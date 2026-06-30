2026-06-30 21:00 萬家鄉
如果生命開始倒數，你會怎麼選？
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：陳堯俐因仲介九名病患赴中移植，被衛福部吊銷執照。
- 重點二：文章指出病人付高額費用後，仍面臨極低存活率與倫理風險。
- 重點三：作者強調健保藥物紀錄可追查境外移植，關鍵在政府查核意願。
端午節的前夕，我坐在客廳裡滑手機，等著晚歸的幼子洗澡吃飯之後，再一起處理家務。
我的長子在幫他祖母按摩，老太太半瞇著眼昏昏欲睡，他們的叔叔在看電視，而他們當天晚班的父親早已上工。
這是我家一個很日常的夜晚，直到我在YouTube上看到了童文薰律師的最新影片。
我把影片重看了一遍。
對於影片裡提到的事情，我無法輕易地看過就算了。
所以，我整理了一下我看到的重點，寫成這篇文章，希望能對整個局勢有好的影響。
▋一張公文，終結了一位名醫的職業生涯
6月17日，衛福部正式吊銷陳堯俐醫師執照。
這是台灣第一起因仲介器官移植而遭到除名的案例。
看到這則新聞時，我原本以為只是醫界又出現一名違法醫師。
但看完童文薰律師的影片後，我才發現事情遠比想像中複雜得多。
因為這個案件牽涉的，從來不只是某一個人或某一些人的違法行為，而是一個讓人很難回答的問題。
如果你知道你快死了，在這種節骨眼上，有人告訴你，只要願意花錢，就有機會活下來。
你會不會答應？
▋九個病人帶著希望出國
根據彰化地檢署公布的資料，陳堯俐仲介九名病人前往中國接受器官移植。
不法獲利超過新台幣一千四百萬元。
每一例移植費用大約三百萬到九百萬元。
看到這裡，也許有人會想：病人願意花錢換取活命機會，有什麼問題？
問題不在於花錢這件事，問題在於後面的數字。
九個滿懷希望出國的病人：一個，直接死在異鄉的手術檯上；剩下的八個，有五個在回台後三年內相繼離世。
我看著這組數字，心情沉重。
這哪裡是重獲新生的入場券？
這根本是一場代價慘烈、勝率極低的豪賭。
他們付出的不只是幾百萬的積蓄，而是這輩子最後一次、也是唯一的希望。
▋最先發現異常的，反而是醫院自己
更令人意外的是，整件事並不是政府主動查出來的。
最早發現問題的，是彰化基督教醫院。
院方注意到陳堯俐經常請假前往中國。
與此同時，又有不少病患在回台後集中出現抗排斥藥物需求。
這些異常逐漸引起院方警覺。
後來，彰基終止聘用關係，並將相關資料移送檢調。
隨著調查展開，這條跨海器官仲介鏈才慢慢浮出水面。
而陳堯俐本人曾對外表示，自己是在幫病人找活路。
看到這裡，我心裡一直有個疑問。
當醫師開始替病人安排器官來源、聯繫醫院、處理移植流程，甚至從中獲得佣金時，他究竟還是醫師，還是仲介？
▋病人知道自己面對的是什麼嗎？
童文薰律師在影片裡反覆提到一件事。
病人真的知道風險嗎？
知道器官從哪裡來嗎？
知道移植後的存活率嗎？
知道背後可能涉及的倫理問題嗎？
很多人會用理性討論這些問題。
但我一直覺得，當一個人面臨死亡威脅時，理性往往沒有想像中那麼強大。
做不動產這幾年，我看過許多人在人生壓力最大的時候做決定。
有人因為負債急著賣房。
有人因為離婚急著搬家。
有人因為家人生病，急著籌錢處理眼前的問題。
人在焦慮與恐懼裡做選擇時，最先消失的往往不是判斷力，而是等待的耐心。
大家都希望趕快找到答案，趕快解決問題，趕快抓住眼前那根浮木。
