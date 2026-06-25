2026-06-25 16:41 女子漾／編輯許智捷
趙又廷《問心2》太催淚！1~14集劇情懶人包，醫院權力、科室利益全面開戰
《問心2》回來了！由趙又廷、毛曉彤領銜主演的都市醫療情感劇，故事接續第一季兩年後，周筱風結束援黔任務回到東立醫院，並被破格提拔為院內史上最年輕的心內科執行主任，卻也讓他正式走進更複雜的醫院權力與責任核心；他與林逸、方筱然重新組成「三人小分隊」，面對的不只是手術台上的生死瞬間，還有醫療原則、病患期待、科室利益與現實制度的多重拉扯。
相較第一季聚焦醫生與病患之間的救治故事，《問心2》把格局拉得更大，以下整理《問心2》分集劇情懶人包，帶你快速看懂三人小分隊這一季面臨的全新考驗。
《問心2》1集劇情：周筱風援黔歸來，三人小分隊重逢就迎急救考驗
援黔兩年的周筱風牽頭「佑心黔行」先心病慈善項目，帶著首批患者返程東江。當中包括懷孕23週、懷有雙胞胎且合併房缺的和雪妹，以及兩名罹患先天性心臟病的孩子。沒想到返程途中，和雪妹突然急性心衰，周筱風立刻在路上緊急處置，同時通知東立醫院急診準備接手。
另一邊，林逸正在心外科為急性主動脈夾層合併心包填塞患者動高難度手術，術中突發大出血，他臨危不亂完成補縫，讓手術化險為夷。剛下手術台，他又接到通知，要與心內科聯手替和雪妹進行 Hybrid 複合手術。周筱風與林逸在手術室重逢，兩人默契依舊，完成「鑲嵌手術」，替患者爭取生機。
《問心2》2集劇情：周筱風求方竹清出手，歐陽妲突然現身
周筱風向方竹清詳細說明和雪妹情況，希望母親能協助進行胎兒宮內介入手術。方竹清提醒他，雙胞胎手術風險遠比單胎高，甚至可能影響周筱風競聘科主任。周筱風卻坦言，自己從沒把手術與升遷綁在一起，只是不忍看和雪妹再承受骨肉分離。
經過多學科會診後，專家們仍對高齡產婦加雙胞胎的複雜風險感到擔心。周筱風拿出和雪妹親手寫下的承諾書，字裡行間都是想救孩子的決心，最終打動方竹清與專家團隊。手術需要特殊規格迷你球囊，此時周筱風的前女友歐陽妲突然以醫療器材代表身分現身，向他推薦公司代理的最新產品，也讓兩人的關係重新被拉回檯面上。
《問心2》3集劇情：手術失敗痛失一胎，和雪妹含淚與女兒告別
方竹清最終沒能挽回其中一名胎兒的生命，胎兒心電圖變成一條直線。導管室外，方竹清沉重告知和雪妹丈夫手術結果，對方瞬間崩潰，只能追問妻子和另一個孩子是否平安。
沒多久，和雪妹突發劇烈宮縮，被送進分娩室。她忍著身心劇痛，在醫護鼓勵下生下一名僅700克的男嬰，孩子隨即送進新生兒科保溫箱。醒來後，和雪妹想見見夭折的女兒，方筱然尊重她的心願，替母女安排了一場鄭重告別。方竹清則獨自坐在休息室角落，反覆念著「就差一點」，滿是自責與遺憾。
《問心2》4集劇情：周筱風錄通報影片惹爭議，方竹清坦承醫療瑕疵
和雪妹事件引發輿論後，周筱風親自錄製通報影片，讓方筱然十分不諒解，甚至懷疑他是為了科主任競聘才選擇站出來。周筱風解釋，自己身為先心項目負責人，若想平息外界質疑、保住後續病患的救助機會，就必須由他出面承擔。
方竹清也支持兒子的決定。她坦言，自己當初決定手術，除了想幫和雪妹留住孩子，也有身為醫生對技術突破的「貪心」。她願意接受處分，也理解周筱風的選擇。方竹清同時透露，自己打算趁暫停執業期間，與從德國進修回國的戀人史唯一起自駕去新疆旅行。
