因體質很強
4. 被叫「魔人普烏」不是沒原因，迷因體質很強
哈蘭德能突破足球圈，除了進球能力，也和他的迷因體質有關，因為金髮、高大身形和強悍球風，他常被球迷玩梗稱為「魔人普烏」。這個外號雖然帶有玩笑意味，但也很有畫面感，哈蘭德在場上壓迫感十足，進球效率又高，確實讓人聯想到動漫角色般的強大存在。
近期他也在華語圈引發討論，他曾在社群影片中搭配伍佰經典歌曲〈挪威的森林〉，挪威人配上〈挪威的森林〉，簡單直接的諧音梗，意外讓許多網友留下印象。不只如此，他代言王老吉的廣告也曾在網路上瘋傳，哈蘭德用帶有北歐口音的中文說出「怕上火喝王老吉」，搭配洗腦旋律與廣告畫面，讓不少非球迷也因此認識他！
5. 青梅竹馬女友、兒子、自律飲食，私下人生也很有話題
5. 青梅竹馬女友、兒子、自律飲食，私下人生也很有話題
場上充滿壓迫感的哈蘭德，私下其實有很大的反差，他和女友 Isabel Haugseng Johansen 的感情故事，就像北歐版純愛劇！兩人同樣來自挪威 Bryne，從小就有足球背景，也一路從家鄉陪伴到世界舞台，兩人感情低調穩定，2024年迎來兒子後，哈蘭德也升格成爸爸。
而他能維持驚人體能，也和高度自律有關，外界曾多次提到，他相當重視飲食、睡眠與恢復，透過大量熱量攝取、規律訓練與減少睡前電子產品干擾，讓身體保持在理想狀態。
精華 FAQ
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因為他在首戰對伊拉克與後續對塞內加爾都梅開二度，兩場累積四球，展現極高進球效率，迅速成為金靴獎熱門與媒體討論焦點。
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他擁有195公分身高、壯碩體格、衝刺速度與門前嗅覺，能用身體對抗、速度甩開防守，再把隊友傳球迅速轉化成進球，威脅性極高。
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他因外型被叫作「魔人普烏」，又因伍佰歌曲迷因、王老吉廣告與青梅竹馬戀情受到關注，讓許多原本非球迷的人也開始認識他。
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