如果今天是自己，如果今天是家人，如果今天是孩子。
當醫師告訴你還有一條路可以走時，又有多少人能夠冷靜地把所有問題都問完？
有些家屬賣房子；有些家屬四處借錢；有人甚至願意押上後半輩子的生活。
因為他們想救人。
這也正好是整條產業鏈最敏感的地方。
有人賺的是佣金。
有人賭的卻是人生。
▋最容易被追查的，其實是藥
影片裡還提到一個讓我印象很深的觀點。
很多人認為器官旅遊很難查。
但接受器官移植的人，有一件事幾乎躲不掉。
那就是長期服用抗排斥藥物。
沒有這些藥，移植器官很可能失去功能。
而這些用藥紀錄，其實都存在健保資料庫裡。
換句話說，抗排斥藥本身就是一條非常清楚的數位軌跡。
所以外界一直有人主張，對於來源不明的境外移植個案，政府並非完全沒有查核工具。
關鍵在於願不願意投入足夠資源。
這也讓我想到另一件事。
資訊不對稱，往往是許多風險的起點。
在不動產市場裡如此，在醫療領域裡也是如此。
當資訊掌握在少數人手上，而另一方又處於極度焦慮的狀態時，人就很容易相信自己最想相信的答案。
但那些沒有被問出口的問題，往往才是代價最高的部分。
▋另一個故事
影片的最後，童文薰律師提到一位澳洲朋友Scott。
這段故事也讓我印象很深。
Scott同時面臨心臟與腎臟衰竭。
病情嚴重時，連咳嗽都可能讓人痛苦到想放棄。
如果有人在那個時候告訴他，只要花錢就能快速取得器官，我相信很多人都會動搖。
但Scott沒有。
他選擇留在澳洲等待合法移植體系。
等待的過程很漫長，也很折磨，Scott一度甚至想輕生。
但他被勸回來了，值班的護理長用開玩笑的方式把他帶回病房，他的主治醫師在隔天挺著大肚子勸誡他。
最終，他等到了合法捐贈的心臟，後來成為一名牧師。
看完這段故事，我忽然明白為什麼童文薰律師會把它放在影片最後。
因為器官移植討論到最後，真正困難的從來不是技術，而是選擇。
▋如果角色互換呢？
看完整支影片後，我一直在想一件事。
器官移植是人類醫療史上極其重要的發明。
等待的人很痛苦。
家屬很焦急。
醫師也承受巨大壓力。
可是，當我們願意接受一顆來源不明的器官，只因為自己想活下去時，那條界線究竟該畫在哪裡？
今天躺在病床上的人，可能是自己。
明天成為器官來源的人，又會是誰？
當我們談論器官移植時，真正被考驗的，或許從來都不只是醫療技術。
還有人願意為了活下去，接受什麼樣的代價。
陳堯俐案落幕了，一位名醫失去了他的執照。
但真正考驗我們的問題才剛開始。
當我們或我們摯愛的人，有一天也站在那條希望與絕望的交界線上時……
我們究竟會帶著理智走向光亮，還是會因為恐懼，親手推開另一扇通往深淵的門？
這個問題，我沒有答案。
但我覺得，它值得被更多人看見。
——萬家鄉
精華 FAQ
-
因他被指仲介九名病患赴中國移植並獲利逾千萬元，且其中多人術後死亡。此案不只涉及違法，更引發對醫師角色、病人知情與器官來源倫理的質疑。
-
作者認為重病者在死亡壓力下難以保持完全理性，常急於抓住任何生機。當醫師提供快速移植選項時，病人與家屬很容易忽略風險、來源與倫理問題。
-
文章指出，移植後患者幾乎必須長期服用抗排斥藥，而這些用藥紀錄可在健保資料庫留下明確軌跡。因此，政府並非沒有查核工具，關鍵在是否投入資源。
喜歡這篇文章嗎？歡迎贊助作者，好內容值得更多人支持。贊助
贊助說明
為了鼓勵作者持續創作更好的內容，會員可以使用「贊助」功能實質回饋給喜愛的作者。可將您認為適合的點數贈送給作者，一旦使用贊助點數即不得撤銷，單筆贊助最低點數為30點，最高點數沒有上限。
U 利點數 1 點 = NTD 1 元。
您當前剩餘 U 利點數：0點；前往購買點數