《問心2》5集劇情：三人小分隊和解，小睿突然送急診
林逸與方筱然終於理解周筱風的苦衷，三人之間的隔閡徹底消除。方筱然主動表示願意參與貴州長期醫療站支援，林逸也立刻附和，三人小分隊再次站到同一陣線。
然而溫暖氣氛沒維持太久，林逸接到小睿電話，得知他身體不適正在救護車上。三人趕往急診後發現，小睿面色蒼白、呼吸急促，周筱風判斷有心衰跡象。更複雜的是，小睿發病前曾與魯大冬因買花發生爭執，林逸情急之下質問對方，現場氣氛一度失控，警方也趕到醫院處理。
《問心2》6集劇情：魯大冬與梁美領證，只為能合法替彼此簽字
張斟回報魯大冬失蹤，周筱風立刻安排醫護分頭尋找。監控顯示，魯大冬與梁美從北門離開，搭上公車不知去向。正當眾人焦急時，兩人竟喜氣洋洋回到醫院，手裡還拿著結婚證。
原來他們無親無故，為了能在醫療文件上合法替對方簽字，特地去民政局登記結婚。魯大冬回病房發喜糖，卻遭其他家屬嫌棄「跑腿的不乾淨」，小睿立刻替他說話，林逸也主動吃下喜糖，替兩人解圍。當晚，魯大冬突然胸痛、呼吸困難，被送進 GICU 搶救，診斷為心源性休克。醫療團隊也因此陷入 ECMO 與左心輔助裝置的治療選擇分歧。
《問心2》7集劇情：周筱風加強病患隱私規範，魯大冬拒絕高額治療
周筱風與歐陽妲在小飯館不歡而散後，隔天召開心內科會議，特別強調必須嚴格保護病患隱私，禁止醫務人員向外界透露病情，同時也規範供應商拜訪流程，要求提前預約。
魯大冬清醒後，得知治療方案可能需要 ECMO 或左心輔助裝置，卻明確拒絕任何機械輔助，只願意吃藥保守治療。他不想花光積蓄，更害怕拖累梁美。這個選擇讓醫護看見，醫療現場最難的往往不只是技術，而是病人背後無法忽視的現實壓力。
《問心2》8集劇情：歐陽妲被指越界，周筱風決定中止合作
歐陽妲趕到醫院後，試圖向周筱風解釋自己與梁美接觸的過程。周筱風直接質問她，為什麼要向梁美暗示左心輔助裝置的使用可能。歐陽妲強調，是梁美主動詢問，她只是客觀說明兩種設備差異，並沒有引導家屬做決定。
但周筱風並不接受這個說法。他認為歐陽妲身為供應商，已經越界干涉臨床決策，當場表明東立心內科將不再與她合作，並要求公司更換對接人員。兩人之間除了舊情未解，也因職業立場產生更尖銳的衝突。
《問心2》9集劇情：尖刀隊聯合會診室掛牌，盛年暗自不滿
周筱風走出崔院長辦公室後，盛年調侃他很會「向上工作」，周筱風則堅定表示，有些事必須做成。兩人話不投機，關係逐漸出現暗流。
心內科主任辦公室門口，張斟與劉棟掛上「心臟中心尖刀隊聯合會診室」牌子，周筱風、林逸與方筱然一同見證。聯合門診正式接診後，候診區坐滿病患，大家對「雙主任同台會診」的模式讚不絕口。林逸原本受邀與盛年一起吃飯，卻因方筱然準備了家常菜而婉拒。盛年看著三人離去，再看著會診室牌子，神情越來越複雜。
《問心2》10集劇情：葉偲偲與杜聞諍登場，新人醫生面臨震撼教育
心內科病房裡，專培醫生葉偲偲替69歲患者余愛珠問診。她邏輯清楚、態度俐落，卻因語氣太直接，讓人感覺有些強硬。張斟提醒她與病患溝通要更注意方式，但葉偲偲不以為意，繼續投入診療。
心外科手術區，杜聞諍第一次跟著林逸上手術台，因為過度緊張手抖不止，甚至把手術手套帶出手術室，被林逸當場要求退出。兩位年輕醫生一登場，就迎來醫院現場的真實震撼：光有知識還不夠，抗壓、溝通與臨場反應同樣重要。
《問心2》11集劇情：新院長上任施壓，醫院績效問題浮上檯面
