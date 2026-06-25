2026-06-25 14:09 女子漾／編輯許智捷
珊卓布拉克、妮可基嫚再合體！《超異能快感：魔法之書》雙影后破解「單身詛咒」
奧斯卡影后珊卓布拉克、妮可基嫚終於再續姊妹緣！睽違多年後，兩人將在新片《超異能快感：魔法之書》再度合體，帶領觀眾重返充滿月光、惡作劇、古老魔法與家族詛咒的女巫世界。華納兄弟官方目前將《Practical Magic 2》列為喜劇、劇情、愛情類型，並標示將於9月在戲院上映，台灣上映資訊仍以片商正式公告為準。
愛上誰誰就出事！歐文斯家族「單身詛咒」太狠
《超異能快感：魔法之書》延續首集《超異能快感》的故事設定，珊卓布拉克與妮可基嫚飾演出生於女巫家族的歐文斯姐妹。她們天生擁有魔法力量，卻也背負流傳多代的黑暗詛咒。
這個詛咒最殘酷的地方，就是讓歐文斯家族的女人難以擁有幸福愛情。只要她們真正愛上一個人，對方就可能發生意外，彷彿愛情本身成了一種危險召喚。比起一般愛情片的「爛桃花」，這根本是命中注定的「斬桃花魔咒」。
雙影后從姊妹變母親，為下一代挺身而出
這次故事不只聚焦在歐文斯姐妹本身，也把魔法命運推向下一代。當她們的女兒逐漸長大，愛情與家族詛咒再次逼近，珊卓布拉克與妮可基嫚飾演的姐妹決定不能再逃避。
為了不讓下一代繼續被「愛上誰就失去誰」的命運綁住，她們必須重新面對家族過去、尋找古老魔法的源頭，並嘗試破除足以摧毀整個家族的黑暗詛咒。
魔法、混亂、姊妹情一次升級
《超異能快感：魔法之書》最讓影迷期待的，不只是珊卓布拉克與妮可基嫚再度合作，更是那種帶點神祕、帶點幽默、又充滿女性力量的魔法氛圍回歸。
月光下的惡作劇、祖先留下的強大魔法、失控的混亂場面，加上歐文斯姐妹既互相扶持又互相吐槽的情感關係，讓這部續集不只是一場奇幻冒險，也是一段關於家族、愛情、女性命運與自我選擇的故事。
新世代卡司加入，女巫家族更熱鬧
除了珊卓布拉克與妮可基嫚回歸，《超異能快感：魔法之書》也集結新舊卡司。演員陣容包括喬伊金、李佩斯、梅西威廉斯、索洛馬里達那、索利麥克勞德，史塔克錢寧與黛安薇絲特也加入演出。
本片由蘇珊娜比爾執導，劇本由阿奇瓦高斯曼與喬吉雅普里切特共同編寫，並改編自愛麗絲霍夫曼的小說《魔法之書》。珊卓布拉克與妮可基嫚也不只是主演，兩人同時擔任製片，親自參與打造這場魔法回歸。
影迷等了多年，經典女巫姐妹終於回來
對許多影迷來說，《超異能快感》不只是奇幻電影，更是一部有著濃厚女性情誼、家族羈絆與愛情傷痕的經典作品。這次《超異能快感：魔法之書》讓珊卓布拉克與妮可基嫚再次站在同一個魔法世界裡，也讓歐文斯姐妹的故事從「如何活下去」走向「如何替下一代改變命運」。
當愛情成為詛咒，家族變成答案，這一次歐文斯姐妹能不能真的打破命運？影迷可以準備迎接這場魔法、混亂與姊妹情全面升級的回歸。
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