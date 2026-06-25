AA制連0.5元都要記！約會後「精算表」曝光，她傻眼：為這種小錢低落很怪嗎？

情侶約會要不要AA制，一直是感情裡最容易吵起來的話題。有人覺得各付各的很公平，也有人認為戀愛不該算得太細。近日一名女網友分享，自己和男友本來就是AA制，她也能接受「男生沒有義務一定要全出錢」，沒想到一次約會結束後，男友傳來的帳單卻讓她越看越心寒。

原來男友不只會把餐費、飲料、夜市小吃一筆一筆算清楚，甚至連兩人分帳時出現的「0.5元」都會特別記錄下來，還開了一個提醒事項，紀錄這次誰多付0.5元、下次該換誰補。原PO看完忍不住困惑：「本來就說好AA，為這種小錢emo好像也怪怪的，好煩。」

她能接受AA制 卻被「0.5元紀錄」弄到心情複雜

原PO表示，自己和男友平常約會採AA制，她並不覺得男生就應該包辦所有開銷，也認為雙方一起分擔費用很合理。

不過這次約會後，男友因為花費比較多，表示回家後再統一計算。沒想到原PO收到帳單後才發現，男友算得非常仔細，不只餐點有沒有吃到會分開計算，連飲料買一送一後除不盡的0.5元，也會被記下來。

圖片來源：threads@mary92206

真正讓她傻眼的是，男友手機裡甚至有一份「0.5紀錄」，裡面記著過去多次約會誰多付0.5元，從看電影、吃火鍋、搭Uber、買口香糖、買飲料，到買濕紙巾和水，只要金額無法平均分攤，就會被記錄下來。

網友看傻：這不是AA 是精算到沒溫度

貼文曝光後，留言區幾乎一面倒看傻。許多網友認為，AA制本身完全沒問題，但如果連0.5元都要特別記錄，就已經不是公平，而是過度計較。

有人直呼「A到0.5的我根本不會跟他當朋友」、「寶寶我給妳100，跟他分了」、「這個0.5都快造成你們感情1/2了」，也有人笑說「請問你們出門吃飯會帶電子秤跟量杯嗎？不然怎麼知道誰吃比較多」。

還有網友點出，原PO之所以覺得煩躁，可能不是因為那幾毛錢，而是從這些細節裡看見了未來的不安。若現在約會吃飯、買飲料都要算到小數點，那未來同居、結婚，甚至面對家務、照顧、生育等無法量化的付出時，對方是否也會用同樣方式要求「完全公平」？

AA制不是錯 錯的是把感情算成會計報表

其實情侶AA制並沒有對錯。對很多人來說，AA代表平等、獨立，也能避免一方長期承擔比較大的經濟壓力。尤其在交往初期，彼此還在磨合金錢觀，先把費用分清楚也很正常。

但這起事件引發討論的原因，在於男友的分帳方式已經精細到讓人感到壓力。吃飯誰有沒有吃、飲料多出的0.5元、這次誰多付、下次誰補回來，當每一筆小錢都被記錄，約會原本的開心感也容易被消磨掉。

圖片來源：threads@mary92206

感情裡的公平，不一定是每一塊錢都要切成兩半。有時候是這次你多出一點，下次我請一杯飲料；今天你順手買單，明天我主動補上。真正舒服的關係，不是永遠精準到小數點，而是雙方都願意互相體諒。

介意的不是0.5元 而是被計較的感覺

原PO會感到煩躁，其實不代表她不願意AA，也不是要求男友全出錢。她真正卡住的地方，是當男友連0.5元都要開提醒事項紀錄時，這段關係突然變得很像交易，而不像約會。

不少網友也認為，這件事最值得討論的不是「0.5元到底要不要還」，而是兩個人的金錢觀是否一致。若一方覺得分得越清楚越安心，另一方卻覺得被計較到很窒息，久了就很容易累積成感情問題。

戀愛當然可以談錢，也應該談錢。但談錢的時候，還能不能保留一點溫度、彈性和體貼，才是這段關係能不能走得舒服的關鍵。