周筱風前往副院長辦公室見新任院長王直烽。王直烽雖肯定他是最年輕大科主任，卻也直接指出心內科平均住院日超標、費用控制不佳等問題，並強調醫院必須「開源節流」。他話中暗示周筱風該向盛年學習管理，也讓周筱風感受到前所未有的壓力。
隔天晨會，周筱風提出控制平均住院日、提升科室效益，卻遭高年資主任們隱性抵抗。他們擔心盛年主導的瓣膜介入業務搶走資源，也提醒周筱風要面對院方績效考核。另一方面，患者胡緯平在安檢處因壓力崩潰，將病歷與繳費單倒出，情緒失控嘶吼。杜聞諍上前安撫，葉偲偲則冷靜看出他其實是想放棄治療卻又心懷愧疚。
《問心2》12集劇情：余愛珠轉科引爭議，歐陽妲靠近盛年布局
周筱風得知余愛珠轉科後，向張斟確認家屬溝通過程。張斟表示，家屬當時明確拒絕手術，如今突然改變態度讓他不解。周筱風提醒，後續醫患溝通必須更細緻，也約談葉偲偲，指出她在患者滿意度與醫護協作上的不足，提醒她醫生不只要技術好，也要懂得尊重病人與護士團隊。
林逸家中，方筱然察覺小睿情緒低落，提醒林逸多關心他。另一邊，歐陽妲向盛年推薦心血管超聲人才田曉虎，希望協助盛年發展瓣膜介入業務。她還幫忙盛年父母搬家，又馬不停蹄趕去醫院送緊急耗材。她偶然聽見林逸與盛年討論余愛珠治療方案，得知林逸認為經股 TAVI 手術風險過高，心中又有了盤算。
《問心2》13集劇情：歐陽妲兒子病情曝光，周筱風開始重新理解她
周筱風找林逸討論歐陽妲時，林逸認為他太過防備，不相信歐陽妲也可能對病人有真實共情。林逸告訴周筱風，歐陽妲有一個兒子，孩子罹患限制性心肌病，五歲時就已出現心功能不全症狀。
周筱風看著患友聯誼會影片，發現歐陽妲的孩子活動後明顯氣促，才意識到自己可能誤解了她。他翻看歐陽妲朋友圈，看到一張小章魚掛件照片，配文寫著「多希望你也有三顆心臟」，內心五味雜陳。之後，周筱風致電秦雄，不再堅持更換歐陽妲的對接身分，但仍要求她必須嚴格遵守原則。與此同時，林逸手術後遇到沒有床位的問題，周筱風嘴上沒答應，實際仍替他安排了心內監護區床位。
《問心2》14集劇情：心臟移植名額成難題，林逸在親情與醫者初心間掙扎
歐陽妲在 GICU 護士台記錄數據時，向方筱然暗示魯大冬高凝問題尚未解決，若移植後再發栓塞，風險極高，似乎建議應優先考慮小睿。周筱風立刻趕來制止，嚴厲指出醫生無權主觀評判生命價值。歐陽妲則以患者家屬的立場反駁，提醒林逸是小睿唯一親人，若錯過機會，可能一生遺憾。
周筱風獨坐辦公室，反覆想著歐陽妲的話，內心備受煎熬。小睿也開始用 AI 軟體查詢移植預後數據，讓門外的林逸更加痛苦。當捐獻消息傳來後，林逸一度在 GICU 門口徘徊，甚至不顧周筱風與方筱然勸阻轉身離開。但走過醫院花園，看見那些正在與病痛搏鬥的普通人，他終於想起自己的醫者初心，重新冷靜下來。
《問心2》前14集重點總結
1. 周筱風援黔歸來後，不只要面對病患生死，也要承擔醫院管理與輿論壓力。
2. 林逸依舊是手術台上的天才醫生，但小睿病情讓他第一次在親情與專業之間陷入撕裂。
3. 方筱然成為三人之間最柔軟也最堅定的力量，既能陪伴患者，也能看見親人的脆弱。
4. 歐陽妲的出現讓劇情多了商業、舊情與患者家屬視角，她不只是「供應商」，也是一位焦慮的母親。
5. 魯大冬與梁美的支線最催淚，兩人領證不是浪漫童話，而是為了在醫療現場替彼此簽字。
6. 這一季最大看點不只是「能不能救活」，而是當醫療資源有限、制度壓力逼近時，醫生到底該如何做出問心無愧的選擇。
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